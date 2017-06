La Purísima… Grilla: Mis papis pagan

Chico de familia… Tras la visita de Andrés Manuel López Obrador, los morenitas quedaron muy inquietos, pues todo el amor del líder de Morena fue para Nora Ruvalcaba Gámez, a quien desde el principio el tabasqueño buscó para que la acompañara en el templete, la congruencia de Nora Ruvalcaba ha pasado toda prueba, y si se le compara con cualquier otro personaje de eso que llamamos izquierda en Aguascalientes está por encima de muchos, desde donde se le vea, revise a los fugados del Partido del Trabajo y vea donde andan queriendo sacar raja ahora, o los asesores del panista Fernando Herrera, o los arrimados a las administraciones de María Teresa Jiménez y Martín Orozco Sandoval; a la excandidata a la gubernatura la sobre estatura incluso al interior de sus propias huestes, ahí tiene al dirigente estatal de Morena, quien cobijado por David Monreal, ya se puso a repartir los beneficios del rayo pejesanador a quien quiera, en serio, a quien sea, pueden ser presuntos corruptos, pero mientras no se les demuestre, serán bienvenidos a Morena; ésa es la postura de Aldo Ruiz Sánchez ante la política de puertas abiertas a todos los colores que adoptó López Obrador, en particular a casos como el de Lenin Ruelas Olvera, expriista que se dice, fue echado del DIF estatal no por ser un empleado ejemplar, y ahora con el petista Fernando Marmolejo Montoya, el famoso Melón, quien gobernó a su antojo y plagado de escándalos el municipio de Rincón de Romos entre 2014 y 2016 y que ahora se suma al club de fans de Andrés Manuel López Obrador. Bajo ese mismo argumento, Ruiz Sánchez destacó que en torno a aquel mito urbano de que Carlos Lozano de la Torre pudiera sumarse a Morena, no habría problema alguno de que el exgobernador fuera admitido en este instituto político, toda vez que eso de las denuncias en su contra no ha pasado de ser simple palabrería del gobierno de Martín Orozco Sandoval, por lo que sin la marca de la corrupción, hipotéticamente hablando, las puertas de Morena no están cerradas para Lozano de la Torre. Queda claro que cuando te mantienes de tus papás, no tienes inconveniente para prestar la casa, total, mis jefes pagan… a ver cómo le va a Aldo Ruiz cuando le arrime a López Obrador una Eva Cadena aguascalentense… Ouch.

Las muñecas feas… Sólo una excepción hizo Aldo Ruiz y fue con Francisco Chávez Rangel, ¿razón?, ninguna, nomás no lo quiere, porque demostrado está que el pejerayo sanador de corrupción funciona para todos; y mientras los priistas se suman a Morena, ya sea como militantes o simples porristas, se afilian al PRI quienes formaran parte del Partido Verde, como Gilberto Gutiérrez, quien fue echado de este partido político por su propietario, Sergio Augusto López Ramírez y que ahora luce como orgulloso priista al frente de la delegación estatal de Semarnat; y para prueba de sus nuevos colores está el que el exdiputado local estuvo presente en la Asamblea estatal del tricolor celebrada el sábado, en la cual cabe indicar no se pudo ver a Gregorio Zamarripa Delgado, exalcalde de Jesús María quien fue sacrificado por su partido para salvar al PT. En fin con eso de que el chapulinismo está a todo lo que da, no nos sorprenda ver a Zamarripa Delgado cambiando de colores, al recordar que éste se decía muy cercano a Andrés Manuel en la campaña presidencial del 2006; y ya que estamos comentando estos acercamientos, a quien no verá en Morena, será a Blanca Rivera Río, pues ante tantos enroques entre Morena y el PRI, se rumoraba que la esposa del exgobernador bien podría tener cabida con los morenitas, pero el nuevo rumor es que aspira a ir al Senado, en tándem con Otto Granados Roldán, ¿y Lorena Martínez?, ah, también hay lugar para ella, ahora falta que se pongan de acuerdo quien de los tres llevará la carga de hacer campaña, por lo pronto, los lorenistas ya se relamen los bigotes por el regreso de su jefa, y es que sin ella se han tenido que poner a trabajar bien mucho, y ya está cansados los pobrecitos.

Bienvenido al medioevo. El muro de Facebook de la presidente de la Comisión de la Familia en el Congreso local, Paloma Amézquita Carreón, pareciera más un viaje al medievo que el instrumento de difusión de una representante popular. Desde hace días, en el contexto del Día del Orgullo Gay, la panista ha estado publicando toda clase de denostaciones tan ofensivas como ignorantes e infundadas hacia el movimiento LGBTTTIQ. En su timeline aparece un video de los supuestos desplantes de intolerancia de los marchantes de la ciudad de México editado por la multi desmentida organización CitizenGO, que el año pasado se convirtió en noticia nacional tras la difusión de supuestos libros de texto para fomentar la “ideología de género” en preescolar a partir de fotografías que resultaron no ser otra cosa que manuales de pedagogía empleados durante el sexenio de Felipe Calderón y no material bibliográfico dirigido a los pequeños. Paloma Amézquita reprodujo también un comunicado del Frente Nacional por la Familia que rechaza las uniones civiles entre personas del mismo género con la justificación de que “el matrimonio no es una institución que protege el amor, sino una institución que protege los niños. Los niños tienen derecho a un papá y una mamá”. La panista se ha caracterizado por lanzar iniciativas que contribuyen al fortalecimiento del régimen heteronormado que aún permea en la sociedad y que directa e indirectamente contribuye a marginar, invisibilizar y criminalizar a los sectores que se alejan de lo que la tradición entiende como válido. Ejemplo de ello es la propuesta de simplificar los trámites para la adopción de niños a condición de que los solicitantes no pertenezcan a familias homoparentales. Según datos de un estudio publicado este martes por el Instituto Mexicano para la Competitividad, cada diputado del Congreso local representa a 48 mil 943 aguascalentenses dueños de una diversidad de preferencias políticas, ideológicas, sexuales y religiosas, situación que Amézquita Carreón debería tener en cuenta, pues cada una de esas personas aporta 131 pesos de su salario, incluyendo seguramente a miembros de esos grupos que tanto repudia. ¿Hasta dónde llegará la protegida de Rubén Camarillo?, recientemente el vocero de la falange esa que aboga por la familia única, Juan Dabdoub Giacoman, declaró que “Así como te da cáncer, te da la homosexualidad”; ¿se atreverá la panista a hacer suyas las palabras del presidente del Consejo Mexicano de la Familia?

La del estribo. “Acepto”, dijo como quien estira la mano para recibir el anillo de compromiso, sonriente y radiante, Javier Duarte de Ochoa le dijo sí a la extradición, ante el Tribunal Tercero de Guatemala, dijo “He determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible la justicia. En términos coloquiales, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual está haciendo en torno a este caso”; el exgobernador de Veracruz sorprendió con su look hípster, un corte de cabello modernísimo que enmarcaba su rostro sonriente, una sonrisa de gato que se ha comido al ratón Miguel Ángel Yunes, a quien le tiró con todo y hasta cuestionó sus argumentos: “¿por qué no incluyeron la abominable mentira consistente en que supuestamente privó de medicamentos a niños?, ¿que eso no sería un delito? La razón es obvia: quiso manipular a la opinión pública y hoy no tuvo los pantalones de sostener semejante sandez ante los tribunales”, duro, muy duro Javidú en contra de Yunes… y nosotros seguimos sin entender de qué carajos se ríe.

@PurisimaGrilla