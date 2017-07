CDMX, manzana que se pudre / Memoria de espejos rotos

Rising up, back on the street.

Did my time, took my chances.

Went the distance, now I’m back on my feet.

Just a man and his will to survive…

Eye of the Tiger – Survivor

A la Ciudad de México le costó años de trabajo -por parte de los actores políticos y de los ciudadanos- para quitarse el estigma de ciudad violenta e insegura que por décadas pesó sobre su prestigio, al ser una megalópolis populosa con problemas derivados de la pobreza, la delincuencia y la corrupción. Este trabajo, para ser francos, fue operado por los gobiernos de eso que se ha dado por llamar “la izquierda”. Desde el arribo al poder que tuvo el PRD en la Ciudad de México, con Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Marcelo Ebrard, AMLO, y Miguel Ángel Mancera, se realizó un trabajo positivo por mejorar la imagen de la ciudad. En muchos sentidos este trabajo trascendió la imagen e impactó benéficamente en la cultura cívica. El crimen -en apariencia- se contuvo en zonas específicas, y se llegó a pensar en la CDMX como en un islote lejano a los contextos de Tamaulipas, Michoacán o Guerrero. Pero en otros sentidos, el trabajo se quedó en la mera imagen. El poder del narcotráfico es prueba de ello. Por años se quiso aparentar que en la CDMX no había cárteles, que el crimen relacionado al narco era de difuso menudeo, pero el reciente abatimiento de un narcotraficante -Felipe de Jesús Pérez Luna- conocido como El Ojos, ha dado un duro golpe de realidad.

El Cártel de Tláhuac no es cosa nueva, y su gestación se veía venir desde que la operación del cártel de Beltrán Leyva se reveló como algo escandaloso al haber encumbrado en las estructuras de poder en las zonas del corredor de droga hacia el centro del país. Los casos de El Indio, La Barbie, o La Mano con Ojos (ah, pa’ nombrecitos) debieron servir a la autoridad para prever el caos que se avecinaba. Muerto su líder, los de Tláhuac pusieron a la CDMX en un escenario de guerra que pudo haberse evitado, pero ¿de qué forma?

Para empezar, uno de los problemas que tiene la CDMX es que -a pesar de que su gobierno ha sido más progresista en el tema de la legalización de sustancias- sigue criminalizando el consumo de estupefacientes ilegales, pero no ha golpeado efectivamente ni la operación financiera ni de distribución de drogas. Se ha limitado con dejarlos trabajar sin que hagan ruido. Además, a pesar de que los servicios de inteligencia capitalinos han tenido conocimiento de las actividades delictivas, tanto del grupo de Tláhuac, como del de Tepito (grupo que, además, ya ha confrontado con virulencia a las autoridades locales y federales), no han sabido desarticular la red que se ha fomentado en torno a los grupos delictivos. Atrás quedaron los tiempos en los que una organización criminal mantenía una sola actividad de operación; ahora el mismo cartel -el de Tláhuac, por ejemplo- ha mantenido el control de la distribución de distintas drogas, pero también ha diversificado su actividad a la extorsión, al secuestro, a la “fayuca”, el comercio informal, al cobro de piso, y -en el colmo del descaro- al servicio de moto taxis, que obviamente ha sido usado para el tráfico de drogas, a vistas de la gente. Para la autoridad ha sido difícil desmantelar redes tan amplias y diversificadas. Claro, en el caso en el que no haya colusión corrupta, de lo cual existen firmes indicios.

El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, contra todos los elementos de la realidad y contra el mismo sentido común, se ha resistido a afirmar que la ciudad que gobierna ha caído en manos de los cárteles (de entrada, dos: Tláhuac y Unión Tepito), y se aferra a afirmar que no hay organización delincuencial, sino sólo la acción orquestada por narcomenudistas que –motu proprio y espontáneamente- hicieron bloqueos con moto taxis y camiones incendiados como respuesta a la muerte de El Ojos. Claro, todo se resume a la política. Aceptar la penetración del crimen en la CDMX implica manchar al gobierno que ha sido “Buque Insignia” de la izquierda, y más aún, explicar cómo fue que creció esta red criminal al amparo de dirigentes populares ligados al PRD y a Morena en las delegaciones de la metrópolis. El periodista Héctor de Mauleón ha dado cuenta de estas relaciones, e incluso ha sido amenazado de muerte por ello.

La realidad da la cara a los discursos de que todo está bien, y -como ha sucedido de ordinario cuando cualquier organización delictiva sufre la pérdida de su cabeza- la CDMX habrá de prepararse para la violencia que implica el reacomodo de fuerzas criminales. Sobre todo, porque para otros grupos igualmente poderosos -la Unión Tepito, por ejemplo- esta coyuntura les significa una oportunidad de expandir su poder; así, también, para las autoridades coludidas, que -se prevé- no son pocas. Como fuese, para la llamada “izquierda” este episodio debe ser también una oportunidad de autocrítica. Esconder el cadáver bajo el colchón nunca ha sido buena solución. Baste recordar que uno de los aspectos que más ha minado a AMLO ha sido lo turbio de su relación con la familia Abarca, ejecutores de la Noche de Iguala. Esos eventos pueden preverse tomando decisiones firmes en coyunturas como esta, y sin dejarse llevar por el canto de las sirenas del 2018.

