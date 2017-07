Semana 29 | Julio

16 de julio

*Millones de venezolanos respondieron este domingo al llamado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición que agrupa a los partidos opositores del país, y participaron en una consulta popular que buscaba mostrar el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Con un 95 por ciento de los votos escrutados, la Comisión de Garantes del proceso anunció que 7,186,170 venezolanos participaron en la consulta. Se registraron 6,492,381 de votos a nivel nacional y 693.789 en el extranjero. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, recordó que la cifra se aproxima a los 7.505.338 votos con los que Nicolás Maduro fue elegido como presidente y declaró: “Con los votos que obtuvimos hoy, matemáticamente se demostró que Nicolás Maduro está revocado”. Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, destacó que en este proceso hubo “siete veces menos mesas de votación” puesto que solo se habilitaron 2,300 puntos soberanos, en comparación con los 14,000 centros de votación que se instalan durante los comicios organizados por el gobierno. “Esto ratifica el sentimiento venezolano sobre los valores democráticos, la credibilidad y cualquier cadena nacional que se haga para descalificar estos resultados la enfrentaremos con dignidad y transparencia”, aseveró García Arocha. “Volvimos a demostrar que queremos realizar los cambios a través de la democracia participativa”.

* La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al gobierno de Morelos prevenir hechos de difícil o imposible reparación, así como resguardar la seguridad e integridad de quienes han señalado que existen otros lugares peligrosos en el Paso Exprés de la carretera México-Acapulco, donde el miércoles pasado se abrió un socavón que provocó la muerte de dos personas.

* El secretario de Desarrollo Urbano del Municipio (Sedum), Jesús Adrián Castillo Serna, dio a conocer que luego de un estudio realizado por diferentes instancias de gobierno se han detectado 433 tiraderos de desechos sólidos clandestinos hacia el Río San Pedro en los municipios de Jesús María, San Francisco de los Romo y Aguascalientes. Los principales contaminantes que se detectan son las llantas y el escombro.

*El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó este domingo su ofensiva tras regresar de París, mientras un sondeo mostró una fuerte caída de su popularidad, reflejo de

la frustración de la población por la estancada agenda legislativa y otros asuntos. El mandatario recurrió a su lenguaje más fuerte contra uno de sus objetivos predilectos: los medios de información. Denunció el uso de falsas fuentes anónimas y una cobertura sumamente sesgada e incluso fraudulenta. Las noticias falsas están distorsionando la democracia en nuestro país, indicó en el mismo tuit.

*El intermediario entre Rusia y Trump Jr.: Rob Goldstone, un cómico ‘playboy’ obsesionado con Facebook, de 57 años, es el último personaje en aflorar en el interminable universo alrededor de Donald Trump. Se ha convertido en un protagonista clave de la trama rusa que acecha al presidente estadounidense. Según se ha sabido en los últimos días, el director de la compañía Oui 2 Entertainment organizó el encuentro el 9 de junio de 2016 entre Donald Trump Jr., el hijo mayor del mandatario, y una “abogada del Gobierno ruso” para hablar de una supuesta información comprometedora sobre la demócrata Hillary Clinton, la rival del republicano en las elecciones de noviembre.

*Donald Trump amenazó este lunes con tomar “fuertes y rápidas acciones económicas” si el Gobierno de Nicolás Maduro procede con la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente convocada para el 30 de este mes. El desafío supone un endurecimiento del discurso de Washington ante la crisis venezolana tras meses de “preocupación” y diplomacia en la Organización de Estados Americanos.

* La plataforma de distribución de contenido audiovisual Netflix cerró las cuentas del segundo trimestre con un incremento del 60 por ciento en el beneficio, hasta los 66 millones de dólares. Sus 104 millones de abonados le aportaron ingresos de 2,785 millones, que mejoraron un 32% frente al mismo periodo de hace un año. Y eso pese a que la competencia de Amazon, Hulu, YouTube y de servicios locales crece. Las acciones suben un 11% tras presentar resultados. Lo primero en lo que se fijan los inversores es en el crecimiento de la base de usuarios, que con sus abonos mensuales generan su principal fuente de ingresos. Los últimos resultados reflejan un fuerte impulso pese a que el segundo trimestre suele ser el más lento. Hace un año sumó 1,7 millones de abonados. Este fueron 5,2 millones, el doble de lo que espera Wall Street gracias a nuevas series como “Glow” y de “Ingobernable” en América Latina.

*Caitlyn Jenner quiere ser senadora de EU. La estrella de la televisión asegura que ella podría cambiarle la cara al partido republicano así como luchar por los derechos de la comunidad LGBTI. Jenner señaló además que ya ha trabajado con otros dirigentes de su partido en el American Unity Fund para que sus compañeros entiendan las problemáticas de la comunidad LGBTI. Con 67 años, la exmedallista olímpica asegura que puede cambiarle la cara al partido republicano del que es militante. “La percepción del partido republicano es que son solamente hombres blancos y ricos tratando de hacer dinero. Yo apostaría por la próxima generación, para que haya un cambio de percepción hacia el partido y ese cambio debe ocurrir desde la equidad”, añadió.

* La Corte Suprema de Rusia ha confirmado este lunes la prohibición de los Testigos de Jehová, en contra de la apelación que había presentado la organización, que en el país es considerada una secta extremista. “La Corte Suprema rusa ha decidido rechazar el recurso de la organización contra su prohibición”, dictaminó la decisión del alto tribunal citada por la agencia pública RIA-Novosti. A finales de abril, los Testigos de Jehová habían sido vetados en Rusia por la Corte Suprema, tras una demanda del Ministerio de Justicia que había observado en este movimiento milenarista “signos de actividad extremista”. Esta decisión judicial abrió la vía a la liquidación de 395 comunidades locales de Testigos de Jehová en el territorio ruso, donde la organización asegura contar con unos 175,000 miembros, y la confiscación de sus bienes.

17 de julio

*La percepción de inseguridad alcanzó un máximo histórico en junio, según el decimosexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi; durante junio de 2017, el 74.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Este porcentaje de población presenta un cambio significativo respecto a marzo de 2017 y a junio de 2016. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 80.2 por ciento, mientras que los hombres se ubicaron en 68.9 por ciento. En Aguascalientes el porcentaje de personas que considera insegura su ciudad pasó de 49.9 en marzo a 54.4 en junio. También aumentó la percepción de la existencia de motivos que generan conflictos o enfrentamientos, en Aguascalientes durante el primer trimestre del año el 28.5 se reconoció haber tenido conflictos o enfrentamientos de manera directa por causa de incivilidades en su entorno, mientras que en el segundo trimestre pasó a 33.7; mientras que el porcentaje de la población mayor de 18 años que consideró al gobierno de su ciudad como “algo efectivo” para resolver los problemas más importantes fue de 30.9, por arriba de la media nacional, pero sin ubicarse entre las primeras ciudades en las que se considera a los gobiernos muy efectivos en la solución de problemáticas relacionadas con la inseguridad.

*Javier Duarte, exgobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016, fue extraditado a México para que se le juzgue por la comisión de siete delitos, dos de ellos de carácter federal (lavado de dinero y delincuencia organizada) y cinco del fuero común (abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición de servidores públicos). Diputados de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y PRD confiaron en que la extradición a México del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa concluya en una sentencia severa, que sirva de ejemplo para cerrarle el paso a la corrupción en los estados. En tanto, senadores del sol azteca manifestaron su preocupación porque las acusaciones contra el exgobernador no sean suficientemente sólidas y en poco tiempo alcance su libertad.

* Entre cuestionamientos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la incorporación de nuevos criterios y modificaciones incluidas sobre la mesa que le fueron adversos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el dictamen de gastos de campaña de las elecciones de Coahuila, en el que confirmó el rebase de topes del candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro, encabezada por Miguel Ángel Riquelme, en 8 por ciento, según las cifras preliminares difundidas por el organismo. Al dar a conocer una versión previa del impacto de los ajustes realizados, el consejero Ciro Murayama señaló –sin contabilizar por ahora el gasto no reportado en representantes de casilla– que Riquelme erogó en su campaña 20.8 millones de pesos, es decir, poco más de 1.5 millones por arriba de los 19.2 millones de pesos que era el tope. Con estos egresos, el candidato oficialmente ganador ejerció 8 por ciento más de lo legalmente permitido, colocándose en el supuesto de ley de que en elecciones donde la diferencia de votos es inferior a 5 por ciento, se anularían los comicios cuando el rebase supera 5 por ciento. Corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinar si corresponde esta nulidad.

*De acuerdo al Índice Nacional de los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información 2016 elaborado por México Infórmate y Artículo 19, el Instituto de Transparencia de Aguascalientes se encuentra en el segundo lugar con peor calificación, con 27.01 puntos, por deficiencias en la promoción del derecho, así como la reiterada inclinación a ratificar negativas de acción a la obligación de los sujetos obligados. El estatuto marca que cualquier sujeto obligado cuenta con diez días hábiles para responder las solicitudes de transparencia realizada por cualquiera de las vías, y que la autoridad puede pedir una prórroga de diez días más, pero se escudan en que es información clasificada para no dar estas respuestas. Esto sólo aplica en caso de que atente contra la seguridad nacional, o se trate de información de datos personales, aunque se puede hacer una versión pública de los mismos.

*Legisladores chilenos y colombianos presentaron una denuncia contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por tortura y segregación ante la Corte Penal Internacional en La Haya, un día después de que la oposición venezolana declarara la formación de un gobierno paralelo tras la participación de más de 7,5 millones de personas en un plebiscito contra la asamblea constituyente convocada por Maduro. Países de la región como Colombia, México, Puerto Rico, Brasil, Argentina y Perú urgieron a Maduro a suspender la elección de los constituyentes, programada para el 30 de julio, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer más sanciones económicas a Venezuela si las acciones de quienes votaron el domingo son “ignoradas por un mal líder que sueña con convertirse en dictador”.

* En el Día Mundial del Emoji, Apple lo celebró mostrando 12 nuevos símbolos que pronto serán incluidos en todas sus plataformas. Un hombre barbado, una mujer con un hiyab, un sandwich, un zombie, un coco, una persona vomitando, un hombre haciendo yoga y una cebra son algunos de los emojis que serán lanzados en los próximos meses.

* Víctor Alejandro Manzanares, contador de la familia Kirchner, fue arrestado ayer acusado de obstrucción de la justicia por presuntamente haber desviado fondos para la que fuera la familia presidencial. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ahora busca regresar como senadora en las elecciones de fin de año, está siendo investigada junto con sus hijos por posible lavado de dinero.

* El exmandatario colombiano Álvaro Uribe, actualmente senador, ha sido señalado de intentar amordazar a la prensa después de que calificó a un columnista de “violador de niños” por escribir sobre una pugna en la región de Antioquia. El periodista, Daniel Samper, ya dijo que demandará a Uribe.

*El personaje Winnie the Pooh fue censurado en China en los últimos días después de que varios internautas empezaran a comparar en fotos al presidente Xi Jinping con el oso obsesionado con la miel. Es una nueva muestra de los pasos que toma el Partido Comunista de China por prohibir que se diseminen memes o cualquier imagen crítica del presidente.

18 de julio

*El legislador federal Jorge Álvarez Máynez denunció que el INE busca aprobar el 20 de Junio una regla para las campañas electorales del 2018 que beneficiaría al PRI. Se trata de los lineamientos para garantizar supuesto piso parejo en dichas contiendas, donde ningún aspirante a un cargo de elección popular podría adquirir publicidad en redes sociales (Facebook o Twitter, por supuesto) desde agosto de este año. El realizarlo será considerado por el INE como constitutivas de actos anticipados de campaña. Dicho plan para los lineamientos, fue entregado a los partidos políticos y se convoca de manera urgente a una reunión el 20 de Junio.

*Durante la audiencia inicial contra Javier Duarte el juez Gerardo Moreno García llamó la atención al Ministerio Público Federal en dos ocasiones por presentar cifras disparadas en cuanto a las acusaciones que pesan en contra del político veracruzano, ya que en este momento bajo apreciación de la defensa solamente se acredita el desvío de 38 millones 500 mil pesos de recursos destinados a programas educativos y no 438 millones, como se menciona en la acusación presentada. La diligencia judicial duró más de cinco horas y durante la misma el imputado solicitó que los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) fueran desglosando cada una de las acusaciones en su contra y le informaran a detalle la manera en que se acreditaba su participación en los delitos que se le imputan. Sin embargo, ante la insistencia del acusado y sus defensores, el juez tuvo que justificar que los representantes de la PGR no contarán con toda la información para aclarar la manera en que se obtuvieron las pruebas y también cómo se vincula al ex gobernador veracruzano en cada una de las operaciones que forman parte de la carpeta de investigación.

* Para la Procuraduría General de la República (PGR), las imprecisiones cometidas por sus fiscales en la audiencia en la que el exgobernador Javier Duarte de Veracruz es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada son ‘‘irrelevantes en esta etapa del proceso’’. Señalaron lo anterior funcionarios de la institución que encabeza Raúl Cervantes Andrade. En ese contexto, el Ministerio Público Federal reveló que aún sigue investigando al ex mandatario veracruzano –quien fue extraditado de Guatemala a México el mismo lunes en que se desahogó la audiencia inicial– e indicó que sigue perfeccionando muchos detalles de las acusaciones presentadas. En la diligencia, el juez del caso, Gerardo Moreno García, dijo a los representantes del Ministerio Público Federal que sus números no cuadraban, ya que no fueron capaces de detallar cuánto costaron varios de los inmuebles que, se señala, fueron adquiridos con recursos ilícitos por parte del político veracruzano.

* Entra en funciones sin fiscal ni magistrados del Tribunal Administrativo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). ya se ha nombrado a quienes estarán al frente de dos áreas también fundamentales para el sistema: los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, formado por Jacqueline Peschard (presidente), Mariclaire Acosta, José Octavio López, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández. Sin embargo, estos destacados personajes han hecho pública la falta de recursos para esta instancia. Además, el 30 de mayo pasado los seis integrantes del Comité Coordinador del SNA eligieron a Ricardo Salgado Perillat como secretario técnico del organismo, posición clave para la operación del mismo. Tal designación fue cuestionada por algunos sectores, pues se dio sin argumentación pública en una deliberación privada que no duró ni 15 minutos. La creación de este sistema implicó la modificación de siete leyes y en él participan además dependencias ya existentes, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

* Activistas, intelectuales, políticos y ex consejeros exigieron la renuncia de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la celebración de comicios libres y equitativos en 2018. En respaldo a un pronunciamiento de la Iniciativa Ahora, que también se pronunció por el cese inmediato de Eduardo Gurza como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Cuauhtémoc Cárdenas consideró muy grave el cúmulo de irregularidades reportadas en el pasado proceso electoral, y la respuesta del instituto. El pronunciamiento de la Iniciativa Ahora, presentada por Emilio Álvarez Icaza y respaldado por personajes como Cárdenas, el exconsejero Alfredo Figueroa, el actor Daniel Giménez Cacho y los activistas Alfredo Lecona, Marcela Rosas y Lucía Rojas, exige nuevas elecciones en los estados de México y Coahuila, a cargo de autoridades independientes y autónomas, que garanticen la equidad de la competencia política y el voto libre. También pidieron que se determine la atracción de las 30 elecciones del próximo año, en tanto no se tengan garantías de funcionamiento independiente y autónomo de los organismos públicos electorales locales.

19 de julio

*Por falta de información la comparecencia que realizó ayer el secretario de Seguridad Pública del Municipio, José Héctor Benítez López, ante la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo tuvo que enviarse a receso sin una fecha definida para su reanudación. Este miércoles la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo tenía programada para las 12:30 horas la comparecencia del secretario de Seguridad Pública en la que supuestamente expondría, minuto a minuto lo que aconteció durante el operativo que realizó la corporación policiaca a su cargo el 9 de junio, cuando un grupo de estudiantes de la normal rural de Tiripetío, Michoacán, Vasco de Quiroga, resultaron lesionados y detenidos sin un adecuado proceso.

* Donald Trump convocó a toda la bancada republicana del Senado para advertirles que tienen que cumplir con su promesa para desmantelar la reforma de salud, el Obamacare, apenas 24 horas después de que el último intento para hacerlo fracaso, en parte por las acciones de un presidente errático y con el menor apoyo popular en la historia moderna. La contrarreforma dejaría sin seguro de salud a 32 millones en 10 años.

* Pide la CNDH a gobierno de Veracruz indemnizar a familias de desaparecidos. Así lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que dirigió una recomendación al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, cuya administración deberá colaborar con las autoridades para el esclarecimiento y sanción de los hechos (que la opinión pública identifica como caso Tierra Blanca); proporcionar una reparación integral del daño a los familiares de los agraviados y que el titular de la SSP estatal ofrezca una disculpa pública institucional, entre otras.

* La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó a la Comisión Permanente del Congreso la vigencia de diez investigaciones abiertas contra las empresas OHL y Odebrecht, y sobre las creadas por el empresario Luis Carlos Castillo. No obstante, el contenido de esas pesquisas y actos de fiscalización se encuentran reservados, de acuerdo con de la ley de transparencia y con objeto de no afectar las diligencias de los respectivos casos. La dependencia respondió a un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del pasado 28 de junio, solicitándole a la SFP, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que en un plazo no mayor a 15 días informara sobre las investigaciones en torno a las empresas citadas.

*La Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunció a favor de una investigación independiente de las acusaciones de que el gobierno mexicano espió a defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas del país y a los expertos internacionales que indagaban la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. “Dada la gravedad de los hechos, el Gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia”, indica un comunicado escrito por varios relatores especiales que pertenecen a la comisión de la ONU.

*Los mexicanos Mauricio Caballero, Eva Cabrera y Claudia Aguirre están nominados a los premios Eisner, los galardones más importantes entregados a creadores de historietas, que se otorgarán este viernes en la Comic Con de San Diego 2017 (SDCC, por sus siglas en inglés). Mauricio compite por el Eisner al mejor cómic digital con su historieta Helm (crookshaw.com/helm), la cual presenta un universo mágico convulsionado por intrigas políticas, que es en realidad un reclamo contra la intolerancia y el racismo del mundo actuales. Eva y Claudia disputan el premio a mejor miniserie con Kim & Kim, comedia de aventuras y ciencia ficción escrita por la guionista Magdelene Visaggio, publicada por la editorial estadunidenses Black Mask Studios, que cuenta entre sus protagonistas a un transexual.

* La canción Despacito estableció un récord como la más reproducida de todos los tiempos por Streaming, con alrededor de 4 mil 600 millones en las principales plataformas, dijo el sello Universal Music. El tema, lanzado por primera vez en enero por el cantante puertorriqueño Luis Fonsi y el rapero Daddy Yankee y después, en inglés, en una versión con Justin Bieber, ha estado en los primeros lugares de las listas musicales en 35 países y dominado los programas de radio. Sus 4 mil 600 millones de reproducciones por Internet superan el récord establecido por Bieber con su sencillo Sorry, y sus remezclas la convierten en la canción en español más exitosa de la historia.

20 de julio de 2017

*Con el rechazo de ocho partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer dos lineamientos que frenarán a partir de septiembre la aparición de líderes partidistas en espots, así como la compra de propaganda por cualquier aspirante a algún cargo de elección popular, con el propósito de poner piso parejo en las elecciones de 2018. En una sesión inusual del Consejo General, PRI y Morena hicieron frente común con PRD, Verde, Encuentro Social, PT, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano en rechazo a la aprobación fast track de estas normas. Sólo el PAN las apoyó.

*En un operativo realizado por efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) fueron abatidos ocho integrantes de una banda de narcomenudistas en Tláhuac. La organización delictiva que opera en esa delegación y en las demarcaciones de Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa, controla grupos de vendedores de droga en las inmediaciones y dentro de Ciudad Universitaria. El grupo de operaciones especiales de la Semar llegó alrededor de las 10:30 horas con vehículos artillados y personal pie-tierra para rodear el inmueble en el que se encontraban los miembros de esta célula delictiva y fueron recibidos a tiros y posteriormente grupos de sicarios causaron zozobra en diversas zonas de Tláhuac. Según registros de autoridades federales, la banda de El Ojos habría iniciado operaciones en 2012 con apoyo de grupos que se separaron del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

*Tras casi cuatro meses de protestas opositoras en Venezuela, unas 98 personas han muerto. Un hombre de 24 años perdió la vida durante un incidente en el cual fue utilizada un arma de fuego cuando un grupo protestaba en un municipio del estado de Miranda. Otro más, de 23 años, falleció en el estado de Carabobo. Durante la jornada al menos 10 personas resultaron heridas en disturbios callejeros. La oposición señaló que la huelga dejó al menos cuatro muertos, pero sólo confirmó las víctimas anunciadas por el Ministerio Público.

*El vocalista de Linkin Park Chester Bennington, quien vendió millones de álbumes con su mezcla única y cambiante de hard rock, hip hop y rap, fue hallado muerto por suicidio en su casa cerca de Los Ángeles, informó el forense del condado de esa ciudad. Tenía 41 años. Bennington era amigo cercano de Chris Cornell, quien se ahorcó este año, e interpretó Hallelujah de Leonard Cohen en el funeral del vocalista de Soundgarden a finales de mayo. El suicidio de Bennington coincide con la fecha de cumpleaños 53 de Cornell.

* El hombre condenado por el asesinato hace 42 años del célebre poeta y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, Pino Pelosi, de 59 años, murió a causa de cáncer, informaron ayer medios de comunicación italianos. Pelosi, un taxi-boy que entonces tenía 17 años, fue el único condenado por el brutal homicidio de uno de los intelectuales más destacados de Italia, quien apareció asesinado el 2 de noviembre de 1975 en la playa de Ostia, cerca de Roma. Pese a que el joven confesó haber actuado en legítima defensa al ser atacado por Pasolini, que intentaba violarlo, las circunstancias que rodearon el caso nunca fueron aclaradas y muchos elementos quedaron sin respuesta. Condenado a nueve años de prisión, la sentencia fue confirmada en 1979 por el Tribunal Supremo. Sin embargo, más que un crimen pasional el asesinato del intelectual incómodo, entonces de 53 años, resultó para muchos un crimen político.

*El exjugador de fútbol americano O. J. Simpson, quien fue hallado no culpable de haber asesinado a su esposa y a un amigo de esta –en un juicio que causó conmoción en los noventa y fue retratado en la serie American Crime Story– solo para luego ser arrestado por secuestro y robo en 2007, pronto estará libre de prisión. Había cumplido nueve años de una condena de entre 9 y 33 años de prisión, lo que lo calificaba para posible libertad condicional. Le fue otorgada por la junta de libertad bajo palabra en Nevada.

*El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, desató una controversia al sugerir que lo que hace falta es que los mexicanos “tengan fe” en que las instituciones van a hacer bien su trabajo ante las críticas que ha recibido la Procuraduría General de la República -que es parte de la Secretaría de Gobernación- por estar muy mal preparada para la primera audiencia en el caso contra el exgobernador Javier Duarte, acusado de malversar cientos de millones de pesos. En la audiencia, por ejemplo, los fiscales no pudieron siquiera comprobar que hubieran sido desviados más de 40 de los 400 millones que le achacan.

21 de julio de 2017

*El portavoz oficial de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha presentado su dimisión. Tras seis meses de presión máxima, errores y desavenencias con el vertiginoso presidente, la voz pública de la Administración Trump ha anunciado que en agosto se retira. Aunque el motivo aducido haya sido su oposición a un nuevo director de comunicación, su salida culmina un largo y lento apagón. La caída de alguien que nunca fue querido por los medios. Ni tampoco por su jefe. A Spicer le sustituirá la actual adjunta, Sarah Huckabee Sanders, de 34 años e hija de un ex gobernador republicano. Spicer (Rhode Island, 1971) no era un hombre de Trump. Procedente de las filas republicanas, su elección fue fruto de la presión del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, pero nunca convenció al mandatario. Ya al día siguiente de la investidura, el presidente le abroncó en privado por su imagen. No le gustaba ni el traje ni la corbata que había usado en su primera comparecencia. Tampoco su forma de hablar. Desde entonces, las relaciones entre el portavoz y el multimillonario fueron tormentosas, hasta el punto de que Trump llegó a comentar que sólo lo mantenía en el puesto por “sus altos índices de audiencia”.

*La Secretaría de Marina (Semar) puntualizó que el grupo delictivo que encabezaba Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, en la delegación Tláhuac no es un cártel, sino una organización fuerte con cierta capacidad de operación, cuyo principal ramo era el narcomenudeo. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reiteró en conferencia de prensa que la banda delictiva que lideraba El Ojos era una organización amplia, muy violenta, que estaba expandiendo su actividad a Xochimilco e Iztapalapa, entre otras zonas. Detalló que su poder, estructura y alcance eran menores a los que tienen las organizaciones que se conocen como cárteles.

*Un operativo de las fuerzas federales para detener a Roberto N, alias El Bukanas, líder de una banda dedicada al robo de combustible, derivó en un enfrentamiento en el que murieron un elemento de la Secretaría de Marina Armada de México y cuatro presuntos delincuentes; dos uniformados quedaron heridos. La madrugada del viernes, los elementos navales incursionaron en la Sierra Negra, rumbo a la comunidad de Telpatlán, donde según trabajos de inteligencia se escondía El Bukanas, acusado del asesinato de tres agentes de la Fiscalía Antisecuestros y contra Delitos de Alto Impacto.

*En el país existen 108 zonas forestales críticas a las que los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no pueden entrar para prevenir o sancionar la tala ilegal sin el apoyo de las fuerzas armadas, reconoció su titular, Guillermo Haro Bélchez, tras participar en la ceremonia de cancelación del timbre postal por el 25 aniversario de la institución. Destacó que la meta de la administración federal es que para 2030 se alcance la tasa cero de deforestación en estas zonas. Sin embargo, admitió que aún hay presencia amplia de tala ilegal. La Profepa, dijo, realiza operativos con el apoyo de las secretarías de Marina y Defensa Nacional y de la Gendarmería en las zonas críticas donde hay presencia de tala ilegal, fundamentalmente de delincuencia organizada.

*Después de cincos horas de trabajo, forenses y peritos judiciales extrajeron con sumo cuidado los restos mortales del pintor Salvador Dalí, cuyo cadáver embalsamado permanecía en su tumba, en el centro del museo del artista ubicado en la localidad catalana de Figueres. La exhumación fue una labor delicada por tratarse de un edificio catalogado de bien de interés cultural nacional y la recuperación de los restos que fueron enterrados en 1989 sobre una losa de granito de tonelada y media, se desarrolló sin incidentes. Sin embargo, los responsables de la Fundación Gala-Dalí sí expresaron, una vez terminado el operativo, su profundo malestar tanto con la decisión de la juez de instrucción de Madrid como por las pretensiones de la quiromántica María Pilar Abel, quien asegura ser hija del genio surrealista. Pilar Abel, una mujer española de 61 años, asegura ser la hija de Salvador Dalí fruto de un amorío, y presentó una demanda para que se lleve a cabo una prueba de ADN. En respuesta, los restos del pintor surrealista fueron exhumados y llevados al museo que comparte su nombre en Figueres, España, donde se tomaron muestras. De comprobarse la paternidad, Abel sería la heredera de todo el acervo histórico de Dalí, que había quedado en manos del Estado. Casi 30 años después de su entierro, y para sorpresa de los forenses, los peritos y los responsables de la Fundación Gala-Dalí, cuando retiraron la losa de granito de tonelada y media y rescataron el féretro con los restos mortales de Dalí, entre las uñas, huesos y ropajes apolillados también estaba ahí su bigote. Estaba intacto, con la forma exacta que le acompañó durante su vida y con la misma con la que fue sepultado.

22 de julio de 2017

* El ex tenista Peter Doohan, mejor conocido por su triunfo sobre Boris Becker en Wimbledon en 1987, falleció a los 56 años, anunció este sábado la federación de tenis de Australia. Doohan padecía de una enfermedad neuromotora. El 1 de julio, el australiano festejó el 30mo aniversario de su victoria sobre Becker en la segunda ronda de Wimbledon, que en ese momento fue considerada como una de las sorpresas más grandes en la historia del torneo. Esa fue la eliminación más prematura de un campeón defensor de la rama masculina en 20 años. Becker era cabeza de serie y bicampeón defensor de Wimbledon, mientras que Doohan ocupaba el puesto 70 del ranking. Doohan ganó un título de sencillos y cinco de dobles en la ATP, antes de retirarse en 1996.

* El joven preparatoriano Alfredo Alef Pineda Reyes, originario del estado de México, obtuvo medalla de plata en la 58 Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO, por sus siglas en inglés) que se realizó esta semana en Río de Janeiro, Brasil, con la participación de 623 competidores provenientes de 112 países. Se trata de la competencia más importante en esa especialidad, al ser la decana de los concursos de matemáticas internacionales. El equipo mexicano ganó también dos medallas de bronce, que obtuvieron Leonardo Ariel García Moran (Jalisco) y Maximiliano Sánchez Garza (Nuevo León), así como tres menciones honoríficas, en manos de Víctor Antonio Domínguez Silva (Nuevo León), Oriol Solé Pi (CDMX) e Isaac Jair Jiménez Uribe (Sinaloa).

*Los abogados del exgobernador de Veracruz Javier Duarte hicieron tres peticiones, mismas que rechazó el juez durante la segunda audiencia, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Acompañado por seis abogados, Javier Duarte se presentó en punto de las 10:00 horas de este sábado en la sala de audiencias, donde lo esperaban seis agentes del Ministerio Público y un representante de la Secretaría de Hacienda. El primer fracaso para la defensa de Javier Duarte ocurrió cuando trataron de que el representante de Hacienda fuera retirado de la audiencia, bajo el argumento de que no se trataba de una víctima. El juez rechazó la solicitud de los abogados del exgobernador, al señalar que la Secretaría de Hacienda es una parte coadyuvante en el caso. El segundo traspié en contra del exmandatario fue cuando su defensa intentó que el testimonio del exabogado de Javier Duarte, Alfonso Ortega López, quien aceptó colaborar con la PGR a cambio de no ser procesado, fuera eliminado. La defensa del exmandatario argumentó que no le entregaron una declaración completa, sino que solo cuenta con una versión estenográfica y que el testimonio es ilegal porque no se justifica que sea testigo colaborador de acuerdo con la ley. En respuesta a esta petición, el juez explicó que era necesario presentar el testimonio como prueba y que él decidirá después si tiene validez o no. Otra de las peticiones de los abogados de Javier Duarte que no prosperó es que solicitaron que se interrumpiera el testimonio de Alfonso Ortega, con el argumento de que se estaba leyendo durante la audiencia. Ante esto, el juez volvió a negar la petición al señalar que él desconoce lo que declaró Alfonso Ortega, por lo que la única forma de saber es que lo lean los fiscales de la PGR que participan en la audiencia.

* Con el objetivo de fortalecer a los ciudadanos en su derecho de conocer de primera mano la utilización de los recursos públicos que hacen los gobiernos, Coparmex realizó de la mano con el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) el programa Solicitatón con el que se realizaron al cierre 642 solicitudes de transparencia