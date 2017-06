La Purísima… Grilla: Rateritos

GanaMOS. Esa es la percepción de Martín Orozco Sandoval en relación con los hechos del viernes pasado en que policías municipales agredieron a normalistas. El gobernador decidió ayer realizar una tour con medios seleccionados para que lo entrevistaran a modo sobre el Plan Estatal de Desarrollo, en todos los amigables medios, desde blogcitos hasta noticieros de televisión dijo lo mismo, chabacanamente esclarecía los cinco puntos del Plan, sólo en el canal de televisión oficial, Rafael Juárez se animó a no dejarlo ir sin que hiciera un planteamiento acerca de lo ocurrido con las estudiantes de Cañada Honda. Ganamos, dijo Orozco Sandoval y explicó que ese triunfo consistió en que su administración “entró” a la Normal Rural Justo Sierra para “ganar terreno”, enseguida indicó que en el acuerdo establecido entre las normalistas y el IEA “ganamos acciones importantes” sin referir ninguna en especial y subrayó que en ese centro escolar se “cometían barbaridades”, pero que ya no. El acuerdo ahí está, a nosotros nada nos indica que alguien haya “ganado” nada, quizá porque no vemos, como Martín Orozco, la relevancia de que los aguascalentenses sean mayoría en la Normal Rural Justo Sierra, pero al gobernador, en línea con su discurso excluyente, le parece lo más relevante, y es que sabe que frases como “los aguascalentenses primero”, enervan a las huestes discriminadoras que se identifican a sí mismos como gente buena.

A modo, cuando señalamos que los medios fueron seleccionados para que el gobernador se sintiera cómodo es porque nadie le pidió a Martín Orozco profundizar en el Plan Estatal de Desarrollo, como hiciera durante la presentación del mismo, el gobernador chabacanizó los cinco ejes de su plan, e incluso, seguramente en un afán de ser empático con el pópulo, dijo cosas que no están en el documento, en el eje Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre, por ejemplo, inició señalando que se está en espera de una reforma de la ley, en referencia con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y se quejó: “a los rateritos los sueltan a veces desde la preventiva”, el profundísimo análisis del gobernador choca con la evaluación realizada por los especialistas del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) que si bien señaló que, en promedio harán falta once años más para alcanzar el nivel óptimo en la operación del sistema de justicia, también ha insistido en que no se debe reformar ni culpar al sistema antes de que todos los gobiernos se comprometan con él, pero bueno, son especialistas, qué van a saber ellos de tener que lidiar con “rateritos” a los que la autoridad suelta… o esa impresión daba cuando los entrevistadores de Martín Orozco asentían sumisos ante las chabacanerías del gobernador, más preocupados por no salirse de la lista de preguntas acotadas y hacer enfadar al Primo Contador que con el público que necesita informarse.

Agárrense… A un año de que entró en vigor el Sistema de Justicia Penal Acusatorio los resultados han sido desconcertantes pues, si bien, tal parece que de inmediato ya se han metido “presuntos culpables”, que en realidad son inocentes, a la cárcel, lo cierto es que el sentimiento de impunidad entre la población de a pie ha aumentado, lo cual se ve reflejado en los casos de linchamiento que van en aumento… pero agárrense, pues el titular de la representación del CIDE en Aguascalientes, Sergio López Ayllón, ya dijo que el sistema tardará en aplicarse muchos años más, por lo que mientras tanto, el fiscal general del estado, René Urrutia de la Vega, tendrá que dar muchas explicaciones a los ciudadanos hartos de que se metan a su casa. Ojalá nuestros funcionarios lean el reporte del Cidac (Hallazgos 2016), al menos las seis recomendaciones que realizan (nosotros traemos un resumen en las páginas centrales de la edición de hoy) y no se vayan con la finta de que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio debe ser reformado porque suelta a los “rateritos”, como profundamente disertó Martín Orozco.

Metiches… Como si nuestros diputados no tuvieran una extensa agenda que discutir y desahogar, ahora resulta que les dio por desperdiciar tiempo peleándose por asuntos electorales que nada tenían que ver con nuestra entidad, ya que al líder parlamentario del Partido Acción Nacional y Encuentro Social, Juan Guillermo Alaniz de León, se le ocurrió presentar un posicionamiento sobre el pasado proceso electoral del estado de Coahuila, como si esa entidad no tuviera a sus 25 diputados locales para debatir el asunto. En fin, el diputado manifestó al respecto que “desde el gobierno estatal de Coahuila, y con la complicidad de las autoridades electorales locales, se orquestó un robo a la voluntad democrática de los coahuilenses, que ese día en las urnas expresaron un contundente rechazo y un hasta aquí a las trapacerías de los Moreira”, así inició el panista su posicionamiento, del cual ni la pena vale mencionar más. Como si la actitud de Alaniz de León no nos resultara por demás decepcionante, hubo quienes le siguieron el juego y se subieron a su tren del mame: Elsa Amabel Landín Olivares, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien alardeó los 30 mil votos que dieron la victoria al tricolor en esa entidad, “se ha convertido en 30 años una constante exigir a la derecha que se anule la elección que no gana; ¿dónde estaban las voces de Acción Nacional el año pasado cuando ganaron una importante cantidad de estados? (…) las elecciones se ganan o se pierden por un voto, se llama democracia”, dijo la priista. Así la bronca partidista que definitivamente en nada ayuda al trabajo legislativo en Aguascalientes. De verdad, qué vergüenza.

Pelota… En temas que sí conciernen a la entidad, los representantes populares se aventaron la pelotita en el tema de la inseguridad, ya que fue la priista Josefina Moreno quien exigió al gobernador Martín Orozco Sandoval el recuperar la tranquilidad y seguridad que prevaleció, según la diputada, durante el gobierno de Carlos Lozano de la Torre, lo cual fue refutado por Norma Zamora Rodríguez, de Acción Nacional, quien culpó a Enrique Peña Nieto del crecimiento delictivo en la entidad, además de reprochar a Lozano de la Torre el subejercicio de 140 millones de pesos en este rubro. Por Nueva Alianza fue Mayela Macías Alvarado quien intervino en el debate, exigiendo la aplicación de estrategias especiales como el cese de mandos policiacos que no den resultados, además de fichar a los delincuentes con dispositivos de rastreo, esquemas de vigilancia vecinal, entre otros. La diputada destacó la urgencia de que Sergio Martínez Castuera se reúna con legisladores locales. Al debate se sumó Jesús Guillermo Gutiérrez, panista que llamó a dejar de politizar el asunto, aunque no dejó de lado el punto del famoso subejercicio en tiempos de Lozano de la Torre, además de sumarse a la urgencia de que el secretario de Seguridad Pública Estatal se presente ante los diputados.

¿Es broma?… Todos recordamos los dos intentos fallidos de eliminar el fuero en Aguascalientes, protagonizados por la pasada legislatura, que bajo mil y un pretextos los panistas, en voz de su líder Paulo Martínez López, prometieron que sí se retomaría en la legislatura actual, cosa que no parece que vaya a ocurrir pronto. Pues resulta que al legislador del Partido Verde Ecologista, Sergio Augusto López Ramírez, se le ocurrió proponer una iniciativa para eliminar el fuero a todo funcionario público que cuente con tal privilegio, como gobernador y magistrados del Poder Judicial del Estado, pero eso sí, con un par de excepciones: diputados e integrantes de los ayuntamientos… Así qué chiste.

Calendario en mano. Con relación a la exigencia de la panista Margarita Zavala a la dirigencia de su partido para adelantar la designación del candidato a la presidencia de la República, el vocal ejecutivo del INE en Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera recordó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe) establece el calendario electoral, lo que debe ser acatado por partidos y aspirantes a candidatos, por lo que el blanquiazul sería objeto de sanciones si hiciera caso a la esposa del expresidente, Felipe Calderón, quien por cierto visitó Aguascalientes el pasado fin de semana. Recordó que el proceso electoral federal se inicia la primera semana de septiembre. “Los partidos políticos se podrán comportar de manera distinta cuando sus bases militantes simpatizantes adherentes les exijan que cumplan sus compromisos y cumplan las normas tanto las internas como las de la nación”, pues sí.

La del estribo. Va de nuez, el Juzgado Segundo de lo penal ratificó la sentencia de seis años y nueve meses de prisión al exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, quien deberá pagar 13.8 millones de pesos más una multa de 11 mil 731 pesos luego de demostrarse que estuvo vinculado a la compra del tomógrafo que no aparece por ningún lado, seguramente el orgullo panista no pisará la cárcel, pero de que tendrá que pagar, lo hará. Y, de nuevo, otra oportunidad para que los blanquiazules intenten expulsar a Reynoso Femat del partido, aunque las tres veces que lo han intentado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo devuelve a sus filas, a la mejor es con el argumento de que no se suelte a “rateritos”… En fin. Ya vámonos. Buen fin de semana y como nosotros sí tendríamos preguntas para Martín Orozco, dudamos que nos llamen para otorgarnos una sesuda “exclusiva”, así que no contestaremos el teléfono.

@PurisimaGrilla