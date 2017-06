La Purísima… Grilla: El pejerrayo sanador

Opiniones de un payaso. El viernes Pedro Ferriz de Con vino a Aguascalientes a presentar su numerito en el que encarna el espíritu de los libres e independientes, el locutor caído en desgracia vino a repetir sus ataques contra todos los que cuestionan sus aspiraciones a llegar a Los Pinos, con la autoridad moral que le da la corta memoria, Ferriz de Con evade las preguntas sobre su capacidad para gobernar un país revirando a los reporteros si ellos no se sienten capaces; este bufón a los que organismos empresariales le dan juego, al menos eso confesó, pues dijo que lo invitan a recorrer el país organismos como Coparmex y otras agrupaciones de la vela perpetua, ha modificado su discurso para que ya no se le junte con otras figuras “independientes”, como el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y ahora se proclama candidato ciudadano, Pedro Ferriz ha agregado a sus aspiraciones que se considera el Emmanuel Macron mexicano (apodo que le endilgara Guadalupe Loaeza a otro suspirante: Armando Ríos Piter) y que las elecciones del 2018 no se tratará de quién gana, sino de medir el alma de los mexicanos, de poner a prueba el espíritu del país… Sí, así de ridículo.

Fantasías… Mientras el senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Romo Medina, señalaba la urgencia de analizar a fondo y en su caso sancionar todo caso de espionaje telefónico, incluidos aquellos que se le achacan a la Presidencia de la República contra periodistas y activistas sociales, el secretario de Acción Electoral del CEN priista, José María Tapia, se puso en el plan de defender a su presidente Enrique Peña Nieto, por lo que negó que las acusaciones surgidas desde el diario norteamericano The New York Times, tengan una pizca de verídicas: “No hay espionaje en el gobierno del presidente Peña Nieto, la Presidencia de la República es respetuosa de la libertad de expresión, de los actores políticos y de los defensores de los derechos humanos”, dijo el priista, quien aprovechó para asegurar que casi casi el asunto es mero chisme inventado por la prensa: “Eso es un reportaje más de los medios de comunicación que quieren inducir”, sí, cómo no. Además y ya metido en su mundo de fantasía, José María Tapia aseguró que el presunto fraude electoral del Estado de México existe únicamente en la imaginación de unos cuantos, que con el apoyo (otra vez) de los medios de comunicación, se le ha dado juego a un supuesto triunfo ilegítimo de Alfredo del Mazo: “No hubo fraude en el Estado de México, está negado categóricamente, simplemente es una manifestación mediática de la oposición”. Qué bueno que a nadie se le ocurrió preguntar a José María Tapia sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, capaz que éste respondía que el magnicidio nunca ocurrió y el político sonorense actualmente se encuentra de paseo en alguna playa del Caribe.

Ausentes… Seguramente fue tan importante la Asamblea Estatal del PRI, celebrada este sábado, que los principales cuadros del partido en el ámbito estatal ni siquiera pusieron un pie en ésta; así es, Carlos Lozano de la Torre, Lorena Martínez Rodríguez y Otto Granados Roldán no se molestaron en codearse con el resto de los priistas locales, y eso que al menos la exalcaldesa, muchas ganas tiene de quedar bien y convertirse de candidata a senadora. Sin embargo, dichos perfiles no ignoraron del todo el evento, toda vez que sí enviaron a varios de sus representantes: en el caso de Granados Roldán, pudimos ver a su hijo Otto Granados Franco, actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mientras que del lado de Lozano de la Torre, su primogénito, José Carlos estuvo presente en la asamblea, sin contar a varios de los que fueran colaboradores del exgobernador, como el mismísimo Francisco Chávez Rangel. Finalmente por parte de Lorena Martínez, fue posible ver a María de los Ángeles Aguilera Ramírez, quien últimamente no se despega de la exalcaldesa y aún con miras a suceder a Norma Esparza al frente del Revolucionario Institucional, además de otros incondicionales como Citlalli Rodríguez, Isidoro Armendáriz, Enrique Juárez Ramírez y Roberto Tavarez; en fin, para qué se presenta Martínez Rodríguez a un eventito local, si su anhelada candidatura la puede gestionar directamente en el CEN tricolor.

El malora morenita. El bufón Ferriz de Con dijo el viernes, que podía adivinar qué pasaría el domingo, durante la presentación de Andrés Manuel López Obrador en Aguascalientes… y pues sí, sí lo logró, porque el dueño de Morena repite el mismo discurso en contra de la mafia del poder en todas las plazas que recorre, así que no es tan difícil; lo que se no esperaban es que los mismos morenitas intentaran alejar del seno de López Obrador a una de sus más connotadas seguidoras, los maloras de Aldo Ruiz y su padrino David Monreal, intentaron que Nora Ruvalcaba, fundadora de este partido en la entidad, no subiera al templete, así de chiquita es la dirigencia estatal; pero el mismísimo Andrés Manuel López Obrador la llamó para darle cobijo en sus sanadores brazos y esos dos morenitas se quedaron trinando de coraje. A López Obrador no le se le olvida quién ha forjado el camino de Morena en Aguascalientes, mientras que Aldo Ruiz vive más ocupado en generar pleitos internos y su campaña contra Nora Ruvalcaba que, además, nomás no le rinde frutos porque los morenitas sí saben de qué lado masca el pejelagarto.

Sanador. Andrés Manuel López Obrador, además del discurso de siempre, vino a lavar culpas, al acto de limpiar toda corrupción, lo acompañaron Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján y Ricardo Monreal Ávila, desde el templete instalado en el centro de la Plaza de la Patria, el Señor Peje levantó las manos y lanzó el rayo expiador de toda culpa, encandilados por sus superpoderes una decena de expriistas bajó sus sombrillas para quedar libres de toda duda, a recibir la bendición pejista acudieron Armando Guel Serna, expresidente del PRI; Alejandro Ponce Larrinúa, exsecretario de Turismo con Carlos Lozano de la Torre; y Jorge Delgado Delgado, exdiputado tricolor; la energía sanadora de Andrés Manuel alcanzó para otros forajidos como el cantante Armando Palomas, el caricaturista Christian Garduño Ortiz, Rocko; Eduardo Lenin Olvera, exempleado de Blanca Rivera Río en el DIF estatal; la locutora América Magaña, compinche de Alberto Viveros en eso que transmiten por Facebook; el neoaliancista Antonio Alberto Martínez, exalcalde de San José de Gracia; otro expresidente municipal, el petista Fernando Marmolejo Montoya; Juan Francisco Gavuzzo, compinche de Gabriel Arellano Espinosa como secretario de Seguridad Pública Municipal; y muchos otros de la misma importancia, es decir, ninguna, que ya quedaron libres de pecado tras firmar el Acuerdo de Unidad por la Prosperidad de México… ¿qué es eso?, como decimos acá: saaaaabe, a la mejor es como la cartilla de vacunación morenita, por lo pronto, ya tiene un indicio de quiénes son los puros en Aguascalientes, aunque si camina como priista, se mueve como priista y huele a priista…

Camioncitos… Pues suena muy interesante la Ley del Transporte que presentó el diputado amarillo Iván Sánchez Nájera, pero dejó muchas cosas fuera como el diseño de las rutas priorizando al usuario y no a las ganancias económicas, pues el proyecto se limita a empoderar al Comité de Vigilancia que sería el encargado de definir este y otros temas que son de vital importancia; pero mientras todo esto sucede el representante de Nacional Financiera en el estado, Juan Carlos Medina Mazzoco, ya anunció que están a punto de renovarse cien camiones de los que actualmente circulan por la ciudad, fortaleciendo así a los pillos de los concesionarios de Atusa y a su avejentado sistema que tiene a choferes trabajando prácticamente como unos esclavos del volante.

La del estribo. Y para quienes se quedaron con ganas de ver a Otto Granados Roldán en la asamblea del sábado, hoy tendrán una nueva oportunidad para preguntarle si va ir codo a codo con Lorena Martínez por el Senado, ya que el subsecretario de la SEP presentará junto con Ignacio Ruelas Olvera y Francisco Javier Avelar González, el libro más reciente de Octavio Arellano Reyna: Para conocer a Vasconcelos, además del vocal ejecutivo del INE y el rector de la UAA, al delegado estatal de la SEP, lo acompañará el titular del IEA, Raúl Silva Perezchica… tremendos padrinos se agenció Octavio Arellano, ahí nos vemos.

