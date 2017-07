La Purísima… Grilla: No me ayudes, compadre

Cuni cuni cantaba la rana… El sábado se realizó la 16 Marcha del Orgullo LGBTTTI en Aguascalientes cerrando así el mes del orgullo, la novedad es que por primera vez los comerciantes se pusieron las pilas e hicieron un negociazo vendiendo banderitas de arcoíris, pero esto sólo fue un ingrediente para la que hasta el momento y según sus organizadores, ha sido la marcha más concurrida que ha habido en Aguascalientes, logrando juntar entre 800 y mil asistentes de todos los colores, si ellos lo dicen, les concedemos, nomás acotando que ha sido la más concurrida con este motivo o con este mensaje y por esta causa, la precisión viene al caso con todo y que el número de manifestantes sí representa el interés colectivo de quienes salieron a defender sus derechos para que el Congresito deje de estarse haciendo pato y pasándose la ley por el arco sur, pues nomás no quieren legislar sobre el matrimonio igualitario; del número de manifestantes debió haber tomado nota el gobernador Martín Orozco Sandoval, pues ahora resulta que él es el responsable de intentar evitar por todos los medios que se aborde el tema en el Palacio Legislativo, al menos eso es lo que “reveló” el diputado perredista Iván Sánchez Nájera, cuando enfureció en tribuna porque los diputados del PAN le dan prioridad a la ranita de madriguera y no a la discusión del matrimonio igualitario, todo es importante, por supuesto, pero hay algunas cosas que son más relevantes, y los panistas están culpando a Martín Orozco de su falta de voluntad, pues resulta que no quieren hacer enojar al gobernador con un tema que supuestamente él rechaza, ¿pero el gobernador se ha expresado sobre el asunto?, durante campaña no lo hizo y si fue alguna consideración “personal”, pues deja de tener validez porque su actuar debe corresponder al cargo que desempeña, así que los diputados deberían dejar de estar pateando la bolita al Palacio de Gobierno y asumir su responsabilidad.

A storm is coming… Los diputaditos azules también tendrían que tomar en cuenta los tiempos electorales, pues entre más dilaten la obligatoria homogeneización de la norma estatal con la federal en materia de matrimonio igualitario, mayores trancas le pondrán a los próximos candidatos en el 2018, ¿o no se acuerdan cómo las guerras sucias rebajaron un asunto de derechos para todos a una proclama sobre la idea de familia? Desde Jaime González de León hasta Jesús Guillermo Gutiérrez también están olvidando que con la reciente designación de Gustavo Madero como encargado de las plataforma política y electoral panista, el joven Ricardo Anaya ya no tiene segura ni tan fácil la candidatura a la presidencia, y aunque tanto Margarita Zavala como Rafael Moreno Valle se desinflan con una rapidez estruendosa, el proceso en Acción Nacional está tan reborujado que hasta Luis Ernesto Derbez ya se apuntó para buscar la presidencia, ¿quién?, no, no el comediante, el grisáceo excanciller, el que pasó por la Secretaría de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, ¿no?, bueno, pues imagínese, si hasta él se apunta, cómo andará el panismo, entonces, ¿no sería mejor allanar cualquier posible obstáculo a quien sea ungido?, pero claro, lo primero, ¿por qué no se ponen a trabajar y hacen cumplir la ley?

No sucedió… Risa nos da cada vez que los priistas abren la boca para criticar al gobierno de Martín Orozco porque le ha dado largas a tantos y tantos asuntos, ya que los tricolores ni vergüenza han de tener para mirar al interno de su partido y darse cuenta que la famosa renovación de su dirigencia local ha sido una promesa que desde noviembre del año pasado debió de haberse realizado y a la fecha nada de nada. Así es, ya que el sábado 24 de junio, la Asamblea Estatal del PRI dio un rayito de esperanza a aquellos militantes que urgen a que llegue el relevo de Norma Esparza Herrera y sus colaboradores como el notario Alberto Solís Farías y Miguel Ángel Juárez, a fin de que los nuevos liderazgos pongan orden en el partido y comience a trabajarse para recuperar las posiciones perdidas en el Congreso de la Unión, además de engrosar al tricolor en la LXIV Legislatura local, aunque esto siguen siendo puros sueños toda vez que aunque José María Tapia, secretario de Acción Electoral del CEN priista prometió que el jueves comenzaría la conformación del Consejo Estatal, primer paso para renovar la dirigencia, tal cosa nunca ocurrió, por lo cual los tricolores siguen en las mismas: hundidos en la incertidumbre de qué será de ellos en la elección de 2018; Enrique Ochoa está tan ocupado planeando su rutina de chistes contra Andrés Manuel López Obrador que nomás no le echa un lazo a los priistas aguascalentenses; los del tricolor ya no saben a qué lado dirigir sus inclinaciones antes la evidente falta de liderazgo, y sí se pone peor, quienes quieren llegar al Senado, al menos Lorena Martínez y Otto Granados, al no querer meterse en camisa de once varas, no se animan a organizar a quienes ya les urge que Norma Esparza desaloje la oficina y tampoco se deciden a tomar las riendas de la militancia priista, no necesariamente desde la dirigencia, ni imponiendo a alguien a su antojo, algo más sencillo, trabajar con las bases. En Aguascalientes el PRI, esa vigorosa máquina electoral en el pasado, nomás ya no quiere andar, los oportunistas están hipnotizados con la resonancia que tienen sus posturas en Facebook que ya no salen de sus casas a hacer la calle, nomás postean ingeniosas burradas en espera de que la dirigencia nacional se anime a mandar la convocatoria para la renovación del Consejo Político del PRI; y mientras eso se pospone una y otra vez, más pesa la ausencia de quienes pretenden estar en las boletas electorales el próximo año, a lo que hay que sumar que de este naufragio que es el Revolucionario Institucional, cada vez son más los que, maletas en mano, hacen fila para alabar a Andrés Manuel López Obrador, con la venia de los hermanos Ricardo y David Monreal Ávila, quienes tienen a su minion en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez, para recibir con los brazos abiertos hasta a Carlos Lozano de la Torre. De ese tamaño.

Calladito, más bonito. De veras que en nada ayuda a Martín Orozco su gabinete, cortos de memoria como somos, ya se olvidó la rebambaramba que se armó contra los normalistas y Raúl Silva Perezchica ya salió a avivar el fuego declarando que el gobierno estatal seguirá intentando convertir en mixto el plantel de la Escuela Normal en Cañada Honda, de veras, no me ayudes, compadre… Si ese mismo empeño pusieran los funcionarios del IEA en fortalecer las Escuelas de tiempo completo, otro gallo cantaría, ah, pero no, como en ese caso se le puede echar la culpa al Gobierno Federal, pues mejor levantar los hombros y decir que no se puede hacer nada.

La del estribo. Nosotrxs ya nos registramos, en serio, éntrele, se va a poner bueno: nosotrxs.org

