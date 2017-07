Plan Estatal de Desarrollo dejó fuera temas de protección animal

By

Se han registrado retrocesos en la materia en lo que va de la actual administración estatal

En campaña, Orozco Sandoval sí contaba con propuestas en este rubro: Amigos Pro Animal

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, presentado el 8 de junio por el gobernador Martín Orozco Sandoval, no contempla políticas encaminadas a la protección y bienestar de los animales, según lo afirmó Felipe Márquez Muñoz, miembro de la asociación civil Amigos Pro Animal, “cuando lo empezamos a analizar detectamos que no incluye nada de bienestar animal, nada más lo básico, que la autoridad cumpla con su trabajo, cosa que sigue sin suceder, vemos por otro lado que no se tomaron ni siquiera las promesas de campaña que se habían hecho”.

El activista cuestionó que si bien como candidato Orozco Sandoval sí presentó una agenda en este rubro, ahora no existen políticas específicas para reducir el maltrato animal, así como controlar la preproducción desmedida de mascotas como perros y gatos.

“Yo tengo una foto cuando el entonces candidato a gobernador hizo la presentación de sus propuestas en materia de medio ambiente, movilidad y bienestar animal, manejaba un programa de bienestar animal; de hecho ni nos enteramos de cuándo se presentó, ya no fuimos ni siquiera considerados para acudir a la presentación del plan, yo me imagino que porque no había nada del tema”, destacó.

Felipe Márquez detalló que el trabajar de manera institucional temas que impulsa Amigos Pro Animal, tiene repercusiones sociales de grandes magnitudes, “Es un tema de seguridad social, violencia, es un tema de salud pública, no nada más es el tema de cuidar a los perritos y gatitos y evitar que les peguen, es evitar que les peguen a los perros y a los gatos para que después no le peguen a las personas, que vivamos en un entorno de violencia social. En el tema de salud pública es esterilizar animales para que no haya tanto animal abandonado”.

Señaló el activista que tras siete meses del gobierno de Orozco Sandoval ha sido nula la apertura con este organismo civil, cerrazón que desde el gobierno municipal de Teresa Jiménez Esquivel se ha dado de menor manera.

“Sí hemos batallado, normalmente trabajamos muy bien con las autoridades, en lo que va de esta administración sí hemos batallado a nivel estatal; a nivel municipal tuvimos la ventaja de que el secretario repitió y aunque lo han atado de manos no hemos visto retrocesos, si bien no hemos visto avances. Es un llamado al gobernador, él incluso en campaña nos pidió que lo buscáramos, llevamos desde enero buscándolo y a la fecha no nos ha podido recibir”, señaló Felipe Márquez Muñoz.