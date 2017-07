La Purísima… Grilla: Pellizquito de hormiguita

Ausencia, según conveniencia. La delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha brillado por su ausencia durante el caso de los mexicanos encontrados en condiciones precarias en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas. Desde la noche del pasado domingo la dependencia, que quedó acéfala hace algunas semanas con la salida de Federico Martínez Garibay, no ha hecho pronunciamientos oficiales y han sido las autoridades de El Llano y Calvillo, así como los propios familiares de las víctimas, por quienes se ha podido conocer que hasta diez de los 25 mexicanos que viajaban a bordo de la unidad podrían ser aguascalentenses, tres de Calvillo y siete de El Llano. La SRE, actualmente a cargo de la subdelegada Catalina Real Esqueda, ha estado recibiendo a personas que sospechan que los afectados pueden ser conocidos o familiares, sin embargo, poco ha hecho por esclarecer el tema a los medios de comunicación a quienes ha canalizado a la Dirección de Comunicación Social de Oficinas Centrales, donde tampoco se difundieron datos. Sobre los aguascalentenses relacionados con el caso, han sido mucho más oportunos los gobierno municipales y el estatal, la administración de Martín Orozco Sandoval envió un comunicado ya entrada la tarde, en el que lamenta el deceso de uno de los migrantes originario del municipio de El Llano, “acaecido este martes en un hospital de San Antonio Texas, mismo que formaba parte del grupo de personas que fueron abandonadas en el interior de tráiler en el país del norte”; en ese mismo comunicado se reiteró que el gobierno estatal envió una comitiva encabezada por Javier Luévano para que coordinar el auxilio que se le pueda dar a los de Aguascalientes, que de acuerdo con reportes preliminares “se tiene la certeza de la hospitalización de dos personas originarias de Calvillo, y cinco de El Llano, uno de ellos acaecido, del resto de los pacientes se reportan con salud estable y pronto se reunirán con sus familiares”.

Traspié, más allá de la oportuna declaración en el caso mencionado, en el Gobierno del Estado están más preocupados por dar a conocer lo que supuestamente hace toda esa gente que metieron con el nuevo sexenio, por compromiso de campaña, que en realmente ponerlos a hacer su chamba. Y es que a Francisco Larios, quien despacha como secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se le ocurrió que era más importante llenar los formatos del Sistema de Evaluación de Desempeño, de todos y cada uno de los empleados de gobierno, aunque descuidaran su trabajo. Si de por sí hay gente que pone cualquier pretexto para no cumplir con sus horas laborales, y ni siquiera llegan a calentar la silla, pues pocas veces se les ve en la oficina; con esta justificación se han aventado cerca de una semana “haciéndole al cuento”, sin atender a las demandas de la ciudadanía. Y no es que no estemos de acuerdo en que se dé a conocer las tareas que cada uno de los funcionarios públicos debe cumplir, y verificar que de verdad lo hagan, finalmente es por lo que se les paga con el recurso de todos; sin embargo esta información no es del dominio público, sino sólo para uso interno de la propia instancia; o será eso que los avorazados panistas llegaron con la espada en ristre, confundiendo reingeniería con despido de priistas, cortaron cientos de cabezas y luego les informaron que no podrían contratar a la gente que les ayudó en campaña, y si no nos cree, ahí está el ejemplo de lo que ocurre al interior de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, la titular Martha Márquez Alvarado, en los primeros días armó sin pena alguna la lista de personal que no requería, cientos, y ahora esa dependencia funciona con empleados leales que se tienen que ocupar de hacer doble trabajo, lo que sí se nota, pues hasta ahora lo que ha presumido la Sebideso es la firma de un convenio de colaboración con el Coneval para el “intercambio de información, asesoría técnica, capacitación y apoyo institucional para que el Estado cuente con los elementos técnicos que apoyen a la evaluación de nuestra política social”, que puesto así suena bien bonito, pero en la práctica se refiere a que los empleados de Martha Márquez serán capacitados para saber si llenan bien o mal sus reportes e informes, y si lo único que tienen que informar es que la titular de la Sebideso nomás sirve de adorno en las supervisiones de avance de obras que hace Martín Orozco, pues no tendrán mucho que reportar; bueno, sí tendrán utilidad si es que esos reportes tienen como propósito ir informando que Márquez Alvarado está distraída por sus aspiraciones a ser candidata, lo que seguramente el gobernador ya sabe.

Congresito. La próxima comisión permanente y la mesa directiva en el Congreso local quedarán, de nuevo, en manos de la bancada mayoritaria de Acción Nacional y su cómplice de Encuentro Social, así lo informó el diputado Guillermo Alaniz de León, coordinador de la fracción mayoriteadora, quien dijo que el blanquiazul seguirá al frente de los trabajos, sin adelantar quiénes son las personas propuestas para encabezar ambos organismos legislativos: “Seguiremos nosotros en lo que es la mesa del siguiente periodo ordinario. La permanente nos toca también, es correcto”; Alaniz de León adelantó que las propuestas para encabezar la comisión permanente se someterán a consideración mañana, y dijo esperar que hoy mismo se den a conocer. A la pregunta de si correspondería a una mujer encabezar algunos de los dos periodos, el jefe de las huestes panistas en el Congreso sólo señaló que varias de sus compañeras de bancada externaron ya su interés, pero hasta ahí; además recordó que el Congreso de Aguascalientes finalizará su segundo periodo ordinario de sesiones el lunes 31, abriendo una etapa de mesa permanente y reanudarían trabajos en septiembre, “vamos a seguir con la plataforma legislativa para el periodo ordinario, pues hay algunos temas que quedan pendientes de los diputados que se presentaron en estos dos periodos y también le estaremos dando seguimiento”. El diputado panista aseveró no estar incluido en las propuestas para la permanente o la mesa directiva, lo que sí no dijo Guillermo Alaniz de León es si ya lo llamaron a rendir cuentas en Palacio de Gobierno, porque sí, efectivamente son mayoría, pero todas las victorias de los blanquiazules son pírricas y, en general, la imagen del Congreso entre la ciudadanía va de mal en peor, no importa cuánto censure desde la oficina de comunicación José Dávila, cuánta intervenciones moche o tergiverse cuando no son realizadas por los panistas, siempre le juegan en contra los mismos diputados del blanquiazul, que no tienen empacho alguno en mostrar su ignorancia, como Paloma Amézquita, o bien por echarle en exceso crema a los tacos, como Gustavo Báez Leos, terminen evidenciando su novatez, o de plano, su ignorancia.

Despeinados. Tal desorden hay en el Congresito, ya lo habíamos comentado, que hasta parecen sensatos los comentarios de Sergio Augusto López, tan sólo ayer, a la Comisión de Gobierno, a cargo del eficientísimo Juan Guillermo Alaniz de León, se le salieron todos los diputados de oposición, porque los mayoriteadores quisieron enlistar dictámenes que no cumplían con el tiempo que marca la ley para poder ser sometidos al pleno, al PAN-PES se le hizo fácil intentar el albazo, inconformes, los legisladores del Verde, PRI, PRD y hasta el despistado de Morena se salieron.

Feos de modos… Ayer por la mañana el ex presidente municipal Juan Antonio Martín del Campo citó a los medios de comunicación para presumir que había sido amonestado por la actual legislatura por haberse entrometido durante su mandato en las pasadas elecciones locales pero nomás tantito… más que triste, Martín del Campo parecía contento de que la multa fuera sólo un jalón de orejas del bondadoso Congreso y su mayoría panista, y no una inhabilitación como pretendían hacerlo en la pasada legislatura, ¡Qué feos de modos! Según se pudo entender, una posible inhabilitación le había estado quitando el sueño por meses al alcalde del bigote, es decir, su sueño de ser senador, pero esa es otra historia… lo que dejó en claro es que a pesar de todos los jalones de greñas y piquetes de ojos que hay en el PAN, no han desgastado sus relaciones con el gobernador Martín Orozco Sandoval ni tampoco con la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel y su muy particular estilo de gestionar la Seguridad Pública, mientras ya tiene un huarache en miras al mismo puesto que él sueña.

La del estribo. Nos cuentan que el obispo José María de la Torre anda la mar de mesurado, que porque en el fondo sí le apanica que vayan a sancionarlo por su intervención en los procesos electorales pasados, y como de facto ya no cuenta con el afecto de Martín Orozco Sandoval, en una de esas va tener que abrir la alcancía de las limosnas para pagar sus multas… Suponemos que después del chou de ayer de Antonio Martín del Campo, en el que se pitorreó de la sanción que le impusieron los del Congresito, Chemita se va a soltar el pelo en los próximos días, total, lo peor que le puede pasar es un lechiguesco pellizquito de hormiguita de sus entenados panistas.

