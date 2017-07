Semana LJA

By

*La Secretaría de Educación Pública realizó la jornada de Evaluación del Desempeño en seis entidades federativas, entre ellas tres que por diversas razones y conflictos no habían podido presentarla en los ciclos 2015-2016 y 2016-2017 que son Chiapas, Michoacán y Oaxaca. La dependencia informó que la jornada se realizó en condiciones óptimas de normalidad, eficacia, transparencia y alta participación en 19 sedes de aplicación. En el caso de Chiapas se evaluaron 236 docentes, que sumados a los 22 participantes del 1 y 2 de julio y a los mil 96 de febrero a junio del presente año, suman mil 354 evaluados correspondientes a 2016; a esa cantidad se agregan los 2 mil 583 docentes ya evaluados en 2015, para un total de 3 mil 937 sustentantes de una meta global de 3 mil 960. Esta cantidad representa un 99.4 por ciento de docentes evaluados en Chiapas, un avance histórico en la instrumentación de uno de los procesos más importantes de la Reforma Educativa. En el estado de Michoacán, se evaluaron 641 este fin de semana, que sumados a los 668 de febrero a junio, alcanzan mil 309 evaluados correspondientes a 2016, a los cuales cabe añadir los 2 mil 327 evaluados en 2015, para un total de 3 mil 636 docentes evaluados, es decir, 97 por ciento de la meta prevista de 3 mil 749. En Oaxaca se evaluaron 245 este fin de semana, que sumados igualmente a los mil 467 participantes del 1 y 2 de julio y a los 390 sustentantes de febrero a junio de este año, suman 2 mil 102 evaluados correspondientes a 2016; a esta cifra se suman los mil 614 evaluados en 2015, para arrojar un total de 3 mil 716 de una meta de 4 mil 114 programados, lo que representa un 90 por ciento de docentes evaluados. En el total de estas tres entidades participaron 11 mil 289 docentes de una meta de 11 mil 823, es decir, un 95.5 por ciento. En otros tres estados también se registró una participación muy elevada. Los 48 docentes programados de Yucatán se presentaron a la Evaluación del Desempeño, lo que corresponde al 100 por ciento de asistencia. Del estado de Durango se presentaron 131 de los 159 programados, lo que supone un 82.4 por ciento Y de la Ciudad de México se evaluaron 302 de los 346 programados, lo que representa un 94.9 por ciento.

*Diego Zavala, padre de la ex primera dama y aspirante presidencial, Margarita Zavala, y del analista político Juan Ignacio Zavala, murió durante la mañana.

*Lino Korrodi, empresario que apoyó a Vicente Fox durante la campaña presidencial, se sumó al Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México que promueve el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Korrodi, quien recaudó dinero para la campaña del expresidente a través de la polémica asociación Amigos de Fox, firmó el acuerdo durante la gira de Andrés Manuel por el estado de Sonora. El empresario conoció a Vicente Fox cuando trabajaba en Coca-Cola y después lo respaldó a lo largo de su carrera política. Asimismo, Arturo Bours, primo de Eduardo Bours, exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, firmó el acuerdo de unidad. Arturo Bours fue presentado como accionista de Bachoco y Megacable, controlados por su familia.

* Tanto miembros de la Comisión de los Festejos a Jesús F. Contreras como los propios familiares del escultor están de acuerdo con la demolición del millonario mausoleo que se construyó frente al Museo de Aguascalientes.

*El gobierno estatal mantiene y subsidiará las cuotas escolares que se cobran en las escuelas públicas, anunció su titular, Martín Orozco Sandoval, a pesar de que durante su campaña a la gubernatura prometió que habría cero cuotas escolares.

*La Fiscalía Estatal colaborará con la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de una red criminal de pornografía infantil con nexos en Costa Rica, a solicitud del Congreso local.

* El 3 de julio, se publicó un requerimiento en el Periódico Oficial del Estado para que la Fiscalía profundice en la investigación de lo informado el 7 de julio por la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido), acerca de la detención de seis personas de los estados de México y Aguascalientes, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, corrupción de menores y trata de personas en la modalidad de pornografía infantil, tras el cateo de cinco inmuebles.

*Pese a los denuncias ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes (Cedha) en donde policías municipales habrían abusado de su autoridad, la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel comentó: “La policía está actuando conforme se lo estamos pidiendo y conforme a la Ley”. Además aclaró que no se ha pedido la renuncia de José Héctor Benítez López.

*El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes (Cedha), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, se reunió con la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel para presentarle a las personas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que están en Aguascalientes para evitar que las corporaciones policiacas de Aguascalientes incurran en actos de tortura, con el respaldo de Ley Federal de Tortura, para que esto no vuelva a ocurrir en caso de que así haya sido luego de denuncias en contra de Seguridad Municipal.

*La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió una investigación independiente luego de detectar que los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fueron presuntamente espiados. Dos miembros revelaron más información respecto de este tema, en un hecho que consideraron como “extremadamente preocupante”. La información presentada por el presidente de la CIDH, el peruano Francisco Eguiguren, señaló que en su más reciente estudio se detectó que miembros del GIEI fueron blancos de espionaje. Señaló además que los hechos ocurrieron a principios de marzo de 2016, luego de que los expertos “criticaran al gobierno mexicano por interferir en su investigación, y mientras preparaban su reporte final”.

*En una sociedad democrática como la nuestra, caracterizada por la pluralidad y la diversidad, no hay lugar para imposiciones ni visiones únicas, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. La clave es el diálogo abierto, franco y directo, en un marco de respeto y tolerancia, apuntó el mandatario federal durante el acto por la conmemoración del XV Aniversario de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Dijo que este organismo nos ha mostrado cuál es el camino para construir consensos, pues “en este foro todas las voces son escuchadas y tienen cabida, buscando siempre lo mejor para México”. Manifestó que en la Conago “se privilegia lo que nos acerca y nos fortalece, no lo que nos separa y nos debilita; lo que nos une y nos identifica, no lo que nos divide y desconoce. Aquí se manifiesta la unidad en la pluralidad, que distingue y enaltece a la democracia mexicana”. Peña Nieto indicó que a 15 años de la creación, la Conago ha hecho numerosas aportaciones para el fortalecimiento del régimen democrático, aunque puntualizó que son muchos los retos que todavía se habrán de enfrentar, pero que se deben abordar desde la corresponsabilidad. Al finalizar los discursos oficiales, el mandatario federal encabezó la ceremonia de izamiento de las banderas de las 32 entidades federativas, que se colocaron a lo largo de la avenida Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución.

*Se pondrá en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción sin que en el ámbito local se haya iniciado con el proceso para la selección de quién dirigirá esta nueva instancia con la que se pretende tener credibilidad y generar confianza en los ciudadanos; arrancará inconcluso ya que el plazo de ley para su entrada en vigor está fijado para el 19 de julio.

*El gobernador Martín Orozco Sandoval rechazó elevar a ley el subsidio que permitirá reducir y en algunos casos eliminar el cobro de cuotas escolares. Opinó que obligar al gobierno estatal a presupuestar los gastos de las escuelas públicas podría afectar las finanzas públicas, por ello insistió “en que se pongan en los zapatos de las autoridades educativas que lo requieren”.

*Aspirantes a ocupar la titularidad de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) comparecieron ayer ante diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esto como parte del procedimiento para la designación del próximo procurador ambiental. Pese a insuficiente desempeño y capacidad, mayoría panista avala a César Montoya Torres.

*Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ganó un amparo para que su último proceso pueda llevarlo en prisión domiciliaria. Los delitos por los que se juzgará a Gordillo serán lavado de dinero y delincuencia organizada. La resolución sobre la prisión domiciliaria de Gordillo será emitida en tres días hábiles y para ello se tomará en cuenta su avanzada edad y su estado de salud.

*El expresidente Lula da Silva, condenado este miércoles a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, podrá recurrir a la libertad, pero sin duda es un duro golpe a su eventual candidatura presidencial en 2018.

*Un legislador federal de California presentó el miércoles una acusación para destituir al presidente Donald Trump, aunque es una propuesta con pocas probabilidades de tener éxito.

El congresista demócrata Brad Sherman acusa a Trump de obstruir las investigaciones sobre la interferencia rusa en la campaña presidencial del 2016, en parte por despedir al director del FBI James Comey. Sherman reconoce que su lista de acusaciones es “el primer paso de un largo camino”. “Pero si la incompetencia impulsiva continúa, entonces eventualmente, dentro de varios, varios meses, los republicanos se sumarán al proceso de destitución”, dijo Sherman en un comunicado. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que la resolución de Sherman era “completamente ridícula” y un “politiquería de la peor”. El esfuerzo tiene pocas posibilidades de ser aprobado por la cámara baja, donde los republicanos son mayoría. Sherman ni siquiera cuenta con el respaldo de muchos de sus colegas demócratas.

*La compañía petrolera independiente Sierra Oil & Gas anunció el descubrimiento significativo de petróleo en las costas del sureste de México, cuyas reservas se estiman entre mil 400 y dos mil millones de barriles. La petrolera mexicana indicó en un comunicado que el pozo Zama 1, localizado en el Bloque 7, frente a las costas de Tabasco (asignado en la licitación 1 de la Ronda 1), ha encontrado un volumen significativo de petróleo en el objetivo primario. El pozo, cuya perforación inició el 21 de mayo, está localizado a 60.5 kilómetros del puerto de Dos Bocas, Tabasco, en un tirante de agua de 166 metros.

*Uno de los mayores icebergs del mundo, de unos 5,800 kilómetros cuadrados (casi 4 veces lo que mide la Ciudad de México), se ha desprendido del segmento Larsen C de la Antártida, lo que deja al resto de la plataforma vulnerable a fracturas futuras, revelaron hoy los expertos de la universidad galesa de Swansea, en el Reino Unido. Los científicos llevaban vigilando el desarrollo de una gran grieta abierta en esa zona del continente blanco desde hacía más de una década, pero el proceso de ruptura se aceleró a partir de 2014, lo que pronosticaba la inminencia de este suceso. El desprendimiento definitivo del iceberg tabular ocurrió en los dos últimos días, confirmó hoy el Proyecto Midas de la Universidad de Swansea, que precisó que no “tienen conocimiento” de que esté “relacionado con el cambio climático provocado por el hombre”. En un comunicado, los expertos indicaron hoy que el enorme témpano, que se espera sea denominado A68, pesa más de un billón de toneladas y tiene una extensión equivalente a un cuarto del territorio del País de Gales, a 55 veces la ciudad de París, 25 veces lo de Buenos Aires o casi 4 veces la Ciudad de México (según datos del INEGI). Según Midas, la rotura fue detectada el miércoles por el instrumento satelital Aqua MODIS de la NASA, cuando pasaba por la plataforma de hielo Larsen C y captó a través de sus sensores de infrarrojos la presencia de agua en la grieta entre el iceberg y el segmento, señal inequívoca del desprendimiento.

*“En retrospectiva, hubiera hecho las cosas diferentes”. Estas fueron las declaraciones de Donald Trump Jr. horas después de que difundió una cadena de correos electrónicos en los que revela que una abogada del gobierno ruso le ofreció información al equipo de campaña de su padre para perjudicar a la entonces candidata Hillary Clinton. Donald Trump Jr. se reunió en 2016 con la abogada Natalia Veselnitskaya en busca de información que dañara a Clinton. El primero de los correos lo recibió a través de un intermediario llamado Rob Goldstone en él la abogada le ofrece algunos documentos que incriminarían a la ex secretaria de Estado, entre otras cosas por sus acuerdos con Rusia. El correo asegura que compartirle la información calificada de sensible y de alto nivel, es una muestra del apoyo de Rusia a Trump. Trump Jr. contestó que le “encantaría” recibir la información comprometedora

* Donald Trump, defendió la inocencia de su hijo mayor, Donald Jr., tras revelarse que durante la campaña se reunió con una abogada rusa de la que esperaba obtener información para dañar a Hillary Clinton, y denunció de nuevo una “cacería de brujas” en su contra. “Mi hijo Donald hizo un buen trabajo ayer por la noche. Fue abierto, transparente e inocente. Esta es la mayor Cacería de Brujas en la historia política. ¡Triste!”, comentó Trump en su cuenta personal de Twitter..

*El Gobierno colombiano ha beneficiado a 7,696 exguerrilleros de las FARC con amnistías e indultos como parte del acuerdo de paz, confirmó el presidente Juan Manuel Santos, quien resaltó la labor del sector judicial para tal fin. Hasta hoy los jueces han concedido 191 indultos por la Ley de Orden Público, 413 amnistías de iure (por derecho), 680 libertades condicionadas y 407 traslados a zonas veredales, para un total de 1.691 situaciones resueltas judicialmente”, dijo Santos en el Palacio de Justicia, en Bogotá. A lo anterior se suma la firma por parte del presidente del decreto con el que 6,005 ex guerrilleros fueron amnistiados por vía administrativa de delitos políticos y conexos. El decreto de amnistía quedó establecido en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC el 24 de noviembre del año pasado y se materializó en una ley expedida el 20 de diciembre por el Congreso de la República. La amnistía podrá ser concedida por vía judicial, esto es, por los jueces ordinarios, y por vía administrativa, a cargo del jefe de Estado. De acuerdo con el mandatario, ha sido fundamental la labor del Consejo Superior de la Judicatura y de magistrados y jueces “para conceder los beneficios establecidos en la Ley 1820 de 2016, que regula las amnistías, los indultos y los tratamientos especiales por conductas relacionadas con el conflicto”.

*En Aguascalientes, el 81 por ciento de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene a uno o varios familiares en la nómina, colocándose como el segundo estado con mayor porcentaje de juzgadores que emplearon parientes, según un estudio citado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En el Vigésimo Tercer Circuito -correspondiente a Aguascalientes- trece de los 16 titulares de tribunales y juzgados habrían aprovechado sus facultades para conseguir trabajo a miembros de su familia: uno, lo hizo con su pareja; cinco, con sus hijos; uno, con su papá y cuatro, con sus hermanos. Además, 130 de los 412 empleados del PJF comparte el espacio laboral con algún familiar, lo que equivale 31.5 por ciento de la plantilla, señala el informe, entregado ayer al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque se identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres.

*El ex presidente municipal, Antonio Martín del Campo, confirmó que cuatro millones 211 mil 596 pesos procedentes del subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), no fueron gastados en los últimos meses de 2016, hacia la recta final su administración. Según explicó, se trata de dinero que sobró de adquisiciones que tuvieron un costo menor al presupuestado inicialmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); dicho remanente fue observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como un probable subejercicio.

*Señalan que “humo turbio” salió de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, ya que el dictamen no fue avalado por unanimidad, debido a que los diputados del PVEM votaron en contra del candidato del gobernador, César Montoya Torres, por considerar que no tiene el perfil, no cuenta con la experiencia para desempeñar el cargo, tiene conflicto de intereses y sobre todo por que ignora qué es la Proespa.

*Sin resultados, las primeras investigaciones de la CNDH sobre presunta tortura de la Policía Municipal.

*Buscan prohibir el pago de cuota escolar o donación de los padres de familia. La Comisión de Educación y Cultura presentó ante el Pleno Legislativo la iniciativa de reforma al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes en la cual pide que se “revise de forma constante aquellas prácticas que pueden hacer nugatorios los principios de gratuidad, tales como las denominadas ‘cuotas voluntarias’ que se exigen en distintas escuelas públicas del país”.

*El actor cómico, comentarista político en tono humorístico y colaborador de distintas estaciones de radio, Héctor Lechuga, murió a los 88 años de edad a causa de un paro cardíaco.

*Recula titular del IEA, Silva Perezchica indicó que sí entregarán en efectivo los 50 millones de pesos que servirán para subsidiar las cuotas escolares que pagan los padres de familia en las escuelas públicas. Cada plantel recibirá la cantidad resultante de multiplicar la matrícula que se tenga al inicio del ciclo escolar por 200 pesos, y se depositará al Consejo Escolar de Participación Social (CEPS) que se encargará de administrarlo. Esto representa un cambio de postura a lo inicialmente informado por la Dirección de Servicios Educativos acerca de que serían vales que se cambiarían por bienes.

* El INE pospuso su decisión sobre Coahuila y el resto de la fiscalización de las campañas políticas de la elección del 4 de junio, declaró un receso en la sesión de este viernes, donde aprobaría las sanciones por rebasar gastos de topes de campaña y citó para el lunes a las 10:00 horas, a fin de tomar su decisión final. De acuerdo con los dictámenes de su Unidad de Fiscalización, dados a conocer en días previos, los candidatos a la gubernatura de Coahuila, Miguel Riquelme, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Guillermo Anaya, el PAN, rebasaron los topes de gastos de campaña. El candidato del PRI lo hizo por un 31% más de lo permitido y el candidato del PAN por un 25% más, lo que sería causal para anular la elección y además serían sancionados con la prohibición de postularse nuevamente en los comicios extraordinarios. De última hora, se hicieron ajustes a los proyectos de resolución y cambiaron los criterios, por lo que decidieron declarar el receso para hacer una revisión detallada de la nueva propuesta de la Unidad de Fiscalización. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, no accedió a aclarar si los nuevos criterios podrían revertir el proyecto de resolución de Coahuila y en consecuencia si se podría evitar la nulidad y las sanciones, sólo confirmó que se hicieron ajustes. Hubo una serie de reuniones en donde se determinaron algunos y se mandataron algunos cambios respecto a los criterios que originalmente la Unidad de Fiscalización había planteado y eso supuso el engrose, la modificación de los dictámenes en los términos que aprobó la Comisión de Fiscalización”. El lunes, el Consejo General votará en definitiva las sanciones por irregularidades en los gastos de campaña de las elecciones en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, sin embargo, corresponderá finalmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmar las sanciones o modificarlas.

* El Ejército de Estados Unidos mató esta semana al nuevo líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Afganistán durante un bombardeo en la provincia de Kunar, tres meses después de abatir a su predecesor, informó este viernes el Pentágono. “Las fuerzas armadas estadounidenses mataron a Abu Sayed”, líder del EI-Jorasán –nombre de la célula local del grupo en Afganistán– “en un bombardeo al cuartel general del grupo en la provincia de Kunar el 11 de julio”, explicó la portavoz del Pentágono, Dana White, en un comunicado.

* Enrique Peña Nieto anunció que ampliará el programa de repatriación de capitales que, por decreto, se instrumentó a principios de este 2017 y que terminaba el 19 de julio. A través de este programa se facilita la repatriación de capitales que permanecen en el extranjero con el fin de invertirlos en actividades productivas en México. De enero a junio gracias a esta medida, han retornado 76 mil millones de pesos, ante este éxito y para continuar canalizando recursos privados a inversiones productivas, he decidido ampliar la vigencia del decreto hasta octubre de este año, la respuesta favorable que ha recibido esta iniciativa es otra muestra de confianza en nuestro país”. Peña Nieto aseguró que el sistema financiero mexicano vive un buen momento. Informó que en lo que va de esta administración el crédito directo de la banca de desarrollo ha crecido por encima del 10%, más del doble de su crecimiento promedio durante la administración anterior.

* La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reitera que desde este viernes y hasta el lunes 17 no podrá circular ningún tipo de vehículo (ligeros, autobuses de pasajeros, ni autotransporte de carga) por la zona afectada del Paso Express de Cuernavaca. Ante ello, la SCT informó en un comunicado sobre vías alternas sugeridas de acuerdo al tipo de vehículo. La medida tiene como finalidad realizar los trabajos de rehabilitación en el kilómetro 93+800 de la carretera México-Acapulco. Las rutas alternas sugeridas están diferenciadas por el tipo de vehículo.

* Sindicatos y movimientos sociales convocaron para el 20 de julio manifestaciones “en todo Brasil” para apoyar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupción y lavado de dinero, confirmaron este viernes fuentes del Partido de los Trabajadores (PT). Las protestas también servirán para exigir la renuncia del presidente brasileño, Michel Temer, denunciado en junio pasado por corrupción pasiva, y pedir la celebración de elecciones generales directas. El exmandatario fue condenado el miércoles en primera instancia a nueve años y medio de prisión por, supuestamente, haberse beneficiado de la red corrupta que operó durante décadas en la petrolera estatal Petrobras. El juez federal Sergio Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras, dio por comprobado que Lula recibió 700 mil dólares en sobornos materializados en la reserva y reforma de un lujoso apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo. La sentencia, para la que cabe recurso en segunda instancia y por tanto puede ser revertida, convirtió a Lula en el primer expresidente del país condenado penalmente desde el restablecimiento de la democracia (1985). La convocatoria del 20 de julio es la primera a nivel nacional para apoyar a Lula y en ella participa la Central Única de los Trabajadores, la mayor unión sindical del país, así como movimientos sociales y algunos partidos políticos, entre ellos el PT, en el que el líder participó de su fundación en 1980. El PT puso en marcha una campaña en las redes sociales con la etiqueta “#LulaInocente“ para mostrar su apoyo al político.

* Donald Trump suspendió este viernes por otros seis meses una cláusula del embargo de Estados Unidos contra Cuba. El Departamento de Estado pidió al Congreso que seguirá suspendiendo una cláusula de la Ley Helms-Burton sobre propiedades incautadas a estadounidenses. Dicha cláusula les permite a ciudadanos de Estados Unidos demandar en tribunales nacionales a compañías extranjeras que operen y realicen operaciones con propiedades confiscadas tras la revolución encabezada por Fidel Castro. Es el indicio más reciente de que Trump no está revirtiendo totalmente la apertura de relaciones diplomáticas con Cuba impulsada por el presidente Barack Obama. El mes pasado el actual mandatario anunció que daría marcha atrás en algunos cambios, pero no revirtió todo.

* Raúl Castro, advirtió a Donald Trump que cualquier estrategia contra su país no tendrá éxito y dejó abierto la puerta al diálogo y la cooperación entre los exenemigos de la Guerra Fría. “Cualquier estrategia que pretenda destruir a la Revolución, mediante coerción, presión o métodos sutiles, fracasará”, dijo el presidente de Cuba. Trump anunció un cambio de política hacia La Habana en un discurso en Miami, donde firmó una directiva que revierte en parte el histórico acercamiento emprendido por el exmandatario estadounidense Barack Obama hacia Cuba, que permitió restablecer relaciones diplomáticas en 2015 luego de décadas de hostilidad. Ante más de 500 diputados reunidos en La Habana, el presidente cubano dijo que Trump “retomó un discurso de un pasado de confrontación fracasado rotundamente a lo largo de 55 años”, en su primera reacción pública a la nueva política mandatario estadounidense. Castro, quien dejará su cargo de presidente del gobierno en febrero de 2018, dijo que el mandatario norteamericano ha usado una “retórica vieja y hostil”. Sin embargo, sostuvo que ambos países “pueden cooperar y convivir, respetando sus diferencias”.

* A dos meses del asesinato del periodista y corresponsal Javier Valdez Cárdenas, reporteros y familiares realizaron una manifestación para exigir a las autoridades el esclarecimiento del crimen; comunicadores y activistas clausuraron la mañana de este sábado la Fiscalía General de Sinaloa. A las 8:00 de la mañana los manifestantes se dieron cita en las instalaciones de la Fiscalía estatal, con cartulinas, mantas y la representación de un ataúd, que sirvieron para clausurar de manera simbólica el edificio y negar el paso a los trabajadores por unos minutos. En las mantas y cartulinas se leían mensajes como: “Malayerba nunca muere”, “Justicia para Javier Valdez”, “No palabrería Sr. Fiscal ¡exigimos resultados!”, entre otras. Alejandro Sicairos, presidente de la Asociación de Periodistas 7 de junio de Sinaloa, señaló que se continuará con las manifestaciones hasta obtener avances por parte de la Fiscalía. El presidente de la asociación de periodistas denunció que ni familiares ni los compañeros del semanario Ríodoce han podido acceder a los avances de la investigación del asesinato de Javier Valdez.

* En Guatemala, se ratificó que el lunes se concretará la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El presidente Jimmy Morales indicó que ya se hicieron todos los trámites y que si no hay ninguna novedad, el lunes se llevará a cabo el traslado hacia México de Duarte de Ochoa.

* Celso Alejandro García, presunto homicida del sacerdote Luis López Villa, asesinado el 6 de julio en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, fue vinculado a proceso. La segunda audiencia en salas del penal de Neza Bordo tuvo una duración de 40 minutos. Dos familiares del imputado acudieron a la audiencia. El juez de Control Iván García Iglesias solicitó al agente del Ministerio Público desahogar las evidencias del caso. La Fiscalía argumentó que tras los testimonios que recabó, el presunto agresor del sacerdote Celso Alejandro García era el homicida. El imputado permaneció en un área de seguridad con un vidrio transparente y un sistema de comunicación. El Ministerio Público reconstruyó lo ocurrido con base en entrevistas y testimonios.

* Enrique Peña Nieto aseveró que “muy pronto” México regresará a ser un país altamente productor de petróleo y que a 17 meses de que concluya su administración, se encuentra optimista, “cerrando fuerte, a paso acelerado y marchas forzadas”, indicó al término de su participación en la séptima edición de la carrera Molino del Rey, organizada por el Estado Mayor Presidencial. Peña Nieto recordó que inició su periodo de gobierno impulsando transformaciones y “hoy hay logros específicos de cada una de estas reformas”. Señaló que el impulso que ha tenido la reforma energética “nos deja ver que vamos a regresar a ser un país altamente productivo, con Pemex y con la participación del sector privado (…). Creo que esa convergencia de esfuerzos, tanto de Pemex, una empresa productiva del Estado mexicano, y otras, que han venido descubriendo nuevos yacimientos, creo que le imprime un nuevo dinamismo. A lo mejor ya no estaremos aquí, en la Presidencia, pero muy pronto México regresará a ser un país altamente productor de petróleo”.

* Al menos 11 personas fueron ejecutadas de la noche del viernes hasta este sábado por la mañana en el estado de Guerrero. Cerca de las 7:00 de la mañana fueron encontradas en Chilpancingo, tres bolsas negras de plástico con los cuerpos desmembrados de dos personas. Antes se halló una cabeza humana, frente a las instalaciones de la Fiscalía del estado. Por la madrugada, otro joven fue ejecutado a balazos en la colonia Indeco, de esta capital, luego de una persecución, por las calles de esa colonia. También esta mañana, en el predio El Tepetlayo, del municipio de Zumpango de Neri, fueron hallados sin vida, los cuerpos de tres personas. Igual hoy por la mañana en Acapulco, fue ejecutado a balazos un taxista en la colonia La Garita. En tanto, ayer por la tarde, fueron ejecutadas a balazos dos personas en la carretera que va al poblado de Tlaltempanapa, en el municipio de Zitlala en la Montaña Baja. Por la noche en Zihuatanejo, fue ejecutada a balazos otra persona, en las inmediaciones de la carretera que va a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y finalmente también en la noche, fue ejecutada otra persona en Barra Vieja, en el puerto de Acapulco.

* A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Sinalo confirmó la muerte de un interno del Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán. “Se trata de Ignacio Cháidez Fuentes de 34 años de edad, el cual se encontraba purgando una condena de 31 años por el delito de homicidio doloso a propósito de un secuestro, habiendo sido ingresado en septiembre del 2009”. El reporte señala que en el pase de lista de las 8:00 de la mañana no estuvo presente Cháidez Fuentes por lo que se procedió a la revisión del módulo 5 en el cual estaba recluso.

* Los expresidentes Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) llegaron a Venezuela para estar presentes este domingo en la consulta impulsada por la oposición sobre la Constituyente. Vicente Fox pidió a Maduro entender que “ya no puede seguir destrozando la economía” y que tiene que convocar rápidamente a un proceso electoral El aterrizaje de los mandatarios a Maiquetía (situado cerca de Caracas y el principal aeropuerto del país) en un vuelo procedente de Colombia fue recibido por decenas de periodistas, curiosos y simpatizantes opositores en el vestíbulo del aeropuerto, donde se dirigieron a los periodistas presentes.

* Durante el inicio de campaña de las próximas internas que preceden a las elecciones legislativas de octubre el presidente Mauricio Macri justificó este sábado la reciente represión contra trabajadores despedidos de la empresa PepsiCo. Al mismo tiempo, arremetió contra la procuradora general Alejandra Gils Carbó, que hace dos días fue respaldada por los procuradores generales de toda la región y quien advirtió que si la sacan por decreto “también pueden sacar a un juez de la Corte por decreto”. La persecución de Macri contra Gils Carbó y los jueces y fiscales que no tomen resoluciones que beneficien a su gobierno, está mostrando la situación del país “muy parecida a las épocas dictatoriales”, como denunció aquí en momentos en que un fallo de la Cámara del Trabajo ordenó a la empresa PepsiCo que reincorpore trabajadores que fueron despedidos por el cierre de su fábrica en el municipio de Vicente López. Los jueces Luis Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo de la Sala sexta del tribunal concedió la medida cautelar argumentando que Pepsico no podía despedir a nadie porque no había cumplido con el llamado “procedimiento preventivo de crisis”, que debe ser tramitado por el Ministerio de Trabajo que obliga a la empresa a documentar que sufre una crisis económica y a ofrecer una propuesta a los trabajadores.

Tania Magallanes & Edilberto Aldán