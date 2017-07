La Purísima… Grilla: Traidores

Vergüenza. En el paseo de la vergüenza se convirtió el tránsito de Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza de Palacio Legislativo al estacionamiento donde guarda su auto, activistas de la comunidad LGBT lo persiguieron y rodearon reclamándole el sentido de su voto, en contra, del punto de acuerdo que conminaba a los legisladores a dictaminar las iniciativas relacionadas con la diversidad sexual y el ejercicio igualitario de los derechos humanos. El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos fue el único panista que se animó a subir a tribuna para justificar la mayoriteada que los panistas y su cómplice de Encuentro Social aplicaron a la solicitud. Un activista le escupió en la cara a Gutiérrez Ruiz Esparza, pero eso no debe ser lo que más le molestó, seguro fue peor que lo acusaran de traidor y doble cara porque, dicho por Julián Elizalde, presidente del colectivo SerGay, el panista había prometido que se esforzaría para que, por fin, se legislara en esa materia. No sólo eso, en fechas recientes, Jesús Guillermo Gutiérrez se había propuesto posicionarse como diputado progre y le cuenta a quien lo quiere escuchar que trae entre manos una reforma a la Constitución local “que es una chulada”, pues aumentará el número de derechos que defiende la carta local y será incluyente de cabo a rabo, habrá que ver si es cierto y si al epíteto de traidor no se le suma el de mentiroso, pues el diputado que disfruta subir a Facebook selfies de cuando dona sangre también se le había escuchado prometer que en relación con el matrimonio igualitario, la bancada completa del PAN votaría a favor, con excepción de Paloma Amézquita (a ella hace mucho ya sabemos que se la llevó la mano larga y peluda de Juan Dabdoub Giacoman), seguro que Guillermo Gutiérrez estará en la mira ya no sólo de la comunidad LGBT, también de los activistas de los derechos humanos, pues el posicionamiento que realizó para justificar su negativa a legislar en materia de diversidad sexual fue una retahíla de incoherencias, un discurso meloso apoyado con citas a Diego Fernández de Ceballos y Manuel Clouthier, de quienes retomó fragmentos en los que se promulgaban a favor de la diferencia, de la inclusión y la tolerancia, valores que, ayer quedó demostrado, no defienden los panistas.

Calladitos. En este tema, los panistas decidieron callarse la boca, subieron a tribuna a defender la necesidad de legislar en esta materia Iván Sánchez Nájera, elocuente y acertado (“Estamos discutiendo en términos negativos a partir de particularísimos gustos personales y amorosos sobre el derecho”), Citlalli Rodríguez, quien incluso citó Piedra de Sol de Octavio Paz para explicar la otredad a los panistas; Sergio Reynoso Talamantes (“No podemos ser como legisladores simplemente sepulcros blanqueados”); Elsa Amabel Landín, quien aclaró lo que se votaba, no el rechazo ni aprobación de los dictámenes, sino un posicionamiento claro, a favor o en contra, de un conjunto de iniciativas; y María del Carmen Mayela Macías Alvarado, quien dejó claro que no se debe discriminar por la preferencia sexual.

Hipócritas. Mientras el presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso, el panista Francisco Martínez Delgado, dice que sí existe la intención de dictaminar las iniciativas sobre el matrimonio igualitario, aunque afirma que no es urgente, otros legisladores, principalmente del PAN, insisten en su inverosímil excusa de que hay cosas más importantes qué hacer en el Legislativo, antes de perder el tiempo en aprobar una iniciativa que la pasada legislatura dejó prácticamente ya lista para ser votada, por lo que no entendemos en qué radica el esfuerzo en modificar un par de palabras al artículo 143 del Código Civil del Estado. Pero como luego dan a entender los azules y su invitado de Encuentro Social, no están interesados en trabajar por minorías como la diversidad sexual, ya que afirman que garantizar sus derechos en nada ayuda a la sociedad en general, qué excusa tendrán los legisladores, sobre todo el panista Gustavo Alberto Báez Leos para justificar su primera iniciativa, presentada en la primera sesión ordinaria, mediante la cual buscó modificar la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, para poder adelantar hasta 72 horas la toma de protesta de las autoridades municipales y así evitar que ayuntamientos salientes, entrantes, el gobernador y hasta curiosos tuvieran que levantarse temprano el 1 de enero. Pese a la inconformidad de Sergio Augusto López Ramírez, quien aseguraba que con tal medida los diputados únicamente cumplían los caprichos de los alcaldes electos, particularmente de María Teresa Jiménez Esquivel, la iniciativa fue aprobada en la segunda sesión de la recién estrenada nueva legislatura. Así fueran para trabajar en asuntos que en verdad sirven a la ciudadanía, pero ya sabemos que la prioridad para los representantes populares siempre ha sido servir a la clase política y al sistema en general. Por cierto que al ser cuestionado al respecto, Báez Leos no supo explicar el porqué tal asunto pasó por todo el proceso legislativo en tan solo una semana: “Hay cosas que a veces no entendemos”, refirió el panista.

Memez Leos… En la misma sesión, un envalentonado pero errático Gustavo Báez Leos, subió a tribuna para ¿defender? a la alcaldesa de Aguascalientes y evitar que se le llamara a comparecer, quién sabe quién le escribirá sus discursos a este panista, pero el efecto fue un ataque directo a María Teresa Jiménez Esquivel, pues comenzó indicando que Aguascalientes no es, como unos quisieran, Terelandia, al vuelo, la diputada Citlalli Rodríguez González retomó el dislate de Báez Leos y terminó la faena, al señalar que la administración panista había convertido la capital en Terelandia la ciudad donde los elotes y tacos son el eje de las políticas públicas. No le ha de gustar a Gustavo Báez lo de aguascalentense y ahora nos quiere apodar terelandenses, como sea, la memez del diputado merece un No me ayudes, compadre, ¿o fue a propósito?

Otra vez… Nuevamente nos resulta inexplicable el actuar del morenita Alejandro Mendoza Villalobos, quien en torno al dictamen para sancionar a Juan Antonio Martín del Campo por haber violado la normatividad electoral; total que el de Morena avaló la propuesta de David Nájera Moreno para que el dictamen regresara a la Comisión de Gobierno a fin de que todas las representaciones políticas acordaran la amonestación para el exalcalde, la cual fue rechazada; sin embargo el protegido de David Monreal y Aldo Ruiz votaron a favor el dictamen, por lo que regaló a Acción Nacional el voto número 15 para que Martín del Campo recibiera un simple regañito por sus faltas. ¿Qué pasó ahí? Ahora veremos cómo justifica la dirigencia estatal de Morena el actuar de su evidentemente distraído legislador. Por cierto, bonitos modales se le vieron al diputado David Nájera, quien aburrido de mosquearse en la sesión se paró y se perdió en ese túnel misterioso, siempre a puerta cerrada bajo el estrado del Palacio Legislativo, para después salir con una botanita de uvas en la mano, mismas que estuvo aventándose a la boca como quien juega con palomitas, le falló al tino, no se picó un ojo de milagro, a Nájera Moreno una uva le rebotó y rodó por el piso, consciente de su pecado, hubo un segundo en el que se vio que quiso recogerla pero nel, digno siguió su andar hacia la curul, aventándose uvas a la buchaca para seguir calentando la silla mientras Sergio Reynoso Talamantes le sacaba tendida plática.

Nones… La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la impugnación que presentó ante la Sala Administrativa, Mauricio Romo Rábago, representante legal de la asociación civil Unidos Podemos por Aguascalientes, que busca constituir un partido político local en contra de Somos Aguascalientes, encabezada por el exdiputado de Movimiento Ciudadano, Vicente Pérez Almanza, quien persigue ese mismo objetivo. Romo Rábago, exmilitante del Verde Ecologista argumentó que Somos Aguascalientes no acreditó la procedencia de su financiamiento, sin embargo el órgano jurisdiccional además de no darle la razón, desechó la demanda primigenia al concluir que su asociación carece de interés jurídico para controvertir una determinación que no afecta sus derechos político-electorales, pues no incide en el procedimiento de su registro como partido político local. El expediente SM-JDC-344/2017, se basa en que la propia Sala Superior ha considerado que el interés jurídico se demuestra cuando se comprueba la infracción de un derechos sustancial y se solicita la intervención de los magistrados para reparar ese derecho. Romo Rábago impugnó a los seis aspirantes a partidos políticos locales, logrando tumbar a dos: Aguascalientes Democrático y Ciudadano, y Uniendo fuerzas por ti, que cambió su denominación a Asociación Humanista Aguascalentense. A pesar de esto, cuentan con la opción de recurrir el fallo ante los tribunales federales, con este antecedente positivo. Al respecto, el consejero presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, recordó que ya había antecedentes en la misma Sala Monterrey, en donde se había dejado en claro que una asociación política no tiene la legitimidad para interponer un medio de impugnación electoral contra otra asociación.

La del estribo. Que los 14 diputados del PAN y Encuentro Social votaran ayer en contra, en resumen, fue por no trabajar, votaron en contra de ponerse a trabajar, de sacar las iniciativas de la congeladora porque sus particulares fobias, que los panistas Guillermo Gutiérrez y María Cristina Urrutia de la Vega aclararan que su voto no fue en contra de la aprobación del matrimonio igualitario, sino únicamente a tratar el tema de manera urgente, es una gansada más… y no quita que cada uno de ellos, como dice el IMCO, cueste al erario estatal 65 millones 801 mil pesos, y luego no quieren que digamos que son un Congresito costoso, improductivo y entre los más opacos del país. Ya es viernes, ya vámonos, allá, donde no se nos pegue la idiocia del grupo parlamentario mixto de la vergüenza.

