La Purísima… Grilla: Triste espectáculo

Feminicidio. El Observatorio de Violencia Social y de Género convocó a conferencia de prensa, junto con familiares de mujeres asesinadas, para exigir a los diputados de la LXIII Legislatura tantita voluntad para tipificar el feminicidio. Los activistas dijeron tener conocimiento de que el tema divide al Congreso local, pues mientras algunos dan su aval al reconocimiento del tipo penal, otros (al parecer Paloma Amézquita y Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza) se inclinan por ampliar el catálogo de causales dejando al feminicidio como agravante. Los familiares de las víctimas, cuyo común denominador es la falta de perspectiva de género en sus respectivos casos, acusaron falta de sensibilidad, voluntad política e intereses partidistas por parte de las últimas tres legislaturas, las cuales se han resistido a armonizar las leyes locales a la sentencia Campo Algodonero emitida en 2009, que obliga a los estados del país a emplear protocolos para la investigación de muertes de mujeres por razones de género. En resumen, lamentaron el desdén histórico hacia los derechos humanos por parte de los exdiputados, pero con la esperanza de que los actuales representantes populares den una solución a la problemática. Aunque los propios defensores de los derechos humanos aseguraron tener conocimiento de que la Fiscalía respalda la tipificación del delito autónomo del feminicidio y será una voz fuerte en la discusión de hoy jueves, el fiscal René Urrutia de la Vega evitó pronunciarse acerca del tema y se limitó a manifestar su respeto a las decisiones que tome la LXIII Legislatura del Congreso del Estado. Aunque en otras ocasiones había dicho que la figura legal merece precisiones, esta vez expresó que lo importante es que esté contemplada en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, aunque siga como agravante. Belém Hernández, coordinadora del Centro de Investigación, Desarrollo, capacitación y Emprendimiento (CIDCE), también conminó a los diputados a tipificar el feminicidio como tipo penal autónomo: “Se lograría una mayor pena para los agresores y justicia para las familias y las víctimas, y de esta manera visibiliza que en México la violencia contra la mujer es contundente”. Hablando de falta de voluntad política, esta lamentable situación quedó de manifiesto la mañana de este miércoles durante la sesión de instalación de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, en la que se observaron numerosas sillas vacías que debían ser ocupadas principalmente por los presidentes municipales. Al menos la de María Teresa Jiménez no estuvo vacía, pero porque la ocupó su secretario de Ayuntamiento, Leonardo Montañez Castro.

Desengañados. Siguen saliendo quienes, de pronto, se dieron cuenta de que no todo lo que brilla es oro, y ahora se manifiestan para que les cumplan lo dicho en campaña. Ayer le reclamaron a Martín Orozco que se le fue la campaña en prometer y lleva más de siete meses disfrutando del poder, pero de los que les pidió el voto ni se acuerda; así que tuvieron que tomar otras medidas habitantes de comunidades como el Cariñan, a quienes les aseguró que les daría apoyos escolares, pero ya concluyó el semestre y está a punto de iniciar el nuevo ciclo escolar, y de eso aún no han visto nada. Aún más complicada es la situación para los policías de la Municipal que sigan presos, y que son tal de que le dieran su voto en las urnas, Orozco Sandoval les aseguró a sus familiares que les iba a agilizar el proceso que enfrentan por su supuesta relación con la organización denominada La Oficina, pero lejos de cumplirles, ahora ni los recibe, y poco les faltó para echarlos a patadas. “Ahorita sólo pasaron a cinco personas, con un secretario, que porque están de vacaciones, no sabemos si el gobernador, pero eso nos dijeron. Luego no nos querían dejar salir de Palacio, exigimos saber por qué nos querían mandar por otro lado, y la persona que no nos dejaba salir dijo que porque estábamos como ‘animales’”, denunció la esposa de Genaro Macías Zapata, uno de los policías implicados. Ahora sí los tratan como quieren, cuando la afectada aseguró que en campaña, el gobernador les dijo: “dame chance a que la gente me apoye y veme a ver cuando ya esté en Palacio, que este asunto se va a arreglar pronto” … Ups.

El valiente… muy envalentonado se puso ayer el secretario de Servicios Públicos del Municipio, Héctor Anaya Pérez, al asegurar que la pasada administración de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SMAE) que estuvo a cargo de Jorge Durán Romo, fue omisa y permisiva con los prestadores de servicio de recolección de desechos, lo que ocasionó que proliferaran las camionetitas que iban a los cotos a recoger la basura y luego fueran a tirarla a los contenedores del municipio en lugar de hacer lo que deben, depositarla en el relleno sanitario… lo que no termina por cuadrar es el hecho de que cuando Durán Romo estuvo al frente de la SMAE, Anaya Pérez también estuvo como titular de Servicios, pero durante los tres años que sirvió a Juan Antonio Martín del Campo, nunca le entró la valentía para hacer esta denuncia y eso que entonces la motivación era mayor pues fue en esos tiempos cuando el servicio de recolección entró en crisis.

Triste espectáculo. Tantita dignidad, tantita, no pudimos dejar de exclamar al ver la recepción del anuncio del nombramiento de Francisco Escobedo Villegas como delegado del CEN del PRI. Tras una semana en que los priistas hacen box de sombra declarando a la prensa local que ya llegaron a su límites, que las decisiones en Aguascalientes las tienen que tomar los de Aguascalientes… tras meses de soportar a Norma Esparza Herrera ir a calentar la silla y sin ninguna propuesta… Cumpliendo con la consigna de defender a sus dirigentes por más ridículos que hagan, como el empeño de Enrique Ochoa Reza por restarle puntos en las encuestas a Andrés Manuel López Obrador… Con una constante fuga de cascajo priista que se va al Morena de Aldo Ruiz y lo anuncian con bombo y platillo… Después de múltiples “reuniones secretas” en donde los mismos de siempre van y se palmean el hombro y se prometen apoyo eterno… Tras kilómetros y kilómetros de fanfarronadas en Facebook… Ayer que se informó de la reunión que tuvo Enrique Ochoa con “la clase política aguascalentense” para la renovación del Consejo Político Estatal, la mayoría priista local, salió a comentar que la foto donde aparecen Lorena Martínez Rodríguez, Miguel Romo Medina, Fernando Gómez Esparza; Fernando Palomino Topete, Augusto Gómez Villanueva, Isidoro Armendáriz García, Gustavo Granados Corzo, Juan Manuel Gómez Morales, Dennis Ibarra Rangel, Óscar López Velarde, Héctor Hugo Olivares Ventura, Norma Esparza Herrera y José Carlos Lozano acompañados de José Murat y el mismísimo Enrique Ochoa… es una muestra de unidad, conciliación y ganas de recuperar el partido… Chas, ¿en serio? Y todo porque desde el centro ya les dieron permiso para comenzar a repartir las migajas de lo que queda del PRI pues se firmó la convocatoria para la renovación del Consejo Político Estatal. El nuevo delegado Francisco Escobedo, legislador por Zacatecas y cercano al grupo de Ricardo Monreal, acuerpó su nombramiento con la compañía de los secretarios de Operación Política, Héctor Gómez Barraza; de Organización, Carlos Iriarte Mercado; y de Atención para Estados en Oposición, Diva Gastélum y el dirigente de la CNOP, Arturo Zamora Jiménez, pero eso no quita la inutilidad que han demostrado para el desarrollo del PRI en la entidad los últimos tres delegados, ¿alguien se acuerda de sus nombres, alguien?, pero como los priistas confunden disciplina con sumisión, ahí fueron todos en bola para que se les instruyera acerca de lo que se tiene que hacer con el partido; dicen que fueron convocados vía telefónica, así que a quienes no vea en la foto, que no le venda que tiene posibilidades… la foto ahí queda para el recuerdo, lo cierto es que, desde donde la vea, lo que muestra es que sigue la lucha por las ruinas que quedan del Revolucionario Institucional, que quien quiera dirigirlo, tendrá que hacerlo por el acuerdo de Carlos Lozano de la Torre y Lorena Martínez.

La del estribo. El Observatorio de Violencia Social y de Género del que tanto hemos hablado, convoca a la ciudadanía a que asista a la sesión del Congreso de hoy para manifestarse a favor de la tipificación del feminicidio como delito autónomo, habrá que apoyar… y en el momento mismo en que solicitamos el apoyo, nos embarga la duda acerca de dónde están las todas las otras organizaciones de la sociedad civil, cuyas causas siempre son apoyadas por las mujeres, pero ellas tienen que salir a los medios a solicitar el auxilio de los demás, ¿qué no es una lucha por la dignidad, contra la violencia, por el derecho de todos a una vida libre de violencia?, qué falta de solidaridad… A partir de las 10:00 en el Congresito, ahí nos vemos.

