La Purísima… Grilla: De reversa, mami

Que dice mi mamá que siempre no… No teniendo nada mejor que hacer, ese es el mensaje, el senador José de Jesús Santana García (suplente de Martín Orozco Sandoval, acuérdese) se paseó por las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado para echarse una cascarita con el personal… bueno, no, pero sí para cotorrear el puntacho y le dieran nortes sobre unas leyes que quiere modificar o quién sabe; Santana García lució despreocupado, ligero de hombros, pues, como si no fuera el responsable del atorón presupuestal del Tribunal Electoral, y es que en el juego de teléfono descompuesto con que les encanta a los panistas dictar las instrucciones del Primo Contador, el senador suplente en la lista de aspirantes a magistrados puso por encima de todos a Héctor Salvador Hernández Gallegos, cuando el preferido del gobernador era otro, aunque a los implicados en la elaboración de la lista les saltó el nombre, no dijeron nada porque, pues, si José de Jesús Santana decía eso, seguro que era porque así lo instruyeron. La lista se pasó así y Hernández Gallegos preside ahora un organismo que tiene que mendigar por escritorios, personal y salarios… otra historia se contaría si hubiera quedado quien había sido previamente palomeado por el gobernador; de rumores como este está lleno el Palacio de Gobierno, y es que a los del blanquiazul les encanta sentirse Frank Underwood, pero a la mayoría apenas les alcanza para el Juanito de Iztapalapa, si no nos cree, repase la respuesta “oficial” a la iniciativa del Solicitatón, súbitamente, las caritas sonrientes favoriteadas por el presupuesto de comunicación, dicen, dicen que lo que realmente quiere saber la gente (ajá) es cómo se gastan los empresarios el dinero que el gobierno les regala… Ya sabe, funcionan con la lógica de que el gobierno genera empleos, y las conductoras embarran a Francisco Ruiz López en descalabros financieros cometidos por otros empresarios, casi todos ellos consentidos de Luis Armando Reynoso Femat; la respuesta a la insidia llegó ayer, como un reto, la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado puso el ejemplo en el tema de transparencia; de manera voluntaria, y sin que exista una ley que obligue a estos organismos a dar cuenta del manejo de sus recursos, solicitó públicamente al Colegio de Contadores Públicos que se les audite, dictamine y transparente como mesa directiva del sindicato. Tómala, el que nada debe… Si los empresarios lo hacen, ¿qué pretexto ponen las autoridades para no cumplir con su obligación de dar a conocer el destino de los recursos que entre todos los ciudadanos aportamos? El dirigente de Coparmex, Francisco Ruiz, subrayó que es un acto de congruencia, ya que al exigir transparencia es el ejemplo que deben dar; con este ejercicio se busca acabar con la corrupción coadyuvando con la ciudadanía. Resaltó además que el organismo que preside siempre ha transparentado los recursos que utiliza, con los mismos miembros del gremio empresarial, sin embargo, esta información no es privada, ya que cualquiera puede tener acceso a la misma, y con la auditoría, la estarán haciendo del dominio público. Ahí nomás, agregó que cualquiera de los entes, tanto en la iniciativa pública como en el ámbito privado, que hayan hecho mal uso de sus posiciones deben ser señalados, y sobre todo sancionado conforme lo marca la Ley. Sirva este ejemplo para que las demás cámaras empresariales se sumen al tema de transparencia; es la Coparmex en Aguascalientes la primera y la única en solicitar una auditoría, lo que contribuye a que la sociedad civil siga confiando en los organismos que representa, y participe en iniciativa como el #Solicitatón, que realizado de la mano con Cimtra, y generó el interés de la población, al rebasar con el doble, la meta de solicitudes de transparencia realizadas ante el Itea… Y hablando del Itea, ahora que regresen de vacaciones, ¿seguirán el ejemplo? Sí, cómo no, vamos a esperar sentados.

Fue sin querer queriendo. Los diputados del Congresito aprobaron la propuesta de Nueva Alianza para sancionar a empresas o particulares que discriminen a personas que tengan tatuajes visibles o no visibles. Arturo Fernández Estrada, quien cobra por Nueva Alianza y autor de la iniciativa, explicó que es común el que a las personas se les niegue el trabajo o estudio por llevar pigmentada la piel, lo cual es considerado como un acto de discriminación: “La iniciativa que presentamos pretende erradicar la discriminación que ha prevalecido en algunos trabajos y escuelas, entonces decidimos someter al pleno esta iniciativa; pretendemos que haya menos discriminación al solicitar empleo, para ingresar a algunos lugares, inclusive en las mismas escuelas”; muy bien, nomás que Fernández Estrada reconoció que no se tiene bien claro cómo opera esta medida, ni las sanciones que se aplicarán, pero eso sí, celebró que haya tenido el apoyo del pleno, porque se trata de una medida que pretende erradicar la discriminación en el estado. El dato, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis), Aguascalientes es la segunda región del país donde se registra mayor discriminación, junto con Querétaro y Guanajuato, entidades donde tres de cada diez personas reconocen haber sido discriminadas en alguna ocasión. Duro.

De reversa, mami. La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución SAE/RAP/08/2017 dictada por la Sala Administrativa, a fin de que dicho órgano jurisdiccional se allegue de los elementos que resulten necesarios para determinar con certeza si Tomás Rangel Altamira cuenta con la personería para promover en representación de Voces Hidrocálidas, asociación civil que busca constituir un partido político local, un medio de impugnación. Rangel Altamira, quien ha simpatizado con Movimiento Ciudadano y el PRI, impugnó el acuerdo CG-A-13/17 emitido por el Instituto Estatal Electoral mediante el cual se determinó el procedimiento el refrendo de las asociaciones políticas que ya cuentan con tal carácter en el estado. Sin embargo, la Sala Administrativa desechó el recurso de apelación y determinó que Tomás Rangel Altamira no acreditó su personería como presidente de la referida asociación civil. La Sala Monterrey determinó que la SAE debe ser quien se pronuncie sobre la procedencia del medio de impugnación y, en su caso, sustancie y resuelva la controversia. Para la próxima, habrá que sugerirle “pero te peinas, cuñao”.

Recordatorio. El jueves 27 de julio, el Congreso del Estado votará la tipificación del feminicidio como delito autónomo. También se cumplen 5 años exactos de la desaparición de Andrea Nohemí Chávez Galván, y el día de hoy se cumple un año de la desaparición de Aurora Salas Mora. Los cuerpos de ambas fueron encontrados en distintos puntos de la ciudad, muchos meses después de su desaparición. Las recordamos a ellas y a todas las demás mujeres que han muerto por cuestiones de género y con esto, les pedimos a los diputados panistas que están haciendo de la tipificación un asunto electoral que vayan y les digan a los familiares de niñas y mujeres asesinadas que no, que van a guardar el tema para poder intercambiarlo en temporada electoral, como suelen hacer. Y es que el tema del feminicidio no es porque el Congreso tenga el gusto de trabajar a favor de los derechos humanos, sino que se vio obligado por los dos exhortos que les hizo llegar ya el Congreso de la Unión. Mientras, la presidente de la Comisión de Equidad de Género, Josefina Moreno Pérez, prefiere que el tema lo vean sus asesores porque, al igual que Arturo Fernández o Jesús Morquecho al frente de la Comisión de Educación, eso de la legislada nomás no se le da, no le entiende, pues, pero eso sí, ya dijo que votará en contra que porque el ministerio público no sabe trabajar y no sabrá dar cauce a las investigaciones. Los que de plano ya se pronunciaron en contra son los panistas Juan Guillermo Alaniz de León y Gustavo Báez, siempre del lado correcto de la historia estos muchachos tan peinaditos, ya sabe. A favor de la tipificación se declararon Citlalli Rodríguez y Sergio Reynoso Talamantes, pero… se requieren 18 votos para que el dictamen pase, así que no dude que la blanquiazul aplanadora ignorante vuelva a mayoritear. Hasta ayer, el tema ni siquiera estaba en la orden del día del jueves, y hoy martes discutirían si se sube o se reserva, lo que sí es que ya hicieron gordo el programa con temas de la Ley Orgánica para cansar a los asistentes y dejar al final el tema, en caso de tocarlo, como lo hicieron con el del matrimonio igualitario. La necesidad de la tipificación del feminicidio no está enfocada solo en el castigo o el incremento de la pena, sus principales beneficios serían la obligación a establecer, ahora sí, protocolos de investigación, agotar todas las líneas de investigación, la creación de una Fiscalía Especializada y la visibilización de este crimen, para no caer en el mismo error de fondo que el exgobernador Carlos Lozano de la Torre cuando dijo que en Aguascalientes no hay feminicidios, pues sí, no hay porque no se sentencia así, pero las mujeres siguen siendo asesinadas con todas las causales de feminicidio. Varias organizaciones civiles y el Observatorio de Género están analizando, en caso de la negativa del Congreso, pedir juicio político en contra de diputados, por dejar de lado la tipificación. Estaremos al pendiente estos días.

La del estribo. Nuestro buen amigo Jorge López Martín elogió ampliamente el trabajo que Paulo Martínez López ha realizado al frente de la dirigencia local de Acción Nacional… y eso nos da a pensar, ambos quieren ser senadores, que el diputado federal se deshaga en elogios por el otro suspirante, halagando lo bien que hace su chamba, nosotros lo entendemos como ¿para qué lo mueven si ahí está muy bien? Quién sabe cómo lo entienda Paulo Martínez, pero si quiere ser candidato, se tendrá que poner a chambear, ya.

