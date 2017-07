La Purísima… Grilla: Locos por las cuotas

Hablando se entiende la gente. Asegura el secretario de seguridad estatal, Sergio Alberto Martínez Castuera, que no hubo injerencia directa de los elementos de la corporación en el caso de los normalistas de Michoacán agredidos por policías el pasado mes de junio, ante empresarios, indicó que si bien ha entablado un encuentro con el ombudsman, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, ha sido sólo con la intención de informarle sobre las denuncias que existen en contra de los policías municipales, pero ni siquiera se le ha requerido información sobre este suceso, mismas que no estará negado a proporcionar en caso de ser necesario. Agregó que pudo constatar que en la colonia Constitución, donde se suscitaron los actos de violencia en contra de los estudiantes, que no hubo participación alguna de los elementos a sus cargo: “En el caso de los normalistas nos enviaron algunas medidas de tipo cautelar sobre ese tipo de eventos; nosotros siempre respetuosos de los Derechos Humanos jamás se ha atentado contra la dignidad de nadie y seguiremos actuando de esa manera. Cuando fue ese evento llegamos al final, cuando ya no estaban los estudiantes, estaba personal de la policía municipal ahí y no pudimos localizar a nadie”. El encuentro entre los empresarios y Martínez Castuera tuvo sus momentos de tensión, pues se le indicó, vía Francisco Ruiz López, que se había reactivado la Comisión de Seguridad Pública, encabezada por Manuel Cadena, y se le demandó al funcionario estatal que se pusiera las pilas para que disminuir los índices delictivos, al final, contrario al optimismo con que usualmente se maneja (cuando incluso Martín Orozco Sandoval le tiene que enmendar la plana) reconoció que sí han aumentado los delitos en la entidad y que no es solamente cuestión de percepción, aunque, nos parece que resbaló el funcionario cuando dijo que ese aumento en los delitos se explica por falta de solvencia económica o porque no alcanza para comprar droga… Cof, cof, cof, ¿en serio?, ¿pasamos de los delincuentes masiosares que no son gente buena a culpar a los pobres y drogadictos? Lamentable.

Recordatorios. Ya que mencionamos a Martín Jáuregui, ante la exigencia de la creación e instalación del Plan Estatal de Derechos Humanos por parte de Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), el ombudsman recordó que cuenta con algunas propuestas para el mismo, aunque no habló de la pertinencia de iniciar con el proceso, como lo señaló la activista. Jesús Eduardo Martín destacó que en días pasados dio a conocer el Proyecto Especial del Protocolo para la Seguridad de Operadores de Justicia, cuya autoría es de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, mismo que será parte de su propuesta a dicho Plan Estatal que se presentará a Martín Orozco; sin emitir una postura respecto a los motivos por los cuales el OVSGA conmina al gobierno estatal a dar celeridad a la conformación del Plan, la cual aseveró dará a conocer posteriormente, insistió en que agregar como proyecto especial este Protocolo al Plan Estatal, abonaría a la protección de las personas que ejerzan la profesión del Derecho, especialmente, cuando exista un ambiente de riesgo o violencia. Martín Jáuregui recordó que la entidad será sede del 5º Foro Anticorrupción, durante la segunda quincena del mes de agosto de este año, con la participación de la CEDHA, el cual al parecer se llevará a cabo a pesar de que el Sistema Estatal Anticorrupción no está aún funcionando en Aguascalientes.

Ni los veo, ni los oigo. Quien les aplicó la Salinas de Gortari a los regidores de la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo de Aguascalientes, fue José Héctor Benítez López, quien ayer había acordado comparecer ante los ediles y, ¿qué cree?, que no llevó la información que se le solicitó, desde que se planteó esta reunión, se indicó al titular de Seguridad Pública municipal que se le pediría informara acerca del encontronazo de los elementos policiacos con los estudiantes normalistas de Michoacán, y a la hora de la hora, la comparecencia del secretario fue enviada a receso, porque Benítez López no iba preparado y no llevaba consigo la información respecto a la actuación de la corporación el 9 de junio, ahora sí que le vieron la cara de independiente a Mauricio González, todo quedó trunco y se desconoce por ahora cuando se reanudará la comparecencia. Pero esa actitud no merece ser vista como una afrenta personal, en general los empleados de María Teresa Jiménez Esquivel están dando el esquinazo y andan de mírame y no me toques, solamente Enrique de la Torre está saliendo a batear todas las bolas que caen en la cancha municipal, como nos bateó el lanzamiento envenenado sobre la aparición del logotipo municipal en la playera del Necaxa, pero de ahí en fuera, el resto del gabinetito dedica más su tiempo a enriquecer sus perfiles de Facebook que a dar la cara, ayer el Miércoles Ciudadano parecía la liga de ascenso, pues no se presentaron, al menos hasta que la prensa se fue, el secretario de Servicios Públicos, Héctor Anaya Pérez; el director del IMAC, Alejandro Vázquez Zúñiga; la directora del IMMA, Sandra Angélica Rodríguez Tirado; el secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López; la secretaria de Medio Ambiente, Rosa Karina Ortega González; la coordinadora de delegaciones, Georgina Tiscareño de Lira; ni siquiera el secretario de Gobierno, Leonardo Montañez Castro. Seguro todos tienen un buen pretexto para hacerle el feo al miércoles de plaza, eso sí, ninguno se animará a confesar que el programa es populachero e inservible… en fin.

Mensajitos. Por medio de Whatsapp, el exgobernador panista Luis Armando Reynoso Femat avisó a los reporteros de lo que alguna vez fue su círculo cercano, la resolución emitida por el Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar, con sede en Naucalpan, Estado de México, el cual le concedió un nuevo amparo contra la acusación por el delito de peculado que enfrenta tras la venta de los predios Dolores y La Gloria, propiedad del Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes a un precio menor al real, provocando un daño al erario por de 27 millones de pesos. Según el mensaje del antiguo orgullo blanquiazul, con esta resolución se confirma la emitida por el Juzgado Segundo de Distrito de Aguascalientes, que amparó al panista contra la orden de aprehensión emitida en su contra por el Juzgado Primero de lo Penal en Aguascalientes dentro de la causa penal 116/2014, de todo lo demás que se le acusa, ni pío.

Huestes. Ernesto Ruffo Appel visitará este jueves y viernes a la militancia panista de Aguascalientes como parte de su gira nacional. Aunque el senador, calificado en un boletín blanquiazul como el primer gobernador de oposición en la historia de México, no es sino otro de los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional. Si bien en la invitación se habla de que el pretexto de la visita de Ruffo Appel es hablar de la reingeniería del padrón nacional de militantes que debe concluir a más tardar el 15 de septiembre, la realidad es que probablemente busque adeptos para revivir la “ruffomanía”, movimiento que busca solidificar su proyecto político que él mismo previno, seguirá con o sin el PAN, ya que no descarta contender en la grande por la vía independiente… Como dicen por ahí, éramos muchos y parió la abuela.

La del estribo. Somos 128 senadores, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo, eh? Porque nos encantan las cuotas… Más clara y directa no pudo ser la explicación, mientras los senadores Fernando Herrera Ávila y Miguel Romo Medina se desgarran las vestiduras y se acusan mutuamente de echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción sin todos los amarres necesarios, la senadora Diva Gastelum les dijo desde la tribuna del Senado lo de las cuotas, se debe sentir muy feo que te lean la cartilla en la cara… ah, no, son miembros de esa clase política que tiene amplísimo el arco del triunfo.

