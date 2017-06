Poca transparencia del gobierno de Jesús María en el proyecto de estacionamiento

Ciudadanos se manifestaron en el Congreso del Estado en contra de la obra

Guadalupe de Lira asegura que ha buscado mediar el conflicto

Continúa el conflicto entre ciudadanos y autoridades del Jesús María, toda vez que éstas pretenden construir un estacionamiento subterráneo en la plaza principal de la cabecera municipal, de lo cual derivó el trámite de un amparo por parte de habitantes del lugar, trámite legal que a la fecha mantiene suspendido el proyecto. Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, diputada local por el Distrito VII, perteneciente a dicho municipio, indicó que por su parte ha intentado fungir como mediadora en el caso, sin embargo reconoció poca disposición por parte del gobierno de Noel Mata Atilano.

“Solicité la información del proyecto al municipio, no me han dado respuesta, me han informado verbalmente que existe una demanda de los ciudadanos, pero no tengo información documentada para poder orientar a los inconformes en ese asunto (…) yo solamente hice esa solicitud de información, no fue una solicitud por escrito como lo solicité”, explicó la legisladora local.

Guadalupe de Lira destacó que como legisladora local no puede intervenir en el conflicto más allá del papel de intermediaria, toda vez que la obra, proyectada por el gobierno de Jesús María 2014-2016, encabezado por José Antonio Arámbula López, será financiada por el Gobierno de la República, “son recursos federales con los que se gestionó esa obra, el Congreso directamente no tiene injerencia en el tema, ya que el recurso no es del estado, es del Gobierno Federal (…) con mucho gusto yo los atendí, pero es complejo darles información porque no tengo información documentada”.

Destacó que por lo anterior resultaría imposible atender la alternativa propuesta por los ciudadanos para reubicar la obra, toda vez que éstos han manifestado que la misma pondría en riesgo estructural a la parroquia Jesús Nazareno, ubicada en el primer cuadro de la cabecera municipal.

“Ellos me pidieron que se hiciera el cambio de la obra, yo pregunté a Obras Públicas y ellos me mencionaron solamente verbalmente que no era posible ya que el recurso se etiqueta según un proyecto técnico y no se puede cambiar el recurso a otro proyecto, los ciudadanos propusieron que se cambiara al área del mercado”, destacó.

De Lira Beltrán destacó que debe existir respeto por parte de las autoridades hacia la postura de los ciudadanos, además de descartar que el movimiento de protesta tenga un trasfondo político en contra del alcalde jesusmariense emanado del Partido Acción Nacional, “es una cuestión de cualquier ciudadano, es natural como en cualquier cosa, hay quien está a favor o en contra, todo ciudadano tiene derecho a expresar su opinión”.

Cabe indicar que ciudadanos que se oponen a dicha obra se manifestaron durante la sesión del pleno del Congreso del Estado celebrada ayer, donde con pancartas y consignas manifestaron la influencia de Arámbula López en las decisiones tomadas por Noel Mata Atilano, particularmente en lo que refiere a la construcción del estacionamiento.

“Ya le dijimos al presidente municipal que si el juez le da el fallo, Jesús María dice no (…), ni siquiera nos recibe el alcalde, buscamos a quien sea; estamos identificados muy bien y han tomado represalias contra nosotros, en lo personal me cortaron el agua sin deber absolutamente nada”, dijo Salvador Ansúa, ciudadano de ese municipio.