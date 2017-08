José Miguel Borrego forma parte de una nueva clase de boxeadores

El joven aguascalentense de 19 años participará en la pelea entre Floyd Mayweather y Conor Mcgregor en una de los combates previos

“No por el hecho de que sean golpes quiere decir que sea una mala persona, sino que es el don que Dios me dio”

José Miguel Borrego, boxeador aguascalentense de 19 años que protagonizará una de las peleas previas a la pelea del 26 de agosto entre Floyd Mayweather y Conor Mcgregor, en Las Vegas, forma parte de una nueva generación de boxeadores que no buscan la fama y el dinero que en muchas ocasiones es lo que atrae a las personas que practican este deporte.

Tras la intervención de los representantes del municipio en la conferencia de prensa, el entrenador de Borrego, Ricardo Cummings, aseguró que esta pelea será un parteaguas para la carrera del joven aguascalentense, “Sin valores humanos y sin una familia detrás no sería posible lograr lo que él ha hecho (…). Este evento será un parteaguas en su vida, la intención es que llegue a un campeonato mundial de aquí a dos años […]. Ha sido un honor dentro del gimnasio, tener una persona dentro del equipo que no solo va y entrena como una persona ordinaria, sino que nos ha llevado a nosotros a otro nivel, tenemos que pensar en nosotros como representantes porque José Miguel tiene el hambre que esperamos que todos los chicos de Aguascalientes aprendan”.

Con trece victorias y cero derrotas en campeonatos oficiales, las metas para el boxeador súper ligero de 19 años es alta a pesar de su corta edad, “La oportunidad llega en un momento muy justo, siempre soñé con pelear en Las Vegas, pero no tan rápido, yo creo que en un momento justo porque estoy muy motivado por los resultados que he venido dando”.

Borrego empezó en el boxeo cuando sólo tenía nueve años de edad, anteriormente no había presentado interés por practicar algún deporte, pero fue hasta que su hermano empezó a ir al gimnasio a boxear que él también quiso apuntarse, lo que su padre consideró que sólo sería un pasatiempo momentáneo.

El boxeador se caracteriza por ser un joven maduro para su edad y tranquilo para hablar, lo cual lo hace destacar entre los jóvenes como él que practican su deporte, “Hace mucho tuve una amiga, ella me decía que me veo muy tranquilo, que a la hora del ring me transformo y yo creo que es eso; no por el hecho de que sean golpes quiere decir que sea una mala persona, sino que es el don que Dios me dio y yo creo que así es esto, cuando estoy arriba, pues no soy yo el que está peleando, totalmente me transformo y es así como yo me identifico”.

Comentó su entrenador que Borrego forma parte de una nueva generación de boxeadores mexicanos para los que el dinero y la fama no es la única motivación lo cual confirmó el joven: “Los que me preparan en ese sentido son mi familia, el éxito que apenas llevo se lo debo a ellos que son los que me han guiado, siempre lo he dicho, que si en algún momento de mi carrera se me llega a subir la fama ellos van a ser los primeros en decirme que no estoy haciendo las cosas bien, pero yo confió mucho en los valores (…) es una nueva generación, no me considero como el típico mexicano que se va a dejar por el dinero”.

Los jóvenes de esta nueva generación de boxeadores, comentó Cummings, no buscan la fama ni el dinero rápidos y son en primer lugar estudiantes antes que deportistas, por lo que Borrego espera que para el próximo año estará iniciando la carrera de kinesiología.

Respecto a la pelea del 26 de agosto, Borrego prometió ganar: “Sinceramente yo creo que esta pelea no pienso llevarla a la decisión porque estoy peleando en su ciudad, va a ser una pelea muy interesante y la verdad es que el chavo vaya a pelear tal cual en el centro del ring pero nosotros vamos decididos que vamos a ganar, vamos a hacer lo necesario para traer esa victoria, si hay que correr para alcanzarlo lo vamos a hacer”.

“Fuera del dinero lo que me conviene a mí es que la gente me conozca, el dinero ahorita es lo secundario, lo primero ahorita es hacerme conocer ante el mundo y luego de eso van a venir buenas bolsas”, indicó el boxeador.