La Purísima… Grilla: Infamia

Socavón… es un hundimiento del suelo por haberse producido una oquedad subterránea, pero en México, en un acto criminal que se genera por los actos de corrupción, como ya sabe, ayer fallecieron dos personas que viajaban en un vehículo que cayó (5:30 am) en el socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, las víctimas fueron recuperadas horas después y fueron identificadas como Juan Mena Ruiz, de 65 años, y su hijo Juan Mena Romero, de 33; por supuesto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ya salió a decir que se deslindarán responsabilidades y los familiares serán indemnizados, el hecho por sí mismo es una infamia, más si se suma el tacto con que el secretario “informa” vía Twitter de los avances del rescate, como este mensaje insensible: “Se rescató el vehículo Jetta del socavón en el Paso Express de Cuernavaca. Lamentablemente los dos ocupantes fallecieron”, si usted vio las imágenes, de ninguna manera se podría decir que el auto fue rescatado, pero colocar lo material antes que las vidas… bueno. Socavón será una palabra que permitirá describir al sexenio de Enrique Peña Nieto, porque se suma a los casos de corrupción que caracterizan a este gobierno, las alertas emitidas que no atendieron las autoridades, el deslinde inmediato del constructor, la forma en que se adjudicó la obra, los muertos, la SCT que de inmediato llega a exculpar… y de fondo, siempre de fondo, enormes espectaculares agradeciendo al presidente la obra, lonas que colgaron meses, presumiendo la infraestructura entregada, gracias Tata, firman los empresarios en nombre del pueblo agradecido; después de la tragedia, al mismo tiempo que se realizan las obras de rescate, unos diligentes trabajadores, retiran los mensajes de agradecimiento, para que no quede huella. Vergonzoso.

Bolillo con crema… Activistas ambientales como Enriqueta Medellín y Humberto Tenorio se tomaron la molestia de acudir al Congresito el mediodía de ayer a fin de escuchar a los tres aspirantes a ocupar la vacante en la Proespa, toda vez que César Montoya Torres, Claudia Contreras Müller y Ofelia Castillo Díaz respondieron los cuestionamientos de los tres panistas y dos diputados del Verde que integran dicha comisión. Por cierto que Enriqueta Medellín coincidió totalmente con Sergio Augusto López en eso de que la terna conformada por el Ejecutivo es débil, cosa que pudo constatarse cuando César Montoya, quien a final de cuentas y después de tanto procedimiento inútil resultó el “mejor perfil”, no tuvo respuestas a gran parte de las preguntas lanzadas por los diputados, mismo caso el de Claudia Contreras Müller, quien incluso confundió el término “crematorios” con “cremerías”. En fin, aunque no todo fue tan terrible y la tercera sí resultó ser la vencida, toda vez que Ofelia Castillo Díaz no solamente respondió con menos nervios que sus compañeros, sino que hasta propuestas por escrito llevó a la sesión, mientras que diputados como Cristina Urrutia y el propio Sergio Augusto, parecía que ponían más atención a la aspirante, considerando que con sus predecesores nada más se contaban chistes entre ellos, dado que la panista y el ecologista no disimulaban sus risas.

Para luego… Guadalupe de Lira Beltrán e Iván Sánchez Nájera, presidente y secretario de la Comisión de Transporte en el Congreso, han coincidido en que más allá de trabajar para ordenar el caos que dejó Carlos Lozano de la Torre y que se agudizó con Martín Orozco Sandoval en cuanto al color de taxis y características de su rotulación, diputados y autoridades deberán ponerse las pilas para de una vez por todas aplicar la famosa modernización del sistema de transporte, que como todos lo sabemos, deja mucho que desear desde hace varios años. Ante ello la panista indicó que corresponderá a la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot) determinar el estándar a seguir por concesionarios de taxis para arreglar el asunto de que algunos vehículos son rojos, otros más son blancos, mientras que sus rótulos (en el caso de los blancos) vienen en una diversidad de tamaños, colores y hasta diseños, ya que últimamente se ha eliminado el triángulo que contenía el número económico del vehículo de alquiler. Ya veremos cómo acomoda esta situación la Seguot, mientras que aún al margen de los reglamentos, se dice que es un hecho la transición del rojo al blanco, aunque ya veremos qué pasará con el asunto de los rótulos, cosa que, a decir de Guadalupe de Lira e Iván Sánchez Nájera, es lo de menos, ya que lo importante es la calidad en el servicio.

Inbox… El priista Mario Guevara Palomino confirmó por Facebook lo que ha venido causando la molestia de más de uno en el partido. Mediante un mensaje feisbuquero, confirmó que se han venido reuniendo actores de seis de las ocho expresiones políticas que existen al interior del PRI, que calificó con mayor tradición histórica al interior del partido, con el objeto de reflexionar sobre la visión de futuro desde su fundación e incluso con la bendición del Comité Ejecutivo Nacional. Reveló que en estas reuniones participan Miguel Romo Medina, Óscar López Velarde, Fernando Gómez Esparza, Fernando Palomino Topete, Augusto Gómez Villanueva, Dennis Ibarra Rangel, Miguel Ángel Juárez, Elsa Amabel Landín Olivares, Roberto Lamas de Alba, Miguel Romo Reynoso, Jorge Ortiz Gallegos, Gustavo Granados Corzo y él mismo, Guevara Palomino lamentó que la cerrazón sin motivo ha desencadenado mensajes e indirectas a través de columnas de algunos medios de comunicación pegados al llamado círculo rojo. Al también delegado del Infonavit le extrañó la “reacción tan iracunda, señalando cosas realmente de párvulos, reeditan supuestos pleitos históricos entre expresiones políticas, diferencias que con el paso del tiempo han sido superadas y que justo en el quehacer político una de las funciones es buscar la convergencia del pensamiento para justo encontrar aquellos puntos que den identidad y fortaleza a la acción política cotidiana”. Ya entrado, Mario Guevara escribió que para él es realmente ofensivo el haber leído la sarta de sandeces que señalan que en la acción de su intolerancia y su incoherencia política los definen como entes antidemocráticos y de poca inclusión en el Partido. El PRI, señaló, no es franquicia de uno o dos, es patrimonio de muchas voces que reclaman justamente el reencuentro con las causas sociales. Aclaró que estas reuniones responden a una búsqueda por garantizar los equilibrios y la equidad en la conformación de los órganos de dirección del Partido como lo son la Dirigencia, la Comisión Política Permanente y el Consejo Político Estatal. “Hoy vemos el comportamiento y los aceleramientos de algunos actores de manera desmedida, inclusive contra las propias recomendaciones del CEN del PRI, ante todo nosotros buscamos que se privilegie la cohesión interna y el respaldo al liderazgo pleno de Enrique Peña Nieto, y por ello el buscar mover piezas antes de los tiempos establecidos no alienta al fortalecimiento. Lo reitero y soy puntual, las expresiones que convergemos en esta CORRIENTE DE OPINIÓN, defendemos y reconocemos el liderazgo indiscutible de nuestro líder político, y exigimos de otros militantes respetar los tiempos”. Guevara Palomino remató pidiendo que no se equivoquen con mensajes y señales que desorientan a la militancia, antes de cualquier acción reaccionaria y de conflicto está justamente el proyecto de nación del cual todos son partícipes. Y le hacemos caso, no nos equivocamos, pero no dejamos de ver, ayer hace un año que Enrique Ochoa asumió la dirigencia nacional del PRI, en ese entonces aquí en Aguascalientes mucho se dijo de la importancia de la entidad para el tricolor… Ajá, sí, cómo no; como coda al mensajito del delegado del Infonavit, ayer mismo Norma Guel Saldívar anunció que va por la presidencia del PRI en Aguascalientes, y Enrique Rangel Jiménez lleva meses con la mano levantada, y los lorenistas obsesionados con Facebook, como Roberto Tavarez hacen mucho ruido sobre el mismo tema…

La del estribo… Durante este 2017, se han detectado cinco casos de acoso laboral en el municipio y la solución según la directora del IMMA, Zayra Rosales Tirado, ha sido la mediación, por lo que los dos casos que han sido resueltos, las personas involucradas han terminado trabajando en la misma oficina en paz y armonía como si nada hubiera pasado… no dudamos de la capacidad de mediación de las autoridades municipales como la Comisión de Igualdad y Género presidida por la regidora Jennifer Kristel Parra Salas, sin embargo, cabría la pregunta de ¿en todos los casos esta es la mejor opción?

@PurisimaGrilla