¿Por qué? / De imágenes y textos

No ande de preguntón, querido lector, pues corre el riesgo de ser espiado e intimidado por la cúpula del poder o por quién sabe quién. Entonces, las respuestas a todas las interrogantes cuándo serán respondidas. ¿Por qué Mesoamérica? ¿Por qué Quetzalcóatl? ¿Por qué los españoles? ¿Por qué si fuimos guerreros terminamos sumisos? ¿Por qué se transformó Tonantzin? ¿Por qué nos dejamos llevar por los miedos peninsulares? ¿Por qué el castellano y no el náhuatl? ¿Por qué cedimos y no seguimos peleando? ¿Por qué nos traicionamos? ¿Por qué no nos unimos para derrotar al intruso? ¿Por qué se mezclaron las razas? ¿Por qué cambió nuestra manera de ser? ¿Por qué nuestra tierra es tan bondadosa con nosotros desde siempre? ¿Por qué abusamos de ella desde siempre? ¿por qué un imperio? ¿Por qué la esclavitud? ¿Por qué te amo? ¿Por qué revelarse? ¿Por qué pensar? ¿Por qué esperar a que los intrusos pretendan liberarnos de ellos mismos? ¿Por qué gritar viva México? ¿Por qué no nos cuentan la verdad? ¿Por qué pensar que somos libres? ¿Por qué sentir orgullo de tener sangre española? ¿Por qué renegar de nuestras raíces? ¿Por qué pensar que Dios castiga? ¿Por qué tenerle miedo? ¿Por qué temerle al diablo? ¿Por qué dejar que la Iglesia nos nuble la mirada? ¿Por qué creen en los héroes que nos dieron patria, existieron? ¿Por qué Juárez y no Díaz? ¿Por qué Juárez y no Santa Anna? ¿Por qué nuestros vecinos son poderosos? ¿Por qué nos someten? ¿Por qué nos invadieron los franceses? ¿Por qué nos invadieron los gringos? ¿Por qué los mexicanos nos enfermamos de poder? ¿Por qué me amas? ¿Por qué la revolución no fue para todos? ¿Por qué no podemos cambiar nuestra manera de ser? ¿Por qué los buenos parecen malos y los malos parecen buenos? ¿Por qué no hay roles sociales establecidos? ¿Por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué no leemos más? ¿Por qué creemos en la verdad absoluta? ¿Por qué creemos saberlo todo? ¿Por qué nos peleamos por dinero? ¿Por qué creen que somos un pueblo inculto? ¿Por qué nos creemos todo? ¿Por qué el milagro mexicano? ¿Por qué la pesadilla eterna? ¿Por qué la educación a pesar de ser obligatoria es de bajísima calidad? ¿Por qué si pregunto me callan? ¿Por qué somos sentidos? ¿Por qué queremos sacar 10? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué no aceptamos nuestra realidad? ¿Por qué somos tercos? ¿Por qué somos impuntuales? ¿Por qué somos un país en vías de desarrollo? ¿Por qué nuestros representantes roban, aun y cuando no son políticos? ¿Por qué si respetamos a la figura de nuestra madrecita abnegada somos tan machos? ¿Por qué engañamos? ¿Por qué somos fieles? ¿Por qué hubo un momento en que nos alineamos al sistema? ¿Por qué pensamos que Tata Cárdenas fue lo mejor que hemos tenido en la silla presidencial? ¿Por qué pensamos que Juárez fue lo mejor que hemos tenido en la itinerancia presidencial? ¿Por qué Gustavo Díaz Ordaz? ¿Por qué el comunismo? ¿Por qué el miedo a ese comunismo? ¿Por qué los vecinos le tenían miedo a ese comunismo? ¿Por qué disparar a matar en la Plaza de las Tres Culturas? ¿Por qué ocultar la verdad? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué la guerrilla? ¿Por qué los socialistas? ¿por qué Diego y Frida? ¿Por qué Alfaro Siqueiros? ¿Por qué Clemente Orozco? ¿Por qué Carlos Chávez? ¿Por qué Silvestre Revueltas? ¿Por qué Octavio Paz? ¿Por qué Elena Garro? ¿Por qué Alfonso Reyes? ¿Por qué José Vasconcelos? ¿Por qué Carlos Fuentes? ¿Por qué limitar la cultura? ¿Por qué nació la prensa con una mordaza integrada? ¿Por qué la radio como la caja de música eterna? ¿Por qué la televisión como la caja idiota del siglo pasado? ¿Por qué no fue a la cárcel Gustavo Díaz Ordaz? ¿Por qué no fue a la cárcel Luis Echeverría Álvarez? ¿Por qué el cine mexicano no despuntó? ¿Por qué dejamos que el futbol nos nuble la vista y nos aleje de la realidad? ¿Por qué organizamos unas olimpiadas después de un hecho vergonzoso? ¿Por qué organizamos un mundial de futbol después de un hecho vergonzoso? ¿Por qué reprimir al rocanrol? ¿Por qué el Three souls in my mind? ¿Por qué Avándaro? ¿Por qué copiar y no ser originales? ¿Por qué el dedazo descarado? ¿Por qué José López Portillo? ¿Por qué el incendio intencionado en la Cineteca Nacional? ¿Por qué cerraron los Estudios América? ¿Por qué limitar el presupuesto para la cultura y las artes? ¿Por qué manipular la educación para no tener una cultura robusta? ¿Por qué Lucio Cabañas? ¿Por qué desde siempre los conflictos en las normales rurales? ¿Por qué los sindicatos corruptos? ¿Por qué los gobiernos corruptos? ¿Por qué sí China estaba igual o peor que nosotros en los ochenta ahora es una potencia mundial y México está peor? ¿Por qué el fraude electoral? ¿Por qué salimos tan simpáticos en las fotos? ¿Por qué somos ocurrentes? ¿Por qué somos felices? ¿Por qué no levantamos la voz? ¿Por qué se roban nuestro dinero y dignidad? ¿Por qué se robaron mi teléfono y mi oficina y mi departamento y mi coche? ¿Por qué Miguel de la Madrid Hurtado? ¿Por qué el sismo del 85? ¿Por qué otro dedazo? ¿Por qué Carlos Salinas de Gortari? ¿Por qué le debían la presidencia a los Salinas desde el papá de Carlos? ¿Por qué las presidencias en México se venden? ¿Por qué el neoliberalismo? ¿Por qué Lupita Jones? ¿Por qué los conciertos de rock en México sin ninguna restricción? ¿Por qué los conflictos en la UNAM? ¿Por qué Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán? ¿Por qué Yucatán es como otro país? ¿Por qué Colosio? ¿Por qué Zedillo? ¿Por qué dejar que llegara Fox a la presidencia? ¿Por qué el PAN es lo mismo que el PRI? ¿Por qué no volteamos a mejorar la educación? ¿Por qué le gritaron asesino a Calderón? ¿Por qué pensamos que Enrique Peña es un verdadero tonto? ¿Por qué el crimen organizado? ¿Por qué el narcotráfico? ¿Por qué los gobiernos coludidos? ¿Por qué los periodistas callados para siempre? ¿Por qué no despertamos?

¿Por qué escribir?

Porque así somos…

