La Purísima… Grilla: Súbete a mi cuota

Magazo… Gran prestidigitador resultó el gobernador de Aguascalientes, olvídese del incumplimiento de la promesa de campaña de cancelar las cuotas escolares, de la que se deslinda señalando que en ninguna parte esta literal esa promesa, mejora: el encanto de su voz transforma vales en efectivo, pues el subsidio de 50 millones que Martín Orozco Sandoval sacó de “ahorros” ha sido presentado de forma tan opaca que no queda claro que los 200 pesos por alumnos que entregará el gobierno estatal, sólo son vales canjeables por bienes para la escuela… Tarán, gran acto, porque no se cuenta con un catálogo de los productos que serán entregados a la escuela, los Consejos de Participación Social de cada escuela no puede saber a qué destinar el monto de las cuotas y, de nuevo, mejora en opacidad: ¿cómo será fiscalizado ese gasto?, si le parece que exageramos, le recordamos que una de las razones por las que se persigue a Arturo Solano es porque de los supuestos 15 millones desviados del Órgano Superior de Fiscalización, un porcentaje fue gastado en papelería, ¿qué va a intercambiar el gobierno por esos vales, pizarrones, lápices, colores, papel para el baño?, todo cabe en el rubro de gasto, y entre más le escarba uno al subsidio de Orozco Sandoval, más dudas surgen, ¿esos bienes ya los tiene el gobierno y por eso son “ahorros”?, ¿si no se tienen, a quién se le van a comprar?… Triste, lamentable también que a través de un oficio de la Dirección de Servicios Educativos del IEA, firmado por María de Lourdes Carmona Aguiñaga se exija a las autoridades escolares que a todos aquellos padres de familia que no hayan pagado la cuota voluntaria se les solicite la diferencia, si esa es la instrucción, ¿cómo asegura el IEA que no se condicione la inscripción ni la entrega de documentos?, es evidente que la empleada de Raúl Silva Perezchica sigue instrucciones, así que quien tendría que dar una explicación es el responsable del Instituto de Educación de Aguascalientes… ¿cómo?, ¿qué ya estamos de vacaciones? Uuuuuh.

PAN con lo mismo. La justificación de las bancadas del PAN y PRD en el Senado de la República para demorar el nombramiento del fiscal anticorrupción es que el Gobierno Federal le restó facultades con el propósito de someter el puesto a los caprichos de la PGR, en el ánimo de evitar “caer en la simulación” con una Fiscalía poco o nada autónoma, los senadores de ambas bancadas congelaron la designación, pero les salió la misma. El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, aseguró que la ausencia de fiscal no pondrá en peligro la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción el próximo 17 de julio, “porque se aplica el principio jurídico de que el que puede más lo puede menos; por tanto el lugar del fiscal anticorrupción lo ocupa el titular de la PGR ya que el fiscal depende del procurador”, dijo. Pero ¿no era precisamente esto lo que se buscaba evitar? Fernando Herrera podrá culpar todo lo que quiera al PRI, al Gobierno Federal, señalar como le dijo a nuestra compañera Hilda Hermosillo que los poderes fácticos quieren un fiscal a modo, pero eso no borra que los integrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Designación del Fiscal Anticorrupción renunciaron y acusaron al Senado de retrasar el proceso de designación, cuando ya tenían varios perfiles propuestos por el CAC. A través de un comunicado los integrantes del CAC explicaron que en marzo de 2016 entregaron cuatro perfiles considerados como idóneos para ocupar el cargo de fiscal, listado y evaluaciones que fueron entregados al presidente de la Junta de Coordinación Política (sí, Fernando Herrera), “No obstante, la Jucopo mantuvo oculto el proceso, sin mediar explicaciones claras sobre su demora. La discusión sobre su designación simplemente se diluyó ante la negligencia y los intereses políticos de todos los frentes”, y entre otras linduras, acusan al Senado de omisiones a la ley, dañar la legitimidad y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, ahí nomás, la “discusión sobre su designación simplemente se diluyó ante la negligencia y los intereses políticos de todos los frentes”, finaliza el comunicado firmado por Silvia Inclán, Ricardo Jiménez, Issa Luna Plá, Fernando Nieto Morales, Cristina Puga, Juan Carlos Sánchez y Luis Carlos Ugalde.

Compromisos… La elección de César Montoya Torres como “mejor perfil” para encabezar la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), corrió a cargo de los tres diputados del Partido Acción Nacional (PAN) que integran la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tres votos que se impusieron a los dos aportados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cosa que obedeció a un compromiso político del gobernador Martín Orozco Sandoval hacia el aspirante, según ya lo reiteró Sergio Augusto López Ramírez, quien señaló que es evidente que el vocero de los recicladores incluso apoyó al mandatario durante su campaña y que su designación obedece a un pago de favores, sin embargo el ecologista descartó que Acción Nacional logre la ratificación del aspirante, para lo cual se requieren 18 votos en el congreso del estado, considerando que el blanquiazul, junto con su aliado del Partido Encuentro Social, alcanzan 14 votos, por lo cual faltarían 4 legisladores que apoyen la propuesta, que de no lograrse la mayoría calificada, se optaría por insacular al nuevo funcionario y dejar al azar la designación. Claro, a menos que Acción Nacional negocie con Nueva Alianza, PRD o Morena el apoyo a la propuesta, porque es de suponerse que el Verde ratificará su oposición, mientras que el PRI podría adoptar la misma postura.

De mal humor… A pesar de que la sesión de ayer del Congreso del Estado se programó para ser mucho más corta de la de la semana pasada, toda vez que apenas un dictamen se incluyó en el Orden del Día, el tema a tratarse fue la iniciativa para crear un banco de alimentos a beneficio de personas vulnerables, autoría del panista Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, tema que desató el debate entre PRI y Acción Nacional, toda vez que los tricolores argumentaban su oposición al tema al afirmar que era demagogia pura, además no se contemplaba el factor presupuestal en la iniciativa, por lo que Sergio Reynoso Talamantes quien planteó en primera instancia su postura en contra, obteniendo la respuesta del autor de la propuesta, quien señaló que demagogia es que un plurinominal busque la eliminación de tal figura, en alusión a líder priista, quien respondió a Gutiérrez Ruiz Esparza: “por eso lo escupen en la cara, por estar haciendo manifestaciones incongruentes” por lo que el panista dijo: “ojalá a usted nunca lo escupan, a ver cómo reacciona”. Más adelante y sobre el tema, Elsa Amabel Landín Olivares, aseguró que la propuesta era populismo del blanquiazul, lo cual provocó la respuesta de Gustavo Báez Leos, quien criticó al priismo por la Cruzada Nacional contra el Hambre. Mientras que el también priista David Nájera Moreno continuó la discusión con Báez Leos al grado de que el pleito entre los tres legisladores tuvo que ser frenado con el regaño de Francisco Martínez Delgado, presidente de la mesa directiva. Así, Guillermo Gutiérrez continuó defendiendo su propuesta hasta que fue interrumpido por el líder parlamentario priista, Sergio Reynoso Talamantes, al grado de desatar la ira de la panista Paloma Amézquita Carreón, quien se metió al conflicto exigiendo respeto al priista, al señalar que se había pasado molestando a Gutiérrez Ruiz Esparza, por lo que la polémica diputada remató al señalar que todos los diputados son iguales, para continuar con cara de evidente enojo, mientras que su compañero panista casi casi le dijo que él solito podía defenderse y así lo hizo, mientras que Amézquita Carreón no cambiaba su ceño fruncido.

Vinagreta… Válido es el cuestionamiento de la alianza entre el PAN y el PRD rumbo a 2018 sobre todo por las diferencias ideológicas que tienen con respecto a temas tan astringentes como por ejemplo la libertad de las mujeres a decidir por su cuerpo y los derechos para las personas de la comunidad LGBTTTI… pero mientras esta vinagreta se asienta (si es que puede), los que pudieron limar sus asperezas son precisamente los líderes de las agrupaciones y asociaciones en pro de los derechos de las comunidades LGBTTTI, quienes luego de haber visto cómo los diputados del PAN atropellaron sus derechos la semana pasada, decidieron unirse en una suerte de frente amplio conformado por colectivo Ser Gay, presidido por Julián Elizalde, VIHDHA de Marco Antonio García Robles y Colectivo Disidente de Efraín González Muro.

La del estribo. Ha de ser porque nosotros no cobramos por mención, pero desde a los compañeros de esta redacción no nos llegan los souvenirs que reparte el Ayuntamiento de Aguascalientes, ni un flexómetro en forma de carrito recolector para nuestros abnegados correctores y diseñadores, ya no se diga una de esas A tan cucas y azules que andan de mano en mano con el lema que le robaron a San Miguel de Allende: “El corazón de México”… A la mejor es porque no somos apasionados del futbol, eso debe ser, porque el nuevo uniforme del Club Necaxa sí incluye el logotipo de la administración de María Teresa Jiménez, arriba a la izquierda, cerquita del corazón… Aaaah, ternuritas, ¿eh?, ¿cómo?, ¿que esos son patrocinios no se regalan, que se paga por estar en las playeras? Uh, alguien tendrá que explicar el monto de la inversión, ¿o nos van a salir con que se los dieron a cambio de camellones seguros? En fin, ya es viernes y hoy toca hacer labores domésticas para no levantar un dedo sábado y domingo. Nos leemos.

