La Purísima… Grilla: Pan con lo mismo

Pan con lo mismo… Todavía no olvidamos al ex diputado priista Juan Antonio Esparza Alonso, culpable de que haya sido imposible eliminar el fuero en Aguascalientes, esto en la pasada legislatura, luego de que el entonces representante de San Francisco de los Romo en el Congreso simplemente no asistió a la sesión y la falta de su voto derivó en lo que todos ya sabemos. Ahora, algo similar ocurrió en la pasada sesión en que se discutió un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Justicia a dictaminar las iniciativas referentes al matrimonio igualitario, toda vez que curiosamente dos diputados no asistieron a la sesión: Sergio Augusto López Ramírez, del Verde Ecologista, quien una semana antes se sumó a los legisladores que firmaron el punto de acuerdo y que su voto a favor del mismo ya estaba garantizado; además Arturo Fernández Estrada, de Nueva Alianza, cuyo grupo parlamentario de último momento se dijo a favor del exhorto, aunque se dice que el exalcalde de Pabellón de Arteaga siempre se ha opuesto a las uniones del mismo sexo y de ahí el que no se presentara a la sesión. Aunque aún con el voto de los dos legisladores no se lograba la mayoría, claro, a menos que un legislador panista que sí avala el referido derecho hubiera dado la espalda al absurdo dogma de su partido, tal y como se esperaba lo hiciera Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza o Cristina Urrutia de la Vega, sin embargo ahí se hubiese visto el lamentable efecto de las ausencias de Sergio Augusto y Arturo Fernández, que ya veremos qué se inventan para justificar sus faltas.

El chocolate espero… La labor de Efraín González Muro al frente de la Secretaría de la Diversidad del PRD ha sido notable, un activista sin ligas partidistas que fue invitado a impulsar esta lucha por los derechos humanos desde el Partido de la Revolución Democrática, a quien sin duda le han afectado los resultados de la votación de la mayoría panista en el Congreso para evitar la discusión urgente de las distintas iniciativas relacionadas con la diversidad sexual, quizá por eso el joven fundador de la asociación civil Movimiento Disidente ha asegurado que los votos de los más de 100 mil aguascalentenses pertenecientes a la diversidad sexual no irán hacia el Partido Acción Nacional (PAN), ¿son 100 mil?, quién sabe, no tenemos idea de si son más o menos, lo que sí es que es muy difícil asegurar que los votos de esa comunidad vayan o no a un partido, pues mientras González Muro, reiteramos, sin ser militante perredista adopta un papel de verdadera oposición a las posturas de ultraderecha del partido que gobierna Aguascalientes, la dirigencia nacional e incluso local del sol azteca, controlada por Jesús Ortega Martínez, insiste en que lo más probable es que sí se concrete una coalición PAN-PRD, también en lo local, por lo que es totalmente posible que mañana veamos al sol azteca apoyando la reelección, por ejemplo, de Paloma Amézquita Carreón. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores, sobre todo en relación con los diputados de oposición, de nada vale ser un legislador testimonial, que en su récord suma negativas, votos en contra de la mayoría, rechazo a las opacas cuentas públicas y hasta brillantes participaciones en la tribuna, como la de Iván Sánchez Nájera el pasado jueves, es decir, no importa todo eso si al final, la dirigencia del PRD cree que recoger las migajas del mantel es el mismo papel que el fiel de la balanza, a esa izquierda en Aguascalientes, una y otra vez, le dan dado con el dedo, atole y algo más, cuando tras las elecciones intentan cobrar la cuota de chambitas que creen que les corresponde por aliarse con el blanquiazul… ¿Con qué cara Emanuelle Sánchez Nájera le dirá a Efraín González que se retracte porque es indispensable ir unidos con el PAN?, ¿alguien le recordará a los chuchos de Aguascalientes cuando pongan en la mano de Jorge López Martín su correa o le tengan que levantar la mano, por decir lo menos, a los blanquiazules que hoy se pitorrean de ellos?, ¿González Muro sabrá de las reuniones en lo oscurito en las que los Sánchez Nájera adulan a Martín Orozco?, seguro que no… pero seguro le explicarán que todo es necesario con el fin de formar un “Frente Amplio Democrático”… Ajá.

Injustificable que al calor de los ánimos, algunos de los más veteranos activistas de la diversidad hayan reprochado a gritos a diputados panistas y hasta escupido al Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza. Es difícil no señalar que el diputado panista fue víctima de una agresión y que nada justifica la violencia, lo terrible es que se quieran volver mártires de la democracia, que los panistas utilicen esa acometida para ensalzar sus propias virtudes; mucho se puede argumentar sobre la “razón” del escupitajo, que si son personas decepcionadas de su labor como diputado, que esa reacción es nada en comparación con los obstáculos que han vivido en más de 20 años de lucha, que no se equipara para nada con agresiones y discriminación que a lo largo de su lucha los hoy acusados de agredir a los diputados panistas han recibido no solamente de la sociedad, el clero y hasta de las autoridades; pero no se trata buscar excusas, porque de esa manera se pasa por alto, la manipulación que se quiere hacer del hecho para llevar agua (bendita) a su molino, es lamentable que el dirigente local de Acción Nacional, Paulo Martínez López, quien al igual que su homóloga tricolor, Norma Esparza Herrera, figura nada más en boletines vacíos, ahora precisamente a través de un comunicado politice el asunto y busque convertir en un mártir al legislador, por lo que sería prudente preguntarnos si el líder panista fue reelecto (mediante dedazo) para, al mero estilo de Jorge López Martín, jugar al metiche escondido en su cueva.

Presumidos, porque si van a presumir de sus mártires a partir de videos, los panistas tendrían que tener la honestidad de señalar la mano ante la que se inclinan, el fin de semana Carlos García Villanueva, vocero del Frente Nacional por la Familia agradeció a los del azul por su apoyo para “ganar la batalla” de detener que las “uniones homosexuales” sean reconocidas como matrimonio, a través de la cuenta en Facebook de esta organización, el empresario que siempre ha tenido lazos con el Partido Acción Nacional resaltó que la diputada Paloma Amézquita ha sido un factor decisivo en lo que el Frente considera un triunfo, en relación con el rechazo al acuerdo mediante el cual se exhorta a los diputados a legislar y dictaminar las iniciativas relativas a la diversidad sexual y el ejercicio igualitario de los derechos humanos; ¿eso va a presumir también Paulo Martínez?, ¿que desde ya le están lamiendo las palmas a los del Frente para que no les resten votos en un futuro? Va de nuevo lo que escupió Carlos García Villanueva, palabra por palabra: “Se detuvo la iniciativa que quería que las uniones homosexuales fueran reconocidas como matrimonio”, ¿aceptará la bancada blanquiazul en el Congresito que eso fue lo que hizo?, porque de que es mentira, lo es… Sabemos que no, seguirán caminando derechitos a los autos que nosotros les pagamos, indiferentes.

La del estribo… Otra más al costal, las piedritas del exgobernador se siguen sumando y es que todo indica que la decisión de construir el Mausoleo a Jesús F. Contreras como y en donde está construido fue unilateral sin tomar en cuenta ni siquiera a la Comisión de los Festejos Conmemorativos del Sesquicentenario del Natalicio de Jesús F. Contreras que se formó justamente para tener voz y voto y tampoco pelaron ni siquiera a los familiares del escultor como Carlos Contreras de Oteyza, quien sugirió la construcción del mausoleo pero se llevó una desagradable sorpresa cuando se enteró que el cubo que hoy está grafiteado iba a resguardar los restos de su antepasado y peor aún, la directora del ICA, Claudia Santa-Ana Zaldívar ya dijo que ni siquiera para eso servirá el gran cubo, pues por sus características, representaría un riesgo para los restos del afamado escultor aguascalentense. ¿Y luego?, ¿ahí se va a quedar?

