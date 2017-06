Semana 23 | Mayo

4

*El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue detenido en Panamá cuando intentaba abordar un avión con dirección a París, informó la Procuraduría General de la República (PGR). A través de un comunicado de prensa, la dependencia precisó que la detención se da con base en la orden de aprehensión girada el 31 de mayo por un Juzgado Especializado en el Nuevo Sistema en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, por la probable comisión del delito de operaciones ilícitas. el ex gobernador priista estaba hospedado en un hotel de la capital panameña con la intención de abordar, esta misma noche, un vuelo con dirección a París en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Borge Angulo es acusado de operar una red de desvío de recursos públicos a través de la simulación de venta de terrenos propiedad del estado, los cuales vendía a precios alterados y a personas de su círculo cercano

*Elecciones en cuatro estados. De acuerdo con datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, con un 3.55% de las casillas computadas, la elección para gobernador en Coahuila arroja los siguientes resultados: El candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Anaya tiene 37.40%; Miguel Riquelme, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 36.10%; la aspirante del PRD, Mary Telma Guajardo, 1.43%; Armando Guadiana, de Movimiento de Regeneración Nacional, 12.57% y el independiente, Javier Guerrero García, 8.62%.

En las elecciones para presidentes municipales en Veracruz, hasta los siguientes resultados con un 48.22% de las actas computadas: la coalición PAN-PRD, 31.39%; la coalición PRI.PVEM, 17.96%; Morena, 18.42%; Nueva Alianza, 7.17%; Movimiento Ciudadano, 7.19%; el Partido del Trabajo (PT), 4.59%; Encuentro Social, 2.88%; el PRI en solitario 1.95% y el PVEM, 1.80%

La elección para gobernador en Nayarit, el último corte del PREP data de las 21:25 horas con un 2.79% de las casillas computadas, con los siguientes resultados: Antonio Echavarría, de la coalición PAN-PRD-PT-PRS, lleva 41.23%; Manuel Humberto Cota, de la coalición PRI-PVEM-PANAL, 29.59%; Miguel Ángel Navarro, de Morena, 10.52%; el candidato independiente Hilario Ramírez Villanueva, 8.87%; Raúl José Mejía, de Movimiento Ciudadano, 4.08%: el independiente Víctor Manuel Chávez Vázquez, 1.43% y Francisco Javier Zapata, de Encuentro Social, 0.82%.

*El candidato a la gubernatura de Coahuila por el PAN, Guillermo Anaya, anunció este lunes la creación de un frente opositor llamado “Frente por la Dignidad de Coahuila”, y en el cual participan el candidato de Morena, Armando Guadiana, y el candidato independientes, Javier Guerrero. El panista refirió que el PRI, junto con su candidato, Miguel Riquelme, están tratando de robarse la elección a gobernador a través del Instituto Estatal Electoral.

*Donald Trump urgió a agilizar el proceso judicial que tiene paralizada desde hace un mes la orden ejecutiva que prohíbe a ciudadanos de países musulmanes ingresar a territorio norteamericano. “Personas, abogados y tribunales pueden llamarlo como quieran, pero yo digo que lo que necesitamos es esto, ¡una prohibición de viaje!”, publicó esta mañana en su cuenta de Twitter.

* Donald Trump anunció que el próximo director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) será el abogado Christopher Wray. Wray, de 50 años, es un graduado en Yale y encabezó la división criminal del Departamento de Justicia de 2003 a 2005, durante el mandato de George W. Bush, y en la actualidad es uno de los socios del bufete de abogados King & Spalding, donde preside su grupo dedicado a investigaciones gubernamentales.

*No voy a validar abusos. No acompañaré a un PAN que renuncie a sus principios”, advirtió Margarita Zavala al emplazar al dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, para elegir a más tardar en un mes al candidato “más competitivo” que represente al blanquiazul en la elección presidencial de 2018. Zavala de Calderón reconoce abiertamente su interés en ser presidenta de México y anunció que realizará una nueva gira nacional para “escuchar a la militancia del PAN y a los ciudadanos” y dejar en claro a la dirigencia que hay “otras formas” de hacer política. “Basta de hacer política vieja, basta de la política corrupta de trampas y moches”.

*Cristina Rodríguez Pacheco, esposa del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, se disculpó por llamar “sicarios” a un grupo de estudiantes de la Telesecundaria Suave Patria que participó en un evento del DIF estatal el 3 de junio en el municipio de Tabasco. En dicha fecha, alumnos del citado hicieron una coreografía a la canción That Power, del cantante y compositor estadounidense will.i.am, ataviados con vestimenta de estilo militar, con botas y lentes oscuros. “Queremos ver jóvenes bailando aquí, vestidos de médicos, de ingenieros, de astronautas, porque nuestros jóvenes son inmensamente valiosos. No los queremos ver vestidos como sicarios, queremos un nuevo rumbo para Zacatecas”. Sus declaraciones provocaron diversas reacciones. Evalia Núñez Llamas, supervisora de la Zona Escolar 27 del municipio de Tabasco, exigió en las redes sociales una disculpa pública por considerar que sus expresiones afectan la autoestima de los alumnos. El diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, interpuso una queja contra Cristina Rodríguez, tanto en la CNDH como en el Conapred. En tanto, Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), consideró que las expresiones de la presidenta del DIF de Zacatecas, reflejan su desconocimiento en materia de derechos humanos de los niños y jóvenes. Rodríguez de Tello se disculpó con los estudiantes y sostuvo que nunca tuvo la intención de parecer ofensiva. Asimismo, expresó su preocupación porque a partir de estos hechos, ha recibido amenazas a través de redes sociales.

*Inicia Enrique Peña Nieto visita de Estado a Guatemala, “Daremos un nuevo impulso a la integración de nuestra región, atrayendo mayor inversión y facilitando el comercio en los dos sentidos”, destacó el presidente y expuso que en atención a las prioridades del gobierno del presidente Jimmy Morales, “buscaremos ampliar la cooperación bilateral, particularmente en materia de educación, seguridad alimentaria y desarrollo social”.

*Disparos al interior del penal de Ciudad Victoria, esto tras una balacera entre grupos criminales al interior del lugar y contra la policía estatal, la cual dejó al menos cuatro personas muertas y seis más lesionadas. Elementos de la Fuerza Tamaulipas ingresaron a las 7:40 horas al penal y tan solo tres minutos más tarde se escucharon varias detonaciones. Posteriormente, ya a las 8:30, recomenzaron los disparos, mientras los familiares de los reos esperaban por noticias sobre la situación al interior de las instalaciones. A las 9:07 se volvieron a registrar varios disparos. Al Centro de Ejecución de Sanciones acudieron seis ambulancias así como varias patrullas de la policía, sin que hasta el momento se tenga una versión oficial de lo ocurrido. A través de su cuenta de Twitter, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas dijo que continuaba el operativo policial al interior del centro y pidió se despejara el paso a las ambulancias que salían del mismo. Posteriormente, informó del acceso de la Policía Federal al penal para apoyar en el operativo. Este es el cuarto incidente violento al interior del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, en lo que va del 2017. El 22 de marzo, 29 internos escaparon del penal, a través de un túnel subterráneo. Dos días después, el 24 de marzo se reportó una riña e incendio al interior, que dejaron como saldo 3 muertos. El 6 de junio, los internos recibieron a tiros un operativo de control de las autoridades.

* El ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó este miércoles que recibió formalmente la solicitud de extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

*Enrique Peña Nieto, Carlos Slim y el actor Leonardo DiCaprio firmaron este miércoles un acuerdo para proteger los ecosistemas marítimos del Alto Golfo de California, donde la vaquita marina enfrenta grave peligro de extinción. El acuerdo es una colaboración entre el presidente Peña Nieto, Carlos Slim y DiCaprio contará con el respaldo de las respectivas fundaciones de Slim y DiCaprio.

*Los plazos para la elección del candidato presidencial por el Partido Acción Nacional, se determinarán conforme a los tiempos legales, que establecen la apertura del proceso electoral en septiembre, señaló el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, en respuesta al ultimátum que le lanzó la Margarita Zavala. Anaya apuntó que la prioridad es defender el triunfo del PAN en Coahuila y después de ello, convocará a la Comisión Permanente del partido para discutir el método de selección para el candidato a la Presidencia de la República, pero reiteró que este proceso se hará de acuerdo a lo establecido en la legislación electoral. Además, descartó renunciar a su cargo como presidente del PAN.

*La Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur obtuvieron una orden de aprehensión en contra de uno los presuntos responsables del asesinato del periodista Max Rodríguez, ocurrido el pasado 14 de abril. La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) precisó que la orden de aprehensión por el homicidio del comunicador fue girada en contra de Luis “N”, por el juez de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal en La Paz. Apenas la semana pasada, las autoridades estatales dieron a conocer sobre la detención de tres presuntos responsables del homicidio de Rodríguez, los cuales, junto con Luis “N”, son integrantes de Los Dámaso. Rodríguez, reportero del Colectivo Pericú fue asesinado a mediados de abril en un estacionamiento de un centro comercial. Según los peritajes, recibió 14 balazos.

* Los restos más antiguos conocidos del Homo sapiens han sido hallados en un lugar de Marruecos llamado Yebel Irhoud, unos 150 kilómetros al oeste de Marrakech, según un estudio que este miércoles hace público la revista especializada Nature. Este descubrimiento cambiaría el origen de los homínidos, situado hasta ahora en Etiopía, aunque según la revista estos restos confirman que el Homo sapiens estuvo presente en todo el continente africano. La investigación ha sido coordinada por el paleoantropólogo francés Jean-Jacques Hublin, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania). Los autores del descubrimiento datan el fósil encontrado en Marruecos en una edad de unos 315 mil años, mientras que los restos hasta ahora conocidos de “homo rhodesiensis” o de “homo heidelbergensis” databan de 200 mil años. Un resto de cráneo encontrado en Yebel Irhud presenta “un mosaico de características, incluyendo morfología facial, mandibular y dental que alínea ese material encontrado en Irghd con restos humanos primitivos o considerados anatómicamente modernos”. Yebel Irhud es un yacimiento paleontológico descubierto en 1991 y que ha revelado importantes descubrimientos de fósiles humanos, particularmente los restos de un “Homo sapiens” de unos 8 años de edad y que se dató en 160 mil años atrás.

*Martín Orozco Sandoval presenta el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022. El documento está conformado por cinco ejes: Aguascalientes educado, integrado y equitativo; Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre; Aguascalientes con Gobierno Íntegro, Austero y Abierto; Aguascalientes Competitivo, Diversificado y Próspero; y por último, Aguascalientes Responsable, Sustentable y Limpio

*Los conservadores, liderados por la primera ministra Theresa May, perdieron la mayoría absoluta, según el recuento oficial de votos de las elecciones generales en el Reino Unido. Conocido el resultado de 632 circunscripciones del país de las 650 que componen la Cámara de los Comunes, el Partido Conservador obtuvo 308 escaños, lo que matemáticamente le impide alcanzar los 326 diputados necesarios para obtener la mayoría absoluta. El Partido Laborista de Jeremy Corbyn obtuvo 257 parlamentarios, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) 34 asientos y los liberaldemócratas 12 escaños.

*El exdirector del FBI, James Comey, compareció ante el Senado de EU, para responder una serie de preguntas sobre la injerencia rusa, los vínculos entre funcionarios del Kremlin y la campaña del mandatario Donald Trump y las presiones ejercidas por el propio presidente para que “olvidara esa cosa de Rusia”. El primer cuestionamiento fue si de verdad el magnate le exigió lealtad, tal como diversos medios han reportado desde hace semanas, Comey lo afirmó. También abordaron los encuentros privados, donde a percepción del director del FBI, Trump quería que le rogara por su empleo. “Me tragué todo lo que debí decirle en ese momento. No tuve el valor”, aunque aclaró que “no le juré lealtad pero sí le ofrecí honestidad”, algo que al republicano no le bastó pues un par de reuniones después lo despidió. Ante esto, el exjefe del FBI cree que la razón principal está relacionada con la manera con que llevó las pesquisas sobre la trama rusa. “Él se sintió presionado. Quería quitarse una carga”. El exdirector del FBI definió como “muy perturbadores” los pedidos del magnate sobre dicha investigación, como dejar de investigar al general Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional, pero admitió que el mandatario nunca le pidió directamente que detuviera ese proceso. Comey, también se abstuvo de acusar a Trump de obstrucción de la justicia, según él, es labor del fiscal general. “No pienso que yo deba decir si las conversaciones que tuve con el presidente fueron obstrucción de justicia. Fue una cosa muy perturbadora, desconcertante”. Afirmó además que “Rusia sí llevó a cabo una clara injerencia” en las pasadas elecciones de EU, pero no sabe si alteró los votos de manera directa. Asimismo, reconoció presiones del gobierno de Trump para no investigarlo. No obstante, dijo que nunca existió una pesquisa en contra de su persona, pero sí contra su campaña.“Me parece que sí hubo colusión con funcionario rusos”, reiteró. Comey reveló que elaboró notas detalladas de sus encuentros con el magnate para cuidar su integridad y la del FBI, las cuales entregó a un amigo cercano para que las filtrara a The New York Times. La idea, según relata era aclarar la situación en caso de que existieran las mencionadas cintas de Trump sobre sus encuentros. Aseguró que no tiene más copias. “La Casa Blanca optó por difamarme y más importante diciendo sobre el FBI que la organización estaba en el caos. Fueron mentiras, simple y llanamente”. James Comey subrayó en su comparecencia que Trump no se interesó por ninguna otra investigación de las que tiene abiertas el FBI, solo por la que involucra a Rusia. Sobre la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton, Comey dijo que decidió dar por terminada la investigación luego de un encuentro de la exfiscal Loretta Lynch y Bill Clinton con el fin de preservar la confianza en el FBI y el Departamento de Justicia.

*El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, destacó que en las elecciones del 4 de junio los ciudadanos y funcionarios de casilla cumplieron y no se suspendió la votación en ninguna de las casillas instaladas: “Desde el INE tenemos el mayor interés que se esclarezcan todas las dudas identificando las que tienen fundamento de las que no, y eso sólo puede hacerse con base en una revisión objetiva del cumplimiento de los lineamientos respectivos para desarrollar conteos rápidos y programas de resultados electorales preliminares”, destacó Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE.

El consejero Ciro Murayama calificó como una irresponsabilidad política y una falta de respeto de candidatos y dirigentes de partidos hacia los electores la autoproclamación del triunfo en los comicios, y rechazó la versión de que hubiera fraude: “Hay acusaciones de fraude. Son descabelladas. Yo quiero decirlo con toda claridad”. Murayama dijo que todos partidos tuvieron la oportunidad de estar en las casillas, de obtener el acta de cada una, y es la hora en que los propios actores políticos no han dado ha conocer sus resultados. El comisionado aseveró que denunciar sin probar es algo inaceptable viniendo de actores políticos que son poderosas maquinarias.

*El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), declaró cerrado el cómputo distrital de la elección de gobernador en el Estado de México. Se computaron 18 mil 605 actas en los 45 distritos y se sumó la de los mexiquenses que votaron desde el extranjero. Fueron objeto de recuento 3421 casillas, es decir, 18.4% del total de las instaladas. Fueron emitidos 6 millones 79 mil 559 sufragios. Los resultados son los siguientes: Josefina Vázquez Mota del PAN: 11.28%, es decir 685 mil 563 votos. Alfredo Del Mazo Maza del PRI-PVEM-PNA-PES: 33.69%, con 2 millones 48 mil 325 votos. Juan Zepeda del PRD 17.89%, con 1 millón 87 mil 608 votos. Oscar González del PT 1%, con 65 mil 659. Delfina Gómez de Morena 30.91%, con 1 millón 879 mil 426 votos. Teresa Castell, candidata independiente, 2.15%, con 130 mil 625 votos. Nulos 2.89%, equivalente a 175 mil 931 votos. De los 45 distritos, el PRI ganó 21, Morena 20, PRD 3 y PAN 1.

*Presenta el cómputo final de votos del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Riquelme obtuvo un total de 482 mil 891 votos, equivalente al 38.9%, mientras que el candidato del PAN, Guillermo Anaya, consiguió 452 mil 31 sufragios, que representan el 36.4%. En tercer lugar se posicionó el candidato de Morena, Armando Guadiana, con 151 mil 657 votos (11.9%), seguido del candidato independiente, Javier Guerrero, con 105 mil 41; después, la perredista Mary Thelma Guajardo, con 21 mil 111 (1.67%); el petista José Ángel Pérez, con 19 mil 198 (1.52%), y en último lugar el candidato independiente Luis Horacio Salinas, quien consiguió nueve mil 684 sufragios, equivalentes al 0.57%. Según las autoridades electorales, en estas elecciones participaron un total 264 mil 555 personas, que representa el 61% de todo el padrón electoral.

*Concluyó el cómputo en 207 de los 212 consejos municipales del estado de Veracruz. La alianza ‘Veracruz, el cambio sigue’, integrada por el Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, ha ganado 104 municipios, entre los que destacan Veracruz y Boca del Río. En segundo lugar se ubica la alianza ‘Que resurja Veracruz’, integrada por Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde, con mayoría en 40 municipios, entre ellos Orizaba y Alvarado. Como tercera fuerza política hay un empate con 17 municipios, entre Morena, que obtuvo cabeceras distritales como Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica. Nueva Alianza también ha ganado, hasta ahora, 17 municipios. Movimiento Ciudadano obtuvo 10, seis el Partido Encuentro Social (PES), cuatro el Partido Verde, tres el PRI, tres para el Partido del Trabajo y tres municipios serán gobernados por candidatos independientes en Coahuitlán, San Andrés Tuxtla y Tlacotalpan. En Xalapa finalizó el conteo de votos del municipio de Ixhuatlancillo, y comenzó el conteo en el pleno, de las actas del municipio de Zaragoza, donde el total de la paquetería electoral fue incendiado un día después de la elección. En cinco casos aún no se definen los conteos municipales.

* Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia de Humberto Castillejos Cervantes como consejero jurídico del Ejecutivo Federal. El presidente nombró a Misha Leonel Granados, quien se desempeñaba como consejero adjunto.

*Angela Merkel, canciller alemana, realiza una visita oficial de dos días a México. El presidente, Enrique Peña Nieto, y la canciller alemana ofrecieron un mensaje conjunto en Palacio Nacional, donde el mandatario mexicano agradeció a la canciller por el apoyo que da Alemania a la negociación del acuerdo global México-Unión Europea y destacó el intercambio comercial de México con Alemania. Merkel reveló que entre los temas que abordó con Peña Nieto destacan la Agenda 2030, inversiones, educación y medio ambiente. Las relaciones bilaterales entre México y Alemania se encuentran en un momento sumamente positivo”, aseveró Merkel. La canciller celebró que México haya realizado las reformas estructurales, que aseguró, atraerán mayores inversiones porque ofrecen un marco jurídico que da certeza a las empresas.

*Un juez federal rechazó la suspensión provisional promovida por la exvocera de Javier Duarte, Gina Domínguez, con la cual pretendía evitar la prisión preventiva impuesta por el presunto desvío de 105 millones de pesos, a través de empresas fantasma. Esta suspensión con número 593/2017 se promovió desde el pasado 25 de mayo ante el Juzgado Décimo Octavo de Distrito con sede en Xalapa, ante el dictamen de prisión preventiva de la jueza Verónica Portilla Suazo. La extitular de la Coordinación General de Comunicación Social durante el gobierno de Duarte de Ochoa tendrá que seguir el proceso en su contra en prisión, según dictaminó el juez federal el 6 de junio.

*Catorce cadáveres fueron hallados en una fosa clandestina en Baja California Sur. La procuraduría estatal dijo que los cadáveres de tres mujeres y 11 hombres fueron encontrados durante una excavación de dos días. La fosa hallada estaba cerca de una carretera que va del Parque Nacional Marino Cabo Pulmo a la ciudad turística de San José del Cabo. Los restos estaban demasiado descompuestos como para identificarlos inmediatamente.

*La Subprocuraduría Anticorrupción presentó otra acusación en contra de José Agustín Téllez Velázquez, exdirector de Obras Públicas de Nuevo León, por ejercicio indebido de funciones. Tellez Velázquez fue colaborador durante la administración de Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León es investigando por enriquecimiento ilícito. Al exdirector de Obras Públicas de Nuevo León le reclaman 41 millones de pesos. Fue presentado ante la jueza Patricia Gutiérrez Ramírez. La Fiscalía lo acusó de ejercicio indebido o abandono de funciones públicas por presuntamente pagar de más en una obra de drenaje pluvial que se llevó a cabo entre enero y julio del 2015.

* Un tribunal confirmó la culpabilidad de 19 personas condenadas por los delitos de homicidio y lesiones por el incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde 49 niños murieron, el 5 de junio de 2009, consideró que incumplieron con la vigilancia que avalaba el adecuado funcionamiento del servicio de guardería y la ocupación de la bodega contigua.

* La primera ministra británica, Theresa May, formará el Gobierno con el apoyo de los unionistas de Irlanda del Norte, para encabezar las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).May acudió hoy al palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real británica, para pedirle a la reina Isabel II permiso para formar Gobierno tras las elecciones del jueves. Theresa May, mantendrá en sus puestos a los principales ministros de su gabinete, entre ellos Boris Johnson y Amber Rudd, que seguirán al frente de las carteras de Exteriores e Interior, respectivamente, confirmó hoy Downing Street. Además de Johnson y Rudd, la líder conservadora, cuyo partido perdió la mayoría absoluta en las elecciones del jueves, mantendrá también en sus posiciones al titular de Economía, Philip Hammond, el de Defensa, Michael Fallon, y al ministro para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) o Brexit, David Davis.

*La Cámara Alta del Parlamento japonés aprobó la propuesta legislativa que permitirá al emperador Akihito ceder el trono a su hijo, el príncipe heredero Naruhito, en la que será la primera abdicación en este país en 200 años. La promulgación llega 10 meses después de que el monarca, de 83 años de edad, expresara su deseo de abandonar el trono por su avanzada edad y salud delicada, un supuesto que la ley que rige la Casa Imperial japonesa no contempla en la actualidad. El Gobierno debe fijar ahora una fecha para la abdicación que tendrá lugar dentro de los tres años.

*El Gobierno de Cataluña anunció que el 1 de octubre convocará a un referéndum sobre la independencia de este territorio español de 7.5 millones de habitantes. “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente con la forma de República?” será la pregunta del referéndum a los ciudadanos, reveló Carles Puigdemont, presidente de la región.

*La coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) introdujo este viernes una “denuncia penal” en la Fiscalía contra el presidente Nicolás Maduro, los magistrados de la Sala Constitucional del Supremo y las rectoras del Poder Electoral por intentar cambiar “violentamente” la Constitución. “La fracción parlamentaria de Primero Justicia (PJ), en nombre de la unidad democrática, ha venido a hacer una denuncia penal contra el presidente de la República, los magistrados de la Sala Constitucional, y las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dijo a los medios el diputado opositor Tomás Guanipa. Desde la sede de la Fiscalía de Venezuela en Caracas, Guanipa aseguró que estos funcionarios “han incurrido en un delito muy grave de violación de la Constitución” que, citando el artículo 143 del Código Penal venezolano, señaló que deben ser castigados quienes “conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución”.

* Donald Trump, declaró hoy una reivindicación total y completa por el testimonio de James Comey, a pesar que el exdirector del FBI lo acusó de mentir y presionarlo para abandonar la pesquisa de Michael Flynn. “A pesar de tantas declaraciones falsas y mentiras, reivindicación total y completa (…) y WOW, Comey es un filtrador”, escribió Trump esta mañana en su cuenta de Twitter. El presidente de Estados Unidos aseguró que el testimonio de James Comey ante el Senado no demostró “colusión” de su campaña con Rusia, “ni obstrucción” a la Justicia de su parte. Comey “confirmó mucho de lo que yo dije y algunas otras cosas no eran verdad”, dijo Trump sobre el testimonio de este jueves del exjefe del FBI ante el Comité de Inteligencia del Senado en el que acusó al mandatario de “mentir” sobre las razones para despedirlo el 9 de mayo. Trump consideró que su postura ha salido reforzada tras la comparecencia de Comey.

* El actor estadounidense Adam West murió en Los Ángeles a los 88 años de leucemia, informó su familia. West falleció rodeado de su familia y le sobreviven su mujer Marcelle, seis hijos, cinco nietos y dos bisnietos. Su éxito como “Batman” en la serie de los años 1960, dificultó a West poder conseguir otros papeles, ya que quedó para siempre asociado a su popular personaje. No obstante, siguió trabajando durante toda su carrera y alcanzó de nuevo la fama como voz del alcalde de Quahog, de nombre también Adam West, en la serie animada de Fox Family Guy. En el cine, West tuvo papeles en las películas The Young Philadelphians (1959) y Robinson Crusoe on Mars (1964), además de participar con su voz en la cinta animada Redux Riding Hood (1997), nominada al Oscar como mejor cortometraje. En febrero de 2016, la serie de CBS The Big Bang Theory celebró su episodio número 200 y marcó el 50 aniversario de “Batman” con una aparición de West.

*Inauguran Azul de Prusia del pintor mexicano Yishai Jusidman en el Museo Espacio.

*Después de una semana de manifestaciones de estudiantes de la Normal Rural Justo Sierra y de no llegar a un acuerdo entre las peticiones de estas con las autoridades correspondientes, cerca de las 16:40 horas la Secretaría de Seguridad del Municipio de Aguascalientes informó a los medios de comunicación que un grupo de jóvenes identificados como normalistas de Tiripetío, Michoacán, habían sido detenidos por la corporación policiaca por un enfrentamiento con la misma, luego de haber dañado una patrulla municipal y vehículos particulares, aseguraron. Al ser perseguidos por la policía, una decena de normalistas corrieron y fueron agredidos por los propietarios de dichas viviendas quienes argumentaron que habían ingresado sin su autorización. Alrededor de las 18:30 horas, Elías Moisés Manzur Constantino, comisario de la Policía municipal de la capital, negó a los medios de comunicación que los supuestos 26 jóvenes que habían sido aprehendidos por su corporación, estuvieran detenidos en el C4 a pesar de que sí llegaron a esas instalaciones. Igualmente la Fiscalía General del Estado guardó silencio. Cerca de las 20:00 horas, una estudiante de Cañada Honda confirmó que los jóvenes fueron agredidos por policías municipales.

Roberto Reyes, visitador auxiliar de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, confirmó agresiones a, al menos, trece normalistas con toletes y chicharras. Los estudiantes fueron golpeados, uno de ellos presenta una mordida de un perro de la unidad k9 y otro joven perdió un ojo.

* La canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo que México es un socio importante para su país, porque ambas naciones se encuentran comprometidas con los mismos principios de un comercio libre, justo y equitativo que redunde en beneficio de todos, al participar en el evento “Alemania y México: socios en el camino hacia la industria 4.0 y formación dual 4.0”, Merkel señaló que la cooperación es uno de los pilares más importante de la relación entre ambas naciones.

* La primera ministra británica, Theresa May, nombró a Gavin Barwell, antiguo secretario de Estado de Vivienda, como nuevo jefe de personal de Downing Street, su despacho oficial, tras la dimisión de los dos asesores que ocupaban esa responsabilidad.