Debe blindarse legalmente que grupos escolares no sean de más de 35 alumnos

Complicado reducirlos a 30 alumnos, como lo propone Nueva Alianza: Jesús Morquecho

IEA debe garantizar que cuotas escolares no sean obligatorias

Si bien por disposición del Poder Ejecutivo estatal, a partir del próximo ciclo escolar se limitará a 35 alumnos la capacidad de los grupos en escuelas del nivel básico, tal medida deberá quedar plasmada en la Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes, esto a fin de blindar la medida para próximos años, según lo destacó Jesús Morquecho Valdez, diputado del Partido Encuentro Social (PES).

“La intención es empujarlo por ley porque como diputados necesitamos forzar al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) a que se reduzca la cantidad de estudiantes por grupo; ya teníamos la propuesta piloteada entre varios, el gobernador lo supo y una manera de mejorar la calidad educativa es reduciendo la cantidad de estudiantes por grupo”, señaló el legislador presidente de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso del Estado.

Agregó que si bien ya existe una iniciativa de reforma a dicha ley, autoría del Partido Nueva Alianza, ésta estipula que los grupos sean de 30 alumnos, número que dijo Morquecho Valdez, resulta poco viable a alcanzar a corto plazo.

“Buscamos sobre todo generar que estén trabajando los grupos necesarios, de alguna manera ahí reducir la cantidad de estudiantes por grupo, pero 30 alumnos no es factible en el próximo ciclo escolar (…) a corto plazo no, el problema es que no es fácil medir la migración en un estado como Aguascalientes, mucha gente de estados circunvecinos vienen a buscar empleo, eso es lo complicado en la cuestión de educación”, destacó.

Señaló que sin embargo a fin de cumplir con las disposiciones del Ejecutivo, el Instituto de Educación deberá analizar la conformación de grupos escolares, esto basándose en las zonas de demanda principalmente en la capital de Aguascalientes.

“En promedio debe haber 35 estudiantes por grupo, el problema es cómo los conformamos, porque hay escuelas de alta demanda que es difícil poder tener 35 porque hay padres presionando, hay grupos de hasta 45 estudiantes mientras que en otras escuelas hay desde los 25 alumnos”, manifestó.

En cuanto a la existencia de cuotas escolares y el condicionamiento de la entrega de documentos a cambio del pago de las mismas, Jesús Morquecho aseguró que tal cobro no es aplicado por parte de las autoridades educativas, además de que si bien no se pretende prohibirlo, el que sea obligatorio no deberá tolerarse.

“Hay algunas asociaciones de padres que intentan darle un mejor ambiente a sus hijos y buscan las mejores instalaciones para sus hijos y es válido, pero no es válido exigirle a padres que tal vez no tenga recursos para esto (…) se está dando y estamos manejándolo exhortando a los directivos que no caigan en esto, que traten de animarlos a que aporten pero no es obligatorio, estaremos muy vigilantes de que no obliguen a nadie”, comentó el legislador del Partido Encuentro Social.