La Purísima… Grilla: Los Luchadores

De miedo. Una trampa, alguien está mintiendo, pero el chiste es tocar las fibras íntimas de nuestro desacuerdo para dejar pasar, con ustedes, el matrimonio igualitario. Todos somos iguales, todos tenemos derecho a los mismos derechos, pero como no nos queda muy claro cuáles son nuestros derechos, cuando alguien defiende desde la ignorancia su privilegio y ese privilegio roza con lo que nosotros, todos, creemos que merecemos, se gana nuestra empatía, desde cualquier lado. Desde ahí, desde la ignorancia, está contestando la consentida de Rubén Camarillo y diputada presidente de la Comisión de la Familia, Paloma Amézquita Carreón, resulta que la exdiputada por el PVEM y expresidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Anayeli Muñoz Moreno, confrontó vía Facebook a Paloma Amézquita, señalando que la entenada de Camarillo Ortega “es una representante ciudadana y que Aguascalientes no solamente tiene ‘familias tradicionales’ como ella y sus amigos del camión desean. Supongo que en campaña no manifestaba sus fobias cuando tocaba una casa y encontraba una ‘familia no tradicional’.” Así de fuerte. Y es que envalentonada por recibir la caricia de Juan Dabdoub, la panista Amézquita Carreón se empeña en engañar a sus electores diciendo que el PAN votará contra la iniciativa para legalizar los matrimonios igualitarios… Pero a ver, no se trata de filias y fobias, sino de que los diputados están obligados a defender la ley, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en relación con el matrimonio igualitario es que es una jurisprudencia obligatoria en la interpretación que hagan los jueces de la Constitución, entonces, con ese criterio la Constitución reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo; pero, y aquí viene la vuelta de tuerca, la jurisprudencia obligatoria emitida por la Corte también puede considerarse una extensión misma de la Constitución, lo que quiere decir que el matrimonio igualitario ha sido integrado expresamente al marco jurídico del país, y cualquier ley, de cualquier entidad federativa que establezca de forma discriminatoria que el matrimonio sólo tiene como fin la procreación o que sólo se puede realizar entre hombre y mujer, está siendo inconstitucional… No sólo eso, la SCJN sí puede obligar a los Congresos locales a homologar las Constituciones locales para que no sean discriminatorias, que es lo que no ha sucedido… entonces, cuando Paloma Amézquita dice que el PAN va a votar en contra, pues, básicamente, está chiflando en la loma, a menos que la bancada azul quiera quedar como un grupo parlamentario que, por sus pistolas, le tuerce el cuello al cisne para violentar la ley.

Manos largas, ¿uñas largas? La excusa de Juan Dabdoub Giacoman, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, para haberle tapado la boca a una joven que se le acercó mientras lo entrevistaban en Tepatitlán Jalisco, fue un accidente, ocasionado por la longitud de sus extremidades superiores. Dabdoub Giacoman, quien entre acusaciones de homofobia trajo ayer su polémico autobús naranja, “denunció” que el video viralizado por medios nacionales fue sacado de contexto, relató que previo a la entrevista, los miembros de Confamilia platicaron con el grupo de estudiantes de la Universidad de Guadalajara en el que estaba la joven: “Ya cuando nos íbamos, hay una situación en la que nos están entrevistando los compañeros de los medios y de repente vemos venir a la chica caminando rápido hacia nosotros y gritando. Si ustedes ven el video, los dos levantamos la mano, uno menos que el otro y yo desafortunadamente tengo la mano muy larga; al tratar de decir ‘espérate’ hubo el contacto. No era la intención definitivamente callarla porque incluso ya habíamos platicado con ella un buen rato”. Con el pretexto de que no fue un acto intencional, el dirigente de Confamilia negó las disculpas a la joven y rechazó que la pregunta que le formuló en ese momento le hubiera resultado incómoda. En su defensa, dijo que en los 23 años en la batalla (¿contra los gays?) nadie lo ha acusado de faltarle al respeto, insultarlo o amenazarlo. Llamó la atención que dicho esto, durante la conferencia de prensa que ofreció junto con Carlos García Villanueva, representante local de Confamilia y la diputada panista, Paloma Amézquita Carreón, Juan Dabdoub y García Villanueva impidieron que una de las reporteras preguntara “tú ya no porque ya preguntaste”, a pesar de que la mayoría de los miembros de la prensa tomaron la palabra en más de una ocasión. Dabdoub Giacoman refirió que la falta de políticas públicas para resguardar a la familia es responsable de la podredumbre social, de la que surgen conflictos que van desde el suicidio, los asesinatos a sacerdotes y periodistas, la pornografía infantil, hasta la obesidad. Dijo que omisa hacia este núcleo social, la Presidencia de la República ha distribuido una supuesta cartilla de los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes en la que se fomenta el libre ejercicio de la sexualidad desde tempranas edades y se incita a los menores a someterse a abortos sin el consentimiento de sus padres. Según, el problema se remonta desde el 2016 cuando bajo el gobierno de Felipe Calderón se distribuyeron manuales de sexualidad a maestros, médicos y enfermeros en los que incluso se promueve la esterilización infantil para que desde niños se practiquen la vasectomía y la salpingoclasia. También reprochó la situación económica que obliga a las madres de familia a salir de sus hogares para salir a trabajar. A ver, alto, se supone que los panistas son los aliados de este… hum, este, el… ay, ya, se supone que los del PAN son aliados del imbécil este, ¿no?, entonces, si Juan Dabdoub acusa a Felipe Calderón y la esposa del expresidente ha presumido que dará continuidad a las buenas prácticas de su esposo, ¿eso significa que los del Frente Nacional por la Familia creen que Margarita Zavala va a propiciar la esterilización infantil?, es pregunta que se vale, ¿no? El expresidente Calderón Hinojosa, ¿va a contestar?, la acusación es seria, ¿o no importa porque los del Frente no son aliados de Andrés Manuel López Obrador?… Nosotros, sabiendo qué dice la ley, nos quedamos nomás como el chinito: mirando.

Doble postura… El secretario de Servicios Públicos del Municipio, Héctor Anaya Pérez, ya salió a defender al programa Adopta un Camellón que como señalamos en La Jornada Aguascalientes hace unos días ha significado un ahorro anual de 9 millones 576 mil pesos al municipio; y es que a decir del funcionario, la regulación municipal permite este tipo de alianzas con empresas, además de que representa un dinerito extra que se puede aplicar en lugares en los que no habían puesto el ojo como Tercer Anillo; sin embargo cabe destacar que desde la entrada de su gobierno la presidente municipal, María Teresa Jiménez Esquivel, emprendió una campaña contra la concesionaria del agua debido a que, entre otros temas, le resultaba muy cuestionable que una empresa sea la que ofrezca ese servicio público. Vamos, que lo que impresiona es la doble postura, pues además de Adopta un Camellón el municipio ha hecho alianza con la iniciativa privada en varios programas como Paradero Seguro o El Carrito y la pretensión es mayor pues ahí está Banqueta Segura y la planta de valorización de residuos sólidos del Relleno San Nicolás. Nomás les recordamos que, dicho quien se presentara a sí mismo como representante personal de Juan Antonio Martín del Campo, aceptó que El Carrito operaba de forma ilegal, ¿si se acuerda, verdad?, Salvador Alcalá, quien cobra como secretario técnico del Consejo de la Ciudad, aceptó que la ilegalidad en que operaba ese servicio era un acto de buena voluntad del Ayuntamiento, es decir, puras buenas intenciones, en el caso de Alcalá Durán, podemos decirle a María Teresa Esquivel Jiménez lo mismo que a Morena, vigilen a sus pepenadores, porque entre lo que rescatan de la basura, siempre termina yéndose algo que no sirve.

La del estribo. Como canta la Sonora Santanera, hoy el Congreso, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo, la diputada Citlalli González intentará discutir temas que tienen que ver con la rendición de cuentas, pero seguramente se pasará por alto su intervención porque la arena está de bote en bote, y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar… Ojalá en todos quepa la prudencia, ojalá.

