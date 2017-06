La Purísima… Grilla: Xenofobia

Inexplicable… Hace unos días, el ombudsman de Aguascalientes, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, en su blog personal sumó un puñado de “inexplicables” a la actuación de los policías en las agresiones contra normalistas el pasado 9 de junio, en su recuento señala que todo está documentado y que fueron los policías quienes atacaron a los estudiantes, quienes soltaron a “los estudiantes detenidos y lesionados en diversas partes de la ciudad sin ningún apoyo ni orientación”, y que “la actuación policíaca puso en grave riesgo los acuerdos que ya se habían tenido y la paz, tranquilidad y orden, que tanto trabajo nos han costado a los aguascalentenses”, al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la entidad le parecen “demasiadas inexplicaciones” y finaliza su texto señalando que “Los ciudadanos requerimos explicaciones y… sanciones”; sin embargo, desde la autoridad todo indica que la definición de “inexplicable” no es la misma que el resto del mundo utilizamos y sirve más bien como muletilla para expiar culpas, porque entonces no se entiende de otra manera que el secretario de Seguridad Pública del Municipio, José Héctor Benítez López, señale que la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel no ha realizado ningún tipo de observación sobre el actuar de la corporación de la policía municipal cuando alumnos de la normal rural de Tiripetío, Michoacán, fueron golpeados por los oficiales y los vecinos de la colonia Constitución, por lo que no sabemos si la presidenta no quiere ver o simplemente no le importa cómo actúan los policías que comanda… De la misma manera, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública se refugió en su ya clásico “esperaremos a que concluyan las investigaciones” cuando se le preguntó si el gobierno estatal de Martín Orozco Sandoval habría tenido injerencia en el operativo del viernes, como si no supiera si actuó bajo órdenes o simplemente fue una ocurrencia suya. ¿Quedará todo como “inexplicable”, no habrá sanciones?

Estás que te vas… El gobernador Martín Orozco Sandoval confirmó que sí hay en puerta cambios en su gabinete tras la salida de José Basilio Romo y aclaró que las decisiones que se tomarán con base en un análisis semestral. Dejó entender que como Basilio Romo, muchos dejarán sus cargos porque son ciudadanos y no políticos que se dieron cuenta “de que no es enchílame otra”. Sin embargo, entrevistado por separado el titular del Issea, René Anguiano Martínez aseguró que no será en el sector salud por donde corte la tijera. O que al menos no está enterado de ello. También esta semana Juan Alberto Montoya Aguado dejó el cargo de director de Reinserción Social también por motivos de carácter personal, la Secretaría de Seguridad informó mediante un comunicado que ya se inició el proceso de entrega-recepción hasta en tanto se nombre a un nuevo titular. Por otro lado, Orozco Sandoval desmintió las versiones de que el presidente Enrique Peña Nieto vuelva a Aguascalientes la próxima semana. El compromiso del priista es asistir a la inauguración del nuevo Hospital Hidalgo que se busca empatar con la inauguración del Hospital General 3 del Seguro Social, “nos va a visitar próximamente, aunque no dio fecha para ello”.

Sí volverá… Acerca de la visita relámpago de Enrique Peña Nieto realizada el martes, continuaron los rumores, pero en lo único en que se coincidió fue con que será hasta que se inaugure el nuevo Hospital Miguel Hidalgo, entre octubre y noviembre próximo, por lo menos así lo indicó el delegado estatal de la Secretaría de Gobernación, Armando Romero Rosales, quien nada señaló sobre si es cierto que David Penchyna vino a darle un jalón de orejas a los delegados federales priistas y a señalarles que no había otra ruta más que la del peñismo. Tampoco quiso indicar nada acerca del cambio en la dirigencia estatal del PRI, que se había prometido para después de las elecciones, pues ya fueron… y nada, ni una señal del relevo de la siempre ausente Norma Esparza Herrera.

Xenofobia. Nuestra compañera Hilda Hermosillo Hernández cuestionó al gobernador sobre el contexto de la renuncia de José Basilio Romo como titular del Centenario Hospital Hidalgo, lo extraño es que Martín Orozco se fue en banda mencionando que el nosocomio trae más de cien millones de pesos de cartera vencida y confesó que no se puede hacer mucho, pero lo que más le pesa es que se atienda a personas que no son de Aguascalientes, sí, el mismo discurso radical que divide entre los de afuera y los de aquí, así lo dijo el gobernador: “Lo que más nos duele es la atención a personas de escasos recursos pero de Zacatecas o de Jalisco, que ahí sí, tenemos que dar el servicio por humanidad, y pues no hay recursos, pero son de otros estados, bueno, pero ni modo”, la grabación de la respuesta ahí está.

Quejas… Seguramente el diputado Arturo Fernández Estrada ni enterado estaba de que el área de Comunicación Social del Congreso del Estado sirve únicamente a la bancada mayoritaria, es decir la del Partido Acción Nacional (PAN) y su secuaz de Encuentro Social, Jesús Morquecho Valdez, toda vez que ayer, al llevar a cabo un encuentro con los medios de comunicación, el plurinominal de Nueva Alianza se quejó de que al área encabezada por José Luis Dávila nada más no le da difusión a sus iniciativas y puntos de acuerdo, por lo que decidió dar a conocer a los medios su trabajo de los últimos meses. En fin, según Arturo Fernández, en eso del contacto con la prensa ya se moverá por su cuenta, tal y como lo hace el resto de los legisladores de oposición, con eso de que aunque el vocero del Congreso es pagado con recursos de todos los aguascalentenses, es obvio que la mano que jala la correa es blanquiazul, a la mejor José Luis Dávila ya se dio cuenta de que no será posible hacer negocios con todos los diputados y busca quedar bien con aquellos que le compren su proyecto de revista o portal o depositorio de noticias con que planeaba hacer el bisnes redondo publicitando a los legisladores, igual y no es nada de eso y nomás es puro amor a la camiseta celeste.

Ofrecido… Continuando con Arturo Fernández y los medios de comunicación, al neoaliancista le dio por subirse al tren del mame del gobernador, con eso de ser el defensor de los periodistas, por lo que el diputado se dijo abierto para que reporteros y fotógrafos manifiesten a éste inquietudes y propuestas a fin de ser él quien las lleve al Congreso del Estado como iniciativas o puntos de acuerdo, ya veremos si el legislador habla en serio o nada más quiere jugarle al Martín Orozco. Por lo pronto Fernández Estrada se comprometió a aclarar la situación actual de la malograda Ley para crear el Premio Estatal de Periodismo, de la cual los actuales legisladores no saben absolutamente nada, como ya lo dejaron de manifiesto Jesús Morquecho Valdez y Francisco Martínez Delgado. Además, en eso de buscar el respaldo de los diputados para el gremio reporteril venimos de la pésima experiencia que se tuvo con la Legislatura anterior, donde varios presumían venir de las filas del periodismo, pero en los hechos poco hicieron, de hecho, dejaron tan mala imagen, que hasta Sergio Augusto López Ramírez usó que los autores de la iniciativa para crear el Premio Estatal de Periodismo laboraran en medios para denostarlos, claro, fobias partidistas aparte.

La del estribo… Mientras Carlos Lozano de la Torre acompañaba al titular de Sagarpa, José Eduardo Calzada Rovirosa (único empleado de Enrique Peña Nieto que ha presentado su 3de3), su sucesor, Martín Orozco Sandoval, se placeaba en conocido restaurant de la calle Madero en un acto rarísimo para un gobernador, si lo comparamos con su predecesor priista, ya que el panista, de manera muy discreta, desayunó en el sitio e inclusive saludó a los comensales. Seguro quería sacudirse la mala imagen de haberse paseado en helicóptero, a la usanza priista, quién sabe.

