La Purísima… Grilla: Ejercicios de simulación

Simulación. En quince días debería comenzar a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción en todo el país, es sin duda un logro para quienes buscan ejercer su derecho a la rendición de cuentas y la transparencia, una victoria que desde ya está empañada por el interés de unos pocos en que no se cumplan cabalmente las condiciones para que el 19 de julio se eche a andar, a la lentitud con que en las entidades federativas los Congresos locales asumen su responsabilidad, se suma que los senadores ya andan con la atención en otra cosa, las elecciones del 2018, y han decidido que no habrá periodo extraordinario para poder designar al fiscal anticorrupción. Ayer, Fernando Herrera Ávila, titular de la Junta de Coordinación Política, con la mano en la cintura declaró que no estaban dadas las condiciones para nombrar a nadie y que estaban esperando la propuesta de fiscal general que realizaría Raúl Cervantes, titular de la PGR, para salir al paso. Han sido tan contradictorias las declaraciones, que todo el esfuerzo que se ha realizado para conformar el Comité Ciudadano, establecer reglas y homologar reglamentos y leyes, parece un sinsentido. La administración de Enrique Peña Nieto no sólo se caracteriza por el aumento de la violencia, por las agresiones a los activistas por los derechos humanos y los periodistas, su rasgo distintivo es la corrupción, no pasa una semana sin que se revele un escándalo, en todos los niveles, desde los regidores de los municipios más miserables hasta los gobernadores, por supuesto, también desde el Gobierno Federal, desde la Casa Blanca de Angélica Rivera hasta las concesiones de radio y televisión otorgadas a los mismos de siempre… Nuestros legisladores viven en otro país, definitivamente.

Amenaza. Con la presteza que caracteriza a nuestro Congresito, el panista Francisco Martínez anunció que el próximo jueves, al fin, se debatirá el matrimonio igualitario, ¿qué le van a debatir a la obligatoriedad de homologar las leyes estatales?, quién sabe, ¿qué le van a discutir al mandato de la Suprema Corte?, igual, sólo los del azul saben, como sea, ya lo van a hacer, lo que no deja de levantar cierta suspicacia es que se haya elegido ese día que es justo cuando los del Frente Nacional por la Familia se manifestaran con un autobús que difunde un mensaje discriminatorio y, con mentiras, intenta llevar agua a su molino; sabiendo que las huestes de Juan Dabdoub aprovecharán la manifestación para llevar sus alharacas al recinto legislativo, Francisco Martínez ya pidió que se la lleven tranquila los asistentes, pues así como el Frente ahí estarán varias organizaciones de la sociedad civil que piensan exigir igualdad de derechos para todos, el diputado ofreció respeto “pueden entrar la personas que gusten a la sesión, no hay ningún problema, y si hay coincidencia de que los dos participen, de que los dos puedan visitarnos al Congreso, mejor, yo también espero mucho respeto por parte de los diputados que integramos esta legislatura y de ellos”, nada mal la previsión del legislador, pero la solicitud de respeto si tiene que ser clara y dirigida, pues son los del Frente Nacional por la Familia quienes han provocado a los demás, muestra de su intolerancia se viralizó ayer, en un video se muestra como Juan Dabdoub agrede a una reportera cuando hace una pregunta, estira la mano y le tapa la boca, no sólo tocándola sin su consentimiento, con una clara intención de callarla, ese es el diálogo que ofrecen esos grupos conservadores. Habrá que tener mucho cuidado.

Va de nuevo… Por más que la pasada legislatura extendió el periodo extraordinario de sesiones al que se convocó casi al cierre de su ejercicio, no fue posible votar las sanciones en contra de Juan Antonio Martín del Campo, tal y como lo solicitaron al Legislativo los tribunales electorales, esto debido a que como alcalde, el panista mantuvo la promoción de su administración en plena veda electoral. Total que entonces el hoy aspirante a senador promovió un amparo ante la justicia federal, el cual falló a su favor y evitó se le aplicara una sanción, que en el peor de lo casos era la inhabilitación para ejercer un cargo público, lo cual frustraría sus planes de llegar a la cámara alta y así catapultarse al Gobierno del Estado, igualito como lo hizo Martín Orozco Sandoval. En fin, resulta que en la sesión de ayer de la Comisión de Gobierno del Congreso, el tema volvió a salir a colación y se dice que el famoso amparo perdió efectos, por lo cual el Legislativo, con mayoría panista, por fin acatará la orden de castigar al exalcalde, aunque podemos suponer que el asunto será mero trámite, así como en su momento la mayoría priista sancionó de manera irrisoria a Carlos Lozano de la Torre, por provocar la anulación de los resultados electorales en el Distrito I, cosa que todavía le duele a Gregorio Zamarripa, por cierto.

¿Dónde quedó la bolita? El gobernador Martín Orozco se reservó sus comentarios con respecto a la desaparición del joven Ulises Patiño, reportado como desaparecido el 6 de marzo y posteriormente localizado el 8 de abril. Si bien el fiscal René Urrutia de la Vega reveló a algunos medios de información que recién se había dado carpetazo al asunto y negó que se hubiera tratado de un secuestro, ayer salió a la luz una entrevista de la periodista Sandra Macías con el estudiante de Odontología, en la que este relató cómo fue su levantón en el norte de la ciudad, su traslado a León y su estancia en cautiverio por 33 días en los que la muerte por inanición -en el mejor de los casos- se convirtió en un pensamiento recurrente, así como el temor a las golpizas que en varias ocasiones recibió de manos de sus captores, a quienes nunca conoció. Orozco Sandoval, sin querer, confirmó lo que es a todas luces es una realidad, que la Fiscalía oculta información a pesar de que el caso se encuentra ya cerrado: “Es un tema exclusivamente de la Fiscalía, la verdad es que yo no traigo el dato (…), yo lo único que sé es que en su momento cuando se encontró al joven, en un informe que me dieron es que había muchos temas familiares, de los cuales no se tenía que hablar, no voy a hablar y es un tema más de la Fiscalía”. Por otro lado, Martín Orozco desmintió que el director de la Policía Ministerial, el comandante René Carrillo Durán, fuera cesado de su cargo como trascendió el pasado fin de semana “en ningún momento fue cesado, la verdad es que hubo un periodo de suspensión pero en ningún momento fue cesado”.

PIB Cultural… Aunque en la totalidad del país entre el 13 y el 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) es generado por los emprendimientos culturales y la industria creativa, en Aguascalientes, confirmó la directora del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), Claudia Santa-Ana Zaldívar, la historia es otra pues es ínfimo el porcentaje que aportan este tipo de industrias al PIB estatal, sin embargo para el próximo año la historia podría ser otra, o al menos eso es lo que prometió, pues el instituto apoyará mediante foros y asesorías legales a aquellos emprendedores para fortalecer sus habilidades.

La del estribo. “Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia”: Javier Duarte de Ochoa, exgobernador, músico, poeta y loco… Lo que hay que ver.

