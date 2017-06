La Purísima… Grilla: Polarizado

La mano que mece la cuna. ¿Alguien sabe realmente qué quieren las estudiantes de Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Honda? El pliego petitorio no se ha hecho público, el día de hoy marcharán, como ya es tradición, se han manifestado frente a Palacio de Gobierno como tantas otras ocasiones; en algún momento, la administración de Carlos Lozano de la Torre entró en conflicto con este centro educativo y después se pasó a un extraño silencio, que sólo normalizaba la protesta. Ayer, muy temprano, los empleados de Martín Orozco Sandoval convocaron a una rueda de prensa, para leer un pronunciamiento, mismo que leyó Guillermo Reed Frausto, coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno estatal, no deja de llamar la atención el tono de ese pronunciamiento, en el que inútilmente se indica que se respeta su “libertad de opinión”, además les advierten que saben que hoy se manifestarán: “respetamos su libertad para manifestarse, las invitamos a que lo hagan dentro del marco de la ley y de forma respetuosa a la sociedad y a la autoridad”. No tenemos memoria de que las marchistas hayan violentado la ley al salir a la calle, o que lo hagan de una manera que ponga en riesgo a la población, por eso llama la atención; peor aún, con la táctica filtradora de los gobiernos panistas, usando a los medios de comunicación como sus criados, alguien filtró la información del Servicio Profesional Docente, en varios portales de internet se reprodujeron datos sobre las canonjías de las que gozan las normalistas… Encubriéndose baja el lema de que perro no come perro, quienes se dicen periodistas le hacen juego a la demonización de las normalistas, porque los datos que se publican no son resultado de una investigación, en varios blogs se dijo lo mismo, no se trata del pobre imbécil necesitado de atención que en Facebook demanda que se cierre la Normal porque deforma “el cerebro a sus estudiantes con ideología marxista”, se divulgan datos con la intención de poner a la sociedad en contra de los estudiantes, por eso se resalta que en 3 años, sólo 100 alumnas de la Normal Justo Sierra Méndez han presentado examen de oposición docente, que reciben casi cuatro millones para viajes de estudio y aprovechan para irse a Cancún o Playa del Carmen, se remarca que con “datos extraoficiales, de las 382 alumnas” menos del 10 por ciento son de Aguascalientes… ¿Se distingue el patrón?, quien quiera que esté intentando manipular a los ciudadanos en contra de las estudiantes está aprovechando las características que peor nos distinguen, qué lamentable y qué pena que se llamen a sí mismos periodistas quienes les siguen el juego.

¿Dónde quedó la bolita? El presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz informó que no se han resuelto las impugnaciones contra la designación de Héctor Salvador Hernández Gallegos, Claudia Díaz de León González y Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez como magistrados electorales, presentadas por el PRI y por uno de los aspirantes a dicho cargo. Reconoció que si bien los actores están en su derecho de inconformarse, una eventual destitución ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vendría a complicar aún más el terreno de lo que de por sí está. Recordó que hay ocho impugnaciones que se quedaron en el limbo, luego de que la Sala Administrativa y Electoral se declarara incompetente para seguir conociendo estos asuntos a raíz del nombramiento de los nuevos magistrados que por falta de presupuesto no han podido entrar en funciones. Sea como sea, esperó que la controversia se resuelva antes de la fecha de inicio del proceso comicial, en octubre. Por cierto, el Consejo General presentó ante la Sala Superior una consulta para saber quién debe resolver los expedientes pendientes, que será resuelta en la sesión programada para este viernes.

Mientras tanto… El gobernador Martín Orozco Sandoval informó que la Secretaría de Gobierno ya analiza perfiles para titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que posteriormente serán enviadas al Congreso para que decida, y aseguró haber solicitado a Javier Luévano Núñez que los aspirantes a suceder a Carlos Rodrigo Martín Clemente realmente conozcan y tengan experiencia en la materia medioambiental.

Dimes y diretes… Pues no es por hacérsela de emoción pero tal y como señaló el regidor Miguel Romo Reynoso, esta administración municipal se ha quedado en dimes y diretes respecto al tema de la revocación de la concesión del agua a Proactiva Medio Ambiente CAASA y es que al ser cuestionada al respecto, la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel, de nuevo señaló que el asunto sigue en los tribunales, por lo que por el momento no se sabe si se va o se queda, pero eso sí, lo que parece saberse en el municipio es que si se llega a ir CAASA, la opción será la de contratar a otra empresa por lo que han salido a la luz algunos animados como la propia alcaldesa, quien le anda echando ojitos a la empresa que trabaja en la ciudad de Saltillo, Coahuila, la cual obedece ciegamente a lo que el gobierno le señale, mientras que el presidente de la Comisión del Agua en el Cabildo, Óscar Estrada Escobedo, se mostró interesado en cómo opera el servicio en el estado de Nuevo León, donde quién vigila a las concesionarias es la entidad federativa y por lo pronto lo que parece que ha quedado en el olvido es la conformación del Consejo de Expertos, ¿Pues a qué le temen?

¿Moreno?… La llegada de los priistas Alejandro Ponce Larruría y Lenin Ruelas Olvera a las filas morenitas hace algunos meses, despertó rumores sobre la injerencia en este partido político nada menos que del exgobernador Carlos Lozano de la Torre, toda vez que en primera, dichos personajes fueron colaboradores del priista como gobernador de Aguascalientes, además de que existe una estrecha relación entre éste y los hermanos David y Ricardo Monreal Ávila, es más, Lozano de la Torre hasta fue secretario de Desarrollo Económico cuando éste último, como perredista, gobernó Zacatecas entre 1998 y 2004. En fin, estos rumores disparatados o no, continúan sonando, principalmente entre los priistas opuestos a Lozano y los morenitas que no aceptan mucho a los Monreal, al grado de que a decir de la diputada priista, Citlalli Rodríguez González, dependiendo del resultado electoral del 4 de junio, podría definirse la postura política de Carlos Lozano: “Se escuchan muchas cosas, pero creo que falta mucha agua por correr, hay que esperar que pase la elección del domingo para ver los reacomodos nacionales”, ¿será?, aunque suena irrisorio el asunto, ya que cabe recordar que más de una vez Andrés Manuel López Obrador calificó de rufián, ladrón y cómplice de la mafia del poder a nuestro exgobernador, aunque hay que recordar que en la mente del tabasqueño las reglas cambian y todo puede suceder.

A medias… Continuando con Citlalli Rodríguez y Lozano de la Torre, personaje que este miércoles nos recordó cuán amable y buena onda es con la prensa, la priista, identificada con el grupo de Lorena Martínez, o sea, opuesto al del exgobernador, dijo una cosa y dijo otra para justificar y a la vez no justificar la mala cara de quien fuera el primer priista de Aguascalientes, en su encuentro con los reporteros dentro del ascensor de Torre Plaza Bosques: “Lo que sí creo es que cuando un hombre es público, es con cargo y sin cargo, y así como los periodistas hacen su chamba de buscar información, él está en su derecho de contestar o no, respeto ese derecho, aunque desconozco el hecho en concreto, en honor a la honestidad”, dijo la diputada Citlalli Rodríguez que pese a todas las irregularidades que se dice, cometió Lozano de la Torre (porque de palabras no ha pasado), su gobierno fue bueno, mas no así su papel como priista, es decir que el exmandatario cumplió a medias: “A mi juicio fue un gran gobernador, tuvo temas torales y estrategia, como priista dejó mucho a deber en el partido, y eso los que lo dicen y quienes no lo dicen, hay un sentimiento común de que en el priismo no hubo la retroalimentación con nuestro partido”. Y eso sí, hay que recordar que la imposición de candidatos a la alcaldía como Francisco Chávez Rangel (2013) y Jesús Ríos Alba (2016), en mucho contribuyeron a la victoria de Juan Antonio Martín del Campo y Teresa Jiménez Esquivel, pese a sus evidentes limitaciones como estrategas políticos. Uuuuy.

La del estribo. Lo pasamos como nos lo pasaron, así que está por verificar: Estanislao Bautista Gordillo será presentado como nuevo director general de Seguridad Pública y Vialidad a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el teniente coronel de Infantería se hará cargo del puesto que ocupaba el general Facundo Javier García Jordán.

