11

*El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) entregó la constancia de mayoría al candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Riquelme Solís. Las autoridades electorales de la entidad informaron que ganó la contienda del 4 de junio y superó por 30 mil 860 votos al panista Guillermo Anaya. Riquelme, de la coalición Por un Coahuila Seguro (PRI, Verde, Panal, PRC, Partido Joven, Socialdemócrata y de la Revolución Coahuilense), gobernará el periodo del 1 de diciembre del 2017 al 31 de noviembre del 2023. Según los resultados oficiales, Riquelme obtuvo 482 mil 874 votos, contra 452 mil 014 votos de su principal adversario, Guillermo Anaya Llamas, de la Alianza Ciudadana por Coahuila (PAN, PES, PPC y UDC).

*Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, rechazó alianzas con el PRD, Movimiento Ciudadano y el resto de “los partidos del régimen” para las elecciones presidenciales de 2018, y llamó a que el acuerdo sólo se concrete con el Partido del Trabajo. Afirmó que por congruencia “no podemos marchar juntos con el PRI, PAN, PRD, Partido Verde Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Nueva Alianza”, y llamó que se ratifiquen “las alianzas con ciudadanos y militantes de todas las organizaciones políticas y sociales, sin que implique a los partidos del régimen”.

*Los puertorriqueños votaron este domingo en un plebiscito marcado por la abstención y boicoteado por la oposición, opinaron a favor de la anexión a Estados Unidos, un resultado que el gobernador prometió defender en foros internacionales. Unos 2.2 millones de electores puertorriqueños estaban llamados a elegir entre la anexión, la independencia o mantener el statu quo, en un plebiscito no vinculante para Washington sobre el futuro político de esa isla en bancarrota.Tras el cierre de las urnas a las 15:00 (19 horas GMT), la anexión ganaba holgadamente con 457 mil 959 sufragios (97.26%), según el reporte de las 19 horas 59 GMT de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero la participación, con 86.75% papeletas escrutadas, era de 22.70%.

*Donald Trump acusó al exjefe de la FBI, James Comey, de cobarde por haber filtrado a la prensa informaciones comprometedoras de sus reuniones privadas en las que el presidente estadunidense le habría pedido abandonar parte de la investigación sobre el caso ruso. “Creo que las filtraciones de James Comey serán mucho más relevantes de lo que nadie pensaba. ¿Totalmente ilegal? ¡Muy cobarde!”, escribió Trump en un tuit.

*La selección Sub-20 de Inglaterra gana 1-0 al seleccionado de Venezuela en la final del Mundial de la categoría, disputada en Suwon.

*En el hexagonal de la Concacaf, México empató 1-1 con Estados Unidos en el estadio Azteca, y dejó pendiente su clasificación al Mundial de Rusia 2018.

*El español Rafael Nadal venció al suizo Stan Wawrinka por 6-2, 6-3 y 6-1 en la final del Abierto de tenis de Francia para conquistar su décimo Roland Garros y su Grand Slam número 15. A sus 31 años, Nadal superó los 14 Grand Slam de Pete Sampras y ya sólo tiene por delante en la lista los 18 del suizo Roger Federer. Lo que nadie hizo hasta hoy fue ganar diez veces el mismo grande: el idilio de Nadal con la arcilla francesa dibuja la hegemonía más impactante que conoce la raqueta.

*Falleció Lucinda Ruiz Posada, esposa del poeta y exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Hugo Gutiérrez Vega.

12

*Revelan red de corrupción en San Luis Potosí a través de la difusión del video de una conversación entre el diputado panista Enrique Flores y el presidente municipal de Ébano, Crispín Ordaz, incluía a diputados locales de varios partidos y a funcionarios de la Auditoría Superior del estado. “Lo que queremos hacer a los cuates que están entrando al negocio con estos güeyes es: A ver, güey, esta es tu notificación, si jalas yo ahorita doy la instrucción para que todo este cagadero quede limpio”, se observa decir a Enrique Flores en el video, diputado del PAN en San Luis Potosí.

*Alumnas de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez reanudaron clases, luego de más de dos semanas de paro de labores y protestas por la pretensión gubernamental de reducir la matrícula y hacer mixta su escuela.

*Diputados dejan morir el Premio Estatal de Periodismo. PVEM da por muerto el Premio Estatal de Periodismo y justifica el incumplimiento de la ley por parte del Congreso señalando que no hubo interés de asociaciones, universidades ni de periodistas para postular trabajos para la entrega de este reconocimiento, pasando por alto que los legisladores no cumplieron con el establecimiento del comité organizador. La Ley que crea el Premio Estatal de Periodismo fue publicada en la página 56 del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes del 7 de noviembre de 2016, fue una iniciativa presentada por legisladores que conformaban del PRI y el PVEM.

*De acuerdo con los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2015 había en el país 2 millones 475 mil 989 niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años que realizaban alguna actividad económica, y 2 millones 217 mil 648 en ‘‘ocupaciones no permitidas’’, consideradas así porque ponen en riesgo su salud, afectan su desarrollo o bien se llevan a cabo por debajo de la edad mínima permitida para trabajar, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). De esta cifra global, 27 por ciento son niñas y 73 por ciento niños.

*El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa suspendió definitivamente la construcción de la Línea 7 del Metrobús Reforma, en la Ciudad de México, este lunes.

*El PRD del Estado de México presentó dos impugnaciones contra las elecciones de dicho estado, una de ellas relacionada con cuatro distritos electorales y otra por el presunto rebase de tope de gastos de campaña. El representante perredista ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Javier Rivera, explicó que solicitarán la anulación del distrito 11, en Tultitlán; el 15, en Ixtlahuaca; el 16, en Atizapán de Zaragoza, y el 38 de Coacalco.

*El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó el recurso interpuesto el pasado jueves por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, donde solicitaba anular el proceso constituyente que promueve el presidente Nicolás Maduro, con el fin de modificar la Constitución Política de ese país.

*El Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones con sede en San Francisco falló en contra del veto migratorio del presidente Donald Trump, el cual prohibía la entrada a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. Esta decisión se suma a la del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond (Virginia), que suspendía la medida de la Casa Blanca tras un recurso presentado por el estado de Hawái. Ambos órganos jurisdiccionales coincidieron en que la iniciativa era “inconstitucional” y discriminatoria” para los musulmanes.

*Miles de personas tomaron las calles de al menos 50 ciudades en Estados Unidos para exigir respeto a los derechos de los homosexuales y en “resistencia” a las políticas poco amigables del presidente Donald Trump. La “Marcha de la Igualdad por la Unidad y el Orgullo” gay tuvo como ciudad central Washington, la capital estadounidense, donde las personas se reunieron desde temprano en la plaza Farragut. Desde allí marcharon hacia la Casa Blanca y hasta la explanada de jardines y monumentos del National Mall.

*Los fiscales generales de Washington DC y Maryland presentaron una demanda formal contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por violar las cláusulas anticorrupción de marca la Constitución Política de ese país al aceptar millones de dólares de gobiernos extranjeros en pagos a sus empresas, de acuerdo con una publicación del diario The Washington Post. Los fiscales, ambos demócratas, aseguran que los pagos de gobiernos extranjeros los ha recibido desde el pasado 20 de enero, día en que asumió el poder.

*La policía de Guatemala detuvo a dos funcionarios más, por su presunta responsabilidad en el incendio del albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrido el pasado 8 de marzo. De acuerdo con la vocera de la Fiscalía de Guatemala, Julia Barrera, las aprehensiones forman parte de las investigaciones sobre el siniestro en que murieron 41 niñas. Se trata de Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos; Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, a quienes se les imputan los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de su deber. Se suman así a Carlos Rodas Mejía y Anahí Keller, exsecretario y ex subsecretaria de Bienestar Social de la presidencia, respectivamente, y Santos Torres, exdirector del albergue, actualmente presos y sujetos a proceso. Ningún empleado del refugio ha sido detenido, a pesar de que varios de ellos cuales han sido señalados de abuso sexual y maltrato de las menores.

*Fallece el reconocido académico, ensayista e historiador cubano Fernando Martínez Heredia, a los 78 años de edad, informaron medios locales de prensa. Nacido el 21 de enero de 1939 en Yaguajay, en la actual provincia de Sancti Spíritus, Martínez Heredia estudió la realidad cubana y latinoamericana y trabajó en universidades de más de una decena de países.Asimismo, fue colaborador científico del Programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Cuba, miembro de la Cátedra Ernesto Che Guevara y del Seminario Problemas del Mundo Actual del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También presidió el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello y la cátedra de estudios Antonio Gramsci. Merecedor de la Distinción por la Cultura Nacional, recibió además el Premio Ensayo de Casa de las Américas, el Premio Nacional de Ciencias Sociales y de Investigación Cultural.

*El prófugo ex presidente panameño Ricardo Martinelli, quien es buscado por el país canalero por cargos de espionaje político, fue arrestado en Coral Gables, Florida, informó este lunes un portavoz del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Interpol emitió el mes pasado una orden de arresto contra Martinelli, acusado de utilizar fondos públicos para espiar ilegalmente a más de 150 adversarios políticos en su país durante su mandato como presidente de 2009 a 2014. El portavoz del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos Barry Golden dijo que Martinelli se presentará el martes ante un juez federal de Miami.

13

*Legalmente resulta imposible atender la exigencia de Margarita Zavala Gómez para que el Partido Acción Nacional (PAN) defina a más tardar en julio próximo a quien será su abanderado por la Presidencia de la República en la elección de 2018, consideró Juan Carlos Romero Hicks, senador panista por el estado de Guanajuato, quien demandó a la aspirante presidencial respetar tiempos oficiales dictados tanto por la autoridad electoral como por la dirigencia nacional del blanquiazul. Romero Hick, quien también ha manifestado su interés en participar en la contienda interna panista en busca de la presidencia de México, llamó tanto a Zavala Gómez, como Ricardo Anaya Cortés y Rafael Moreno Valle, también aspirantes a la candidatura presidencial, a respetar lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

*La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa por información que ayude a la captura de los asesinos y agresores de seis periodistas. Se tratan de los presuntos responsables de los homicidios de Miroslava Breach Velducea, Cecilio Pineda Birto, Ignacio Mirando Muñoz, Javier Arturo Valdez. Maximino Rodríguez Palacios, y de los presuntos agresores de Sonia Córdoba. La recompensa por información “veraz y util que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente” a la investigación es de 1.5 millones de pesos por víctima.

*El Servicio de Administración Tributaria eliminó el uso de efectivo para el pago de contribuciones de pasajeros que ingresan al país con más artículos de los permitidos en su franquicia. Ahora los pasajeros que exceden su franquicia, que es hasta de 500 dólares en artículos sin el pago de impuesto, pueden pagar el excedente a través de transferencia electrónica en los portales bancarios, con tarjeta de crédito o débito en las propias aduanas o mediante depósito en las sucursales bancarias. Durante 2016 el personal de aduanas recibió más de 750 millones de pesos en efectivo por concepto de contribuciones de comercio exterior, lo que representa 74.5 por ciento del total de ingresos por autodeclaración de pasajeros. La recepción de pagos en efectivo por las contribuciones al comercio exterior en las aduanas del país generaba opacidad y una percepción negativa entre los usuarios, por lo que con estas medidas se transparenta y automatiza el proceso.

*El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que no tiene grabaciones ni transcripciones de las conversaciones del presidente Donald Trump, y en específico, que no posee cintas sobre los encuentros privados con el exdirector del FBI James Comey, de acuerdo con un reporte del diario The Wall Street Journal (WSJ).

*En su audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, negó en varias ocasiones sostener reuniones o conversaciones en privado con funcionarios o ciudadanos rusos y calificó de “detestable” las versiones que afirman que sí lo hizo. “La sugerencia de que yo participé en la colusión, o que conocía de alguna manera una conspiración, para dañar a este país, al que llevo sirviendo de manera honorable desde hace 35 años, es una mentira sobrecogedora y detestable”. También indicó que desconoce si miembros de la campaña del ahora presidente Donald Trump pactaron encuentros con los rusos, aunque se dijo casi seguro de que no sucedió así. A lo largo de su intervención, el fiscal general no ofreció nuevas revelaciones sobre la trama rusa, como esperaba el panel de senadores, quienes lo presionaron para que hablara concretamente, incluso lo acusaron de querer bloquear las pesquisas al evadir los cuestionamientos. “Con su silencio, usted entorpece la investigación”, dijo un senador.

*La coalición de Unidos Podemos (UP) protagonizó el primer día de debate en la moción de censura que presentó para destituir al actual presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, por los numerosos casos de corrupción que hay en su formación política, el derechista Partido Popular (PP). El líder de UP, Pablo Iglesias, se presentó como alternativa de gobierno en un discurso en que presentó su programa electoral, pero sólo logró el apoyo de los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), los vascos de EH-Bildu y los valencianos de Compromís.

*La fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra el futbolista portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, al que acusa de aprovecharse de una estructura societaria para defraudar 14.7 millones de euros a la Hacienda española. En su denuncia, la fiscalía acusa al jugador de “cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014”, que suponen “un fraude tributario de 14 millones 768 mil 897.40 euros”, informó un comunicado del ministerio público. La fiscalía considera que Cristiano utilizó “una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen algo que supone un incumplimiento ‘voluntario’ y ‘consciente’ de sus obligaciones fiscales en España”, según la misma fuente. La denuncia, basada en el informe remitido a la fiscalía por la Agencia Tributaria española, considera que en la perspectiva de un contrato con el Real Madrid, que firmó en junio de 2009, Cristiano “simuló ceder sus derechos de imagen a una sociedad” situada en “las Islas Vírgenes Británicas y de la que era socio único”. Esta empresa cedió a su vez los derechos a otra sociedad “ubicada en Irlanda con el nombre de Multisports&Image Management LTD que, ‘efectivamente’, se dedicó a la gestión y explotación de los derechos de imagen” del jugador, añade la nota. Por ello, la fiscalía considera que la primera cesión “tenía como única finalidad la interposición de una pantalla para ocultar” al fisco español “la totalidad de los ingresos obtenidos por el denunciado por la explotación de su imagen”, según la misma fuente. Ante estos supuestos hechos, la fiscalía decidió presentar la denuncia recordando, de paso, el caso del astro argentino del Barcelona Leo Messi, condenado a 21 meses de cárcel, por defraudar 4.16 millones de euros de los ingresos por derechos de imagen entre 2007 y 2009 a través de un entramado societario.

*Varias personas, entre ellas una agente de policía, fueron heridas de bala en una estación de un suburbio de Munich por un individuo que fue detenido, anunció la policía, precisando que el hombre no tenía motivaciones políticas ni religiosas. “Se trata de un hombre solo que actuó por motivos personales, no hay motivaciones políticas ni religiosas”, declaró a la televisión alemana Marcus de Gloria Martins, portavoz de la policía de Munich. El individuo utilizó el arma de un policía e intentó empujar a otro bajo un tren que entraba a la estación.

* Un incendio en la torre Grenfell de Londres, un edificio residencial situado en el barrio de Lancaster West, ha dejado, al menos 12 personas han muerto y otras 78 han resultado heridas (20 de ellas en estado crítico) durante el devastador incendio de un edificio de 24 plantas y 120 viviendas en Londres.

14

*Uno de los líderes de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Steve Scalise, resultó herido tras un tiroteo en un campo de béisbol de Virginia. El congresista, quien estaba acompañado de otros políticos, jugaban béisbol en uno de los campos del YMCA, en Alexandría, Virginia, cuando un hombre irrumpió en el lugar y abrió fuego.

*El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la agresión sufrida por el periodista y director del portal La Expresión, Alejandro Reyes Paz, por parte de elementos de la Policía Estatal Acreditable Fuerza Tamaulipas. El reportero realizaba una transmisión en vivo en Facebook del accidente cuando varios gendarmes lo increparon, lo rodearon e intentaron quitarle el dispositivo (minuto 5:55), a pesar de que el comunicador se identificó como periodista. La organización defensora de derechos humanos solicitó una investigación “urgente e imparcial para identificar plenamente y sancionar a los agentes estatales que resulten responsables de estos hechos”.

* Cuba lanzó la convocatoria al proceso de elecciones que concluirá en febrero de 2018 con la salida de Raúl Castro. El Consejo de Estado acordó dar inicio al proceso electoral que contempla como primera etapa las elecciones de los representantes municipales y, como segunda, las de los diputados nacionales de la Asamblea del Poder Popular, quienes en el modelo cubano son los responsables de elegir a un mandatario.

*El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presentó este miércoles la campaña contra la homofobia, a través de la cual se busca promover la inclusión, la diversidad sexual y humana, así como el reconocimiento de derechos a todas las personas. Como parte de los compromisos que el presidente Enrique Peña Nieto firmó en marzo de 2016, en el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la campaña está encaminada a combatir los prejuicios en contra de la comunidad LGBT, según explicó la presidenta del Conapred, Alexandra Haas. La funcionaria hizo un llamado a difundir información veraz sobre la homosexualidad, a fin de contrarrestar diversas ideas equivocadas que la asocian con una patología o conductas disfuncionales.

*La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este miércoles la coalición partidista denominada Unión Ciudadana, con miras a las elecciones legislativas a celebrarse en octubre próximo.

*El Senado estadounidense aprobó una serie de sanciones contra Rusia por intentar influir en las elecciones presidenciales de 2016, las cuales ganó Donald Trump, pese a lo negativo de las encuestas y a que su rival política Hillary Clinton arrasó en el voto popular.

*Monseñor Antonio Chedraoui Tannous, arzobispo metropolitano de México de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña murió esta mañana en la Ciudad de México a los 85 años de edad. En 1966 fue ordenado como arzobispo al frente de la Iglesia Católica, Apostólica Ortodoxa de Antioquía en México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A México llegó hace 51 años.

15

*Funcionarios involucrados en la red de corrupción revelada por Pulso de San Luis Potosí renuncian. Abraham Reinhardt se desempeñaba como coordinador general de Auditorías Especiales desde febrero de 2016; este jueves fue destituido. José de Jesús Martínez Loredo, renunció argumentando “razones estrictamente de salud”, en su contra ya había siete solicitudes de juicio político presentadas ante el Congreso por denuncias de corrupción; ninguna procedió. El diputado Enrique Flores, quien aparece en el video, también presentó su renuncia al PAN. En una carta dirigida al presidente nacional, Ricardo Anaya, Flores argumenta que no quiere ser pretexto para la división del partido y desea que pronto termine la época de “tiranía, revanchismo, intolerancia, frustraciones e intereses personales” que prevalece en el partido.

*José Octavio “N”, asesino y violador de la menor Valeria, fue hallado muerto en la celda del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl donde permanecía recluido desde este martes. Según la Fiscalía General del Estado de México, el cuerpo fue hallado colgado en la celda (donde había otros tres reos), por lo que de momento se presume que fue un suicidio. No obstante, elementos del Ministerio Público y peritos especializados ya realizan los trabajos correspondientes para determinar las causas del deceso. La semana pasada, José Octavio fue detenido acusado de ser el asesino y violador de la joven Valeria, niña de 11 años que subió a una combi de la ruta 40, conducida por el imputado, y cuyo cuerpo fue hallado un día después en la unidad de transporte público a la que la subió su padre.

*El fiscal especial Robert Mueller encargado de investigar la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, ahora indaga al presidente Donald Trump por obstrucción de justicia, lo que podría impulsar un juicio político contra el inquilino de la Casa Blanca a casi cinco meses de mudarse. El diario The Washington Post, reveló que Mueller, nombrado frecuentemente en las comparecencias ante el Senado del exdirector del FBI James Comey y el fiscal general Jeff Sessions, está entrevistando a altos funcionarios de inteligencia como parte de la investigación que además trata de comprobar si el mandatario intentó obstruir la justicia. El diario, que cita a cinco personas allegadas a la investigación que inició a mediados del mes pasado, agregó que Daniel Coats, director de Inteligencia Nacional, Mike Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional, y su subalterno Richard Ledgget aceptaron ser entrevistados por Mueller esta semana.

*Balacera en las principales calles y avenidas de Cancún. El saldo fue de un presunto agresor muerto, cinco detenidos y cuatro lesionados, dos ellos son presuntos atacantes y dos son ciudadanos que estaban cerca del lugar del enfrentamiento. Los hechos ocurrieron a las 20:15 horas en la glorieta “El Ceviche”, entre la avenida Cobá y la Tulum, donde hombres armados a bordo de dos vehículos, uno de ellos blindado, abrieron fuego en contra de policías ministeriales que los seguían. Elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Ministerial se vieron en la necesidad de repeler la agresión de las personas que viajaban a bordo de esos dos vehículos. Uno de los agresores murió junto a una tienda de conveniencia y dos transeúntes resultaron lesionados. La persecución y el intercambio de balas continuaron por dos de las avenidas más transitadas de Cancún, la Tulum hasta llegar a la avenida Bonampak, donde elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Policía Ministerial detuvieron a los presuntos agresores, junto a la plaza de toros. Se decomisaron cuatro armas cortas calibre .380 y una nueve milímetros, además de cuatro cargadores para 30 cartuchos.

16

*María Teresa Jiménez Esquivel respaldó los comentarios emitidos por Silvano Aureoles Conejo, quien apoyó las agresiones sufridas por los normalistas michoacanos en Aguascalientes (“Espero que después de la garrotiza que les pusieron por allá en Aguascalientes ya le piensen un poco estos jóvenes”), la alcaldesa agradeció lo dicho por el gobernador de Michoacán, aunque fue incapaz de mencionar correctamente su nombre: “Silvano Arreola fue mi compañero diputado federal y agradezco los comentarios, creo que también él tiene allá en Michoacán temas parecidos y vinieron también aquí a querer hacer sus cosas y aquí Aguascalientes se ha destacado siempre, primero, por la libertad de expresión porque nunca vamos a coartar la libertad de expresión de nadie, pero segundo, tampoco vamos a dejar que otras personas irrumpan la paz social”.

* Vicente Fox Quesada aseguró que impedirá que Andrés Manuel López Obrador, no llegue a la Presidencia en 2018. “Si no el pueblo de México, yo me voy a encargar, yo personalmente, de que ese cuate no llegue, que no queremos otra Venezuela aquí”, advirtió Fox durante su participación en la reunión de ex presidentes latinoamericanos, aseguró “tener sus mañas” para evitar que López Obrador logre sus aspiraciones, y lo hará, dijo, en cuanto el tabasqueño inicie su campaña.

*El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este viernes limitaciones más duras para los estadunidenses que viajan a Cuba y restricciones para las empresas que hacen negocios con las fuerzas armadas en la isla, y aseguró que con la ayuda de Dios lograremos una Cuba libre pronto. Así, Trump dio marcha atrás a la política de acercamiento con La Habana que inició su antecesor, Barack Obama. En un discurso ante el exilio cubano de Miami, en el sector conocido como La Pequeña Habana, el mandatario prohibió los viajes a Cuba y hacer negocios en la isla.

*En respuesta al anuncio del presidente estadunidense, Donald Trump, de revertir el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, el gobierno de la isla fustigó el discurso cargado de una retórica hostil del mandatario, que, afirmó, rememoró los tiempos de la confrontación abierta con nuestro país. En una declaración, el gobierno cubano denunció que la medida de Trump revierte los avances logrados en los últimos dos años luego de que el 17 de diciembre de 2014 los presidentes Raúl Castro Ruz y Barack Obama dieron a conocer la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas e iniciar un proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales.

*Nuevamente el gobierno de Estados Unidos recurre a métodos coercitivos del pasado, al adoptar medidas de recrudecimiento del bloqueo, en vigor desde febrero de 1962, que no sólo provoca daños y privaciones al pueblo cubano y constituye un innegable obstáculo al desarrollo de nuestra economía, sino que afecta también la soberanía y los intereses de otros países, concitando el rechazo internacional, indicó La Habana.

*El excanciller alemán Helmut Kohl, murió este viernes a los 87 años de edad, tras una larga enfermedad, de acuerdo con información del diario Bild. El deceso ocurrió en su residencia ubicada Ludwigshafen, al este de Renania, según el rotativo, que mantenía estrechos vínculos con el político. A Kohl se le consideró una pieza fundamental en la reunificación alemana tras la caída del muro de Berlín. Asimismo, junto al expresidente francés Francois Mitterrand, fue uno de los principales impulsores de la instauración del euro como moneda única y de la expansión de la Unión Europea hacia los países el este de Europa. A lo largo de su mandato recibió varios reconocimientos internacionales como el Premio Carlomagno (1993), el Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1996), el de la Paz Westfalia (2001), el San Adalberto (2004), Premio Franz Josef Straus (2004) o el Premio Europeo Carlos V (2006).

*Veinte años después de que la reina Isabel II lo nombrara caballero, sir Paul McCartney fue galardonado con el premio Compañero de Honor por su servicio al mundo musical, junto con J.K. Rowling por su servicio a la literatura y filantropía, como parte de la lista Galardones de Cumpleaños de la reina. Los galardones son otorgados en Año Nuevo y en el cumpleaños oficial de la reina, en junio. Los galardonados son escogidos por comités de servidores públicos en base a postulaciones de funcionarios del gobierno y del público. En total, mil 109 personas figuraron el viernes en la lista Galardones de Cumpleaños de la reina. Otras personas galardonadas fueron el agente de policía Keith Palmer, quien murió cuando confrontó a un atacante con un cuchillo afuera del Parlamento, y Bernard Kenny, transeúnte que trató de proteger a la legisladora Jo Cox para que no fuera acuchillada y asesinada. La actriz Olivia de Havilland, de 101 años y ganadora de un Oscar, también fue reconocida como dama, y la mujer de mayor edad de recibir ese reconocimiento en este año centenario del sistema moderno. La actriz de “Lo que el viento se llevó” fue honrada por sus servicios al mundo de las artes dramáticas. El cantautor Ed Sheeran fue galardonado por sus servicios a la música y la caridad, mientras que Judy Murray, madre del campeón de tenis Andy Murray, fue exaltada por su trabajo en el mundo del tenis, como mujer en la industria deportiva y por su labor caritativa.

17

*La Universidad Autónoma de Aguascalientes difunde los resultados de los procesos de admisión, participaron trece mil 495 aspirantes para ocupar alguno de los espacios de nivel licenciatura o bachillerato; además de que se dieron a conocer los seleccionados para seis posgrados ofertados con ingreso en el mes de agosto. Cuatro mil 445 estudiantes fueron admitidos para las 63 licenciaturas e ingenierías de la UAA, a los mil 395 del Centro de Educación Media y a posgrado.

*Lorena Martínez Rodríguez dijo que regresa a Aguascalientes para trabajar por su partido sin descartar contender por la candidatura al Senado de la República. Dijo que buscará la nominación en fórmula “con quien me pongan” y que antes, trabajará por la unidad del PRI para llegar a la próxima contienda unidos y fortalecidos, presentándose ante el electorado como la mejor opción para ganar, primero, la presidencia de la república y luego, los triunfos en senadurías y diputaciones locales y federales. Destacó además que le urge a su partido un delegado con gran capacidad de negociación y de construcción de acuerdos, que se siente con todas las corrientes y facilite la unidad del priismo, como única fórmula para ganar elecciones.

*Un juez declaró juicio nulo sobre el caso de acoso sexual abierto contra el cómico Bill Cosby, después de que el jurado haya sido incapaz de llegar a un acuerdo tras seis días de deliberaciones. Como consecuencia, Cosby, quien se presentó como no culpable, sale en libertad. No obstante, la fiscalía del condado de Montgomery, en Norristown, a las afueras de Pensilvania, informó que buscaría abrir un nuevo juicio. El jurado, formado por siete hombres y cinco mujeres, ha estado deliberando desde el lunes tras los alegatos finales, incluyendo las admisiones de Cosby de hace diez años de que tocó a la principal demandante, Andrea Constand, después de darle pastillas. Durante la semana, el jurado había reconocido que se encontraba bloqueado y era incapaz de alcanzar un veredicto unánime. Cosby se acogió a su derecho a no declarar durante el juicio, que comenzó la semana pasada, aunque la Fiscalía ha usado contra él un testimonio que prestó en 2005 ante la Policía y en el que reconoció que uso unos sedantes para dormir a las mujeres y poder acostarse con ellas. Las denuncias de abusos que pesaban sobre Cosby se remontan a la década de 1960 y son demasiado antiguas para ser objeto de persecución penal, por lo que los fiscales creen que el caso de Constand podía ser crucial para probar las agresiones sexuales que supuestamente sufrieron decenas de mujeres durante años. Constand denunció a Cosby en 2005, pero el actor alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Pensilvania para indemnizar a la mujer por la vía civil y evitar un proceso criminal contra él. No obstante, las denuncias públicas de decenas de mujeres y la desclasificación del testimonio que prestó el actor en 2005 permitió reabrir el caso. Cada uno de los cargos que pesan en su contra acarreaban una pena máxima de 10 años de cárcel y una multa de 25,000 dólares.

*Un atentado en un centro comercial de Bogotá deja al menos tres muertos y varios heridos. El ataque se produce cuando las FARC están a punto de culminar la entrega de armas. Ningún grupo terrorista ha reivindicado la autoría. La explosión se ha producido alrededor de las cinco de la tarde en los baños de mujeres del segundo piso del complejo Andino, ubicado en una zona de elevada afluencia en el norte de la ciudad. Las autoridades han confirmado la muerte de tres personas, entre ellas una mujer de nacionalidad francesa, y que al menos una decena resultaron heridas. Nueve víctimas han sido trasladadas a una clínicas cercanas para ser atendidas.

*Siete soldados estadounidenses han resultado heridos en un ataque perpetrado por un militar afgano que disparó contra ellos en la base del Cuerpo 209 del Ejército afgano en la provincia de Balkh (norte), la misma en la que los talibanes causaron 135 muertos en abril. Un portavoz de la misión Apoyo Decidido de la OTAN en Afganistán confirmó que “hubo un incidente alrededor de las 14:00 (hora local, 9:30 GMT), en el campamento de Shahin, en Mazar-e-Sharif”, capital de Balkh. En un mensaje posterior en Twitter, la OTAN confirmó que “hay siete miembros soldados estadounidenses heridos”. La OTAN señaló que un soldado afgano murió y otro resultó herido y que se ha abierto una investigación sobre las circunstancias del ataque.

*El presidente ruso, Vladímir Putin, y el dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, dieron la bienvenida a los aficionados de todo el mundo minutos antes del inicio del partido inaugural de la X Copa Confederaciones. Putin recordó que Rusia acoge por primera vez en su historia un torneo de fútbol de naciones y que la Copa Confederaciones es “el ensayo general” con vistas al Mundial de 2018. Prometió que Rusia organizará el torneo al “máximo nivel”, apeló al “juego limpio” y se mostró convencido de que millones de aficionados “disfrutarán del fútbol en Rusia”.

Tania Magallanes & Edilberto Aldán