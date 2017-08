Águila o Sol. Japoneses en Aguascalientes

By

A manera de introducción

Todos los días uso transporte. Lo he estado haciendo desde siempre, como la mayoría de las personas. También como muchos, suelo platicar con los conductores de taxi: sobre el clima, sobre la ciudad, sobre nuestras ocupaciones. Les comparto a ellos que me dedico a enseñar español a extranjeros, a japoneses particularmente, y las conversaciones suelen extenderse con este tema.

Al igual que mis colegas, he descubierto que las personas tienen muchos prejuicios e ideas comúnmente erróneas sobre esta población en Aguascalientes, incluso algunas personas han manifestado disgusto por “permitir la entrada a tantos extranjeros” sin ninguna explicación más que la aparente: el miedo a convivir con personas distintas.

Me parece que es sólo eso, no estamos acostumbrados a convivir con lo que es distinto a nosotros, porque la mexicanidad es reacia y conservadora, porque se percibe una amenaza. Es comprensible. Además, también es cierto que los japoneses llegan a Aguascalientes con miedo y con prejuicios sobre México, sobre nosotros. También es comprensible.

Cuando pienso en que el desconocimiento por el otro es mutuo, recuerdo una cápsula de José Gordón: Imaginarnos sin miedo (https://vimeo.com/47463755), lo cual creo que sucede del mismo modo entre aguascalentenses y nipones: no sabemos cómo somos, pero aun así preferimos guardar distancia. Tal vez esto sea más por parte de los japoneses, que prefieren ser cuidadosos, pero culpar que sea por ello que no haya integración me parece apático y erróneo. ¿No es necesario andar con cuidado?

En esta búsqueda de conocer las experiencias de los japoneses en la ciudad, de tratar de comprendernos más, y con el agradecimiento a La Jornada Aguascalientes por conceder este espacio, he invitado a compañeros japoneses a que compartan la visión que ellos tienen como extranjeros en esta ciudad; que platiquen sobre las experiencias que han tenido y que den paso al diálogo. El lector notará que la redacción de sus textos evidencia que el español es una lengua adquirida; las modificaciones que se han realizado han sido mínimas y exclusivamente en errores ortográficos (las cuales se les notificó a los autores). En esta ocasión se coincidió en el tema del transporte público ¿por qué no es común ver a japoneses en el transporte público? Debemos aceptar que es un sector con deficiencias, pero, como usuarios, como sociedad, ¿qué hacemos para cambiarlo además de refunfuñar y rechinar los dientes? ¿Por qué somos tan permisivos?

Queda, entonces, la invitación a la siguiente lectura, a conocernos a partir de la mirada del otro; a descubrir cómo nos ven ellos, los del Sol naciente, a nosotros, los del Águila sobre las espinas.

Omar Tiscareño

omar.rtiscareno@gmail.com

Hola. Soy una japonesa y vivo en Aguascalientes desde julio de 2015.

こんにちは。2015年6月からアグアスカリエンテスに住んでいる日本人です。

Esta vez voy a escribir sobre la utilización de medios de transporte en Aguascalientes para los japoneses.

今回は、アグアスカリエンテスの交通機関における日本人の利用状況について

書こうと思います。

Si yo pongo un ejemplo de transporte aquí, esos son autobuses y taxies.

Pero, casi todos los japoneses no los utilizan.

Tiene 2 razones porqué no los usan.

Primero, muchos japoneses tienen sus coches particulares y no es necesario que los utilizan.

Luego, la gente que no tienen sus coches, utilizan UBER.

アグアスカリエンテスの交通機関と言えば、バス、タクシーが挙げられますが、日本人で利用している人はかなり少ないのではないでしょうか。

主な理由は2点考えられます。

まず、ほとんどの日本人が自家用車を利用しており、交通機関を利用する必要がないということ。そして、車が無い人は、バス、タクシーではなく、ウーバ

ーを利用しているのです。

Creo que ustedes pueden comprender la primero, ¿pero por qué ellos que no tienen sus coches no usan autobuses y taxies más económico que UBER?

最初の理由は皆さんも理解できると思うのですが、車を持っていない人は、なぜ、割安なバス、タクシーを利用しないのでしょうか?

Según creo, le está comunicando el rumor que autobuses y taxies son peligrosos.

私が思うに、バス、タクシーは危険だと日本人コミュニティで伝えられているからです。

Yo vivo aquí hace 2 años, nunca he escuchado que se encontraron con una situación alarmante, porque tampoco he escuchado que los japoneses subieron a los autobuses ni taxies.

Por eso, no estoy segura que utilizar los transportes es peligroso o sólo los japoneses son demasiado aprensivo en la práctica.

Mi conocida francesa me dijo que no hay ningún problema, pero mi amigo mexicano me dijo que es peligroso.

私はアグアスカリエンテスに住んで2年になりますが、日本人がバスやタクシ

ーに乗って危ない目にあったという話は聞いた事がありません。

というのも、日本人でよくバスやタクシーに乗っているという話自体、あまり

聞かないからです。

そのため、実際のところ、外国人が乗るのは危険なものなのか、

日本人が怖がり過ぎなのかよくわかりません。

知り合いのフランス人は毎日バスに乗っていたし、日本人が乗ったら危険だと

言うメキシコ人の友達もいます。

Creo que casi no es peligroso en la realidad. Pero también es un real que los extranjeros llaman la atención en los transportes.

Los japoneses viven aquí por orden de las empresas, por eso, no quieren hacer nada que tiene un posible algo peligroso.

Se puede decir que es una tendencia de los japoneses que no desafían algo que tiene riesgo.

Dicho sea de paso, me gusta el tren. Sueño que un día podemos subir un tren en Aguascalientes.

恐らく、ほとんど危険な事はないと思います。ただし、外国人が目立つという

事も事実でしょう。会社主体で赴任している日本人が多いなか、危険といわれ

ることを出来るだけ避けたいという気持ちがあるのだと思います。

リスクが少しでもあればチャレンジしない、日本人特有の傾向と言えるかもし

れません。ちなみに、個人的に好きな交通機関は電車です。アグアスカリエン

テスに私達も乗ることができる電車が通る日を夢見ています。

Kasumi

Sentido de tiempo (時間の感覚)

Soy japonés y vivo en Aguascalientes por trabajo.

Paso más de un año viviendo aquí y ahora voy a presentar una experiencia que he tenido en Aguascalientes.

私は仕事でアグアスカリエンテスに住む日本人です。

ここに住み一年以上が経ちますが、アグアスカリエンテスでの経験を御紹介したいと思います。

Un día, esperando un autobús hacia León en la central de autobuses, yo escuché el anuncio de que el autobús llega tarde a parada, pregunté a ayudante a qué hora llega el autobús y me respondió “como 10 minutos” y decidí esperarlo.

ある日、中央バス乗り場にて、レオン行きのバスを待っていた所、到着が遅れる旨のアナウンスが入りました。何時にバスが到着するのか係員に確認したところ、”約”10分遅れとの返事。

Sin embargo, seguí esperando y el autobús no llegó.

Volví a preguntar a ayudante otra vez. Me respondió que el autobús llegaría en un poco más de tiempo.

Tenía prisa, no podría esperar más, pero su explicación de “un poco” yo creía que eran 10 minutos y decidí esperar la llegada.

Seguí esperando y esperando, el autobús no llegaba.

Volví a preguntarle enfadado, por fin, el ayudante me dijo el autobús iba a llegar 1 hora después.

私はバスの到着を待ちましたが、10分経っても一向にバスは到着しない。

改めて係員に到着時間を確認すると、”もうすぐ” との回答でした。

“もうすぐ”と言うので、10分程度だと私は信じ、バスを待ち続けましたが、やはり到着しません。

いつ到着するのかと怒りながら係員に尋ねると、1時間後との返事でした。

Para los mexicanos “pronto”, es diferente sentido que para los japoneses.

メキシコ人の”もうすぐ” は、日本人の感覚と異なっている感じました。

Por otra parte, en Japón si el tren se retrasa sólo son 3 minutos y se anuncia una disculpa por el retraso en la estación.

En Japón, hay gran problema sólo 3 minutos de retraso.

一方、日本では3分電車が遅れただけで、駅では遅延のお詫びのアナウンスが流れます。

日本では3分の遅れでも、大きな問題なのです。

Los japoneses con sólo 3 minutos de retraso están muy enfadados, en México las personas aceptan esperar mucho tiempo.

¿Qué tipo de sociedad es mejor para ustedes?

たった3分の遅れで、怒り出す人がいる日本社会と、

時間の遅れを許容するメキシコ社会と、あなたはどちらの暮らしが良いですか?

Kohei Yamazaki

山崎耕平

