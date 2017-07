La Purísima… Grilla: Yo tengo fe

Encuentre las diferencias. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, pidió que se tuviera fe en la Procuraduría General de la República, en relación con el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa: “Hay que tener fe en la institución, hay que tener fe en el trabajo que van a realizar y esperar a que el proceso siga y, derivado de ello, entonces el juez, la jueza que le toque el tema y otros puedan resolver conforme a la ley”. Ayer en Aguascalientes, lo mismito pidió Martín Orozco Sandoval sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, al que descalificó porque gasta más de lo que aporta, y reiteró su llamado a la fe ciega en su administración, en este sentido, está más cercano a Andrés Manuel López Obrador, quien jura que la corrupción se acabará cuando el presidente (o sea, él) dé el mejor ejemplo, mientras que el gobernador de Aguascalientes apunta a que se han hecho un montón de cosas en pocos meses de gobierno y que, ya veremos, cuando salgan las evaluaciones, la entidad estará en los primerísimos lugares; para los suspicaces que dicen que mal interpretamos todo lo que dice el Primo Contador, va la transcripción de lo que dijo Orozco Sandoval, para que no nos tachen de mal querientes: “Ya hemos trabajado mucho, tenemos siete meses y hemos dado pruebas y hemos mostrado que tenemos toda la voluntad, en el tema de la corrupción, de parte de los gobiernos, voy más allá de sistemas anticorrupción como el que ayer no se echó a andar, más allá de leyes de transparencia, de fiscal anticorrupción, que sin duda sirven, pero gastan más de lo que aportan, y lo digo claramente y lo dije en tribuna del Senado, esto es un tema más de voluntad, de quien quiera hacer las cosas bien, de quién debe entender que hay que bajarle unas rayitas a todo el recurso, que estamos hablando de millones y millones en este país que se desvían y que es una lana que podría ayudar para fortalecer a los otros objetivos, entonces Aguascalientes, muy bien, ya verán cómo saldremos en los primeros meses de este año en las encuestas que marcan luego algunas organizaciones que vigilan este tema”… ¿Ven? Como dice Gil Gamés: todo es muy raro, caracho, Osorio Chong es priista de hueso colorado, López Obrador es el Máximo Morenita y Martín Orozco uno de los pocos militantes del PAN que no se ha dado de baja, pero los tres, coinciden en cantar con Palito Ortega: “Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor, yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza, no se apagará jamás” … No, no encontramos las diferencias.

You say goodbye, I say hello. Donde sí encontramos las diferencias fue entre las declaraciones de Martín Orozco y su secretario de Gobierno, Javier Luévano Núñez, mientras que el gobernador insistió en que los huachicoleros detenidos la madrugada de este jueves vinieron de fuera (ya sabe, no son gente buena), Luévano Núñez dijo que todo apunta a que es gente del estado la que ya está cometiendo este tipo de delitos, ¿a quién le creemos? Por cierto, Orozco Sandoval ya adelantó que no se atrevan a querer responsabilizarlo de estos hechos, pues si bien están en disposición de que las instancias competentes en el estado colaboren en el combate a este delito, la extracción de combustible compete la Federación, y sobre todo los de Pemex deberían ser los más preocupados por procurar el cuidado de su mercancía, pues dijo que quién saben quién y en dónde los están saqueando, sin embargo no han emprendido acciones concretas, siendo que se habla de pérdidas de pérdidas millonarias por tomas clandestinas, tan sólo en el estado cerca de 8.5 millones de pesos.

Desconociendo ando. Son las autoridades las primeras en incumplir la Ley, no es posible que pasen por alto la falta de estudios del director de la Policía Ministerial, o al menos el documento que lo acredite, pues es requisito que tenga la Licenciatura en Derecho. Cuestionado sobre el nombramiento de René Carrillo Durán, director de la Policía Ministerial, Javier Luévano Núñez desconoció el caso, no supo sobre quién se hablaba, o hizo como que no estaba enterado, por lo que se salió por la tangente al indicar que es un tema del fiscal René Urrutia de la Vega, a quien dijo que se le da todo el respaldo y apoyo por el “excelente” trabajo que ha venido realizando: “Ha habido una coordinación y sobre todo los avances que hemos podido constatar; la Fiscalía trata que los ciudadanos precisamente se acerquen a tener confianza en este ente, y sobre todo, en un tema tan fundamental para las autoridades, en el caso de prevención, de las detenciones y sobre todo en la investigación de los delitos, que se acerque la ciudadanía a esta instancia a presentar denuncia”, dijo, pero del director de la Ministerial, ni palabra.

Ellos se entienden… pues resulta que la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, encabezada por Marco Antonio Licón Dávila anunció mediante un boletín que una de las primeras partes donde se aplicará el programa Banqueta Segura será en el área de La Purísima, esa misma área donde se puede ver una ciclovía que nunca fue respetada, en el absoluto abandono… uno de los mayores problemas que ha percibido con Banqueta Segura, indicó Licón Dávila, es la falta de coordinación entre los organismos del municipio pues, cuando Medio Ambiente, comandado por Rosa Karina Ortega González, detecta que hay raíces de árbol levantando la banqueta, solicita a Servicios Públicos de Héctor Anaya Pérez que las pode, pero cuando éste termina, queda un hoyo en la calle desatendido; por lo que es ahí cuando entra Banqueta Segura, cuento de nunca acabar.

Difuntos & Mudanzas. Como le anticipamos, Ernesto Ruffo Appel no desaprovechó la oportunidad de hablar sobre sus aspiraciones políticas durante su visita a Aguascalientes. El llamado primer gobernador de oposición (panista) en la historia de México reconoció que la marca política de Andrés Manuel López Obrador supera a la de su partido, Morena, a diferencia de los candidatos del PAN que no superan a la marca del blanquiazul. Por este motivo, consideró necesario que, de forma unida, se designe a un candidato que jale al panismo y no que el PAN “nos jale a nosotros”. Luego apuntó que, aunque hay fuerzas internas que empujan a que ya se tome una decisión lo antes posible, en su opinión es necesario respetar los procesos. Consideró necesario que el Comité Nacional deje de lado las decisiones cupulares y se incline a por las asambleas estatutarias. De elegirse este procedimiento, la convocatoria podrá emitirse en octubre para tener una asamblea en enero: “Va a llevar más tiempo, pero es una manera de hacer las cosas que México necesita, no mesías tropicales ni jefes absolutos”. A pesar de que a principios de año, Ruffo Appel declaró a medios nacionales estar dispuesto a contender por la vía independiente, pareció haberse retractado ya que dijo que siempre militará en el PAN, aunque las elecciones las haya ganado afuera, es decir, con el voto de ciudadanos apartidistas: “Estoy siguiendo el camino de la Ruffo y nunca me voy a salir del PAN, sin embargo sí ando alebrestando las olas bravas de afuera”, fue lo que dijo esta vez a los medios de comunicación locales. Mientras que al presidente estatal del PAN, Paulo Martínez López, no le quedó otro remedio que reconocer el bajón que ha sufrido el padrón panista, en cinco años la militancia blanquiazul ha decrecido en tres cuartas partes, como Paulo Martínez no está pensando en otra cosa que su próxima candidatura, se le hizo fácil justificar esas bajas, según el suspirante, no es que haya eliminado a militantes fantasmas que inflaban el padrón, según él son defunciones y cambios de domicilio que no han sido notificados al Comité Directivo Estatal, órale, de 40 mil registrados en 2012 a menos de diez mil, entre muertitos y mudanzas, ¿usted le cree?, nosotros tampoco.

Las cuentas sobre las rodillas. En días pasados, con bombo y platillo el diputado Gustavo Alberto Báez Leos anunció que presentaría una iniciativa de Ley para la Imagen Institucional para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, o algo así, y que gracias a su idea, se ahorrarían cientos de millones de pesos, cuando le preguntamos si todo eso se gastan los gobiernos en pegar calcomanías a los autos oficiales y repintar los contenedores de basura, entre otras prioridades, Báez Leos confesó que no existe un análisis que respalde el ahorro prometido, el documento de la iniciativa no incluye en la Exposición de Motivos un apartado acerca de este cálculo de ahorro presupuestal; apenas unos días atrás, el panista aseguró que se buscaba hacer eficientes los 117 millones de pesos que en cada cambio de gobierno se gastan por ejemplo “en el color de pintura de fachadas y logotipos de edificios públicos, infraestructura y vehículos oficiales”, y ayer nos dijo que no existe en las leyes de egresos de los gobiernos estatal y municipales un rubro etiquetado como “cambio de imagen institucional, de tal manera que la cifra de 155 millones de pesos de ahorro al acotar este aspecto, surgió del cálculo que él y su equipo realizaron con base en los gastos que se ejecutan especialmente en las áreas de comunicación, así como en las Secretarías de Servicios Públicos, a través de las direcciones de parques y jardines, en el caso de las alcaldías. “Aparte cada una de las dependencias destina un recurso para cambio de colores en la pintura de los edificios, como parte del mantenimiento de la infraestructura, que se encuentra en la partida 3000, si no me equivoco, y que se trata de un ahorro que tienen las administraciones”, entonces, sus cuentas, sobre las rodillas, fueron resultado de “entrevistas más que a documentos concretos”, Gustavo Báez, otro más que pide fe ciega.

La del estribo. En el día de su cumpleaños 51, Enrique Peña Nieto inauguró el nuevo estadio Nemesio Díez en Toluca, ahí, metió un gol, pero de inmediato aclaró que hizo un acuerdo con el portero “me ayudó a meterla”; la escena nos gustó para definir lo que va de su administración: un jugador que no sabe pegarle a la bola y sólo logra algo mediante un acuerdo (¿remember el Pacto por México?), pero después leímos un tuit de @elemloe por el cumpleaños de Peña Nieto y palidecimos, tenemos la gracia de Duarte de Ochoa, la felicitación decía así: “Hoy es el cumpleaños de EPN. ¡Felicidades señor presidente, por fin cumple algo! Y ya es viernes y nos vamos al Solicitatón mañana, así que nos leemos el lunes.

@PurisimaGrilla