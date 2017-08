La Purísima… Grilla: Como pollos sin cabeza

Revancha. A pesar de los esfuerzos del coordinador de la bancada PAN-PES en el Congresito, Guillermo Alaniz de León, para convencer a los diputados de la oposición a que accedan a llamar a una sesión extraordinaria, nada más no lo logra; especialmente con la fracción del Revolucionario Institucional, quienes no lo consideran necesario, a pesar de que los panistas señalan dos temas prioritarios: los recursos para el Tribunal Estatal Electoral y el de la tarifas del agua de San Francisco de los Romo, asuntos que se pretendía salieran antes de septiembre y no como va a ocurrir, que se discutirán hasta la primera sesión ordinaria del 21 de septiembre. Las huestes de Sergio Reynoso Talamantes están haciendo sudar la gota gorda a Alaniz de León, porque de paso, exhiben lo endeble de su liderazgo de la mayoría blanquiazul. Sobre el primer tema pendiente, Jaime González de León, presidente de la Comisión de Vigilancia, adelantó que el presupuesto para los magistrados del tribunal se dictaminó en comisiones con ocho millones 100 mil pesos, lo que les permitirá comenzar a trabajar en ir seleccionando el personal, rentar el inmueble, las adquisiciones del mobiliario y equipo de oficina y de cómputo, aunque el recurso les llegue hasta que la propuesta suba al pleno, agregó que la propuesta para el salario de los magistrados que se aprobó es de 80 mil pesos netos, que representan 150 mil pesos brutos, según la propuesta del Ejecutivo; inferiores a los 130 mil pesos netos que los jurisconsultos pretendían, y pues ya está planchado el acuerdo, pero el PRI se seguirá haciendo del rogar, nomás por el puro berrinche.

No es todas y todos ni todes, menos todxs. El vocal ejecutivo del INE, Ignacio Ruelas Olvera, consideró que se debería ver con simpatía la cruzada que Mabel Haro Peralta emprendió contra el dirigente estatal de Morena, Aldo Ruiz, por presuntas violaciones a sus derechos político-electorales. Señaló que es un hito histórico, pero debido al exceso de “posmodernidad” puede surgir confusión, ya que el tema no es de ellas y ellos, sino un diálogo entre pares. “No se trata de que uno sea mejor que el otro, sino que ambos se pongan a dialogar”. ¿Conocerá Ruelas Olvera el contexto? Porque sería bastante lamentable que el esfuerzo que ha buscado trasladar la equidad de género a la materia electoral fuera desperdiciado en aras de una revancha personal o en la pretensión de atraer los reflectores; siendo el viejo lobo de mar que es, seguro que el vocal ejecutivo del INE, algo sabe ya de esa demanda que es tan difícil de comentar para no meterse en camisa de once varas y meter el pie en el charco de la vida privada de los implicados. En lo que respecta al reencauzamiento del juicio de protección de derechos realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de vuelta al INE, Ignacio Ruelas aclaró que está en manos del secretario ejecutivo determinar cómo resolver el procedimiento, ya sea en el ámbito federal o local, y que no tiene vuelta de hoja, pues el tribunal lo ordenó. Ruelas Olvera aclaró que por el momento no se puede adelantar nada, pues no se conoce la versión de la parte denunciada.

Duro y a la yugular se fue Francisco Ruiz, presidente de Coparmex contra los partidos políticos, al señalar que no tienen llenadera y son unos cínicos que creen que se mandan solos, esto en relación con el presupuesto que se les está asignando para las campañas políticas. El desorbitante monto que supera los 60 millones de pesos no es acorde con el momento económico por el que está pasando el país; por ello es necesario que se haga lo conducente para limitar este recurso público, que en muchas de las ocasiones se aprueba por los diputados acorde a intereses partidistas, condenó el empresario. Deben dejan de vivir del erario, hacer un análisis de lo que está aportando su plataforma política y que se mida con base en los votos que realmente obtiene, porque actualmente está de acuerdo a la lista nominal, siendo que la participación de los electores ha disminuido en cada proceso. Ouch.

Escondidos… Nervioso y atropellado, ayer el secretario del Ayuntamiento, Leonardo Montañez Castro, respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre la ausencia de funcionarios públicos durante los Miércoles Ciudadanos y muy especialmente la del secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López, quien ha estado desaparecido casi por dos meses, situación que sorpresivamente dijo desconocer y es que con la ausencia del capitán, aceptó, se ha dejado de cumplir una de las propuestas que María Teresa Jiménez Esquivel hizo durante su campaña… “El Miércoles Ciudadano es para dar la cara al ciudadano, para estar frente a frente”, que alguien le avise al jefe de la policía y a todos los demás secretarios y directores que no les gustan los miércoles de plaza.

Duro y directo. Sobre el tema de seguridad, mientras los regidores “independientes” Karla Cassio Madrazo y Mauricio González tienen una desconcertante forma de publicitar sus “logros” en el Cabildo capitalino, es decir, tratan de llamar la atención de los amigos de la prensa con boletines sin sustancia pero con hartas fotos, peroratas laudatorias acerca de lo mucho que se bañan de pueblo o de cómo asisten de pajes a las actividades de la alcaldesa, siempre dos días después; la regidora de Morena, Jennifer Parra, en unas cuantas líneas publicadas en su perfil de Facebook, ha escrito lo más congruente que hemos leído por estos días: “Aguascalientes necesita en la Presidencia Municipal una mujer con capacidad de decisión y en la Secretaría de Seguridad Pública un ciudadano que entienda el término autonomía. La política pública en materia de seguridad no se reduce a equipamiento, abarca un programa integral que inicia con la prevención; si la autoridad atendiera el tema de seguridad con el mismo ahínco con el que coloca espectaculares, otros serían los resultados que daría a la población. Mi apoyo y solidaridad a los buenos elementos de la Policía Municipal que exigen de sus mandos altos y medios coordinación estratégica”… Ouch, los puntos sobre las íes, con una claridad que ni Paulo Martínez López ha conseguido al intentar demostrar quién dirige a los panistas en la entidad, y con esa ocurrencia, pensó que era buena idea ordenarle a Martín Orozco Sandoval que corriera a Sergio Alberto Martínez Castuera de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quién sabe si desayunó gallo, pero Paulo Martínez en un programa de radio calificó de insostenible la permanencia al frente de la corporación estatal, ¿qué se ganó el suspirante a una senaduría?, la severa respuesta del gobernador, quien reiteró su voto de confianza a Martínez Castuera y aclaró que su destitución no es por el momento, un asunto en discusión, básicamente un jalón de patillas para el presidente estatal del PAN por meterse en lo que no le importa, y que, públicamente, lo coloca al mismo nivel de las exigencias, patadas de ahogado, que hace Norma Esparza Herrera, desde el PRI, demandando lo mismo que Martínez López. De ahí que señalemos el duro y contundente mensaje de la morenita Jennifer Parra, porque, además, como no suele repartir chayote entre los seudo reporteros que a eso se dedican, no suele atraer los reflectores y sí, en demasiadas ocasiones, críticas infundadas, bien ahí por la regidora.

La del estribo. Por estos dimes y diretes que en materia de seguridad se trae la clase política, todos andan como pollo sin cabeza, seguro ya le ha tocado que un policía estatal toque a su puerta y le entregue un papelito indicándole que es un teléfono celular que a partir de hoy traerá uno de los oficiales en turno y con patrulla, “por lo que esperamos que la respuesta sea más rápida. Favor de darlo a conocer a todos los vecinos de los fraccionamientos”… o sea, sí, eso es policía de proximidad, pero ¿y la estrategia, y el 911, y el déficit de policías?… Como pollos sin cabeza. Reiteramos.

