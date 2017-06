La Purísima… Grilla: Presuntamente

Machómetro… En un ejercicio para nada desdeñable, en La Jornada Aguascalientes hemos buscado evidenciar la marginación que en la actualidad continúa padeciendo la mujer en la toma de decisiones políticas y de interés público, por lo cual cabe destacar que este jueves nuevamente quedó de manifiesto que por mucho que se presuma el cumplimiento de las cuotas de género y la equidad en el Congresito, tanto en la integración del pleno, comisiones y mesas directivas, dentro del nombramiento de los 9 integrantes de la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, únicamente se consideró a una mujer, mientras que se designaron 8 varones. Se trata de Ana Susana López de la Parra, empresaria local que se integró entre los perfiles emanados de la sociedad civil. Cabe señalar que el procedimiento consideró a cinco catedráticos e investigadores provenientes de las distintas universidades de la entidad, entre los cuales ninguna mujer fue considerada, lo que nos deja la incógnita ¿acaso las instituciones de educación superior no cuentan con mujeres dedicadas a la investigación?, imposible responder negativamente tal cuestionamiento.

Qué calor… Al parecer el aire acondicionado con que cuenta el salón Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, recinto oficial del Congresito, no contrarresta los efectos negativos de la ola de calor que padece la entidad, toda vez que nuestros diputados lucieron un poco distraídos en la sesión ordinaria de ayer, quizás afectados por las altas temperaturas. Basta mencionar el curioso caso protagonizado por el representante del Partido Nueva Alianza, Arturo Fernández Estrada, quien en el momento en que la primera secretaria de la mesa directiva, Martha González Estrada, pasaba lista de asistencia al arranque de la sesión, se le ocurrió responder “A favor”, para luego corregir “presente”, ante las risas de sus homólogos, representantes de los medios de comunicación, público en general y hasta estudiantes del Colegio Cristóbal Colón, presentes en el recinto y que les tocó ver en vivo y a todo color la pifia del diputado profesor, quien justificó su error aventando la pelotita a una compañera priista: “es culpa de la diputada Josefina (Moreno Pérez) que me viene a interrumpir”, ay ajá. Ahí no acabó la cosa, ya que a continuación del neoaliancista, se corroboró la asistencia del panista Jaime González de León, quien de igual manera contestó “a favor”, derivando esto en aún más risas de los presentes. Se nota que los representantes populares ni escuchan lo que votan, nada más se dejan llevar por lo que dicen sus compañeros, la siguiente ocasión que los panistas quieran mayoritear, ya saben cómo hacerle.

Va para largo… Ya transcurrió un mes desde que Carlos Rodrigo Martín Clemente abandonó la titularidad de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), esto por motivos personales, aunque hay quienes, como Sergio Augusto López Ramírez, que juran que al hijo de Jesús Eduardo Martín Jáuregui lo obligaron a renunciar desde la oficina de Martín Orozco, esto por sus presuntas ligas con el Revolucionario Institucional, según el ecologista. En fin, el punto es que la designación del sucesor de Martín Clemente continúa en suspenso y al parecer ni fecha estimada existe para que Martín Orozco remita al Congreso la terna de candidatos a ocupar tal cargo, según reconoció Jaime González de León, el miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales más cercano al gobernador, órgano encargado de llevar a cabo el proceso de designación: “lo que procede es que el Ejecutivo mande una terna, todavía no hay ningún avance relevante. De parte mía no (ha habido acercamiento con el gobernador), no sé si directamente con el presidente de la comisión (Sergio Augusto López), yo creo que es indefinido (el plazo para la designación), a reserva de verificarlo bien, pero yo creo que en las próximas semanas habrá noticias al respecto”, destacó González de León. Ya veremos si algún día la famosa terna es enviada por Orozco Sandoval a los diputados, aunque es claro prever que el ungido será un afín al blanquiazul, lo cual provocará la inconformidad del líder del Verde Ecologista, lo cual de nada servirá ya que triunfará el mayoriteo… la historia de siempre.

Aureoles Jiménez. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, lamentó las declaraciones vertidas por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, “espero que después de la garrotiza que les pusieron por allá en Aguascalientes ya le piensen un poco estos jóvenes”, con relación a los normalistas de Tiripetío aprehendidos irregularmente en el estado. Consideró que lo dicho por el michoacano no abona a la convivencia y la paz pública, lo que quedó de manifiesto este miércoles en esa entidad, donde un estudiante de la Normal Vasco de Quiroga fue lesionado por bala en el rostro. Dijo que dentro de lo que cabe, en Aguascalientes se tuvo la suerte de que no se desbordó la intervención policiaca a estos niveles y atribuyó lo ocurrido a una falta de información por parte del gobierno estatal, pues los policías no estaban informados sobre el avance de las negociaciones con el movimiento normalista cuando ya había prácticamente un acuerdo académico y administrativo con las alumnas de la institución. Las represalias, las calificó como desmedidas en comparación con el incidente que las suscitó y recordó que las condiciones de los elementos los hace propensos al síndrome de Burnout. Martín Jáuregui hizo un llamado a las autoridades a hacerlos que vivan los derechos humanos y no sólo que se aprendan de memoria los artículos de la Constitución, de lo contrario continuará habiendo respuestas violentas de las corporaciones. Por otro lado, consideró razonable que las comparecencias de los titulares de las policías estatal y municipal con el Congreso se hayan convocado a puerta cerrada. Recordó que hay reglamentos en el Legislativo que pueden justificar el que la reunión se celebre en privado cuando se trata de temas delicados “mientras no se tome una decisión, puedan allegarse de la información incluso de manera discrecional”. Al respecto, la alcaldesa de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, quien siempre optó por la mano dura contra quienes afectaran la paz de la ciudad, expresó el día de ayer: “Tengo entendido que fueron personas que también estuvieron aquí en Aguascalientes, y decirles nada más que debe de existir en el país paz y tranquilidad, es desagradable que haya sucedido, es lamentable. Ojalá tengan diálogo con todas las fuerzas y esperemos que el día de mañana exista la paz”… cabe señalar que los estudiantes habían sido conocidos por su tenacidad en su estado natal pues siendo de escasos recursos, se sabe allá en su tierra, que para entrar son sometidos a una prueba física de 15 días al más puro estilo de una escuela militarizada y si llegan a fallar, tan solo una vez, no son admitidos… eran conocidos por su tenacidad al menos hasta hace unos años, cuando como en Aguascalientes contra las normalistas de Cañada Honda, inició una campaña de desprestigio con filtraciones desde los gobiernos estatal y municipal. A ver cómo le va ahora a Jesús Eduardo Martín Jáuregui, pues tras señalar que no se ha levantado denuncia alguna, no han faltado calumnistas pagados por los gobiernos que lo acusan de filtrar fotografías “inoportunas” porque mostraban imágenes donde la policía municipal lleva detenidos en sus patrullas a los normalistas… Cuando cobren su cheque, ojalá recuerden que los empleados de Jiménez Esquivel enviaron también imágenes para que la caída de un policía pareciera una agresión.

Acorralado. Cuatro días de silencio, para que al momento de hacer un posicionamiento, Enrique Peña Nieto hiciera una vez más el ridículo y mostrara su perfil opresor, sobre los casos de espionaje, Peña Nieto no supo quedarse con la declaración obligatoria “Condenamos de manera categórica cualquier intervención en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona, no cabe en una democracia como la que vivimos en el país”, todo el tiempo indicó que las víctimas eran presuntas, que el espionaje era presunto, que nadie podía afirmar, mostrar o evidenciar que su vida se haya visto afectada por esas presuntas intervenciones; siguió el presidente y reveló que él también se siente espiado, pero quizá lo más grave fue que al cierre de su perorata, señaló que esperaba que la PGR deslindara responsabilidades, y “al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”… Pena ajena, y miedo, el presidente ya adelantó las conclusiones de la investigación, ya encontró culpables y ya los quiere sentenciar, como siempre, los malos son las víctimas.

La del estribo o el burro hablando de orejas. La confesión de parte, relevo de prueba de Peña Nieto: Resulta muy fácil señalar al gobierno como alguien que espía; pero no, no es fácil, mucho menos cuando al verse descubierto, amenaza a quienes sólo han cumplido con su tarea, en verdad que es un triste momento para el periodismo y una sociedad víctima de la delincuencia. Es viernes, nos vamos a meter la cabeza a un agujero, hasta que se nos pase el miedo y la vergüenza ajena. Nos leemos el lunes.

