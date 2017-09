La Purísima… Grilla: El silencio de los corderos

¿Andaba de parranda? En las múltiples entrevistas que le hicieron a Enrique Peña Nieto, en todas, le preguntaron por Andrés Manuel López Obrador, y no dijo nada relevante, otra cosa que le recordaron al presidente los periodistas fue que en las encuestas el PRI está en tercer lugar, le recordaron que todo predice que su partido va a perder en el 2018, y sí, la percepción es que el Revolucionario Institucional está sobre la lona y con la cuenta encima… Hasta ayer, que el Senado eligió a su presidente de la mesa directiva, y tras nombrar al panista Ernesto Cordero, la noche se la llevó el priista Emilio Gamboa; no sólo eso, se apagó la estrella de Fernando Herrera Ávila y se exhibieron las rupturas de ese partido, que no todos están con Ricardo Anaya Cortés, por si fuera poco, ya quedó planchado el nombramiento del actual procurador Raúl Cervantes como fiscal… Para quienes creíamos que el PRI estaba muerto, ayer dio una muestra vigorosa de vida. Pian pianito para que nos entendamos, cuando Emilio Gamboa se dio cuenta que su partido tendría tanto la presidencia de la Junta de Coordinación Política como la mesa directiva, generoso, se la regaló al PAN, literalmente les entregó el número ganador de la rifa y el tigre. Los panistas comandados por Herrera Ávila nomás no se pusieron de acuerdo, se había propuesto que las senadoras Adriana Dávila y Laura Rojas asumieran la presidencia de la mesa directiva, cada una por seis meses; más de diez horas de discusión después, les birlaron la elección al grupo parlamentario blanquiazul y se llevaron la votación al pleno, ahí, Ernesto Cordero obtuvo 77 votos de los 82 que asistieron a la sesión, número no tan despreciable, pues son 128 senadores… Ah, pero lo que cuenta es que 33 panistas no votaron a favor de su correligionario, de hecho, en la votación sólo estuvieron cinco panistas: Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega; los cinco fueron llamados traidores, una y otra vez. Cuando ya todo estaba decidido, un fúrico Fernando Herrera acusó al gobierno de haber metido las manos en el proceso parlamentario y calificó la elección de Ernesto Cordero como un atropello. Vencido, apagado, Herrera Ávila gritó: “Ahí está el Senado que querían, eso no lo van a poder hacer con México”, dio un manotazo al micrófono y abandonó el salón. Siguió la participación de varios panistas que nomás subieron a tribuna a escupir a los cinco traidores, José Luis Preciado exigió a Ernesto Cordero que renunciara a la presidencia e incluso lo amenazó que de su cuenta corría que no participara en las reuniones del grupo parlamentario del PAN… Así de duro. Siguió un inusitado desfile de reclamantes… que no sirvió de nada, minutos antes de medianoche, Ernesto Cordero, así como Graciela Ortiz González del PRI, Octavio Pedroza del PAN y David Monreal Ávila del PT, quienes fueron elegidos vicepresidentes del Senado, cantaban felices el himno nacional… Y a estas alturas del texto, bien podría preguntarse, carísimo lector: ¿y eso a mí qué?, bueno, creemos que no sólo ya está decidido que sea el fiscal general Raúl Cervantes Andrade, sino que el fiscal anticorrupción no será el que prometió Fernando Herrera Ávila y que al senador panista se le apagó la estrella, lo que significa un desequilibrio en las fuerzas en el ámbito estatal, después de la golpiza que recibió Herrera Ávila, se puede poner en duda la certeza con que se anunciaba que Sylvia Garfias iría al Senado, Jorge López Martín asegura esa plaza, pues es apoyado por el gobernador Martín Orozco Sandoval y a Paulo Martínez López se le complica, así que quizá sólo le alcance para diputado plurinominal, más todavía, el rumor que corrió en palacio chico sobre que la alcaldesa no buscaría la reelección, sino que María Teresa Jiménez buscaría una senaduría, se renueva, como se fortalecen las aspiraciones a una candidatura a otra integrante del grupo orozquista: Martha Márquez, quien cuenta con la ventaja de que aunque no haga nada, cualquier cambio en política social será mejor que lo que hizo en los últimos dos años la administración de Carlos Lozano de la Torre… y todo esto, en unas horas, entre acusaciones de violencia de género política, y graves, muy graves señalamientos sobre el machismo del Senado. Es viernes apenas, será un largo fin de semana para el panismo nacional y estatal… Sí, se apaga Fernando Herrera, pero si algún político aguascalentense ha sabido levantarse de las derrotas, es él, el jaloneo se pondrá buenísimo.

Bye, bye… Los días están contados para el secretario de Seguridad Pública del Municipio, José Héctor Benítez López, luego de que el gobernador Martín Orozco Sandoval advirtiera que en unos días el criticado e ineficiente capitán de la corporación municipal tendrá que dejar su cargo dándole incluso la libertad a la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel de que elija al mejor sustituto para uno de los funcionarios que más errores ha tenido y para recordar una pequeña lista: responsabilizar a las mujeres de ser asaltadas por traer bolsotas y tacones, dejar golpeados y desaparecer a estudiantes de Tiripetío, Michoacán, y no llevar documentos solicitados a las comparecencias del Cabildo, adiós.

Mejor calladito. Martín Orozco Sandoval evitó pronunciarse respecto al proceso legislativo por el que se asignó presupuesto al Tribunal Electoral local, lo que sí es que le extrañó que la bancada del PVEM denunciara recortes a cultura y medio ambiente para dotar de recursos al órgano jurisdiccional, pues dijo, el dinero surgió de ahorros logrados por el gobierno estatal. Dijo que hay un montón de ahorros generados durante el año gracias a la disciplina financiera y recorte de mandos, lo cual se reflejó incluso en la calificación de la deuda que muestra un ahorro en intereses. Orozco Sandoval se mostró molesto por el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral para el próximo año que supera los 25 mil millones de pesos y por los 61 millones que costarán las campañas de los partidos políticos en el ámbito local: “Siempre lo he dicho, incluso en el tema del Tribunal Electoral lo que comentaba, la democracia nos sale carísima, carísima”. Ya entrado en el tema, el gobernador de extracción panista reprochó el estancamiento de la propuesta para reducir el número de diputados y senadores plurinominales, presentada durante en 2014 durante su gestión como senador: “Es un tema de leyes, es un tema que también como senador peleé muchísimo y ahora ya hasta se olvidaron de los pluris; cuando dice el PRI que quiere eliminarlos, dice el PAN que no, cuando dice el PAN que sí, el PRI dice que no, nomás le están jugando el dedo en la boca a la gente”.

Contagio. Y parece que los funcionarios se contagian, pero de las malas actitudes; ahora está vetado el tema de seguridad en el ámbito federal, no sólo el gobernador se limita a hablar al respecto, en la presentación del informe de delegados Mario Guevara Palomino, quien cobra en el Infonavit, interrumpió al delegado de la Secretaría de Gobernación, Armando Romero Rosales, quien abordó el incremento de los delitos del fuero común, pero al ser cuestionado sobre la delincuencia organizada, Guevara Palomino no le permitió continuar al argumentar que la reunión era para dar a conocer los avances en materia de infraestructura y comunicaciones. Chas, qué fuerte.

La del estribo. Ya es viernes, nos vamos a seguir el jaloneo panista, y veremos de lejos los festejos de la Secretaría de Comunicación Social del Municipio de Aguascalientes, ya que se ganaron la primera de las dos nominaciones de los Napolitan Victory Awards 2017, en la ciudad de Washington D.C., Enrique de la Torre, Lucero Durón, Delhy Sarabia y Francisco Hafid Rogero estarán de fiesta. Mientras tanto, nosotros con un ojo al gato, usted descanse y nos leemos el lunes.

@PurisimaGrilla