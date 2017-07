La Purísima… Grilla: Santo que no es visto…

Conciliador. Durante la ceremonia de conmemoración del XV Aniversario de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Enrique Peña Nieto señaló que en la Conago “se privilegia lo que nos acerca y nos fortalece, no lo que nos separa y nos debilita; lo que nos une y nos identifica, no lo que nos divide y desconoce. Aquí se manifiesta la unidad en la pluralidad, que distingue y enaltece a la democracia mexicana”, ahí Miguel Ángel Mancera aprovechó para hacer una lista de los temas urgentes con que conformaría su agenda como eventual candidato presidencial, si no por el PRD por la vía independiente, de hecho se dice que renunciará el 30 de septiembre… sabe; de regreso a Peña Nieto, el presidente indicó que la construcción de un México más fuerte, incluyente y próspero debe iniciar desde lo local, que la ciudadanía requiere que se fortalezcan las entidades federativas para que cuenten con las atribuciones, las responsabilidades y las capacidades institucionales que les permitan responder a sus demandas, e hizo un llamado para que en los estados se fije y cumpla una “ruta crítica” para consolidar instituciones de seguridad y procuración de justicia, ahí, con la presencia de los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, Peña Nieto reiteró que “en un país tan vasto y plural como el nuestro, los esfuerzos aislados resultan insuficientes. Tenemos que jalar todos parejo”, y ¿sabe quién no estuvo ahí?, exacto, Martín Orozco Sandoval.

¿Y yo por qué?. Martín Orozco formó parte de los 12 gobernadores que desairaron la reunión conmemorativa del aniversario de la Conago, el de Aguascalientes no expuso los motivos para no atender la invitación y preferir anunciar que se sacó de la bolsa 50 millones para incumplir su promesa de campaña y subsidiar las cuotas escolares, aunque no estuvo, a Orozco Sandoval sí le dio para revirarle al presidente, Enrique Peña ofreció “jalar parejo” y quién sabe qué entendió el panista, porque respondió: “Pues yo también lo digo al revés, nosotros tenemos un grave problema, como en todo el país, la delincuencia en el fuero común ha crecido en todo el país, los 32 estados tenemos ese problema por la coyuntura del nuevo sistema penal, pero también nosotros, es una responsabilidad de los municipios principalmente, el estado ayudando con el tema del Mando Único o el Mando Mixto, siempre ayudando en esa problemática, pero el tema del consumo de drogas donde está el control en la parte de los grandes carteles de la introducción de la droga, del cristal que está invadiendo el país, es una responsabilidad del Gobierno Federal, y sin duda, tanto las responsabilidades del presidente Peña como las nuestras, como las de la alcaldesa, tienen que ser en conjunto en seguridad, solos no vamos a poder”, o sea que… botellita de jerez y según el gobernador, nada de lo que sucede en la entidad le corresponde, es responsabilidad del Gobierno Federal o de María Teresa Jiménez si ocurre en la capital.

Santo que no es visto… Encarrerado, el Primo Contador del Estado, aunque no asiste a las reuniones de la Conago, organismo que lo premió nombrándolo al frente de una subcomisión que el gobernador convirtió en “defensor de los periodistas”, repartió sabiduría banquetera señalando que la Conago tiene que actualizarse, porque “el tema ahorita de seguridad, es un tema donde si no nos escuchan que la problemática la tenemos los estados ahorita en el tema del fuero común, bueno, cuál es la otra forma en que podemos obligar o exigir al propio legislativo o al propio secretario de Gobernación, sólo la Conago, pero con mayor exigencia”… Este, sí, ¿y por qué no fue Martín Orozco a la reunión?, porque como le contamos, otros gobernadores, como Graco Ramírez o Miguel Ángel Mancera aprovechan el megáfono de la Conferencia para hacerse escuchar…

Experto. La entrevista banquetera que concedió el gobernador tras el anuncio de la ampliación del Seguro Agrícola Catastrófico, ayer en Palo Alto, sirvió para que diera una pequeña lección de historia con moraleja, según Orozco Sandoval, la Conago fue, del verbo ya no, muy representativa, sobre todo durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, pero ahí mero se echó a perder, “no olvides que por medio de la Conago se jalaron todos los excedentes del petróleo (…) el recurso del petróleo era superior al presupuestado y por medio de la Conago se distribuía ese dinero, que al final pues muchos quedaron en los bolsillos de los gobernadores de ese entonces, y lo digo claramente, el recurso, se hicieron virreyes los gobernadores con tanta lana del petróleo y para eso funcionó”, aplausos de pie para la capacidad de síntesis, tan punitiva como las demandas en contra de la administración de Carlos Lozano de la Torre, ¿o qué, ya se estrilaron?

Avísenme. A lo que sí no se opuso Orozco Sandoval fue a la presentación el próximo fin de semana de Alfredo Ríos El Komander (si no se escribe así, nos disculpamos, pero en la redacción no le hacemos a esas cosas), pero puesto sobre aviso, gracias, amiguitos de la prensa, señaló el gobernador, comentó que ordenará al general Sergio Alberto Martínez Castuera reforzar la seguridad en las inmediaciones del recinto en el que el cantante de narcocorridos montará su show, no vaya a ser la de malas.

No se hace uno… Sergio Augusto López Ramírez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, ya había manifestado estar en contra de que César Montoya Torres, vocero de recicladores, se convirtiera en el nuevo titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), debido a que éste no cuenta con el perfil para el cargo que abandonó Carlos Rodrigo Martín Clemente. En fin, ahora el dirigente del Verde suma a su lista de quejas supuestos conflictos de intereses por parte del aspirante, toda vez que existe una maraña de parentescos y relación con empresas recicladoras entre éste, funcionarios de Proespa y de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio (Semadesu): “tiene un gran vínculo con empresas recicladoras Redisa y Reciclax. Gerardo Rodríguez Zamora es director de Inspección y Vigilancia (de Proespa), él era gerente general de Redisa, eso quiere decir que, si llega, Redisa tendrá control total de la Proespa; por otro lado tiene conflicto de intereses con Karina (Ortega González), la de Semadesu, quien tiene intereses económicos en Redisa, el negocio sería redondo”. Por cierto que el ecologista aseguró que la terna enviada por el Ejecutivo no cuenta con ningún perfil adecuado para encabezar la Proespa, ya que dijo que en el caso de Ofelia Patricia Castillo Díaz, ésta carece de experiencia en la materia, “se fue a la Semadesu, estuvo en Áreas Naturales Protegidas, nunca trabajó con el tema de La Pona, ahorita trataba en la Secretaría de Medio Ambiente, en el área de Biodiversidad, donde no tiene ni dos personas a su cargo, no tiene liderazgo y ahora aspira a dirigir a 50 personas”. Además, López Ramírez consideró a Claudia Contreras Müller, la tercera aspirante, como peligrosa para fungir como procuradora ambiental, “acaba de llegar de fuera, estuvo 5 años trabajando en una plataforma petrolera, ella actuó muchos años dentro de Greenpeace, sabemos que es un movimiento ambientalista radical y tener a una persona con esas ideas dentro de una institución es peligrosísimo”. Ahí las quejas de Sergio Augusto López, cuyo partido político, el Verde, tiene una representación de 2 de 5 en la Comisión de Medio Ambiente, mientras que el resto de los integrantes de la misma, es decir, la mayoría, pertenece al PAN, por lo que ninguna queja tendrá eco al momento de designar al nuevo procurador ambiental.

Amiguis… Tener amigos tiene ventajas, si no pregunten al secretario de Seguridad Pública del Municipio, José Héctor Benítez López, quien fue salvado de comparecer ante todo el Cabildo por sus amigos regidores y amigos del PAN, la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel y el secretario de Gobierno, Leonardo Montañez Castro… tan amigo es de los panistas que según el regidor Mauricio González, la comparecencia que tuvo ayer con la Comisión de Seguridad del Cabildo, compuesta por él y dos panistas más, fue más como una charla entre amigos, desorganizada y espontánea.

La del estribo. We Kant believe it! Seguramente contagiados porque en la Ciudad de México hay un nuevo calendario para la recolección de basura, los dirigentes morenitas David Monreal Ávila y Aldo Ávila ya no van a recoger el gorgojo priista en Aguascalientes, esa es una explicación a la declaración de Francisco Chávez Rangel, eso o que vive completamente aislado de la realidad, pues el delfín perdedor de Carlos Lozano de la Torre anunció que quiere ser candidato a algún cargo, el que sea, de elección popular en el proceso electoral 2017-2018. ¡Qué felicidad, de nuevo veremos en campaña al arrollador Chávez Rangel! dijo nunca nadie.

