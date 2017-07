La clave de la democracia reside en adueñarse del espacio público: Mauricio Merino

Tenemos que quitarnos de la cabeza que la política es una palabra maldita: fundador de Nosotrxs

A través de un trabajo pedagogía pública, este movimiento busca enseñar a los ciudadanos a exigir sus derechos con la ley en la mano

La iniciativa Nosotrxs trata de enseñar a las personas a hacer valer sus derechos, “así de simple y así de difícil”, sostuvo Mauricio Merino, fundador del movimiento.

En los últimos años, dijo, se han reconocido los derechos a la igualdad de trato, la transparencia en el gasto gubernamental, la distribución equitativa de los recursos públicos y a tener un gobierno honesto. El rasgo que tienen en común es que si las leyes encargadas de salvaguardarlos no son exigidas por los ciudadanos de forma colectiva, estos derechos ganados no serán ejercidos.

El convocante del movimiento, presentado en Aguascalientes el 29 de junio, apuntó que aunque las leyes están ahí, los “derechos del siglo XXI” siguen vulnerándose. Consideró que su debido cumplimiento depende de la capacidad de exigencia de los ciudadanos, pues de lo contrario se convertirán en letra muerta; de ahí nació este trabajo de pedagogía pública que busca enseñar a las personas a ser exigentes.

“Nuestra convocatoria es a una revolución de conciencias. Necesitamos cambiarnos el chip, la conciencia y entender que con las leyes que ya tenemos puede hacer exigencia, ¿de qué depende? de nuestra capacidad de organización (…). Hay en este país un vacío político de conciencia ciudadana”.

Advirtió que esto no se logrará sin una sociedad organizada, tampoco organizada solamente a través de partidos políticos que sólo piensan en ganar la siguiente elección: “Te vas del lado de los partidos y no ganas nada porque se pelean, usan el dinero público para sus campañas, desvían programas sociales, construyen clientelas, pero no modifican los patrones que están vulnerando a la sociedad. No estamos revelando ninguna verdad, es una obviedad, lo que resulta increíble es que esta obviedad no sea subsanada porque no nos podemos poner de acuerdo para exigir que se cumplan las leyes”.

Sin embargo, Nosotrxs no es un movimiento antisistémico o antipartidista, aclaró. Sus puertas están abiertas, incluso a este tipo de instituciones: “Nos encantaría que los partidos políticos vinieran a nuestra agenda. Si en lugar de estarse peleando entre ellos por el siguiente puesto y por la siguiente elección, odiándose unos a otros como ha venido sucediendo, hicieran suya la agenda de Nosotrxs, yo creo que sería un cambio precioso aunque dudo mucho que lo veamos próximamente, pero no le estamos cerrando la puerta a nadie”.

−¿No se corre el riesgo de que se politice?

−Nosotrxs es un movimiento político. Tenemos que quitarnos de la cabeza que la política es una palabra maldita. Política es la organización de las personas para convivir mejor, cuando hablamos de política hablamos de organización entre personas que quieren convivir de la mejor manera posible, lo que pasa es que en México hemos confundido la política con procesos electorales y siglas partidistas. Por eso nuestro lema es “Nosotrxs somos el poder, ni tú, ni yo, ni ellos”, nosotros los ciudadanos somos el poder, el estado y la democracia, no los partidos políticos, ellos son herramientas para integrar la representación pero de ninguna manera son los dueños de la política.

En todo momento, Merino deja claro que aunque Nosotrxs quiere incidir en la vida pública, su objetivo no es tampoco la conformación de otro partido político, ni de una candidatura independiente; se trata de ciudadanos exigiendo que sus derechos sean respetados, aprovechando la coyuntura de las elecciones de 2018.

−¿Y si los partidos se apropiaran de la propuesta?

−Que vengan y lo hagan, no como slogan, que se comprometan. Por eso Nosotrxs es una organización que no depende de los partidos pero que no quiere convertirse en un movimiento antipartido. La democracia tiene dos piezas, de un lado la distribución del poder y del otro, el control del mismo; distribuyes el poder y creas condiciones para que quienes tienen los puestos puedan efectivamente hacer su tarea y hacerla bien. En este país hemos logrado por muchos años distribuir el poder pero no hemos podido controlar el ejercicio del mismo. No podemos imaginar que un país democrático viva sin partidos, sin gobierno y sin representación. Si eso sucediera lo que está a la vuelta es un régimen dictatorial donde el más fuerte manda. Una cosa es adecentar nuestro régimen político-partidista y otra cosa es destruirlo. Nosotrxs quiere crear una organización ciudadana con una verdadera revolución de conciencia donde todas las personas entiendan que la clave de la democracia está en adueñarse del espacio público; exigir a estos tipos a los que han corrompido la palabra política, utilizado los espacios de autoridad para enriquecerse y reproducir los patrones de poder.

Merino define a Nosotrxs como un cerco ciudadano que, con la ley en la mano, tratará de proteger la voluntad del pueblo de los intermediarios políticos que emplearon la democracia para el reparto del poder entre partidos ajenos a la sociedad, convirtiéndose en maquinarias burocráticas, en aparatos de poder o en cofradías destinadas únicamente a ganar votos.

−¿No es ambicioso pedir a una sociedad que apenas sale a votar, que se involucre a estos niveles?

−Sí lo es -reconoció-. Es brutalmente ambicioso y hasta penoso. Un problema serio que enfrenta esta organización es la elitización de la sociedad mexicana, tenemos por un lado a las élites aisladas en sus casas fantásticas rodeadas de guardaespaldas y autos blindados en una burbuja y por el otro, la lumpenización de buena parte de la sociedad; la gente que a duras penas sobrevive con lo que tiene, que no le da la vida para poco más que salir adelante, no le puedes pedir que se conviertan en revolucionarios de la conciencia y dediquen su tiempo al activismo cívico. Sí es una limitante gravísima, tan grave que esa miseria, pobreza y desigualdad es la que están aprovechando los partidos políticos para comprar votos a cambio de nada. Reconociendo que esto es así, peor haríamos en quedarnos cruzados de brazos esperando a ver a qué momento acaban por controlar a la sociedad. Sería inaceptable.

La plataforma www.nosotrxs.org detalla los pasos para lograr este cambio, que son: 1) exigir con la ley en mano, 2) crear herramientas para exigir nuestros derechos, 3) vigilar que intermediarios -gobierno, funcionarios y partidos políticos- cumplan con sus obligaciones, 4) informar sobre nuestros derechos e 5) integrar colectivos ciudadanos en todos los estados del país.

En dicho portal, explicó, la gente podrá compartir los casos en los que sintieron vulnerados sus derechos y una vez que se tengan identificados los patrones de vulneración, en una segunda etapa se organizarán grupos de ciudadanos capaces de modificar las causas que han impedido que las garantías efectivamente se cumplan. El 13 de agosto se presentará el diagnóstico nacional y en un futuro cercano se prevé replicar este ejercicio en todos los estados del país. Aguascalientes se convirtió la semana pasada en la entidad número 27 en integrarse a la acción colectiva.

Nosotrxs nació el 7 de mayo como resultado de la reunión de más de 80 profesionistas, periodistas, defensores de los derechos humanos, académicos e intelectuales con trayectoria en la rendición de cuentas entre los que también están Javier Solórzano, Haydeé Pérez, Juan Villoro, Katia D’Artigues, Ricardo Raphael y Víctor Trujillo.

Valiéndose de colectivos ciudadanos, el movimiento dará seguimiento a la aplicación de recursos en cinco ejes: programas sociales, ejercicio de recursos públicos, eficiencia de los servicios públicos, acceso e impartición de justicia y la vigilancia de intermediarios políticos.

“Nosotrxs somos todos. Con equis: Nosotros y nosotras. Con esta equis que también evoca a México. Nuestra equis”, se lee en el manifiesto que puede consultarse en la plataforma:

A diferencia de otras agrupaciones ciudadanas, Nosotrxs no pugnará para cambiar las reglas actuales o crear nuevas reglas, sino por lograr que las que ya existen se cumplan: “Si nosotros seguimos esperando a que cambie la ley, a ver si un día nos va mejor, ese día puede no llegar nunca. Si seguimos suponiendo que la próxima elección nos va a salvar de nuestros problemas, seguiremos esperando la siguiente elección eternamente”.

Mauricio Merino Huerta es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Fue presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública y Consejero Electoral del IFE. Además, ha sido profesor en la UNAM, CIDE, Colmex y Flacso.