La Purísima… Grilla: Lógica azul

La policía siempre en vigilia. A los policías municipales no les gusta trabajar de noche, prefieren irse a dormir que atender los reportes de la ciudadanía, y quienes pagaron los platos rotos en esta ocasión fueron los habitantes del fraccionamiento La Rioja. Desde las 3:00 de la mañana trataron de comunicarse al C4 para reportar la presencia de personas sospechosas en sus domicilios, ante la nula respuesta de las instancias competentes, los vecinos del lugar comenzaron a congregarse, pues corrían el riesgo de ser víctimas de un delito, cuando detectaron que un delincuente intentaba ingresar a un domicilio para hacerse de lo que pudiera. Aunque la llamada de auxilio por fin fue escuchada, los afectados señalaron que sólo les tomaron el reporte, pues los uniformados llegaron a brindar atención hasta las 6:00 de la mañana; no conforme con ello, de víctimas pasaban a ser detenidos, pues al cuestionar a la policía su falta de interés, uno de los ciudadanos casi fue llevado a los separos; pero no sólo en Aguascalientes capital, en esta misma edición le presentamos el reclamo de ciudadanos de Jesús María, que ya se organizaron ante la falta de respuesta de las corporaciones policiacas, es decir, la simple es responsabilizar a José Héctor Benítez López porque lo que leemos o se ve reflejado en los medios es lo que ocurre en la capital; a los vecinos de Manantiales del Pilar tampoco se les puede señalar que vayan con José Valentín Hernández Flores a quejarse de la nula respuesta, ¿entonces?, todo apunta a Sergio Alberto Martínez Castuera, titular de Seguridad Pública Estatal… pero el problema viene de más arriba, como siempre, la administración de Martín Orozco Sandoval no distingue entre Mando Único y Mando Mixto (diferencia que le costó un puesto relevante en el gabinete a Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza, quien hoy se dedica a esparcir su homofobia en el Registro Civil), para el panismo en materia de seguridad, nada de lo que ocurre en la entidad es responsabilidad del gobierno estatal y como resultado de esa cerrazón, no hay una estrategia diseñada para prevenir los actos delictivos, que seguramente irán en aumento, ya que, si como comentó Sergio Alberto Martínez Castuera, los robos aumentan por la “falta de liquidez” de los criminales, los indicadores de desocupación y la tendencia a la alza, no auguran nada bueno, sobre el rompimiento de la inercia (desempleo a la baja) que heredó Martín Orozco de Carlos Lozano de la Torre, el actual gobernador tendrá que realizar una explicación, aunque no quiera, porque se le están yendo de las manos los elementos para cumplir sus promesas de campaña, así como había prometido acabar con las cuotas escolares, previo a la elección también sostuvo que con él en el gobierno, pronto veríamos que los aguascalentenses ganarían un promedio de 15 mil pesos mensuales… Ah, ya entendimos, no es que todos los de Aguascalientes accedieran a ese salario, o sea que va a reducir el número de empleos para repartir más entre menos… Auch con la lógica azul.

Buen olfato… Aunque ya dijimos que no se puede culpar de todo al titular de Seguridad Pública del municipio capital, José Héctor Benítez López, sí hay que considerar que toda paciencia tiene un límite y que este funcionario parece no tener tan contenta a la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel pues, al menos a través de los medios de comunicación regañó al jefe de los policías por no haber llevado los documentos que le habían pedido los regidores que componen la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo, lo que hizo que se postergara la tan esperada comparecencia donde, supuestamente, Benítez López iba a platicar con lujo de detalle qué pasó el 9 de junio, cuando varios estudiantes de la Normal de Tiripetío, Michoacán, resultaron lesionados… sin embargo, el pronóstico es que, tomando en cuenta que el asunto ya llegó a lo penal, probablemente la comparecencia nunca se pueda realizar y quién sabe, a lo mejor el general ya se olía la demanda desde la semana pasada y prefirió guardarse las explicaciones para la Fiscalía General del Estado y René Urrutia de la Vega.

Perdió el Tri. Los priistas de Aguascalientes visitarán la sede nacional de su partido para recibir instrucciones con respecto al proceso de renovación de las dirigencias estatal y municipales, informó el ahora legislador local, Sergio Javier Reynoso Talamantes. “Se acabó la tolerancia, hemos sido citados y lo vamos a hacer este próximo martes al Comité Ejecutivo Nacional con el objetivo de recibir la línea directa respecto al qué y el cómo tendrá que realizarse la próxima Asamblea. Vamos a insistir en algo que es necesario, el que nuestro partido aquí necesita una consolidación; no hablamos que no pueda haber ratificación, pero de ser así, tendrá que ser el propio Consejo Político el que lo haga, pero la tolerancia ya se agotó… estamos ya con la urgencia de que se haga el cambio, y que permita precisamente a todas las fuerzas políticas participar en esta designación”. Respecto a la posibilidad de una prórroga de las actuales dirigencias, Reynoso Talamantes refirió, “La prórroga se mencionó exclusivamente en el caso de que no se hiciera en los tiempos y formas correspondientes, no es el caso, la ciudadanía está totalmente identificada en razón de partido que lo debemos hacer y lo debemos hacer urgente, y antes del vencimiento del plazo”. Explicó que la urgencia de la renovación no es por eficiencia o ineficiencia en razón de los cuadros que lo establecen, pero sí se hace necesario que se cumpla con las disposiciones legales, “si no hay delegado, pues bien sea que no quieran, que no puedan, que no estén en la disposición de venir a una entidad como la nuestra, si es que así fuera; creo que no es el caso, sino simplemente es que se presente la oportunidad para que estén aquí. En torno a sus compañeros de partido que ya dieron a conocer sus aspiraciones para las próximas elecciones 2018, comentó, “Todos tenemos aspiraciones, todos estamos en esa lista, todas las gentes de mi partido están, lo único que he señalado, es no a la reelección, pero de eso a participar o seguir participando dentro de la actividad política, estamos en la disposición todos, no hablo de mi persona, sino de estar realizando este trabajo”. Apenas la semana pasada, a pesar de que Francisco Escobedo aún no es presentado de manera oficial ante la militancia del PRI en Aguascalientes como delegado por parte del CEN, la diputada local Citlalli Rodríguez González hizo un llamado a cerrar filas y brindó desde ya su voto de confianza al trabajo que el zacatecano habrá de realizar en el estado, al mencionar que se trata de una figura muy esperada por los priistas. “Llevamos meses exigiendo, demandando la presencia del Comité Ejecutivo Nacional por conducto de un delegado y yo creo que de entrada, sin que sea oficial, el nombramiento que ya ha sonado, porque no ha habido una presentación oficial al respecto, yo creo que debemos darle un voto de confianza… habla de entrada que hay la voluntad política de empezar a reconstruir el partido en Aguascalientes”. Al parecer, Citlalli Rodríguez ya fue escuchada, ahora hay que esperar a ver qué opina Lorena Martínez al regreso de la comisión priista.

La del estribo. Dicho de bulto es difícil contrariar al gobernador Martín Orozco, quien está en contra de la creación de aparatos burocráticos para combatir la corrupción, suena bonito pues: todo está en la voluntad de los hombres, a esta mesiánica visión que comparte con Andrés Manuel López Obrador, se opusieron el fin de semana cientos de personas que participaron en el Solicitatón, ciudadanía que participó a pesar del pésimo ejemplo del Instituto de Transparencia de Aguascalientes, la actividad organizada por Ciudadanos por Municipios Transparentes capítulo Aguascalientes y Coparmex, en apenas unas horas, logró realizar más de 700 solicitudes de información, tanto Fernando Aguilera como Francisco Ruiz se comprometieron a dar seguimiento a la respuesta de todas las solicitudes formuladas y dar a conocer a la opinión pública los resultados de las mismas, ahora nos toca a nosotros hacer uso de esa información, pero se demostró que no son inútiles, pues, ahí está la prueba.

