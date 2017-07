La Purísima… Grilla: Poca cosa

Poca cosa… Con excepción de Jaqueline Peschard, al comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción le parece poca cosa el espionaje a periodistas, ante la oportunidad de intervenir y solicitar que la administración de Enrique Peña Nieto aclare las acusaciones sobre la presunta violación de la vida privada de periodistas, activistas y políticos, los integrantes de este Comité prefirieron hacerse a un lado y enredarse en si podían hacer siquiera un exhorto si no se trataba de delito en materia de corrupción, tras comprobar que en el Código Penal Federal no se incluyen las intervenciones de comunicación, se lavaron las manos para que la “autoridad competente” realice la investigación respectiva. Con excepción de Jaqueline Peschard votaron en contra de siquiera tocar con el pétalo de una rosa al Gobierno Federal: Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI; Arely Gómez, secretaria de la Función Pública; Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación; Carlos Chaurand, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Alfonso Pérez Daza, consejero del Consejo de la Judicatura Federal; y Ricardo Salgado Perrilliat, secretario ejecutivo del SNA; ¿sabe quién establecieron que es la “autoridad competente”?: la Procuraduría General de la República o el futuro fiscal anticorrupción… qué conveniente que Arely Gómez, quien como titular de la PGR cuando se echó a andar Pegasus, pueda votar en contra en este asunto, pero lo que es peor es que desde el Senado, por la falta de acuerdos entre la Junta de Coordinación Política, no se ha logrado nombrar un fiscal anticorrupción, difícil va a ser para Fernando Herrera seguir manteniendo el discurso de que los priistas se podrían aprovechar del nombramiento, cuando ya lo hicieron… en fin.

Nuevos verdes… Luego de que Sergio Augusto López Ramírez recuperara el control del Partido Verde Ecologista y echara de sus filas a personajes como Gilberto Gutiérrez, Anayeli Muñoz y Mauricio Alafita Sáenz, ya sabemos quiénes se han integrado al partido, o se perfilan a hacerlo, a fin de ocupar las vacantes dejadas; se trata en primer lugar de Eduardo Muñoz de León, nuevo dirigente municipal del Verde, a quien recordamos como titular de Protección Civil Municipal durante la gestión de Lorena Martínez, hermano de la empresaria Irma Patricia Muñoz de León, también excolaboradora de la priista y dos veces candidata a diputada federal por el Distrito III. Total que mientras el lorenista ya ostenta importante cargo en el negocio de Sergio Augusto, a este también se le he ha visto muy cercano a Carlos Rodrigo Martín Clemente, extitular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), quien jura el ecologista, fue obligado a renunciar a tal cargo por el propio Martín Orozco Sandoval. En fin recordemos cómo López Ramírez ha defendido a Martín Clemente luego de su renuncia; ahora todo tiene sentido.

Chismes… Apenas Jesús Eduardo Martín Jáuregui lamentaba que desde cargos públicos se buscara limitar un derecho humano como lo es el de acceder al matrimonio por parte de parejas del mismo sexo, cuando algunos blogs y páginas de Facebook ya rezaban: “Paloma Amézquita cree que la Tierra todavía es plana: Martín Jáuregui”. Obvio la diputada no se iba a quedar con los brazos cruzados y se sumó al chisme con una respuesta vertida desde otro blog, exigiendo respeto a Martín Jáuregui: “Haber señalado que yo todavía creo que la Tierra es plana, es un insulto que no tiene lugar ni cabida en una democracia”. Aquí la cosa es que si bien el ombudsman sí desdeñó cualquier postura en torno a querer pisotear los derechos de la diversidad sexual, éste jamás emitió la aseveración que se le atribuye y que ahora la panista reclama porque seguramente sus fuentes informativas fueron tan confiables que se creyó el asunto sin parpadear; en fin, lo que el ombudsman declaró, tras ser cuestionado, sí, por la postura de la diputada en redes sobre el apoyo al Frente Nacional por la Familia fue: “Recientemente me enteré que hay una organización que se está creando en los Estados Unidos de América que siguen pensando que la Tierra es plana. Yo respeto profundamente sus creencias y su manera de pensar, pero estamos hablando de un derecho humano, México tiene compromisos internacionales y esos compromisos tienen que ver con una visión actual de lo que es la familia, el hombre y los derechos fundamentales”, ahí está, si bien reiteramos, bien vale la pena la comparación, el ombudsman nunca acusó a la legisladora de creer que la Tierra es plana, tal y como ésta ahora lo afirma.

Pian pianito. El gobernador Martín Orozco Sandoval negó haber negociado con Carlos Lozano de la Torre la protección de los funcionarios de su administración y aseguró que ya conoció cerca de doce carpetas de las denuncias que interpondrá la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas contra servidores públicos del sexenio priista, pero aclaró que antes de formalizarse habrá una sesión de revisión de todo un día para analizar a fondo cada una de ellas, ya que, reiteró, esos asuntos no pueden tomarse a la ligera: “No quiero entrarle a denuncias nada más por atacar a la administración pasada, si realmente hay un desvío de recursos que tenga el sustento jurídico, lo voy a presentar (…); yo sé que tengo el tiempo, no se me va a ir, tengo el tiempo suficiente y tampoco voy a tomar las decisiones a la ligera donde a ustedes les consta cuántas administraciones se presentaron en la administración pasada y qué ha procedido, nada. Nada más traes en un desgaste a las instituciones y a la propia sociedad”. Además, Orozco Sandoval confirmó que está por presentar iniciativas en materia de seguridad y justicia penal al Congreso local, pero dejó entender que no por esto la legislatura de mayoría panista debe hacer concha, pues “vamos a recordar quién tiene facultades para presentar iniciativas, hay 27 diputados, así como el Ejecutivo y el Poder Judicial en su materia y las iniciativas ciudadanas que aún no están reguladas en Aguascalientes”, sabe a cuáles se referirá, pero eso sí, dijo que si bien su administración ha enviado algunas propuestas de ley a través de la Secretaría de Gobierno, los 27 parlamentarios son los responsables de esta tarea. Incluso señaló “imaginen todo lo que podrían reformar de las leyes locales entre todos”, les salió barato el coscorrón a los diputados panistas que de todo culpan a Martín Orozco, sí Guadalupe de Lira Beltrán, nos referimos a usted, que desde la Comisión de Transporte Público he dejado pasar el tiempo en esperar las instrucciones de Palacio de Gobierno para no cumplir con su tarea.

Hipócritas… Los de la agrupación Confamilia, representada por Juan Dabdoub Giacoman, en colaboración con el Frente Nacional por la Familia cuya representación en Aguascalientes es de Carlos García Villanueva, anunciaron que el miércoles en conferencia de prensa presentarán al Autobús de la Libertad, ese camioncillo que fue corrido a huevazos de Puebla por promover lo que ellos consideran es la familia natural y rechazar la que llaman es una ideología de género promocionada desde el gobierno… en la invitación a la prensa se exige que aquellos informadores que quieran entrar deberán estar identificados, acción que probablemente realicen con el objetivo de que no se vayan a colar personas que quieran reventar su educada reunión con la prensa, cosa a la que ellos están acostumbrados, tal y como sucedió el año pasado en las Jornadas de Educación Sexual que se realizaron en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuando un individuo identificado como miembro de los Pro Familia (la suya), se metió a una de las conferencias para expresar al expositor su rechazo ante sus ideas.

La del estribo. Y otro rozón para el Congresito vino desde el Palacio Municipal, pues aunque los diputados no tienen facultad alguna para llamarla a rendir cuentas, la alcaldesa de Aguascalientes María Teresa Jiménez Esquivel les mandó a decir que sí, cómo no, con todo gusto, cuando quieran; una de dos: la presidente municipal considera que no tiene cola que le pisen, o reconoce la incapacidad de los diputaditos para formular cuestionamientos… Nos parece que las dos.

