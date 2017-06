La Purísima… Grilla: Mundo ideal

Tierra a la vista… Por fin, después de seis meses Martín Orozco Sandoval reveló su secreto mejor guardado, la carta de navegación que mezcla su propuesta de campaña, con la consulta a la ciudadanía y el trabajo de planeación que sus empleados han realizado durante estos seis meses, con ustedes (redoble de tambores) el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Si fuéramos uno de esos medios que filtran la información que el gobierno estatal quiere, comenzaríamos señalando que en un acto austero y republicano el gobernador… pero la verdad es que fue un acto simple y aburrido, llevó más tiempo acomodar los destacados invitados de siempre que el mensaje del gobernador, ah, es que si bien el capitán presumió que ya se tenía un mapa, se negó a explicarlo, básicamente dijo que ahí está el Plan “a disposición de todos ustedes, les invito a que lo consulten, y principalmente a que sigan su cumplimiento”, porque ante la oportunidad de realizar una “exposición a detalle de diagnóstico y programas”, Orozco Sandoval prefirió compartir las motivaciones que, según él, “son las razones de todos los aguascalentenses”, dicho lo cual, pasaron el videíto de siempre, en el que todo mundo está feliz y es testigo que cuando no están encima de la Normal Rural Justo Sierra, los drones sirven para filmar lo bien mucho bonito que es Aguascalientes. El gobernador lo tiene todo para ser un buen orador, pero es evidente que no lo hace feliz, así que en el tono chabacano que tanto sirve en los baños de pueblo, comenzó caracterizando el mundo feliz que ve desde el balcón del Palacio de Gobierno, según Martín Orozco, en esta tierra, todo lo que los niños quieren es el amor de sus padres, los jóvenes buscan realizar sus sueños en el estudio y en el deporte, los hombres y mujeres de negocios únicamente aspiran a que sus empresas crezcan, mientras que los trabajadores, empleados, profesionistas y amas de casa, así reborujados, hacen lo posible para que les vaya bien. Ay, qué bonito.

Ya sé que no aplauden. Vaya usted a saber las razones, a la mejor las huestes orozquistas estaban cansadas de postear sus lamentos por el desquiciamiento de la ciudad provocada por las normalistas, quizá porque de veras lo de los discursos no se le dan a Martín Orozco, pero el chiste es que la masa estuvo poco aplaudidora, el gobernador tenía que evidenciar las pausas en que esperaba que los asistentes palmearan enjundiosos a la descripción de ese mundo ideal del Primo Contador estatal, pero no pegaba en el ánimo, ni porque como todos los gobernadores del mundo mundial prometió que acabaría con la pobreza, ni cuando dijo que ha puesto en el centro de su actuar al ser humano, tampoco cuando pidió que nos saliéramos de las redes sociales, que en estos tiempos de mundos virtuales, lo que hay que hacer es agarrarse de las manos y “armar redes sociales de hombres y mujeres, verdaderos, de carne y hueso, que nos hablemos y que generemos confianza”, así, para que el cuerpo sienta el amor, que la carne sienta la carne, porque “solamente así podremos crecer juntos”. Acerca de la ruta, pues decidió no comentarla, el gobernador reiteró que ahí estaba el documento en el que se profundiza en los cómos y en los cuándos, pero eso sí, pidió a toda la sociedad que le informen de cualquier irregularidad que conozcan durante los próximos seis años, como para ir integrando el expediente, seguramente con la misma velocidad con que acopia pruebas de la corrupción durante la administración de Carlos Lozano de la Torre; explicó Orozco Sandoval los cinco previsibles ejes del Plan para, al cierre de su pieza oratoria, señalar que a partir de la presentación de ese documento se escribirá una historia, bien chula de bonita, que tiene como eje la mayor aspiración del panista: dignificar la política, que porque “dignificar la política es dignificar las instituciones, es regresar la esperanza a los ciudadanos”. Y ya, eso fue todo.

No hay prisa. El llamado que hizo Martín Orozco a denunciar cualquier irregularidad cometida por sus colaboradores, con el argumento de que no habrá cabida para los funcionarios que sólo vean por sus propios intereses, a pesar de que a estas alturas, su administración no ha presentado ninguna denuncia contra los servidores públicos de la pasada administración acusados de cometer irregularidades, bajo el argumento de que no hay prisa, porque los delitos no prescriben. Ojalá que su invitación fuera motivada por las acciones y no por los discursos. Al evento acudió el titular del Instituto de Educación, Raúl Silva Perezchica, quien en dos ocasiones evadió a los medios de comunicación cuando se le preguntó acerca de los avances en las conciliaciones con el movimiento normalista de Cañada Honda, que en esos momentos bloqueaba la carretera 45 norte en protesta por la cerrazón de las autoridades educativas y también al mismo tiempo en que decenas de patrullas se apostaban en los accesos a la comunidad. A pesar de que los nulos resultados en la solución a este conflicto no han dejado precisamente bien parado a Raúl Silva, el secretario general de Gobierno, Javier Luévano Núñez, dio su espaldarazo al funcionario estatal, en quien se tiene la confianza de que llegará a buenos términos con las alumnas de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez. Y continuaron saliendo esos panistas que en nada contribuyen a que el gobernador emanado de su partido político salga bien parado del conflicto con las normalistas de Cañada Honda, toda vez que con sus comentarios en redes sociales, muchos blanquiazules han dejado de manifiesto que lo suyo es infundir el odio contra las estudiantes. Ya mencionamos el caso de Manuel Cortina Reynoso, excolaborador del propio Martín Orozco hace algunos años, ahora repliquemos comentarios de personajes como Alberto Aguilera Esparza, ex diputado local con problemas para leer números romanos, quien comentó vía Facebook: “Nosotros como ciudadanos si las/los vemos debemos ponerles en la madre, a nosotros nos cuesta de nuestros impuestos repintar todas sus estupideces”, dijo quien fuera coordinador de delegaciones durante el gobierno de Juan Antonio Martín del Campo. El siguiente en la lista de intolerantes de las redes es el también excolaborador de Martín del Campo, David Romo Garza: “Traigan al exprocurador Felipe Muñoz Vázquez como director de la Normal de Cañada Honda, en un año desaparecería la matrícula. Jejejeje”, con referencia a la fama del ex fiscal local, en torno a la presunta tortura a detenidos que se ejecutó cuando éste estuvo al frente de la entonces Procuraduría General del Estado. Lamentables comentarios, ya que por más que el gobernador intente desligarse de cualquier acto incorrecto de su parte hacia las estudiantes, el compartir militancia política con estos personajes, en poco le va ayudar.

Diferencias… Por segundo día consecutivo normalistas salieron a las calles de Aguascalientes, esta vez sin ser acompañadas por sus compañeros de otras normales rurales del país, por lo tanto sin la atracción de los medios de comunicación, por lo que fueron notorias algunas diferencias entre la manifestación del miércoles y la de ayer, en que fue posible ver a más elementos policiacos, y en que éstos no pidieron a los comerciantes el cierre de sus establecimientos, tampoco hubo pintas en infraestructura urbana, ésas que tanto indignaron a los cibernautas ociosos y que rápidamente se encargó de cubrir Héctor Anaya Pérez, secretario de Servicios Públicos del Municipio, cosa que desde luego presumió en redes sociales. Aunque una constante sí existió: el cierre de las puertas de Palacio de Gobierno y evidentemente la falta de respuesta.

Sacando raja… Ya le vieron capital político al tema de los normalistas y todo mundo quiere sacar raja, antier al diputado Iván Sánchez Nájera, sin dobles intenciones, según él, se ofreció a apoyar a las muchachas en todo lo que esté a su alcance… igual en el municipio quieren aprovechar, o al menos eso es lo que parece que quiere hacer el secretario de Servicios Públicos, Héctor Anaya Pérez, quien queriéndose lavar la cara, que tan manchada traía, mandó un comunicado en el que asegura que para darle lo que se merece a la sociedad aguascalentense, tapó las pintas que hicieron las diabólicas normalistas en dos pilares, un paso a desnivel y una barda con lo que confirmó lo que señaló el su tocayo, José Héctor Benítez López había señalado, “Es grafiti, eso se quita”. Este, pues sí, pero no.

Coscorrones. De veras que ayer no fue un buen día para los panistas, con decirles que en el Congresito, hasta Elsa Amabel Landín les puso sus coscorrones y evidenció que cuando hablan de transparencia en realidad los azules hablan de otra cosa, durante su intervención en tribuna, la diputada priista informó que de lo recaudado por el Impuesto sobre la Nómina, solamente 88 millones 432 mil del total están perfectamente etiquetados, “pero hay 578 millones 322 mil que no sabemos en qué se utilizan , a quién se asignan y que no están respaldados con un plan estratégico de crecimiento económico, no hay transparencia sobre el destino”, duro, durísimo, en su cara les dijo a los diputados del PAN y su cómplice de Encuentro Social, que lo recaudado no se debe usar para pagar la obra pública o los sueldos de los funcionarios del Gobierno del Estado, mejor aún, cuando les recordó que como candidatos habían firmado un documento con Coparmex en el que se comprometieron a utilizar el 5% del ISN para la creación de un fideicomiso que los patrones manejarían desde Coparmex, pero que ninguno de los panistas se acordó de integrar esos 35 millones en el presupuesto de 2017… Chas. Elsa Amabel Landín les dijo en su cara que sí, que Martín Orozco es el gobernador y eso le dio la oportunidad de definir cómo se utilizará el presupuesto, pero que no decidió utilizarlo como lo había prometido en campaña. Auch.

La del estribo. Pero lo mejor de la sesión, fue la despedida de Elsa Amabel Landín, cuando leyó: “El gobernador por conducto de la SEFI podrá determinar reducciones, diferimentos o cancelaciones de los recursos aprobados en el presente decreto a las dependencias y entidades cuando ello representa la posibilidad de generar disponibilidades que puedan ser reasignadas en los términos del presente presupuesto”, eso significa que se podrán reasignar de manera discrecional para lo que Martín Orozco defina… es decir, opacidad total. Duro. En fin, sí, es fin de semana, ya nos vamos a descansar al mundo ideal del gobernador, nos leemos el lunes.

@PurisimaGrilla