Semana 30 | Julio

Sábado 22

*Se llevó a cabo el Solicitatón, actividad organizada por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes capítulo Aguascalientes (Cimtra) y Coparmex, consistente en convocar a la ciudadanía a realizar solicitudes de información a las diferentes dependencias de gobierno. Se lograron realizar 705 solicitudes de información, realizadas tanto por un equipo de voluntarios reunidos en las instalaciones de la empresa Kiubix, así como de personas que desde sus equipos de cómputo cuestionaron a las dependencias de gobierno. El órgano de gobierno al que más solicitudes de información se le hicieron fue al Gobierno del Estado de Aguascalientes, siendo las dependencias con mayor número cuestionamientos ciudadanos las secretarías de Seguridad Pública, de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la de Finanzas, de Turismo y la oficialía mayor. Mientras que el municipio más cuestionado fue Pabellón de Arteaga.

*El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte fue vinculado a proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que permanecerá preso, aunque su encarcelamiento se llevará a cabo en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Tras una audiencia de casi 13 horas, el juez de control Gerardo Moreno García dictó el auto de vinculación al ex mandatario veracruzano, luego de que su defensa fracasó en demostrar que la Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con elementos que lo vinculen de manera directa en el desvío de recursos públicos a empresas fachada y a cuentas de sus prestanombres. La siguiente audiencia será hasta el próximo 22 de enero de 2018.

*Dos palestinos murieron este sábado en enfrentamientos con las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada, indicó el ministerio palestino de Sanidad. Un joven de 17 años fue baleado en la localidad de Al-Eizariya, al este de Jerusalén, y murió más tarde debido a la gravedad de sus heridas. No muy lejos, en Abu Dis, otro palestino de 18 años murió al estallarle la bomba molotov que pretendía lanzar contra la policía.

*Donald Trump recordó este sábado que como presidente de Estados Unidos tiene la competencia absoluta de perdonar delitos tras las especulaciones desatadas por la información publicada el pasado jueves en el diario The Washington Post según la cual Trump pidió un estudio jurídico para definir su facultad, en su calidad de presidente, de perdonar a sus colaboradores, familiares e incluso a él mismo por presuntos delitos cometidos por la implicación de Rusia en la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca. Los presidentes estadunidenses tienen la capacidad de perdonar a otros por delitos federales, pero los juristas expertos debaten si se podría perdonar a sí mismo, así como a sus familiares y colaboradores más cercanos; como sugiere el hecho de haber utilizado la expresión competencia absoluta, indicó Europa Press.

Domingo 23

*José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anticipó que el recorte en el gasto público para el próximo año será menor al aplicado en los últimos tres años, el cual se propondrá en los Criterios Generales de Política Económica para 2018 y se presentará al Congreso en septiembre. Meade Kuribreña, quien ha ocupado cinco carteras de Estado, aseguró que las finanzas públicas tendrían una sorpresa positiva en los términos de su evolución al final de este año. En el ámbito comercial internacional, confió que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) seremos capaces los tres países de encontrar un marco de integración que nos favorezca. Destacó que la nueva nota de S&P se suma a variables positivas como la apreciación del tipo de cambio y la mejora de las expectativas de crecimiento. Meade Kuribreña eludió hablar sobre sus aspiraciones políticas de cara a 2018, pero aseguró que entregará la administración con finanzas públicas sanas.

* El abogado del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, Marco Antonio del Toro, señaló que jurídicamente aún no se ha definido la culpabilidad de su cliente, hasta que se lleve a cabo el juicio correspondiente, por lo que apelará de la decisión de un juez federal de vincularlo a proceso. Explicó que de acuerdo con este nuevo sistema de justicia penal, el juez, considerando la presunción de inocencia, determinó que es probable responsable con base en testimonios que se recabaron de que hubiera podido cometer un delito. Nosotros consideramos que eso no es así, y vamos a pasar a la parte intermedia y después a la etapa de juicio.

* Al cumplirse cuatro meses del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en la ciudad de Chihuahua y colaboradora de El Norte de Juárez, activistas, familiares y periodistas exigieron a las autoridades justicia, pues hasta ahora los autores materiales e intelectuales del crimen no han sido detenidos. El caso, dijeron, sigue impune.

* El Gobierno Federal se ha mostrado omiso y resistente para establecer un consejo asesor contra la impunidad, formado por expertos en la defensa de las garantías fundamentales y justicia, tal como recomendó hace más de un año el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Reid Ra’ad Al Hussein, señalaron más de cien organizaciones de la sociedad civil. Por ello, enviaron una carta al Alto Comisionado a fin de que intervenga para que las autoridades mexicanas aceleren la creación de ese organismo, que es una de las 14 recomendaciones que esa instancia internacional realizó al gobierno mexicano en marzo de 2016.

* Un intento aparentemente fallido de contrabando de migrantes derivó en la muerte de nueve personas a bordo de un remolque con temperatura sofocante en medio del fuerte calor en Texas. Las autoridades informaron ayer que hallaron el vehículo en el estacionamiento de una tienda Walmart, donde rescataron a unos 30 sobrevivientes y detuvieron al conductor. No revelaron la identidad del chofer ni las nacionalidades de las víctimas. Todos los sobrevivientes fueron trasladados a hospitales. Al menos 19 estaban en estado extremadamente crítico o grave, y ocho tenían lesiones menores. Todos sufren, además, insolación y deshidratación. La tragedia salió a la luz después que una persona del camión se acercó a un empleado de Walmart en el estacionamiento y le pidió agua el sábado por la noche o el domingo de madrugada, informó McManus. El trabajador le dio el líquido y después llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes encontraron a las nueve personas muertas y los 30 sobrevivientes en el remolque, informó.

* Una empresa emergente busca convertirse en la primera compañía privada en llevar una sonda espacial a la Luna dio a conocer recientemente la ambiciosa ruta de un servicio de entregas regular para enviar cargas al satélite natural de la Tierra y a cualquier otro lugar del sistema solar. Moon Express de Cabo Cañaveral, Florida, se fundó en 2010 para ganar el Google Lunar X Prize, una competencia que ofrece 20 millones de dólares a la primera empresa privada que llegue a la Luna con una sonda robotizada para fines de 2017.

*Los centros para migrantes en Italia son terreno fértil para la mafia. El gobierno proporcionó millones de euros para atender a los inmigrantes que llegaron al centro de recepción en la punta de Italia tras haber cruzado desiertos, zonas de guerra o mares picados. Sin embargo, durante muchos días, se les sirvió poco más que pollo rancio. Algunos no comieron nada cuando se acabaron los alimentos. Al mismo tiempo, el sacerdote que fundó la filial local de la institución humanitaria que administra el centro estaba gastando dinero en hoteles y restaurantes caros, despilfarrando en vinos finos y guardando miles de euros en tres cajas fuertes que tenía en su casa. Sus socios en el negocio —gánsteres y sus allegados— equiparon sus tinas de baño con grifos dorados. Algunos ocultaron miles de euros en bolsas de plástico selladas al vacío y las guardaron en las chimeneas. Los gerentes del centro, incluido el reverendo Edoardo Scordio, estuvieron entre las 68 personas detenidas hace unos meses por cargos de fraude, mal uso de dinero público y asociación con la mafia. Las autoridades realizaron una investigación que tardó un año en concluir, a través de la cual descubrieron un vasto plan de malversación presuntamente usado para desviar casi 36 millones de los 102 millones de euros aportados por el gobierno a lo largo de una década. Es posible que el caso de Calabria solo sea el ejemplo más notorio de cómo la miseria de otros les ha dado una oportunidad a los gánsteres y funcionarios corruptos, mientras Italia batalla para mantener el paso de la incesante afluencia de inmigrantes y refugiados, más de 93.000 en lo que va tan solo de este año.

*La selección mexicana quedó eliminada de la contienda al caer 1-0 ante Jamaica en semifinales, con un gol de Kemar Lawrence de tiro libre al minuto 87. Fue el segundo fracaso del conjunto tricolor en este verano, ya que en este cotejo era considerado ampliamente favorito y dejó escapar la oportunidad de pelear por el medio boleto a la Copa Confederaciones 2021.

Lunes 24

* Son oriundos de Calvillo tres de los cien migrantes que fueron abandonados en la caja de un tráiler a las afueras de una tienda departamental en San Antonio, Texas. Los afectados son Jhonny Serna Ramírez y Mario Ramírez, quienes fueron ingresados al hospital, así como Gustavo Adolfo Romo Romo que se encuentra desaparecido.

*James Bradley, de 60 años y originario de Florida, se presentó en la corte federal acusado de transportar a los migrantes para obtener ganancias resultantes en la muerte de personas. Se le ordenó presentarse el jueves para otra audiencia. No llegó a un acuerdo de culpabilidad ni habló sobre lo sucedido, pero documentos oficiales indican que dijo a las autoridades que desconocía que hubiera personas en el interior del remolque hasta que se estacionó y salió a orinar. Además de los muertos, otros 20 rescatados están en malas condiciones, muchos con deshidratación extrema y síntomas de insolación. Varias de las personas eran de México y Guatemala. Muchos de ellos habían contratado a traficantes de personas, quienes los pasaron a través de la frontera hacia Estados Unidos, los escondieron en casas y luego los pusieron a bordo del camión, según informes dados a los investigadores. Bradley aseguró que sabía que el sistema de refrigeración del camión no funcionaba y que los cuatro hoyos de ventilación posiblemente estaban tapados. Señaló que tampoco llamó a emergencias a pesar de que vio al menos a una persona muerta.

* La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que no habrá pacto con ningún presunto involucrado en el caso Duarte, ya que ‘‘nadie es intocable bajo ninguna circunstancia’’. El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Israel Lira Salas, refirió que la esposa del ex gobernador de Veracruz (ahora denominado por las autoridades Javier Duarte), Karime Macías, o cualquier otra persona, podrán ser citadas a declarar siempre y cuando tengan información que el Ministerio Público Federal considere relevante en las indagatorias.

* El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los partidos políticos que participaron en los comicios del pasado 4 de junio omitieron reportar más de 228 millones de pesos de sus gastos de campaña, de los cuales la mayor parte (206.4 millones) corresponde a los candidatos a gobernador de Coahuila, estado de México y Nayarit. Inicialmente las sanciones por estas anomalías serán por 342.1 millones de pesos, aunque el monto podría aumentar si los partidos no presentan la información con sus respectivos comprobantes sobre el pago o ausencia del mismo a los representantes de casilla. De acuerdo con los datos proporcionados por el INE, se confirma que sólo en Coahuila se rebasó el tope de campaña. La coalición integrada por PRI, Nueva Alianza, PVEM, Partido de la Revolución Coahuilense, Partido Socialdemócrata y Campesino Popular, que llevó como candidato a Miguel Ángel Riquelme, se excedió con un millón 519 mil 722.53 pesos. En tanto, la Alianza Ciudadana por Coahuila, donde participaron los partidos Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila, de la Revolución Democrática, Primero Coahuila y Encuentro Social, y cuyo abanderado fue Guillermo Anaya, se excedió con 878 mil 258.66 pesos. Sobre el gasto no reportado al INE en las campañas por gubernaturas, el mayor monto se dio en el estado de México, con 170 millones 47 mil 400.90 pesos, es decir, 28.86 por ciento del total. En Nayarit fueron 27 millones 601 mil 501.38 pesos (37.7 por ciento) y en Coahuila no se reportó la erogación de 8 millones 803 mil 544.2 pesos (15.35 por ciento).

*Despiden cientos de personas al líder del cártel del Tláhuac. Bajo una pertinaz lluvia, y en medio de fuerte vigilancia policiaca, cientos de personas despidieron ayer a quien fue señalado como líder principal del llamado cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, cuyos restos quedaron en el panteón civil San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. Seis hombres lo llevaban en hombros, y una cauda de aplausos y vítores los recibieron en el exterior. A unos metros, elementos del agrupamiento Fuerza de Tarea y de la policía metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México a bordo de camionetas tipo pick up, escudriñaban cada movimiento del grupo. En las alturas, un helicóptero del agrupamiento Cóndores mantenía también la vigilancia.

* Una niña sudafricana que nació con el virus que causa el sida ha mantenido la infección suprimida por más de ocho años después de que dejó de tomar medicamentos antirretrovirales, informaron investigadores. Se trata de una evidencia más de que el tratamiento temprano puede en ocasiones permitir la remisión prolongada que, si dura, podría ser una forma de sanar. Su caso fue dado a conocer ayer en una conferencia sobre sida en París, en la cual expertos también dieron a conocer resultados alentadores de pruebas de vacunas mensuales o bimestrales, en lugar de la ingesta diaria de píldoras para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el sida.

* En el Seguro Popular están inscritas 96 mil personas que viven con VIH/sida, de las cuales poco más de 7 mil también son derechohabientes de la seguridad social. A partir de la depuración del padrón y el mecanismo de colaboración entre instituciones se han podido detectar las duplicidades, las cuales se eliminarán conforme se venza la póliza del Seguro Popular de cada paciente. De los individuos con doble afiliación, más de 2 mil 600 están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con datos que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud obtuvo el año pasado y con base en los cuales se exploraron vías para terminar con el doble gasto. La única posibilidad legal es la no renovación de la póliza, que tiene vigencia de tres años.

* El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández firmó este lunes su contrato por tres temporadas con su nuevo club, el West Ham inglés, que pagó al Bayer Leverkusen alemán 16 millones de libras (casi 21 millones de dólares), anunció el equipo de la Liga Premier.

Martes 25

* El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, director de los albergues La Ciudad de los Niños (con sedes en Guanajuato y Michoacán), es conocido entre sus víctimas como El Castigador. Testimonios recabados por la organización NIMA Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, dan cuenta del nivel de castigos corporales y vejaciones a las que el cura y sus cómplices han sometido durante años a decenas de menores. El reporte, que se presenta este miércoles en la Ciudad de México muestra las omisiones de dependencias del gobierno de Guanajuato, como el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el apoyo que daban al sacerdote políticos de alto nivel en el estado. Algunos testimonios dan cuenta que en los albergues se realizaban reuniones en las que el clérigo ofrecía a las adolescentes para explotación sexual. “El padre Pedro lleva a sus amistades para que lo acompañen a tomar (… y luego dice:) ‘A ver, traigan a las muchachas’, y ahí llegan todas; haz de cuenta que son prostitutas, fue lo que les dije a las del DIF (Salamanca)”.

* El gobierno colombiano negó la existencia de un plan de una organización criminal para asesinar a los dirigentes de la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en proceso de reintegración a la vida civil, como lo denunciaron líderes rebeldes. No hay un plan para asesinar a dirigentes de las FARC, afirmó a periodistas el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, desde la ciudad de Ibagué. El funcionario aseguró que el Estado garantiza la seguridad de los líderes de la guerrilla y que en su proceso de reinserción los va a dotar de los mejores mecanismos para preservar su vida. El asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago, denunció más temprano hemos tenido conocimiento de una organización criminal… con recursos, que ha ofrecido hasta un millón de dólares por cada persona … del secretariado de las FARC que sea asesinada. El secretariado es el máximo órgano directivo de la guerrilla y es presidido por Rodrigo Londoño Timochenko, líder principal de las FARC.

* Amelia Farrés González y Carolina Peña Montes, investigadoras de la Facultad de Química (FQ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desarrollaron enzimas que tienen la capacidad de degradar polímeros complejos del PET, (siglas en inglés de tereftalato de polietileno), plástico derivado del petróleo, en un periodo de dos a cuatro semanas. Con ello se reduce significativamente el tiempo del proceso de descomposición de esos residuos estimado en entre 500 y mil años.

* El Departamento del Tesoro impuso el miércoles nuevas sanciones financieras a un grupo de funcionarios, algunos en ejercicio y otros que ya dejaron los cargos. Además, amenazó con tomar medidas más estrictas si el presidente venezolano Nicolás Maduro continúa con sus planes de escoger el próximo domingo a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una iniciativa que muchos críticos consideran que es un peligro para la democracia. “Como lo ha dejado claro el presidente Trump, Estados Unidos no ignorará los esfuerzos del régimen de Maduro por socavar la democracia, la libertad y el imperio de la ley”, dijo Mnuchin en un comunicado. “Como lo demuestran nuestras sanciones, Estados Unidos está al lado del pueblo venezolano en su búsqueda de restaurar una democracia plena y próspera en su país”.

Miércoles 26

* Luego de escuchar la convocatoria de las fuerzas armadas para que se apruebe ‘‘lo antes posible una ley de seguridad interior’’, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que la participación de marinos y militares en esas tareas ‘‘es temporal y subsidiaria’’, y se comprometió: ‘‘Seguiremos trabajando junto con el Poder Legislativo para quienes desempeñan esas funciones’’. Peña Nieto agregó que como Estado, ‘‘tenemos el deber de avanzar en la conformación de cuerpos civiles de seguridad profesionales, confiables y eficaces, cuyo desempeño haga innecesario desplegar a los cuerpos castrenses para atender tareas de seguridad interior’’. Sin embargo, ‘‘mientras sea necesaria su intervención, también es deber del Estado proveer a las fuerzas armadas de un marco legal que dé certeza a su actuación’’, dijo ante los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, general Salvador Cienfuegos Zepeda y almirante secretario Vidal Francisco Soberón Sanz, así como miembros de su gabinete. Sus propios comandantes, agregó, lo han dicho con toda claridad: ‘‘Ningún integrante de las fuerzas armadas está obligado a seguir órdenes cuando impliquen un delito, una violación a derechos humanos o una infracción a la disciplina militar’’.

* Rigoberto Salgado Vázquez, jefe delegacional de Tláhuac, aseguró que los señalamientos en su contra de que protegía y tenía relación con el líder narcomenudista Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, son parte de un clima de linchamiento político, por lo que, afirmó, no renunciará a su cargo, pues no hay un sóoo elemento que lo ligue con ese personaje, y se dijo abierto a que se investiguen todas sus propiedades, e incluso acudir ante cualquier instancia que lo requiera, sea judicial o la Asamblea Legislativa.

* Ida Rodríguez Prampolini, reconocida historiadora del arte en México falleció a los 91 años de edad, mientras una tormenta azotaba el puerto de Veracruz. Nació en el puerto de Veracruz en 1925. Entre sus libros de Ida Rodríguez Prampolini figuran La Atlántida de Platón en los cronistas del siglo XVI (1947, segunda edición 1992); Amadises de América: la hazaña de indias como empresa caballeresca (1948, segunda edición 1977 y tercera edición 1991); La crítica de arte en México en el siglo XIX, 1810-1903 (1964, segunda edición 1997); El arte contemporáneo: esplendor y agonía (1964, la segunda edición está en prensa); Pedro Friedeberg (1973), y Una década de crítica de arte (1974).

*El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, compareció ayer en calidad de testigo ante la Audiencia Nacional sobre la investigación que se sigue al Partido Popular por financiamiento ilegal. En el llamado caso Gürtel están imputados por corrupción más de 70 personas y se remonta al periodo de 1999 a 2005. El actual gobernante ocupó en la organización política derechista cargos desde concejal hasta dirigente nacional

* Estados Unidos y Venezuela están a punto de iniciar un conflicto debido a las promesas del presidente Donald Trump de afectar económicamente al país sudamericano si Nicolás Maduro, el mandatario venezolano, continúa con la convocatoria para elegir a los integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual es vista por la oposición venezolana y por los gobiernos de otros países como una fórmula para incrementar su poder. Maduro ha prometido que no suspenderá la elección programada para el domingo, así que muchos se preguntan si Estados Unidos reaccionará de forma moderada o severa. La decisión tomada el miércoles por el gobierno de Trump de imponerle sanciones a 13 funcionarios venezolanos y otras personas cercanas al régimen de Maduro fue relativamente modesta. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses han dejado claro que solo es un precedente de acciones más duras si la votación llega a realizarse. Las economías de ambos países están estrechamente vinculadas por el petróleo que Venezuela le vende a Estados Unidos y que representa alrededor del 10 por ciento del crudo que importa ese país. Washington tiene herramientas poderosas a su disposición, incluida una prohibición total del petróleo venezolano.

Jueves 27

* El Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó que el feminicidio sea categorizado como un delito autónomo en el estado de Aguascalientes, lo que implica que quien cometa el delito de feminicidio será castigado con entre 40 y 60 años de prisión, 500 a mil días de multa, así como el pago total por los daños y perjuicios ocasionados. La asociación civil Red de Mujeres Trans urgió porque el transfeminicidio también pueda gozar de esta categorización, pues los asesinatos contra este grupo poblacional son brutales y quedan sin menor investigación destinados al carpetazo y a ser registrados como crímenes pasionales.

* El poeta Ramón Xirau Subías, hombre puente en palabras de su gran amigo Octavio Paz, figura señera entre el pensamiento y la sensibilidad al escribir versos en catalán y ensayos filosóficos en español, falleció la noche del miércoles a los 93 años, confirmó la Secretaría de Cultura federal. Ramón Xirau nació en Barcelona el 20 de enero de 1924 y se naturalizó mexicano en 1995. De niño, acompañado por su familia, visitaba con frecuencia el pueblo de Cadaqués, donde conoció al pintor Salvador Dalí. Tenía 15 años cuando llegó a México, a causa de la Guerra Civil española. Escribía poesía sólo en catalán, pues decía que era un asunto de sonido y ritmo. La poesía viene en gran parte de la infancia, antes de que viniera a México con mi padre que era un gran filósofo al lado de José Gaos. Él era muy lector de poetas, así que también eso influyó. Para mí ese recuerdo remoto es el del mar, aunque no puedo escribir frente a él, ni cuando salgo de viaje. La escritura es un acto que ya tengo muy educado en casa. Para Octavio Paz, Ramón Xirau fue un hombre puente. Un autor que unía tradiciones poéticas, generaciones de escritores, disciplinas, lenguas. También fue un gran animador cultural en distintas publicaciones y particularmente en la Revista Diálogos.

*Es imposible aguantar indefinidamente tanta insolencia hacia nuestro país y a pesar de que Rusia ha actuado con prudencia y de manera paciente en el contexto de la actual confrontación, en algún momento tendrá que responder a las nuevas sanciones que pretende adoptar Estados Unidos, advirtió este jueves el presidente Vladimir Putin. De visita en Finlandia, en ocasión del 100 aniversario de la independencia del vecino país nórdico, el mandatario ruso se refirió por primera vez –sin recurrir a su portavoz– al espinoso tema de las sanciones, que apuntan a empeorar aún más la deteriorada relación entre Rusia y Estados Unidos. Afirmó que es muy lamentable que los vínculos ruso-estadunidenses se sacrifiquen para resolver asuntos que corresponden sólo a la política interna de EU, en la cual la creciente histeria contra Rusia constituye un instrumento en la lucha que sostienen el presidente Donald Trump y sus adversarios políticos. Las sanciones, señaló el titular del Kremlin, son un intento descarado de sacar ventajas geopolíticas para asegurar los intereses económicos de EU a cuenta de sus aliados, en alusión a la intención de extender la legislación estadunidense a la Unión Europea, afectando a consorcios petroleros y de otros sectores de los países miembros.

* Miles de fieles musulmanes se abalanzaron este jueves a la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén y al menos 113 resultaron heridos por choques con la policía, luego de que Israel levantó las medidas de seguridad impuestas en el lugar tras varios días de violencia. El caos se desató después de que el ejército israelí usó granadas aturdidoras para controlar a la gente que intentaba ingresar a la mezquita. Nos sacrificaremos por Al-Aqsa, cantaban los fieles fuera del lugar. Israel retiró todas las medidas de seguridad que instaló tras un esfuerzo diplomático de la Organización de Naciones Unidas, el involucramiento del enviado de Estados Unidos a Medio Oriente y la presión de países de la región como Turquía, Arabia Saudita y Jordania. La disputa comenzó después de que Israel instaló detectores de metales, cámaras y barreras de acero en entradas musulmanas hacia la Explanada de las Mezquitas cuando unos árabes armados mataron a dos policías israelíes el 14 de julio en el lugar.

* El estratega americanista Miguel Herrera consideró como lamentables los abucheos al técnico Juan Carlos Osorio por el fracaso de la selección mexicana en la Copa Oro 2017, al tiempo que hizo un llamado para respetar y apoyar al colombiano. Osorio no se lo merece, puede que no nos gusten sus modos, pero los resultados ahí están. La selección se encuentra a dos puntos de calificar al Mundial. Él vino a trabajar y no engaña a nadie, dijo el Piojo Herrera, quien dirigió a México en Brasil 2014.

*Mexicana de Futbol fue multada y recibió una advertencia por el grito ¡eeeh, puto!, considerado homofóbico, y que lanzaron los aficionados del tricolor en los partidos de la eliminatoria mundialista contra Honduras y Estados Unidos, disputados en junio en el Azteca. Ahora, la FMF tendrá que pagar dos multas de 10 mil francos suizos (366 mil 450 pesos) por el comportamiento de los aficionados. De esta manera las sanciones impuestas a México llegan a un total de 140 mil francos suizos (dos millones 500 mil pesos).

Viernes 28

*Empresa mexicana vendió Pegasus a la PGR. La Procuraduría General de la República compró en 32 millones de dólares el sistema de espionaje Pegasus a una compañía llamada Grupo Tech Bull SA de CV, según una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Esta empresa pertenece a dos jóvenes menores de 30 años, sin experiencia en el manejo de temas de seguridad nacional, de acuerdo con información de MCCI. Grupo Tech Bull se constituyó en octubre del 2013 en la capital mexicana con un capital de 50,000 pesos, para un año después vender el malware Pegasus a la PGR en 32 millones de dólares.

* Murió Ángel Mora, el último de los grandes historietistas mexicanos del siglo XX, creador del cómic Chanoc, en el cual el héroe que daba nombre a la revista y su padrino, el pícaro anciano Tsekub, vivían aventuras de mar y selva en compañía del farero Pata Larga, el negrito Merecumbé, los caníbales Suk y Puk, y un amplio reparto de apoyo que incluyó hasta al escritor Carlos Monsiváis. Chanoc fue adaptado al cine, donde lo interpretaron Andrés García, Gregorio Casal y Humberto Gurza, mientras Chano Urueta, Germán Valdés Tin Tan y su hermano Manuel El Loco Valdés hicieron de Tsekub. Mora falleció ayer por la madrugada en el hospital Neurológico de Cocoyoc, Morelos, por complicaciones de una caída que sufrió en su casa, en esa misma localidad. De acuerdo con el dibujante Zenaido Velázquez, quien veló por el bienestar de Mora en sus últimos días, el accidente le produjo un coágulo inoperable en la cabeza. La edad precisa del autor fallecido se ignora; fuentes indican que tendría entre 80 y 92 años. Mora dejó Chanoc a principios de la década de 1970. Entonces realizó las series Alma Grande y El Payo, que como Chanoc fueron llevadas al cine. Aunque el consenso general es que el mejor Tsekub fue Tin Tan, Mora aseguraba que su preferido fue el del cineasta Eduardo Santiago Chano Urueta. Para finales de los 80 terminó la serie Távora, publicada en la revista Lágrimas y Risas, que había dejado inconclusa, por su retiro Antonio Gutiérrez, dibujante de cabecera de Yolanda Vargas Dulché. La mancuerna Gutiérrez-Vargas Dulché creó, entre muchos clásicos del cómic mexicano, Yesenia, El pecado de Oyuki y Rubí.

*Horas después de la peor derrota política de Donald Trump y de legisladores republicanos, así como de la exhibición pública –mediante insultos con palabras que los medios tuvieron que censurar– de la intensa guerra dentro del régimen, la semana caótica del gobierno culminó con la expulsión, ayer, del jefe de gabinete del presidente. Reince Priebus, quien nunca contó con la confianza completa de Trump ni de algunos de sus asesores más cercanos, ayer acompañó al mandatario en el avión presidencial a un acto en el estado de Nueva York mientras se decidía que este sería su último viaje como funcionario. Priebus concluyó apenas un semestre en el puesto cuando Trump anunció por la tarde que el secretario de Seguridad Interna, el general retirado John Kelly, sería el nuevo comandante de su gabinete. El presidente informó del nuevo nombramiento en un tuit declarando que es una verdadera estrella de mi gobierno. Poco después dijo que deseaba agradecer a Priebus que logramos mucho juntos y estoy orgulloso de él.

* Sin esperar a que las nuevas sanciones de Estados Unidos adquieran carácter de ley –pero consciente de que aun si el presidente Donald Trump no la promulgara es inevitable que el Congreso supere el veto, a juzgar por el abrumador respaldo que recibió tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado–, Rusia anunció este viernes las primeras medidas de respuesta. Estados Unidos tendrá que desalojar la residencia de campo que sus diplomáticos disfrutaban a orillas del río Moscova, en las afueras de la capital rusa, y las bodegas que tenía en el distrito de Chertanovo, que a partir del primero de agosto quedan bajo suspensión ante la negativa estadunidense de devolver las residencias de campo de los diplomáticos rusos cerca de Washington y Nueva York, que la anterior administración de EU embargó en represalia por la supuesta intromisión rusa en las elecciones. Asimismo, Washington dispone de un mes para reducir el número de su personal diplomático y técnico en Rusia hasta un máximo de 455 personas, misma cantidad que tiene Rusia en Estados Unidos después de la expulsión de 35 diplomáticos a finales de diciembre anterior.