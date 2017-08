La Purísima… Grilla: Barrios revolcados

Mentiras mágicas. En Jesús María se tuvieron que echar para atrás con el proyecto de construcción de un estacionamiento subterráneo en la Plaza principal que les había heredado Antonio Arámbula López, actual secretario de Administración del Ayuntamiento capital; debido a la inconformidad de un grupo de habitantes del municipio, que presentaron un amparo por considerar que esto afectaba a la estética del lugar, el cabildo aprobó la cancelación de esta obra. El Ayuntamiento deberá devolver los 49 millones de pesos que se habían asignado para ello, pero el alcalde Noel Mata Atilano insiste en contar con esta infraestructura vehicular, por lo que ya se piensa su construcción debajo del auditorio municipal, o de plano ocupar este inmueble para parquearse, y considerar otra obra para la realización de un nuevo auditorio; ¿será necesario?, por lo pronto, se le cebó a Arámbula López, quien estaba empeñado en que se construyera a como diera lugar, al grado que se sospechaba sobre quiénes serían los beneficiario reales de la construcción. El pleito no quedará ahí, es apenas una batalla que ganaron los ciudadanos que se oponían a la construcción, pero así son las obras “menores” en los municipios, llenas de lagunas y rodeadas por el olvido, tanto en Jesús María como en el municipio capital, donde, si se acuerda, Antonio Martín del Campo presionó a sus regidores para que aprobaran la construcción de un estacionamiento para “mejorar” el Mercado Reforma, el entonces alcalde, apoyado por un grupo de comerciantes de La Purísima, modificaron varias veces el proyecto con tal de que se les aprobara el estacionamiento, de voz pero no en papel, insistieron en que era algo más que una simple plancha con cajones para los automóviles, incluso se indicó que se demolería el Mercado Reforma para dar paso a una infraestructura más moderna y eficiente; dependiendo de a qué agrupación se dirija podrá evaluar el funcionamiento de esa zona comercial, porque algunos locatarios no han estado de acuerdo con las propuestas que les hicieron desde la administración panista de Martín del Campo, una de ellas: la construcción de minivelarias para los tianguistas que comercian fuera de las instalaciones del mercado, ya sabe, desde el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat cualquier iniciativa que incluya velarias va junto con pegado con la palabra “dignificación”. Si uno recorre La Purísima, no podrá dejar de notas la solvente vida comercial de la zona en las calles y el interior moribundo del Mercado Reforma, así como el abandono de algunas viviendas que son utilizadas simplemente como bodegas. Así como al estacionamiento deseado por Antonio Arámbula le dieron bola, la construcción del estacionamiento en La Purísima quedó en buenos deseos, tras hacer y deshacer Antonio Martín del Campo dejó como responsable de esa obra a la actual administración, pero el gobierno de María Teresa Jiménez Esquivel no tiene muchos deseos de meterse en broncas con locatarios, comerciantes y tianguistas, así que lo que ha propuesto son los Barrios Mágicos, una bonita manera de revolcar la gata, pues es ponerle un apodo a los servicios que debe realizar el municipio, en el caso de La Purísima, la administración actual comenzó presumiendo que se erogaron 2 millones 300 mil pesos para “rescatar el valor de los sitios tradicionales de la ciudad”, cuando en lo que realmente se gastó fue en rehabilitar el camellón central de Juan de Montoro; lo de “Barrios Mágicos” fue una ocurrencia de la administración de Lorena Martínez Rodríguez y se viene arrastrando desde 2012, sin resultados visibles fuera de los comunicados de prensa que de vez en cuando se acuerda enviar el municipio; apenas en julio, Marco Antonio Licón, encargado de Obras Públicas municipal, indicó que se esperaba la llegada poco más de 32 millones de pesos para desarrollar el proyecto Barrios Mágicos, mientras tanto, lo único real que se tiene, es el llamado Festival Barrios Mágicos, el anuncio con bombo y platillos de que el IMAC y el Implan del 4 al 6 de agosto, llevarán música y baile al Barrio de Guadalupe… Oh, qué gran oferta; esperen, también llevarán “talleres artísticos, y las presentaciones se realizarán en la explanada, a un costado de la escuela primaria y talleres en el quiosco”… Uf, por iniciativas no paramos, pero de eso a un programa de rescate, dignificación y mejoramiento, pues, sí hay mucha distancia.

Paralelas. Como la distancia que existe entre las promesas de campaña y los hechos de gobierno de Martín Orozco Sandoval, quien recientemente dio dos noticias: una mala y otra igual, el gobernador confirmó que es un hecho ya el cambio de placas vehiculares obligatorio en la entidad y que la licitación arrancará en los próximos meses, con el propósito de que en enero comience la renovación, sin importar las presiones políticas suscitadas en torno a este proyecto. La otra noticia digamos que va dirigida para Arturo Fernández Estrada, quien saltó de ser regidor al servicio de Antonio Martín del Campo a diputado cómplice de Acción Nacional, el dignísimo neoaliancista que hace unos días se inconformó con la designación de la mesa directiva de la diputación permanente, pero que al final decidió no renunciar al cargo con que lo migajeó la mayoría blanquiazul, recibe de boca del gobernador la noticia de que a Orozco Sandoval no le interesa una alianza con el Panal; pues cuando se le cuestionó respecto a un eventual divorcio entre Nueva Alianza y Acción Nacional, como amagó la diputada María Estela Cortés Meléndez con motivo del reemplacamiento, Martín Orozco sólo respondió que “si está casada, que se divorcie”, pues ya no hay marcha atrás. Esto en el tenor del supuesto Frente Democrático Amplio que desde el ámbito nacional el blanquiazul pretende conformar al lado del PRD, Panal e incluso del Partido Verde Ecologista de México. Pobrecitos.

Tómbola. En la lista de declaraciones inútiles, agregamos la de Miguel Ángel Juárez Frías, todavía secretario de Organización del PRI, pero aspirante a dirigirlo, sí, junto con la enorme lista de suspirantes que ya no saben si han hecho bien al ponerse de hinojos tanto con Lorena Martínez como con Carlos Lozano de la Torre, pues ahora que tomó protesta como delegado Francisco Escobedo Villegas, cada vez se ve más lejano que Juárez Frías pueda asumir la dirigencia del partido, pero igual no se achica y frente a los micrófono diserta con severidad para señalar que el próximo proceso electoral será difícil para todos los partidos, no sólo para los priistas, por el grado de insatisfacción social; no por las malas decisiones de los gobernantes, emanados de los organismos políticos, ni la corrupción e impunidad que provoca la inconformidad y desconfianza en los políticos. Según Miguel Ángel Juárez, no vale cuestionarse si fue primero el huevo o la gallina, que lo que importa es saber llegar… algo así.

Contrastes… Mientras que Enrique de la Torre, secretario de Comunicación Social, está muy contento por haber ganado un premio por un video en el que reivindicó la tan mala imagen que tenía la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y particularmente el servicio de limpia, la exigencia para el municipio es que el secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López, deje el puesto, pues ahora son los maestros de Cimientos del Magisterio quienes aseguran que el primer paso para mejorar la seguridad es destituir al controvertido capitán, o al menos así lo señaló ayer Francisco Flores Flores quien además indicó que Benítez López no rinde cuentas ni a María Teresa Jiménez Esquivel ni al gobernador Martín Orozco Sandoval, ¿Pero a quién entonces?

La del estribo. Con la caminata de las antorchas que realizaron los feligreses el pasado lunes, dieron arranque las peregrinaciones y ceremonias del Quincenario a la Virgen de la Asunción, para beneplácito de la comunidad católica del estado y con los consabidos inconvenientes de quienes no disfrutan de esas celebraciones. A partir de ahora será necesario tomar precauciones si se desea circular por el centro de la ciudad a partir de las 5:00 de la tarde, hora en la que acostumbran presentarse las peregrinaciones desde las distintas parroquias de los municipios y de la ciudad. En estas obstrucciones a la vialidad, cada vez son más las cartulinas con que se pide empatía a los conductores, con un mensaje que dice: “Si crees en Dios, toca el claxon”, las respuestas que nos ha tocado escuchar, sí creen en la madre de Jesús, siete veces pitan.

@PurisimaGrilla