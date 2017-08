La Purísima… Grilla: Del librero de la autoayuda

Fiebre de pollo. La semana pasada no fueron buenos días para Francisco Martínez, el panista que estuviera al mando de la mesa directiva del periodo ordinario, en un par de sesiones perdió todo el “prestigio” acumulado (que tampoco es que fuera mucho), desde el obvio desconocimiento del procedimiento parlamentario que le echaron en cara todos los diputados de oposición, hasta la imposibilidad de leer su mensaje de clausura ante Martín Orozco Sandoval y Juan Manuel Ponce Sánchez, pieza bastante mediocre que llegó a los reporteros que cubren el Congresito gracias a la zalamería de José Dávila; en la sesión solemne, Guillermo Alaniz le gritaba a Francisco Martínez que leyera desde su asiento su mensaje, cuando tuvo que abandonar la tribuna ante la maniobra de Elsa Amabel Landín, quien supliendo a Martínez Delgado en la presidencia, en unos segundos, lo mandó a callar y abrió el micrófono a los diputados que querían analizar y discutir la orden del día; pero si no ha sido la semana de Francisco Martínez, peor le va a Guillermo Alaniz, quien en las últimas sesiones sólo se ha dedicado a fungir como desesperado técnico de futbol a la que sus jugadores llaneros nomás no le hacen caso, y el coordinador de la bancada se la pasa manoteando y haciendo gestos inútiles, los de Acción Nacional le hacen más caso a Jaime González de León o a Gustavo Báez Leos, en especial a este último, diputado al que con actitud de que su barrio lo respalda, ha comandado las defensivas blanquiazules, al grado que cuando mandaron a callar a Francisco Martínez, no hubo una pronta reacción de la bancada blanquiazul, porque Báez Leos andaba haciendo la cohorte a los invitados de honor. Y si los del PAN no pelan a Guillermo Alaniz, el cómplice de Encuentro Social, mucho menos, después de que los de Acción Nacional hicieron todo lo posible para que Jesús Morquecho pudiera fungir como escort del gobernador y la alcaldesa en importantísimos eventos como honores a la bandera o supervisión de aplanado de concreto, el del PES no se presentó a la primera sesión de la Diputación Permanente y permitió que asumiera la presidencia la priista Nidia Acosta Lozano; no hay versión oficial de su ausencia, pero dicen que está enfermito, pero no le avisó a nadie sino hasta unos minutos antes de que iniciaran los trabajos, ¿le mandó un recadito a su coordinador de bancada?, tampoco, Guillermo Alaniz no sabía dónde estaba su entenado? Quién sabe cuál sea el estado de salud de Jesús Morquecho, lo que podemos asegurar que no sufre de vergüenza, esa damos por hecho que no la conoce.

Desde el cristal con que se mira… Pero nosotros somos unos malpensados, nada que ver con el razonamiento que hace Jaime González de León sobre lo que sucedió en la sesión solemne pasada, el diputado panista no consideró que, por ejemplo, Martín Orozco Sandoval, se haya molestado, de hecho nosotros tampoco, desde su asiento el gobernador disfrutaba el espectáculo y en más de una ocasión envió discretos cariñitos a los presentes, el diputado cuenta que “en ningún momento lo noté molesto, y miren que lo conozco, porque a final de cuentas, lo que se presentó el lunes fue lamentable, porque fue una falta de respeto muy grande al recinto y a la sesión solemne (…) se demuestra una vez más en esta administración del Ejecutivo, que el Legislativo no es una oficialía de partes del Ejecutivo”, erh… ajá. González de León señaló que si alguien se expuso y dio un espectáculo es la oposición, y afortunadamente ellos- la bancada PAN-PES no cayeron en las provocaciones de sus compañeros, de nuevo, erh… ajá. “El hecho de que nos hubiéramos mantenido nosotros respetando el recinto, respetando la sesión solemne, y que nuestro presidente de la mesa directiva (Francisco Martínez) haya actuado como actuó, de manera firme, fue lo más adecuado”, erh… ja ja ja. Negó que sus compañeros de bancada, Guillermo Gutiérrez y Norma Zamora, estén molestos con su coordinador de bancada, por el contrario, Jaime González, muy educado, aseveró que entre los legisladores panistas todo marcha bien, y no existe conflicto alguno o distanciamiento. Sin embargo, desde ya, se aventó la bolita a la ausente dirigencia estatal del PAN, Guillermo Alaniz de León, curándose en salud dijo que ante los rumores de un posible cambio en la coordinación de la bancada blanquiazul, pues a él no le toca hacer nada, que todo está en manos de Paulo Martínez López, a quien le corresponde definir si se queda o si se va, y que de todas maneras, a él ni le importa, porque su espejito le ha dicho que su desempeño ha sido tan brillante que pedirá permiso para participar en el 2018… ¿En serio? Como sea, se cura en salud Alaniz de León y más pronto, casi podemos apostar, a Gustavo Báez Leos se le entregara oficialmente el pastoreo de la manada blanquiazul en el Congresito, a él y no a Jaime González porque Martín Orozco ya lo tiene contemplado para integrarse al gabinetito… al tiempo.

Ahí viene el coco. Ante la noticia del nombramiento de la excandidata a la gubernatura de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, para encabezar la dirigencia nacional del Movimiento Territorial del Partido Revolucionario Institucional, la primera impresión es que con este cargo, su partido pretende mantenerla ocupada y que así se olvide de su intención de ser Senadora de la República… Ajá, pero eso dicen los que andan mosqueando al delegado Francisco Escobedo Villegas, como si el personero de Enrique Ochoa y del equipo de los Monreal Ávila en verdad tuviera poder de decisión, tanto lo rondan, que hasta Gustavo Granados Corzo se fue a asomar a su oficinita en el PRI, nomás para checar que sí le hayan pasado un trapito a su escritorio; pero, la segunda lectura es que el nombramiento es un reconocimiento a su trayectoria y experiencia, ya que hasta el momento, es uno de los cuadros que más capacidad ha demostrado en Aguascalientes. Al menos es lo que opinó la diputada Citlalli Rodríguez González, quien se congratuló (qué bonita palabra) de lo que consideró una deferencia para Martínez Rodríguez al integrarse en una posición nacional, situación en la que muchos de sus detractores quisieran estar, ya que no sólo operará el tema del movimiento territorial en Aguascalientes, sino en todo el país. “El mensaje con este puesto, es que LMR tiene amarrado el 2018”, aseveró. Cabe destacar que la clave está en el verbo “operar”. Oh, cuánto misterio.

De pechito… ven que somos bien fijados y se nos ponen de pechito, como el director de Ccapama, Refugio Muñoz de Luna, quien en pos de hacer quedar bien lo que la administración de María Teresa Jiménez Esquivel ha hecho en contra de la concesionaria del agua Proactiva Medio Ambiente Caasa, se dignó a comentar que las auditorías que se le han hecho cada cuatro años a la empresa que maneja el agua han servido únicamente como cartas de buenas intenciones a pesar de que durante la pasada administración, cuando Juan Antonio Martín del Campo era presidente municipal, el propio Muñoz de Luna estaba al frente de la Comisión del Agua en el Cabildo, cuando tampoco se portó muy severo con Caasa a pesar de que durante su regiduría se realizó una auditoría y de que se tenían los resultados de la pasada que se había hecho durante el trienio de Lorena Martínez Rodríguez, pero bueno, hay quienes se comen su propia cola.

Consejos. El exgobernador, Felipe González González, apuntó que mantener la unión resultará fundamental para lograr buenos resultados en la contienda de 2018. El también exsenador, quien acudió a un evento encabezado por Martín Orozco Sandoval, descartó aspirar a nuevos cargos de elección y dijo que de cualquier forma, adelantarse a los tiempos nunca ha arrojado buenos resultados, de ahí que hiciera un llamado a sus correligionarios a esperar el instructivo de las dirigencias nacional y local. Reiteró que limar asperezas desde ahora para evitar futuras divisiones entre las distintas corrientes blanquiazules será clave el año entrante, o sea, ahí les hablan Paulo Martínez López, Jorge López Martín y Antonio Martín del Campo, a quien a últimas fechas le ha dado por proseguir con su conducta de afear la ciudad, empleando las bardas que le otorgan al PAN para hacer burdos grafitis donde el exalcalde sorraja frases motivadoras “Desde el librero de Toño”, a ver si no le sale el tiro por la culata y cuando le pregunten a Martín del Campo que de dónde salen esas frases de autoayuda, hace un Enrique Peña Nieto y se muestra incapaz de señalar de qué libros tomó sus dichos.

La del estribo. Hoy jueves estarán en Aguascalientes los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y César Lorenzo Wong Pérez con el objeto de impartir una conferencia convocada por el aún inexistente Tribunal Electoral local con motivo de la autonomía financiera como garantía de la dependencia del órgano jurisdiccional, en lo que seguramente será un intento de los magistrados electorales locales para aumentar el presupuesto del tribunal local, que según lo dicho por los legisladores será menor a nueve millones de pesos, casi una cuarta parte del inicialmente solicitado, 36 millones de pesos. Habrá que cuestionar si la carga de trabajo, mínima en comparación con otras áreas del Poder Judicial, justifica la petición.

