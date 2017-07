Insistirá Nueva Alianza en no pagar por la renovación de placas en el 2018

PRI apoya la iniciativa al considerarla una demanda ciudadana, con posibles consecuencias en el 2018

PRD señaló que el argumento de las medidas de seguridad no es sólido, pues existen alternativas

La ciudadanía de Aguascalientes no sólo recibe con beneplácito la calca en contra de pagar por nuevas placas, sino que expresa abiertamente que el Congreso les queda mucho a deber, expuso la diputada local por el Partido Nueva Alianza, Ma. Estela Cortés Meléndez, quien advirtió que no quitará el dedo del renglón respecto a este tema, y espera que los legisladores reflexionen y la apoyen.

Durante dos semanas la diputada emprendió el reparto de calcas a favor de su propuesta de no pagar por las nuevas placas vehiculares que habrán de cambiarse el próximo año, actividad que aprovechó para interactuar con la ciudadanía y pedir su opinión al respecto: “Ya pagamos demasiados impuestos, uno que se puede con voluntad política no pagar, debemos hacer el esfuerzo… hay mucha aceptación por parte de los ciudadanos respecto a este tema, para mí era importante no sólo que me aceptarán la calca, sino que me expresaran cómo nos ven como Congreso, me dijeron que esperaban mucho trabajo de nosotros para poder cambiar la percepción negativa que tienen de los diputados. Sin resultados y con pura palabra la ciudadanía no va a pensar diferente, especialmente la gente joven tiene necesidad de que los políticos entreguemos resultados, fundamentalmente ellos no creen en la clase política”.

La también profesora concluyó que en el Congreso del Estado queda mucho trabajo por hacer, con proyectos que trasciendan y signifiquen una diferencia en el nivel de vida de los aguascalentenses.

En este tema del posible cambio de placas para el próximo año, todas las fracciones parlamentarias en el Legislativo ya se pronunciaron a favor o en contra de la propuesta de Nueva Alianza; en el caso del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, los votos son a favor.

El diputado perredista Iván Sánchez Nájera, el primero que se pronunció en apoyo a la propuesta, consideró que el argumento de no echarla adelante debido a las medidas de seguridad, no es sólido, ya que existen alternativas como un engomado, por ejemplo, cuyo costo no afectará a las familias, en comparación al gasto que significaría el reemplacamiento: “Es la definición del gobernador, no se ha pronunciado al respecto, porque sin ello no podemos identificar qué empresas y a que costos garantizar, que en el último de los casos, sea sólo un costo de recuperación, si al final sólo son las medidas de seguridad lo que hay que cuidar; a lo mejor se pueden solicitar únicamente 100 pesos que cueste la placa y no sé qué cantidad se les estaría pidiendo a los ciudadanos”.

Manifestó que la interpretación que hasta el momento se puede apreciar es que el gobierno estatal pretende ajustar arcas y recabar esos 300 millones de pesos de los que hablan, sin explicar para qué, de tal manera que frente a esta ola de indefinición, se levanta el descontento social, más cuando en la realidad las medidas de seguridad no parecen prioritarias en la realidad y se ven placas de más de seis o doce años, “si es sólo por seguridad, el costo de las placas debería ser muy bajo”, subrayó que también ve con simpatía la propuesta de que desaparezca el cobro por el trámite de las licencias de conducir.

Por la bancada priista habló el diputado Sergio Reynoso Talamantes, quien externó que esta propuesta se considera por su partido como una exigencia de la ciudadanía, más allá de quién la presenta, de tal manera que están a favor de que no se realice el reemplacamiento: “Yo traería al respeto la iniciativa de Acción Nacional de acotar los gastos en imagen institucional sexenio tras sexenio. Entonces invocando esa misma legislación, aun cuando en un transitorio señalan con excepción de las placas, yo diría que deberían estar incluidas también. Invoco también la situación de analizar el hecho de que lo que se cobra no es un impuesto, sino un derecho, y como tal debería limitarse exclusivamente a la situación del costo correspondiente a lo que la placa cuesta, no a lo que señala la Ley de Ingresos”.

Reconoció que el PRI, PRD y Nueva Alianza no conforman la mayoría necesaria para que la propuesta progrese, al requerir 18 votos, pero consideró que el PAN habrá de valorar esta demanda ciudadana, ya que el 2018 es una año electoral, y pueden haber consecuencias muy severas por parte del electorado.