El peso de la historia / De imágenes y textos

Estimado lector, quisiera afirmar que el ambiente se está calentando conforme se acerca el año electoral, pero no es así, caliente ha estado desde antes de que nuestro actual presidente tomara posesión como tal. Es increíble que aún no podamos detener la maquinaria del poder que nos mantiene hundidos en la mediocridad como nación; en fin, siempre me quejo de lo mismo sin proponer ni hacer eco. Hace unos días me asaltó por completo la declaración de Manuel Bartlett con relación a lo ocurrido aquel 6 de julio de 1988 cuando Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier contendían por la Presidencia de la República. No entendía por qué revivir la memorable “caída del sistema”, para qué traer malos recuerdos al consciente colectivo sí ya con la cotidianidad tenemos para entretenernos; pues porque Bartlett se integró al equipo de Andrés Manuel…

Es como la alineación de los astros, no perfecta, más bien absurda y tal vez peligrosa, será que a como dé lugar don Andrés quiere quedarse con Los Pinos, para qué, yo pregunto, ¿no estará enfermo de poder? Es decir, parece que se aferró a ser el mero mero de los habitantes de la tierra que vio nacer a Tata Cárdenas. El chiste entonces es que nuestro líder popular quiere hacerse no sólo del personaje al que le falló el sistema en 1988, también quiere en sus filas al cuate de Vicente que le armó lo de “Amigos de Fox” y que maneja la lana con un expertise que da miedo, me refiero a Lino Korrodi, los cuadros anti errores se están cuajando. Se imagina, estimado lector, todos juntos en un proyecto político, lo incongruente es que Andrés Manuel cayó en las garras de la infidelidad con tal de ganar, revise usted la biografía de Bartlett y échese ese trompo a la uña, si puede, claro está.

En aquel 1988, Manuelito además de ser el secretario de Gobernación, de Miguel de la Madrid, por supuesto, era el responsable de organizar la “fiesta democrática”, es decir su gafete lo acreditaba como el presidente de la Comisión Federal Electoral. En aquellos años se acostumbraba que el que atendía en Abraham González número 48 sería el próximo morador de la residencia oficial, aquella que está pegadita al bosque de Chapultepec, era aspirante natural, eso quiere decir que estaba preparando sus propias elecciones, de ahí el gasto sin reserva en el equipo informático para controlar el flujo de información electoral que se iba a generar aquel histórico 6 de julio del 88; pero como las cosas cambiaron y no fue el delfín del otro Miguel, ya con el equipo en manos del gobierno, con todo e instrucción dentro del software de separar la información en forma confidencial y privilegiar las casillas con tendencia favorable para el partido en el poder e identificar y descartar las que no lo eran, no quedó de otra más que usarlo, uno nunca sabe para quién trabaja, pudo pensar.

Estos días don Manuel sale a declarar que el sistema no se cayó, que solamente estuvo fuera de servicio por una hora aproximadamente, lo cual no influyó en el fraude que sin duda se orquestó aquellos años, sin embargo, ese 88 lo marca e identifica como el nacimiento de la mafia del poder, santo cielo, fuertes declaraciones del flamante colaborador de Andrés Manuel.

Está pregonando en cuanto informativo se le invita que “Salinas se puso de acuerdo con el PAN e hicieron una alianza, y ahí surge la mafia del poder, desde entonces el PRI y el PAN son lo mismo”. Salinas pactó con el PAN, ¿el candidato en solitario? El candidato se pudo percatar que no iban a poder con Cuauhtémoc y entonces convenció al presidente de los azules para aliarse en lo oscurito, claro, para bloquear cualquier resquicio por donde se pudiera meter el hijo de Tata Cárdenas a Los Pinos, qué historia no cree, sobre todo cuando el conteo oficial quedó con el 50.36% para el tricolor, 31.12 para Frente Democrático Nacional y el 17.7% para los azules. Aun sumando los votos del PAN a los del FDN no alcanzaban a la aplanadora oficial, en un caso hipotético donde la alianza se hubiera dado entre los del Frente y los Acción Nacional.

Bartlett afirma que azules y tricolores iniciaron con el contubernio que sigue hasta la fecha y que en ese entonces permitió llegar a Carlitos a la silla presidencial; pero no sólo eso, también grito a los cuatro vientos mediáticos que la dupla partidista quemó las boletas para reducir a cenizas la evidencia del triunfo de Cárdenas, qué cosas, ¿no cree?

Poco creíble, pero al fin su versión, si no hubiera estado involucrado don Luis H. Álvarez y el mismo Maquio pudiera creerme la hipótesis de Bartlett, pero con esas figuras, sobre todo la primera, me cuesta trabajo asimilar la información. En fin, acabó diciendo que no podía asegurar si Carlos Salinas había ganado o no…

Cómo, ¿pues que no era el responsable del proceso? El chiste es que ahora está alineado a los astros que lo encaminan hacia el redentor de todos los mexicanos, comulguemos con el mesías político o no, Manuel le va a apostar al proyecto de Morena, o será que Morena le va a apostar al proyecto de Manuel.

Y luego, para cerrar la confusión en mi cabeza, escucho a Juan Carlos Romero Hicks decirle al mismísimo Trump que le baje dos rayitas a su desmadre porque nosotros, si bien en este momento tenemos un presidente débil al cual puede mangonear, próximamente tendremos un representante casi como un Avenger mexicano que lo pondrá en su lugar.

El peso de la historia y los refritos políticos me nublan la mirada, quisiera voltear hacia la farándula y el deporte a ver si por esos escaños encuentro notas felices, ya lo dijo la querida Xóchitl Gutiérrez, “hagamos un noticiario de pura información agradable y feliz”, eso haremos entonces.

ericazocar@hotmail.com | @ericazocar