La Purísima… Grilla: Quien grita más es quien menos participa

Verdades a medias. Martín Orozco Sandoval como candidato a la gubernatura no firmó ante notario sus promesas, pero al igual que los aspirantes priistas sí hizo muchas promesas de campaña, entre ellas, las de eliminar las cuotas escolares, una promesa que no tenía mucho sentido, porque son ilegales, de acuerdo a la Ley General de Educación, pero… pues se está en campaña y hay que dar cariñito, eso sí, el actual gobernador se cuidó de no estampar ese juramento en documento alguno, pero en abril del año pasado prometió que, en caso de ganar la elección, su gobierno pagaría esas cuotas, ¿le suena?, exacto, como la promesa de Carlos Lozano de la Torre de eliminar la tenencia; ayer, el gobernador panista contradijo lo prometido como candidato y anunció que su administración va a destinar 50 millones para esas cuotas escolares. Orozco Sandoval indicó que el fondo servirá para pagar 200 pesos por alumno, así, si la escuela establece una cuota de 400 pesos por estudiante, el padre de familia sólo pagará la mitad (brillantes matemáticas, Batman). Para el ciclo escolar 2015-2016, Aguascalientes tenía 284,015 alumnos inscritos en educación básica (en educación primaria 157,794 y 75,127 en secundaria), de repartirse esos 50 millones como dice el gobernador, quedarán fuera de ese “beneficio” algunos cuantos miles de alumnos. No sólo eso, el gobernador anunció que la donación del gobierno estatal es una medida relacionada con la transparencia, que porque los vales por alumno se entregarán a los Consejos Electorales (suponemos que se refiere a los Consejos de Participación Ciudadana) y ahí viene otro problema, de acuerdo a los datos más recientes del Registro Público de Consejos Escolares, los cuales no están actualizados, en la entidad hay 1,431 escuelas de educación básica y en el 98.67% de ellas sí se cuenta con esos Consejos… y a esos planteles no se les repartirán los vales… Mal y a medias pues; eso sí, Martín Orozco aseguró que los 50 millones serán estrictamente fiscalizados… Ajá.

Tragar pinole. Anticipándose a las críticas por no cumplir con acabar con las cuotas o que su administración cubriría ese gasto, Orozco Sandoval dijo sobre sus críticos que “quien grita más es quien menos participa”… Este, pues, para sumar a la infortunada declaración, por donde le veamos es una rendición, el gobernador acepta que no puede con las cuotas y culpa a los padres de familia, han de ser de ese grupo de los que más gritan, porque la decisión de subsidiar las cuotas es por culpa de ellos: “Lo que insisto es que muchos padres de familia establecen una cuota entre ellos mismos y al final quien luego reclama es quien no asistió a la reunión del Consejo donde se acuerda aportar algo, pero nadie puede quedarse fuera de la educación por cuestión de cuotas de padres de familia”… Auch.

Evasión. Ya para acabar con el tema, Martín Orozco desvió el tema de las cuotas a la prometida reducción de la matrícula de ciertos planteles saturados, con el objeto de lograr que los salones de clase tengan menos de 40 alumnos, el gobernador le pidió a Raúl Silva Perezchica habilitar áreas para agilizar los procedimientos de queja, el director del Instituto de Educación estuvo todo el tiempo asintiendo a lo que decía Orozco Sandoval, quien es buenazo para las cifras, pues todas las trae a la mano, ¿la ley?, esa no tanto que digamos.

Indispensables… Que las candidaturas de Morena no serán entregadas para cuates ni mediante influyentismo, que no serán para quienes se digan fundadores o fundadoras del partido, en clara alusión a Nora Ruvalcaba Gámez, aseguró David Monreal Ávila, quien hace y deshace dentro de ese partido político en Aguascalientes y Zacatecas, senador que si bien minimizó la influencia de quienes comenzaron con la conformación de lo que es hoy un partido político, afirmando casi casi que no son indispensables y ni poder tienen en el mismo, al mismo tiempo ensalzando a otros como esenciales en Morena, tal es el caso de su hermano, Ricardo Monreal Ávila y el expriista Manuel Bartlett Díaz, de los cuales David Monreal señaló: “Yo no entiendo a Morena ni al movimiento sin estas figuras, son la esencia del movimiento”. Obviamente entre la esencia del movimiento está Andrés Manuel López Obrador, lo cual es natural, ya que cosa similar ocurrió con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el PRD, claro, hasta que éste abandonó las filas del sol azteca ante el secuestro del partido por parte de la corriente Nueva Izquierda. Ya veremos si a Andrés Manuel no le ocurre lo mismo y si algunos personajes, por ejemplo los hermanos Monreal, no se apoderan de Morena en un futuro y suponiendo que el tabasqueño no logra la llegar a la Presidencia de la República.

Nadie sabe… Mucho se habla de que Francisco Chávez Rangel dejó un desorden financiero en el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), sin embargo nadie tiene información al respecto o no quiere darla a conocer, ni siquiera los diputados locales que integran la Comisión de Vigilancia, como Jesús Morquecho Valdez, quien inclusive afirma que la poca información no es exclusiva del caso del IEA, sino en presuntas deudas e irregularidades de diversas dependencias y gobiernos municipales, particularmente en lo que refiere a pagos no hechos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (Isssspea): “Todo es extraoficial, la información estamos buscando recabarla para platicar sobre el tema y que esto no siga creciendo”, por lo anterior nos queda claro que los representantes populares en general, y peor aún, quienes integran la Comisión de Vigilancia, ni idea tienen de cómo están las cuentas gubernamentales.

Mientras no falte el PAN… El secretario de Seguridad Pública del Municipio, José Héctor Benítez López, está en el ojo del huracán, tanto así que las lenguas que hablan alrededor del Palacio Municipal hablan de que la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel quiere su cabeza y mientras todo esto pasa, los regidores de oposición por lo menos quieren que comparezca ante todo el cuerpo colegiado y no sólo ante la Comisión de Seguridad, sin embargo, los del PAN, con su mayoría, no los dejaron ayer en sesión ordinaria pues según el titular de dicha comisión Manuel Alejandro Monreal Ávila esa movida no era otra cosa que presión política, aseveración en la que estuvo de acuerdo el regidor Gustavo Tristán López quien justificó al señalar que uno de los principales promotores de la comparecencia es el priista: Netzahualcóyotl Ventura, quien había alegado en favor de la comparecencia refiriéndose el tema de los normalistas de Tiripetío, Michoacán, algo que para él regidor Tristán López, ya quedó en el pasado, “Mira, menciono ahorita el tema de los normalistas el regidor (Netzahualcóyotl Ventura), es un tema que ya pasó hace poco más de un mes, es un tema que en su momento lo debió poner como de urgente resolución, no lo hizo, entonces yo creo que es un tema que ya está a destiempo”… lo bueno que es ya se la sabe Benítez López, todo estará bien mientras haya pan.

La del estribo. Y los morenitas en todas partes del país siguen recogiendo los costales de frijoles para quedarse con el gorgojo, en Aguascalientes, ya lo comentamos, y el fin de semana, por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, giró las instrucciones necesarias para que los de Morena abracen a Lino Korrodi, ese mero, el que inventó los Amigos de Fox, ya Vicente Fox vituperó al amigo que trianguló fondos para su precampaña, hace más de 17 años… pero nada pasará, Morena seguirá en su papel de cubo de basura, y el mejor ejemplo es que en el nuevo escándalo mediático, Manuel Bartlett, morenita de corazón y secretario de Gobernación priista alguna vez, se puede limpiar una furtiva lágrima y decir que él nunca estuvo enterado del fraude de 1988… El rayo purificador de López Obrador, sin duda, es poderoso.

