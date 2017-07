La Purísima… Grilla: Vida de Mirrey

Politiquería. Hoy, por decreto, entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, en días previos, ciudadanos, empresarios, académicos, la sociedad en general se ha organizado para exhibir a los políticos que les tiene sin ningún cuidado el que se eche a andar el SNA sin el apoyo de los gobiernos o con un velado sabotaje por parte de la autoridades, tan sólo ayer, los senadores por Aguascalientes, Fernando Herrera Ávila y Miguel Romo Medina salieron a declarar su preocupación por la falta de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para nombrar un fiscal anticorrupción, preocupación de dientes para fuera porque el priista considera que el Sistema puede “funcionar perfectamente, porque finalmente no es una institución, ni una acción original, puesto que hay instituciones como la propia Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la propia Auditoría Superior de la Federación”, Miguel Romo insiste en convocar a todos los grupos parlamentarios para ya ponerse de acuerdo y así se sacude la responsabilidad, misma actitud de Fernando Herrera, quien no tiene otra respuesta que echarle la culpa al PRI de la falta de acuerdo, pero ante una delegación del Partido Popular del Parlamento Europeo con la que se reunieron los panistas, “revela” que la conformación de un Frente amplio (léase, cómo vamos a repartir el pastel en el 2018) y los riesgos del populismo (léase Andrés Manuel López Obrador), es decir, que está en todo, menos en la conformación de un sistema de rendición de cuentas, transparencia y andamiaje de leyes para luchar contra la corrupción; priistas y panistas son los iguales en su intención aviesa de dejar pasar, de tirar la bolita, no vaya a ser que en una de esas se les descubra algo. Por supuesto, no sólo es culpa de los legisladores, “En la mayoría de los estados, las leyes anticorrupción se aprobaron sin proporcionar la información necesaria a la ciudadanía para debates de fondo y además con espacios de participación ciudadana acotados”, señala el Centro de Análisis e Investigación Fundar, catorce organizaciones de la sociedad civil que en trece estados de la República reveló la apertura deficiente de los congresos locales en los procesos de discusión de las leyes, en el estudio no está incluido Aguascalientes (como ha sido un propósito de Cimtra y de Coparmex, organismos que a últimas fechas han estado activos en la entidad, con todo el miedo del Congresito), la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción no es responsabilidad única de la administración de Enrique Peña Nieto o en lo local de Martín Orozco Sandoval, debería ser un esfuerzo conjunto, hasta donde vamos es evidente quiénes están fallando, en apenas dos días Francisco Ruíz López, desde la iniciativa ciudadana más que desde el “lado empresarial” ha presentado dos propuestas relacionadas con el combate a la corrupción, el lunes el Solicitatón y ayer #VamosPorMás, unión de esfuerzos para exigir que se construya e implemente un Sistema Nacional Anticorrupción libre de tintes políticos…

Mirreyes. Pero mientras en la sociedad civil se realizan muchos esfuerzos para enriquecer el quehacer público desde la participación ciudadana, hay quienes desde las instituciones se comportan como mirreyes, mamando sin vergüenza de la ubre presupuestal y sin ninguna intención de dignificar el servicio público, como los comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, a María Cristina Díaz León, Ángel Hernández Arias y María Elena Martínez López, les tiene sin cuidado que hace unos días el responsable de Cimtra en la entidad, Fernando Aguilera Lesprón, los haya evidenciado al indicar que el ITEA está en el fondo de la tabla de evaluación nacional, por su desempeño deficiente, tan mal hacen su trabajo, de manera tan irresponsable y sin más, estos tres consejeros decidieron que se merecen unas vacaciones, el lunes se publicó en el Periódico Oficial del Estado un Decreto de inhabilitación de días en materia de transparencia y acceso a la información pública, estos flojonazos se regalaron vacaciones del 24 al 31 de julio del año en curso, en la publicación no se especifican los motivos de la decisión por la cual los comisionados del segundo peor órgano de transparencia del país justifican la suspensión de labores. ¿A qué le tienen miedo?, ¿al Solicitatón que se realizará el 22 de julio?, ¿a ser exhibidos?, y que no nos digan Díaz León, Hernández Arias y Martínez López, que ya lo tenían considerado, pues son tan poco cuidadosos que todavía hoy en su calendario de labores, están claramente marcados los días de descanso, en abril, durante la Feria y en diciembre, ¿saldrán a decir estos empolladores de cargo público la razón de sus “merecidas” vacaciones?

Una ayuda por caridad. El gobernador Martín Orozco Sandoval pidió a la Procuraduría General de la República comprender la situación que viven los gobernadores y presidentes municipales del país en el repunte en los delitos del fuero común tras la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia acusatorio. Cuestionado sobre la supuesta negativa del procurador Edmundo Garrido Osorio a ampliar el catálogo de delitos graves, Orozco Sandoval evidentemente molestos recordó que la Confederación Nacional de Municipios también solicitó modificaciones al sistema en ese sentido: “Esto no es un tema de la PGR, es un tema que estamos viviendo autoridades municipales y estatales. Que se metan en la parte de delincuencia organizada y que también trabajen, sí estamos distraídos en la parte del fuero común y vamos a voltear a ver qué están haciendo en la persecución del narcotraficante que luego le vende al narcomenudeo, compran la dosis y empiezan a robar”, opinó, aclarando que si el procurador puede opinar de la chamba de los gobernadores, ellos pueden hacer lo propio. También que el tema será llevado en septiembre a las cámaras de diputados y senadores. Aunque cabe aclarar que la PGR desde el inicio ha respaldado la petición de los gobernadores sobre aumentar los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y que han sido ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes se han pronunciado en contra de esto.

No hay. No hay recursos para invertirle a la tecnología en materia de seguridad pública en el municipio de Jesús María; Noel Mata Atilano reconoció que ni siquiera se tiene certeza de que las pocas cámaras de videovigilancia, instaladas en algunos cruceros, realmente funcionen y tengan la capacidad necesaria para enlazarse con el sistema del C4 estatal, por lo que por el momento prácticamente están de adorno, pues en dicha ciudad no se cuenta con un lugar destinado para realizar esta tarea de supervisión de las zonas conurbadas. El presidente municipal de Jesús María dijo que se ha considerado la adquisición de este equipo, ante la necesidad de incrementar la vigilancia, sin embargo se requiere de un trabajo coordinado con el Mando Único estatal, sobre todo en las tareas de investigación porque deben estar enlazados para llevar a cabo un proyecto mejor planeado y más estratégico. Mata Atilano apuntó que las actuales camaritas no tienen el aditamento con el que se enlazan a la corporación estatal vía internet para poder tener las imágenes en tiempo real; desconoce si son tecnología actual, si sirven o hay que cambiarlas por unas más actuales, para brindar un servicio de vigilancia. Y en Aguascalientes capital andamos igual, a ver cómo le hace Jaime Gallo para que la administración de María Teresa Jiménez cumpla con lo de convertir el C4 en C5, que fue lo que prometió hace unos días, porque desde el gobierno estatal nomás no los quieren juntar.

La del estribo… Ahora sí le va a tocar la recia al secretario de Seguridad Pública del Municipio, José Héctor Benítez López, pues el mediodía de hoy tendrá que comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo respecto a los hechos del 9 de junio con los normalistas de Tiripetío, Michoacán, sobre los policías que se ajusticiaron a los estudiantes y todas las irregularidades que se han detectado, como amarrar a los detenidos en la parte trasera de las camionetas, o al menos así lo advirtieron el presidente de dicha comisión, Mauricio González y la regidora integrante Hazel Montejano García. ¿Qué tanto podrá hacer este organismo para corregir lo que ya pasó y prevenir lo que pueda pasar? Al final de cuentas todo parece que va a quedar en manos de la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel y su obediente regimiento de regidores.

