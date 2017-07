Matrimonio igualitario no está en la agenda de Acción Nacional

Acusa Gustavo Báez Leos a Iván Sánchez Nájera de alborotador

Señala que el PRD presiona a diputados para discutir matrimonio igualitario

El diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Alejandro Sánchez Nájera, ha incitado a las confrontaciones entre grupos conservadores y activistas por la diversidad sexual, al presionar a sus homólogos por medio de un punto de acuerdo para que el matrimonio igualitario sea discutido de manera urgente, cuando no existen condiciones para tal, según acusó Gustavo Alberto Báez Leos, vicecoordinador del grupo parlamentario mixto del Partido Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES).

“Iván está incitando a que las condiciones se den lo más pronto posible, pero no nos dejaremos presionar (…) tengo una ley que presenté hace siete meses y no voy a meter un punto de acuerdo para que me la legislen, Iván está en la Comisión de Gobierno, desde ahí puedes impulsar que si hay temas rezagados que se analicen; yo en lo particular no he visto una iniciativa de Iván al respecto, él nada más está alborotando”, señaló Báez Leos.

El representante popular panista además exigió a que tanto la representación del Frente Nacional por la Familia, así como defensores de los derechos de la diversidad, grupos que acudirán a la sesión ordinaria del Congreso de hoy, mantengan el respeto mutuo en el recinto, solicitud que afirmó, ya ha sido planteada a ambas partes.

“Hablaba con Carlos García Villanueva y le solicitaba de la manera más prudente que por favor no se enfrentaran, porque el Congreso no se prestará a ser un talk show, que nos dejen hacer lo que la sociedad nos está pidiendo. Que no vaya a ser un ring entre grupos antagónicos (…), que los diputados no formemos parte de reventar a un grupo u otro; vamos a escucharlos, a mí me han invitado a una plática los que vienen en el camión de la libertad; Iván nos dio información de los otros grupos, la estaremos analizando”, destacó Gustavo Báez.

Báez Leos precisó que el grupo parlamentario de Acción Nacional no contempla en su agenda el desahogar las iniciativas relacionadas con los derechos de la diversidad sexual, por lo tanto descartó que el tema llegue a ser abordado en el pleno legislativo a corto plazo: “Por lo pronto en este periodo que está por concluir no lo traemos para sacarlo (…) nosotros seguimos la agenda que nos marca nuestro propio partido y en el segundo periodo no está (…) los diputados de Acción Nacional estaremos llevando lo que la sociedad nos pidió en campaña. Sí es un fortalecimiento hacia la familia, sin duda. Nosotros traemos nuestra agenda muy bien marcada, sabemos que son temas que cada vez se acerquen más para tomar una decisión, en ese momento la estaremos tomando”.