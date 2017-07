Rebambaramba en la última sesión ordinaria del Congreso

Abandonan la sesión los diputados de oposición y el PAN se sirve con la cuchara grande

Aprueban el feminicidio como delito autónomo

Insaculan al titular de Proespa, designan a Ofelia Castillo Díaz

Imponen a Jesús Morquecho como presidente de la mesa directiva de la diputación permanente

Los diputados de oposición ya habían adelantado que abandonarían la última sesión ordinaria de este periodo del Congreso, sin embargo, permitieron que Francisco Martínez Delgado leyera toda la orden del día, el presidente de la mesa directiva pide en varias ocasiones la atención de los diputados, hace pausas, Ruego a los señores diputados, a las señoras diputadas y al público en general que mantengamos el orden debido en este recinto para continuar con nuestra sesión, después le llama la atención al diputado Iván Sánchez, quien permitió que alguien más se sentara en su curul. Elsa Amabel Landín abandona el sitio que le corresponde como vicepresidente al menos en dos ocasiones, en general los legisladores deambulan entre curules, platican, están en todo, menos en lo que deben.

Martínez Delgado solicita poner a votación la orden del día, Sergio Reynoso Talamantes levanta la mano para que se le permita usar la tribuna para hacer un posicionamiento, con un gesto de la mano se le concede; los panistas tardan en reaccionar, el del PRI ya está ante los micrófonos, Gustavo Báez Leos, desde el micrófono de la curul de Cristina Urrutia grita que por qué, que en calidad de qué puede subir a la tribuna el exsecretario de Gobierno de Carlos Lozano de la Torre.

Gritos y sombrerazos, Báez Leos chilla que no y que no, que no puede usar la tribuna, que están en la votación del orden del día, Elsa Amabel Landín apunta que están en el análisis del orden del día. Reynoso Talamantes se aferra a la tribuna, acusa, señalando a Gustavo Báez en esos mismos términos pretendió guiar la sesión de la Comisión de Gobierno para que este día no tengamos un orden del día que permita transitar a esta legislatura en lo más importante, que es la función parlamentaria. Los diputados, desordenados comienzan a intercambiar opiniones, no argumentos, que sí, que no, que se baje, que se vote. Francisco Martínez pide ayuda con los ojos.

¿Se podrá callar, diputado?, yo tengo el uso de la palabra, usted no… le espeta Sergio Reynoso a Gustavo Báez, y sin más, se pronuncia: Resulta ilógico y por supuesto irresponsable, violar justamente lo que hoy se intenta reformar en aras de dar vida a un Poder Legislativo, como es del conocimiento de todos los presentes, diversas violaciones fueron cometidas para lograr poner en consideración hoy, en esta última sesión, 62 dictámenes acumulados, que puedo asegurar, no tienen el conocimiento ni la difusión para que puedan ser consensados con lo que la gente nos ha estado pidiendo, ante lo difícil que resulta hacer un contrapeso frente a esta mayoría, apabullante, que prácticamente hace y deshace en este congreso sin ser verdaderamente, políticamente, atendidos en esta racionalidad que exigimos, me veo obligado a hacer este voto particular para hacer notar que poner a disposición de esta legislatura una serie de dictámentes desconocidos y fuera de la ley, modifica de manera integral nuestra propia ley orgánica y nuestro reglamento que ahora pretenden modificar… Reynoso Talamantes finaliza señalando que esa es la posición del grupo parlamentario del PRI, no estar de acuerdo con la orden del día; hasta el momento sólo es eso, un posicionamiento. El diputado del Verde, Sergio Augusto López, pide también el uso de la tribuna para discutir el orden del día, el presidente se lo niega, Elsa Amabel insiste en señalar que sí puede usar la tribuna porque están en el análisis de la orden del día, Francisco Martínez dice que no, que ya están en la votación, pero la secretaria no comienza la enumeración de diputados; Sergio Augusto reclama por qué a él sí y por qué a mí no.

De pie, los legisladores se dividen en dos bloques, a la izquierda los de oposición, a la derecha los panistas y el despistado de Encuentro Social, quienes abrigan a Gustavo Báez Leos, haciendo a un lado a quien se supone que los coordina: Guillermo Alaniz. Iván Sánchez también pide el uso de la tribuna, alegando igualdad de circunstancias. Sergio Augusto López Ramírez toma las riendas de la sesión: si no autorizas que utilice la tribuna, en lo particular, me voy a retirar, no toleraré tu intransigencia y falta de tolerancia, le dice a Francisco Martínez. Ya todos quieren usar la tribuna. Elsa Amabel Landín se retira de su lugar, se reúne con el resto de los diputados de oposición. Iván Sánchez pregunta en voz alta a los panistas: Si ustedes no están dispuestos a poner a votación que esos dictámenes sean retirados del orden del día, no sé qué estamos haciendo aquí como diputados… dice algo más, pero ya nadie lo escucha, los diputados del PRI, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, Morena y PRD terminan por abandonar el salón. Los panistas se quedan solos, con su mayoría.

Francisco Martínez, con la voz quebrada, sin control alguno de la sesión, hace que se vote la orden del día.

Afuera, los 13 diputados explican en rueda de prensa por qué se fueron, adentro, los panistas se reacomodan, dejan solo al presidente de la mesa directiva, quien logra sacar adelante la sesión gracias al tarjeteo a control remoto de Aquiles Romero González, secretario general del Congreso.

Sistema Estatal Anticorrupción

Sólo los diputados saben qué están votando, en todos los casos se permiten no leer los dictámenes e iniciativas, será hasta poder cotejar el comunicado de prensa cuando se pueda entender a qué se refirieron durante la votación.

Varios comunicados de prensa que escuetamente informa sobre el sentido de las votaciones, uno que no se apena en mostrar la filiación panista, el altercado entre legisladores queda como una nota al pie: “Cabe mencionar que momentos antes de comenzar con el desahogo de los dictámenes, los diputados de los grupos parlamentarios del PRI, Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México, y los representantes de los Partidos PRD y Morena, decidieron abandonar la sesión plenaria en protesta por la conformación del orden del día”, eso nomás.

El grupo parlamentario mixto PAN-PES aprobó el dictamen que emitió la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que contiene la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, presentada por el gobernador, el nuevo ordenamiento obliga a funcionarios que ocupan cargos de Jefaturas de Departamento, Directores y Secretarías, a presentar en tiempo y forma ante las autoridades respectivas, sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, la 3de3. Asimismo, la ley clasifica las faltas administrativas en graves y no graves; las primeras de ellas se refieren al cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones, entre otras. Las sanciones para dichos actos se establecen con la suspensión del empleo, la destitución y la inhabilitación para ocupar un cargo en la administración pública hasta por 20 años, según sea el caso. Para las faltas no graves, se consideran la amonestación pública o privada, la suspensión o destitución del cargo, o la inhabilitación temporal de un año. De igual manera, la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas específica la distribución de competencias como instancias sancionadoras, investigadoras o resolutorias, conforme sea el caso, a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas; los órganos internos de control; El Órgano Superior de Fiscalización del Estado; la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado y las autoridades establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

En lo particular, a propuesta de la diputada Norma Zamora se estableció en un artículo transitorio que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En otro punto del orden del día, los diputados también avalaron el dictamen que formuló la Comisión de Justicia y que resuelve la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), presentada por Silvia Alaniz y Sergio Augusto López Ramírez; la modificación está encaminada establecer que en un plazo de los dos primeros meses de cada año, el titular de la FGE rinda un informe de labores ante el Poder Legislativo, en el que además de datos estadísticos, se describa de manera clara y sucinta los hechos relevantes de su competencia.

Otro dictamen aprobado, el de la Comisión de Justicia, mediante el cual se resuelven diversas iniciativas acumuladas de reformas a los Códigos Civil, de Procedimientos Civiles y Penal del Estado de Aguascalientes, presentadas por separado por Paloma Amézquita Carreón y Martha Elisa González Estrada. Las iniciativas de la primera legisladora en mención, tipifican el delito de abandono de menores, estableciendo un castigo que va desde los 2 hasta los 4 años de prisión para quien lo cometa. Para los casos de divorcio, otra de sus iniciativas aprobadas por el Pleno contempla el acompañamiento y apoyo psicológico de la autoridad a las niñas, niños y adolescentes que enfrentan la separación de sus padres. Además, en otra modificación al Código Civil se propicia la agilización en los procesos de adopción. En las reformas de la autoría de la segunda diputada en mención, se establece que quien incumpla con algunas de las obligaciones estipuladas en el juicio de pensión alimenticia, será sancionado por el Juez correspondiente, sin necesidad de iniciar otro proceso.

Feminicidio

Los 14 diputados que sesionaros aprobaron el dictamen que resuelve diversas iniciativas de reforma al Código Penal del Estado de Aguascalientes, entre las que destacan la tipificación del feminicidio como delito autónomo, aplicándose un castigo para los culpables de 40 a 60 años de cárcel y al pago de una multa que va desde los 500 a mil umas, y se amplían el número de hipótesis para la investigación de estos casos.

En el caso del proceso de tipificación del delito de femicidio algunos países han optado por crear un tipo penal autónomo a través de reformas a sus códigos penales, otros la inclusión de este delito en una ley integral que castiga otras formas de violencia contra la mujer; un tercer caso es incluirlo como una circunstancia de agravación punitiva en el supuesto de homicidio; con las modificaciones al dictamen, leídas por el diputado Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, en Aguascalientes el feminicidio queda tipificado como delito autónomo:

Así fue la intervención del panista en el que se solicitó la modificación al Artículo 97 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, creando un Artículo 97ª, en el que se establece:

Comete el delito de feminicidio la persona que por razones de género prive de la vida a una mujer, se considerará que existen razones de género cuando se acrediten cualquiera de las siguientes hipótesis

Primera, existe o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguineidad o afinidad de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, amistad o cualquier otra relación de hecho

Segundo, exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad

Tercero, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo

Cuarto, a la víctima se le hayan infringido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida

Quinto, existan antecedentes o actos de amenaza, violencia o lesiones de cualquier tipo por parte del sujeto activo a la víctima

Sexto, el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público

Séptimo, la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tipo previo a la privación de su vida

Octavo, que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución o haya ejercido actos de trata de personas en agravio de la víctima

Noveno, cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose esta como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa

Décimo, cuando el sujeto activo abuse de su cargo público para la comisión del delito

A quien cometa el delito de feminicidio se le sancionará con prisión de 40 a 60 años, de 500 a 1000 días de multa, así como el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, se impondrá además de la pena, la pérdida de los derechos con respecto a la víctima y ofendidos, incluidos los de carácter sucesorio, cuando la víctima tenga hijos menores de edad, que queden en orfandad, el responsable deberá indemnizar en concepto de reparación del daño a los representantes de los menores con el doble de la indemnización a la que alude el artículo 58 del presente código

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio doloso.

Guillermo Gutiérrez Ruiz también leyó las modificaciones a dos artículos más:

Artículo 107. Homicidio y lesiones calificadas, el homicidio doloso y las lesiones dolosas serán consideradas como calificados (prosigue el texto y modifica la ) fracción séptima, en caso de que las lesiones dolosas se cometan por razones de género

Artículo 113, razones de género, las lesiones dolosas serán calificadas cuando se cometan en contra una mujer por razones de género, existen razones de género cuando se presenten cualquiera de los supuestos en el artículo 97 de este código.

Sobre el tema de feminicidio, intervino Martha Elisa González, para expresar que con la “adecuación al dictamen que discutimos, a efecto de que la legislación penal del estado, al igual que los otros 23 estados de la República tipifiquen el feminicidio como delito autónomo, lo que sin lugar a dudas tiene su razón de ser en las diferencia que tiene un homicidio con el hecho de privar la vida a una mujer por su sola condición de mujer, después de haber sido sometida a violencia física o sexual, en la mayoría de los casas”.

Al momento de la votación, el perredista Iván Sánchez regresa al salón y racionaliza su voto: Agradecerles que hayan reconsiderado este tema (Martha Elisa González lo interrumpe una y otra vez para preguntar si vota a favor) los felicito, ojalá reacciones así en los demás temas actúen así, y se despide; desenfrenada, Paloma Amézquita le grita: diputado no que no asistías a la sesión, ¿trabajas o no trabajas? El dictamen es aprobado por 15 votos a favor y 12 abstenciones. Aplausos de quienes asisten como público.

Abigeato y retiro de dictamen

También se estableció dentro del Código Penal Local, que el abigeato sea calificado como grave, aplicándose castigos de 2 a 10 años de prisión. Se hizo la especificación de todas las especies de cuadrúpedos, incluyendo a las abejas que estén en zonas apiarias, que forman parte de los elementos considerados dentro de este tipo de robo; quedó establecido que es considerado abigeato cuando el culpable se apropie de dos o más cabezas de ganado. Además de considerarse como una agravante la alevosía y ventaja cuando se dé este delito entre familiares.

Acto seguido Gustavo Báez Leos, en su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, solicitó a la mesa directiva el retiro del dictamen estipulado en el punto VI del orden del día, siendo aprobada su petición. Lo mismo hizo Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, en su calidad de presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, solicitó el retiro del dictamen con el punto VIII del orden del día, a quien el Pleno le autorizó la solicitud.

Insaculan al titular de Proespa

Llega el momento de designar al titular la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la terna estaba conformada por Claudia Contreras Müller; Ofelia Castillo Díaz; y César Montoya Torres, la designación se tuvo que realizar por el método de insaculación, en virtud de que no se alcanza la mayoría prevista, señaló Francisco Martínez, quien ya se encontraba más relajado, pero evidenciaba su desconocimiento del proceso legislativo al tener que acudir constantemente a las tarjetitas que su asistente le ponía delante, se realizó la votación, 14 papeletas que decían “a favor”, como eso no bastaba, en una urna de cristal se colocaron papeles con los nombres de los tres candidatos, Martínez Delgado tomó uno y dio a conocer que la bióloga Ofelia Castillo Díaz, quien cuenta con una Maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, era designada titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Asuntos generales

En asuntos generales, se aprobó el Punto de Acuerdo propuesto por Paloma Amézquita Carreón, en el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social para que incluya programas de atención psicológica en los Centros denominados Crecer; Cristina Urrutia de la Vega anunció que presentará una iniciativa para castigar a quienes maltraten y realicen cirugías o mutilaciones con fines estéticos, pidiendo castigos más severos; mientras que Karina Eudave Delgado, informó sobre la iniciativa que presentó para reformar la ley de Igualdad entre hombres y mujeres en el Estado, con el propósito de crear un mecanismo que reduzca la brecha de desigualdad. También, fue designado Francisco Martínez Delgado, como orador oficial en la sesión solemne de clausura del actual periodo, que se efectuará el próximo lunes 31 de julio a las 11 horas.

Simulación

Asumiendo que la sesión les pertenecía, con un descaro total, los panistas simularon toda una votación para elegir a la mesa directiva que conducirá los trabajos de la Diputación Permanente durante el periodo de receso que comenzará el martes 1 de agosto del presente año. Se realizó todo el ritual inútil de que cada uno de los 14 diputados rellenara su formato en la soledad de su curul con sus propuestas. Como invadidos por la fuerza suprema de la concertacesión o el pago de favores, dio la casualidad de que todos los presentes coincidieron en la planilla propuesta, en el mismo orden, con los mismos nombres para los cargos correspondientes.

La simulación estableció que Jesús Morquecho Valdez será el presidente de la mesa directiva; Nidia Acosta Lozano la vicepresidenta; y quedan como primer secretario, segundo secretario y prosecretario: Jaime González de León, Arturo Fernández Estrada y Cristina Urrutia de la Vega. Así quedaron pagados los favores.

Al fin le llegó la hora a Francisco Martínez Delgado de clausurar los trabajos de la sesión y convocar para la sesión solemne, no sin antes consultar sus tarjetitas, destensando los hombros, el panista se despidió de los integrantes de la bancada mixta Acción Nacional-Encuentro Social, quienes a pesar de la rebambaramba, supieron actuar con diligencia y disciplina digna de los priistas de antaño.