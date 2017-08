Escarabajos / Biodiversidad

By

Mis élitros

Los escarabajos, al igual que otros insectos como las mariposas, las moscas y las abejas, son organismos Holometábolos, esto quiere decir que sufren una metamorfosis completa pasando por cuatro estados de desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto

Hoy lo vi pasar frente a mí nuevamente, como todos los días se paseaba orgulloso, gallardo e imponente frente a nosotros que no hacíamos nada más que observarlo desde la seguridad de nuestra hoja. La vida aquí parece ser sencilla, nos limitamos a comer, comer y comer, desgarrar, desgarrar y desgarrar, morder, morder y morder, esta vida parece funcionar para mis compañeros con quienes apenas cruzo palabra pues regularmente tienen la boca ocupada, pero yo quiero algo más.

La paciencia nunca ha sido mi fuerte y siempre he sido un soñador empedernido, es por ello que todas las mañanas, cuando lo veo volar cerca de nosotros, paseándose de árbol en árbol no puedo evitar hacerme la misma pregunta de siempre ¿Cómo serán mis élitros?, ¿En qué momento podré dejar la seguridad de mi hoja para aventurarme a volar tal y como lo hace aquel hermoso ejemplar que por el momento no puedo más que admirar desde abajo? Los que pertenecemos al hermoso y diverso grupo de los escarabajos fuimos bendecidos con dos pares de alas, el primero de ellos (los élitros) es duro, rígido, como una fortaleza, y la mayoría de las veces también presenta las formas y colores que le da identidad propia a cada una de las casi 400,000 especies que somos.

Me muero de ganas de ver mis élitros, pues aunque la vida de larva es sencilla y cómoda creo que nací para hacer algo más que devorar hojas y nunca saciar mi apetito. Las larvas tenemos estómagos voraces, pues requerimos de mucha energía para poder formar una pupa y finalmente emerger como el espléndido adulto en que ansío convertirme. También me pregunto ¿Qué clase de escarabajo seré? A veces me gusta fantasear y pensar que soy el poderoso Escarabajo Hércules, el más fuerte de nuestro gremio, o que quizás soy un Escarabajo Elefante y tendré los élitros cubiertos de una hermosa capa de pelo amarillo, o probablemente seré algo más modesto como una Catarina, una voraz y ágil Catarina.

Cualquiera que sea el producto final simplemente no puedo esperar a verlo. Pero mientras completo mi tan ansiada metamorfosis me seguiré limitando a verlos a ellos, revoloteando alegres y orgullosos frente a nosotros que los contemplamos desde abajo. Pronto me les uniré, y surcaré junto con ustedes ese vasto monumento que se dibuja entre la seguridad del suelo y la inmensidad del cielo, cuando cargue a cuestas esa hermosa fortaleza que con orgullo podré llamar “Mis élitros”.

Israel Rodríguez Elizalde.

Apenas el frío se retira, seguro has notado que muchos bichos empiezan a hacer su aparición. Si alguna vez has prestado atención a estas criaturas, notarás que vienen en una gran variedad de formas, tamaños y colores. Fácilmente podrás identificar insectos que vuelan si haces un poco de memoria: moscas, mariposas, mosquitos, polillas y (para horror de muchos) cucarachas. Pues bien, la mayoría de los insectos posee cuatro alas (seguro es más fácil distingas esto al observar una mariposa). Algunos de ellos poseen alas modificadas (como las moscas, en las que el segundo par es muy pequeño), sin embargo, hoy quiero que prestemos atención a un grupo de insectos muy peculiar: los escarabajos. Seguro has escuchado nombrar a estos animales, pero creo que no te imaginas qué tan diversos son. Este grupo constituye alrededor de un 40% de todas las especies de insectos (alrededor del 25% de todas las especies animales conocidas), un número bastante significativo ¿no lo crees? Seguro ubicas al escarabajo rinoceronte que aparece en la película Bichos, a simple vista parece un tanque blindado, gracias al exoesqueleto duro que comparte con otros invertebrados. Justamente una de las características que se piensa ha vuelto tan exitoso a este grupo son sus alas. Al igual que otros grupos de insectos poseen dos pares de alas, sin embargo, el primer par se encuentra endurecido, formando una especie de escudo. A este par de alas se le conoce como élitros (que en griego significa cubierta). Este par permite crear una cubierta protectora para todo el dorso de su abdomen (así se llama una de las tres divisiones del cuerpo de los insectos, donde se encuentran las patas y las alas. Es tan exitosa esta característica, que la mayoría de los escarabajos la conserva. Puedes verlas desde las catarinas de tu jardín (sí, son escarabajos también) hasta en buceadores que viven en pequeños lagos. Brillantes, opacos, con espinas, con manchas o completamente negros, los élitros forman un gran ejemplo de una adaptación que llegó para quedarse.

Ramiro Eduardo Rea

Reflexiones de un escarabajo

¿Sabes? Tú y yo compartimos cosas en común. Sé que no me crees orgulloso y colosal ser, pero hoy estoy de buen humor y me apetece explicarte mi atrevida aseveración.

Para ambos comenzar el día es pertenecer a un grupo, depender de los recursos disponibles y sobre todo, lo más importante, sobrevivir y adaptarse. Sí ya lo sé, estos términos son demasiado sencillos y no crees que tu complicadísima vida se vea resumida en dos renglones. Y supongo que si te digo que venimos de un mismo ancestro común te vas a desmayar de la indignación, pero en fin, mejor dejemos el tema de evolución para después.

Podría apostar a que tienes una imagen fija cuando viene a tu mente la palabra “escarabajo”, ¿verdad? Sin embargo, mi familia es muy diversa y sin que te des cuenta nos encontramos en todas partes, desde los más frondosos bosques hasta lo más áridos desiertos. Las catarinas que jugabas a atrapar cuando eras niño son escarabajos también. Y con mucho orgullo te digo que el animal más fuerte del mundo es el escarabajo Hércules que puede levantar hasta 850 veces su propio peso ¿Tú puedes hacer eso?

Sé que vives asombrado antes las maravillas que te ofrece el mundo macroscópico, el universo con su promesa de infinito. Pero recuerda que tanto tú como yo nos cobijamos bajo el mismo cielo estrellado, siguiendo el orden natural de la vida. Así que la próxima vez que veas a uno de los míos, piensa en que todos compartimos el mismo instante sobre la Tierra, aunque tú ocupes mucho espacio y nosotros escenarios tan sencillos como lo es en el resguardo de una hoja.

Diana Alvarado