La Purísima… Grilla: Ding Ding Shame Shame

De que te cumplo… Para su segunda visita a Aguascalientes en menos de tres meses, el secretario de Salud, José Narro Robles traía seguramente preparado un stand up comedy con tintes un tanto proselitistas. Por lo menos en el primer punto entretuvo a los empleados de la farmacéutica en Pabellón de Hidalgo (Rincón de Romos), comenzando su discurso reclamando la falta de aplausos, aunque los chistes llegaron después. El exrector de la UNAM reclamó al gobierno estatal el no haberlo invitado antes a la Feria de San Marcos: “Me gusta tanto Aguascalientes que nunca he venido a la gran Feria, porque me la tengo reservada para cuando ya nadie me invite”. Luego, recobrando la seriedad, habló largo y tendido sobre los logros de Enrique Peña Nieto en materia de empleo y servicios de salud, nadie le informó a Narro Robles de qué pie cojea la administración de Martín Orozco Sandoval, aunque los datos del Inegi publicados ayer, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal que ubica a la entidad en el primer lugar entre los estados en relación al crecimiento económico, seguramente son un respiro para el gobernador, quien ya podrá salir a declarar que no todo está perdido, y tratar de que olvidemos la tendencia a la alza de la desocupación durante su administración. Volviendo al suspirante presidencial, a diferencia de su última visita en abril, esta vez las aspiraciones a la candidatura presidencial por el PRI de José Narro no fueron tema de conversación ni con los asistentes ni con la prensa, aunque su discurso no deja de salpicar intereses. Más tarde, en entrevista colectiva, al secretario de Salud se le quitó la sonrisa y en un tono mucho más áspero dijo desconocer los detalles de mala calidad en el nuevo Hospital Hidalgo señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Tampoco quiso pronunciarse respecto al hecho de que el nosocomio, construido por Eppcor, una de las constructoras acusadas del socavón en el Paso Exprés de la carretera México-Cuernavaca y cuyos propietarios son hijos de Juan Diego Gutiérrez Cortina, contratista allegado al presidente de la República: “Yo no tengo la información y si a mí algo no me gusta es hablar algo de lo que no sé, información que no tengo y de asuntos que no me corresponden. No me corresponde, no tengo información, no puedo hablar de ello”. Lo que queda claro es que en el gabinete de Peña Nieto el control sobre el tema del socavón lo tomó Miguel Ángel Osorio Chong, quien esta semana sentó al gobernador Graco Ramírez y a Gerardo Ruiz Esparza para que ya se tiraran la bolita al uno al otro, pues a la hora de asumir responsabilidades, la trágica y evitable muerte de al menos dos personas en Morelos, permitió entrever que por lo ocurrido con el Paso Exprés, básicamente todas las esferas de gobierno son culpables o cómplices; así que antes de apurar la obra para cumplir la promesa de Enrique Peña Nieto, desde la alcaldesa María Teresa Jiménez hasta el gobernador Martín Orozco, pasando por supuesto por los delegados federales en Aguascalientes, debieran tener un poco más de cuidado con la aceptación a ciegas del nuevo Hospital Hidalgo.

Jóvenes ilustres… Ayer se realizó la instalación del Instituto Municipal de la Juventud luego de la detectada necesidad por parte de la Administración Municipal y el Cabildo de los jóvenes del municipio de recibir atención especializada luego de que por años fueran atendidos en una dirección de apenas nueve personas que perteneció al DIF municipal, con lo cual justifica la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel, no se engordará la nómina ni los consiguientes gastos burocráticos que esto implica, pues serán los mismos trabajadores que ya atendían la citada dirección, quienes se encarguen del nuevo y reluciente instituto que a priori comandados por quien dicen sería su titular, la veinteañera Noemí Herrada… lo cierto es que sí hacen falta instituciones que atiendan a los jóvenes y más ahora, cuando luego de más de seis meses han pasado desde la entrada del nuevo Gobierno del Estado y poco o nada se ha sabido del Sejuva y su nueva administradora Karla María Gallegos Castañeda, como denunció la regidora y una de las principales promotoras para la creación del Instituto Municipal de la Juventud, Hazel Montejano García.

Rebambaramba. El presidente estatal del PRD, Emanuelle Sánchez Nájera, avaló la decisión de los diputados de oposición en el Congresito de abandonar el recinto legislativo, al considerar que hubo poca apertura para tratar los asuntos ni la seriedad debida, “hay puntos que no se consensan ni en comisiones ni en el pleno y esto lo que quiere decir que estamos ante la insensibilidad legislativa de un grupo parlamentario que no está dispuesto a escuchar a nadie más, creo que esto es lo realmente grave”. Coincidió con su hermano, el diputado plurinominal, Iván Sánchez Nájera en que el tema del feminicidio requería mayor tiempo de análisis en las comisiones. “Están replicando de una manera más burda lo que ocurría en la legislatura anterior, con mayoría priista, cuando ellos no consensaban, sin embargo, ni en los peores tiempos de la legislatura anterior se había visto una constante como la de ahora donde las votaciones casi siempre quedan 14-13 y donde las demás fuerzas políticas se quejan de que están siendo violentadas y no tomadas en cuenta”. ¿Será?, ¿de veras es el peor momento de esta vergonzante legislatura? Consideramos que ayer lo que quedó claro fue la consecuencia final de una evidente falta de vocación de servicio público de todos los legisladores, una falta de compromiso con su tarea, pues tan irresponsable quedarse a mayoritear como salirse del recinto para intentar reventar la sesión. En el caso de los diputados de “oposición”, se evidenció que a pesar de lo digno que puede resultar el discurso, se queda en grandilocuente, desde Sergio Augusto López Ramírez hasta Sergio Reynoso Talamantes, y que esa “dignidad” con que se evadieron demuestra que no cumplen con hacer política; lo mismo del lado de los panistas, al despreciar a las minorías y ejercer, literalmente chillando, lo que creen que es su derecho a imponer su decisión, desde Gustavo Báez Leos hasta Cristina Urrutia de la Vega, por más diferentes que sean sus comportamientos, sólo muestran que no están interesados en construir nada. Ayer, el Congresito evidenció que funciona mal y de malas, que el PRI no ha sabido conformar un bloque opositor y la disputa por el liderazgo de los diputados ensombrece la labora del coordinador tricolor, cuando sus huestes primero voltean a ver a Citlalli Rodríguez, que de nada sirve un diputado testimonial de la izquierda, otro, como Iván Sánchez Nájera, si en los hechos su presencia no trasciende en convencer a los demás y sólo queda asentado en actas su dignísimo rechazo; que Morena está pobremente representado en la figura del grisáceo Alejandro Mendoza Villalobos, quien un día se acuerda a qué partido pertenece y al otro se vuelve cómplice de los panistas en busca de las prebendas que da quedar bien con la mayoría; y aquí no podemos dejar de mencionar a Jesús Morquecho, el diputado de Encuentro Social que ayer fue favorecido por la telepatía, y que todos los panistas le regalaron la presidencia de la mesa directiva para el periodo de receso, tal y como le regalaron la titularidad de la Comisión de Educación y Cultura, flaco favor, la verdad, el desempeño de Jesús Morquecho está a la altura de lo que le toca hacer en el cargo que le concedieron: ser patiño del gobernador en los actos oficiales, representar calladito y peinado al Congreso en la entrega de apoyos, supervisión de obras o lo que se le ocurra a Martín Orozco Sandoval. Sobre los de Acción Nacional, nos faltarían pliegos para señalar las razones por las que es cuestionable su desempeño, nos quedamos con algunas escenas que los pintan de cuerpo entero: Paloma Amézquita verdulerísima increpando al diputado perredista; Gustavo Báez Leos chillando desde la curul de una serena y supuestamente neutral Cristina Urrutia de la Vega; la absoluta mediocridad de Karina Eudave y Raymundo Durón, siempre dispuestos a seguir la instrucción de sus mayores; la facilidad con que Guillermo Alaniz de León es desplazado como coordinador de la bancada por cualquiera que se le ponga enfrente… Le decimos, no nos den cuerda, que podemos seguir por días.

Feminicidio. Sí, en verdad es una gran noticia, dejamos los comentarios para el lunes porque el tema da para sí, y le compartimos lo que publicó nuestra jefa de redacción, Tania Magallanes en su muro de Facebook, porque es un sentir colectivo en esta casa editorial: “Si los panistas y llegados tarde a la votación en el Congreso piensan que los vamos a venerar por la tipificación del feminicidio como delito autónomo sepan que no, es su trabajo, su obligación. Insisto, quiero más, quiero todo y lo quiero bien hecho. Es nuestro derecho, así que nada de gracias, que ya muy caro nos cuestan como para rendirles pleitesía, sin contar que esos panistas siguen siendo los mismos mochos, servidores del obispo y del Frente Nacional por la Familia que están en contra el derecho de las mujeres a decidir y los que negaron la discusión del matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la identidad sexo-genérica. De mi parte no hay gracias, hay un pónganse a estudiar y a trabajar, que para eso están”.

La del estribo. Embargados por la pena, nos despedimos con un texto de un gigante:

Mediodía. Todo es silencio y en la roca

el mirar Tuyo crece, nunca

visible, mas visible eternamente

como la ola visible arena toda

como tronco y madera todos leves

como la luz sencilla memoriosa

Mente.

Ramón Xirau (1924-2017)

