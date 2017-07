Promete Secretaría de Salud recursos extraordinarios para Hospital Hidalgo

Desconoce José Narro Robles los desperfectos señalados por la Auditoría Superior de la Federación

En diciembre se inaugura el nosocomio, nueve años después de que comenzara a construirse

El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, se comprometió a conseguir recursos extraordinarios para concluir el nuevo Hospital Hidalgo, con el propósito de que sea inaugurado el mes de diciembre, nueve años después de que comenzara a construirse.

Durante una gira por Aguascalientes, el funcionario federal confirmó que gestionará el dinero que falta para terminar la obra civil; si bien no especificó el monto, en una entrevista anterior el gobernador Martín Orozco Sandoval calculó que serían alrededor de 150 millones de pesos.

“El compromiso (…) es que vamos a trabajar intensamente para que efectivamente lo tengamos funcionando e inaugurado (el hospital) lo que tengamos que hacer. Se trata (…) de una tarea fundamental, un hospital que está funcionando el viejo Hospital Hidalgo y uno que va a tener que volver a funcionar de una buena vez, a cinco meses de distancia”, señaló Narro, durante el arranque del programa Médico en tu casa, en San Francisco de los Romo.

El secretario de Salud desconoció los detalles de mala calidad en la impermeabilización del edificio C del nosocomio debido a perforaciones, aristas, juntas defectuosas y desprendimientos, así como impermeabilización incompleta en el edificio E, señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe 497-ds-gf. Tampoco quiso pronunciarse respecto al hecho de que la obra es ejecutada por Eppcor, una de las constructoras acusadas del socavón en el Paso Exprés de la carretera México-Cuernavaca: “Yo no tengo la información y si a mí algo no me gusta es hablar algo de lo que no sé, información que no tengo y de asuntos que no me corresponden. No me corresponde, no tengo información, no puedo hablar de ello”.

Narro Robles apuntó que en cuanto el complejo hospitalario sea inaugurado, comenzará el proceso de migración: “Tenemos que contar con una programación que nos permita paulatinamente ir haciendo la muda, esto no es de un día para otro; hay pacientes graves que tienen que quedarse, hay pacientes que llegan el día previo al cambio y que tienen que ser atendidos. Estamos trabajando también con el señor secretario de salud (estatal) que estuvo el martes, también estuvo el secretario de obra pública, los subsecretarios mis colaboradores y el responsable, y nuestro compromiso es que en diciembre esté terminado”.

En entrevista al alimón, el gobernador Martín Orozco añadió que la próxima semana se sabrá si se contará con los recursos para poder acabar “las obras mínimas necesarias para que se eche a andar el hospital en el mes de diciembre y pueda venir el señor presidente (…) a inaugurarlo”.