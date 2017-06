Luis Fernando Ferra no debió haber fallecido peleando por sus derechos

By

La sociedad Aguascalentense tiene dobles estándares, acusan familiares del joven

Fueron presentadas las actividades culturales, artísticas e informativas que se realizarán a un año de su fallecimiento

Luis Fernando Ferra Aguilar murió peleando por derechos que debió tener desde siempre, declaró Mónica Gabriela Aguilar de la Torre, madre del joven que falleció el 25 de junio del año pasado cuando se dirigía a la Marcha del Orgullo Gay de Aguascalientes, al ser atropellado por un automóvil conducido por un joven que se pasó un alto.

Este viernes fueron presentadas las actividades culturales, artísticas e informativas que se realizarán este sábado en la Exedra de la Plaza Patria para conmemorar un año del fallecimiento de Luis Fernando Ferra Aguilar.

El 25 de junio del 2016, Ferra Aguilar Rojo se dirigía a la 15 Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTI), que partió del cruce de Héroe de Nacozari y Francisco I. Madero, sin embargo, según su madre, Luis Fernando no hubiera tenido la necesidad de ir a esa manifestación si sus derechos fueran como el resto de los aguascalentenses: “Hace un año mi hijo salió sano y salvo de su casa a luchar por derechos por los que no tendría que luchar, porque la comunidad gay no tiene por qué pelear por algo que se le daría por ende”.

La sociedad de Aguascalientes, indicó, tiene dobles estándares: “Nos parece desastroso situaciones como las que viven los indocumentados, posiciones como las de Trump se nos hace inhumano, ¿Y no estamos haciendo lo mismo?”

La situación y el rechazo a la comunidad LGBT, en el mundo, es cada vez más complicada: “¿Cómo es posible que mi hijo saliera a luchar por sus derechos?, por algo que no tendría por qué, y ya no regresó, nunca. Yo no quiero que eso le vuelva a pasar a ninguna madre, ese mismo mes en Chihuahua asesinaron a una chica por tener una preferencia sexual diferente, días antes acababa de pasar lo de Orlando (Florida) y lo de Veracruz, ¿qué nos está pasando?”.

La hermana de Luis Fernando, Alejandra Ferra Aguilar, aseguró que a pesar de los discursos de grupos conservadores que aseguran que las familias compuestas de padres, madre e hijos son las únicas naturales, lo cierto es que la suya, compuesta por su madre, ella y un hermano homosexual, también era natural, “Mi hermano resultó ser homosexual y para mí fue lo mismo, yo no me veía como una familia que no fuera natural, era normal”.

“Si algo bueno puede llegar a salir de esto es que se quieran, que acepten a su familia, a sus hijos, a sus hermanos y es más, hasta su papá, que lo amen lo acepten y lo quieran pues el día de mañana puede que no esté y yo la verdad si hubiera sido una persona intolerante que lo agredió todo el tiempo y lo rechazó, no me lo hubiera podido perdonar (…) si afuera es una porquería, por qué en tu casa tiene que ser un infierno”.