Chicas pin up son señaladas por su estilo de vida

Son víctimas de estereotipos por quienes consideran atrevida y sugerente su forma de vestir y maquillarse; las señalan como mujeres sumamente sexuales

Se tiene la falsa idea de que sólo mujeres de estilizados cuerpos pueden llevar este estilo; otros han desvirtuado esta cultura utilizándola para disfraces de ocasión

Regresar al estilo de los años cuarenta no es sólo una moda, es toda una forma de vivir, señala Karina Ivonne López Flores, quien incluso ha hecho de ello una profesión; conocida como Wanda, estilista especializada en la cultura pin up, recalca que de atuendos, elaborados peinados, extravagante maquillaje, llamativas uñas, el mayor peso de este movimiento recae en cómo se dirigen intelectualmente, por lo que cada día las chicas pin up luchan por no ser estereotipadas por su forma de ser.

Este movimiento surge desde los años 20 con un grupo determinado de mujeres que rompieron todos los esquemas sociales de la época, buscando su emancipación ante la represión sexual que imperaba; es durante la Segunda Guerra Mundial que cobra auge y adquiere esta denominación, los soldados extienden el arte del pin up hacia Europa. A últimas fechas ha retomado relevancia y en la entidad va de la mano con quienes coleccionan autos del mismo estilo y época, denominados “carcacheros”.

Wanda enfatizó que esta moda de los años cuarenta y cincuenta no ha perdido vigencia, pero ahora las mujeres de Aguascalientes se han involucrado más en el movimiento; “en el Distrito Federal y en Estados Unidos es algo que ha estado siempre presente, pero aquí hay quien lo ve como algo raro”.

Señaló que una señora que lleva muchos años en este movimiento dice que para ser una chica pin up no simplemente es vestirse como tal, “es un estilo de vida que se sigue desde que uno se levanta o desde que se duerme, ella se pone sus tubos desde la noche; eso se lleva de día a día, no es sólo decir me peino hoy de pin up y mañana no”.

Reconoció que es una ideología complicada de llevar con la dinámica de vida actual, pero la actitud cuenta mucho; una chica pin up no se distingue por ser guapa o exuberante, sino por ser amable y con una actitud positiva hacia los demás; “Cuando te levantas y escuchas la música rockabilly o psychobilly, empezar con eso tu día, peinarte, maquillarte, eso te caracteriza como una pin up”.

Wanda resaltó que quienes están involucrados en el movimiento pin up han conformado una gran comunidad; comparten los mismos gusto, nos sólo en cómo lucen, sino en el estilo de música, en las creencias e ideologías; valores humanos en los que predomina el ver por los demás y no permitir que se les estereotipe como mujeres sumamente atractivas o sexuales.

Los eventos a la par de los amantes de los autos han permitido dar a conocer un poco más de esta cultura y todo lo que conlleva, a quienes les gusta comienzan a tomar el estilo, pero es importante que consideren que va más allá de la imagen; “se ha desvirtuado un poco, por quienes lo toman sólo como el disfraz de una noche, y poco conocen del movimiento como tal”, recalcó.

La chica pin up puntualizó que en Aguascalientes no hay muchos eventos de este tipo, los interesados permanecen en contacto con gente de otros estados para poder involucrarse más en el movimiento.

Indicó que para quienes conforman esta tribu urbana es incómodo que saber que hay personas que se visten así por la ocasión, cuando para ellas esa es su forma de vestir diario; “somos señalados por la gente, nos ven raro por el peinado, los colores, pero hasta cierto punto me he acostumbrado y me ha gustado que me volteen a ver y me pregunten sobre lo que es”.